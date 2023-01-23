Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкое правительство считает неприемлемым бездействие властей Швеции в отношении нападок на Коран

2
Турецкое правительство считает неприемлемым бездействие властей Швеции в отношении нападок на Коран

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар раскритиковал бездействие властей Швеции и Финляндии за бездействие в отношении произошедших в этих странах актов вандализма в отношении священной книги мусульман Корана и изображений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.


Как сообщает турецкий телеканал HaberTurk, глава минобороны страны подчеркнул, что в Швеции и Финляндии совершаются "подлые и позорные действия" по отношению к президенту Турции, флагу страны, а также Корану.

Турецкий министр также заявил, что власти страны не могут принять бездействие потенциальных союзников по НАТО в отношении подобных инцидентов. В Анкаре надеются, что правительства Швеции и Финляндии пресекут подобные проявления вандализма и начнут выполнять взятые на себя обязательства.

Акт вандализма, в ходе которого была сожжена священная книга мусульман, произошел 21 января в Стокгольме. Сожгли и флаг самой Швеции. Организатором акции, предварительно согласованной с местными властями, является шведский политик Расмус Паулдан, критиковавший политику Турции, ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также военный блок НАТО. Какое отношение к политике Эрдогана может иметь Коран, в Стокгольме объяснить не потрудились, совершая фактическое надругательство над главной книгой мусульман.

Турецкие власти в ответ на произошедшее отменили планировавшийся ранее визит в Анкару шведского министра обороны Пола Йонсона, указав, что в этом нет никакого смысла.

Несмотря на это, Палудан уже подал шведским властям заявку на проведение в Стокгольме новых подобных акций. Отрицательного вердикта от властей Швеции пока не озвучено.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:24
    +1
    Очень вовремя эти ЛГБ-толерантные потомки викингов решили крестовый поход замутить. А то в НАТО маловато противоречий. Вот Эрдоган-то порадуется, таким кандидатам...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    0
    Шведы возомнили себя французским Шарли Эбдо.А чем это закончилось ,они это не помнят.Тогда у США пусть спросят,как надо строить небоскрёбы.