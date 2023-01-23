Турецкое правительство считает неприемлемым бездействие властей Швеции в отношении нападок на Коран

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар раскритиковал бездействие властей Швеции и Финляндии за бездействие в отношении произошедших в этих странах актов вандализма в отношении священной книги мусульман Корана и изображений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Как сообщает турецкий телеканал HaberTurk, глава минобороны страны подчеркнул, что в Швеции и Финляндии совершаются "подлые и позорные действия" по отношению к президенту Турции, флагу страны, а также Корану.Турецкий министр также заявил, что власти страны не могут принять бездействие потенциальных союзников по НАТО в отношении подобных инцидентов. В Анкаре надеются, что правительства Швеции и Финляндии пресекут подобные проявления вандализма и начнут выполнять взятые на себя обязательства.Акт вандализма, в ходе которого была сожжена священная книга мусульман, произошел 21 января в Стокгольме. Сожгли и флаг самой Швеции. Организатором акции, предварительно согласованной с местными властями, является шведский политик Расмус Паулдан, критиковавший политику Турции, ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также военный блок НАТО. Какое отношение к политике Эрдогана может иметь Коран, в Стокгольме объяснить не потрудились, совершая фактическое надругательство над главной книгой мусульман.Турецкие власти в ответ на произошедшее отменили планировавшийся ранее визит в Анкару шведского министра обороны Пола Йонсона, указав, что в этом нет никакого смысла.Несмотря на это, Палудан уже подал шведским властям заявку на проведение в Стокгольме новых подобных акций. Отрицательного вердикта от властей Швеции пока не озвучено.