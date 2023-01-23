Украинское командование всерьез озабочено продвижением российских войск на Запорожье, опасаясь, что совсем скоро придется задуматься об обороне города. Дело в том, что, взломав оборону противника, армия России развивает наступление на запорожском направлении.Несмотря на это, журналисты городского портала Запорожья, находящегося под контролем киевских властей, и другие украинские пропагандисты не признают успехи Вооруженных сил РФ в Запорожской области. Они также отрицают, что город Запорожье готовится к обороне.Между тем, согласно сообщению Telegram-канала «Рыбарь», российские силы ведут наступление в районе Гуляйполя и Орехова. Они успешно вскрывают вражескую оборону.Как рассказал представитель Запорожской администрации Владимир Рогов, на участке протяженностью в несколько десятков километров Вооруженные силы РФ заняли прежнюю «серую зону», формируя новую.Наши подразделения поддерживают огнем ВКС России и артиллеристы, нанося удары по опорным пунктам и позициям противника. В районе Орехова подразделения армии России закрепляются на занятых позициях ВСУ и активно проводят разведывательные мероприятия.Чтобы удержать свои позиции в городских окраинах, украинские военные подтягивают туда подкрепления. В значительной степени это связано с высокими потерями личного состава ВСУ убитыми и ранеными в Запорожской области, составляющими ежедневно сотни военнослужащих.