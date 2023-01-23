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Взломав оборону противника, армия России развивает наступление на Запорожском направлении

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Взломав оборону противника, армия России развивает наступление на Запорожском направлении

Украинское командование всерьез озабочено продвижением российских войск на Запорожье, опасаясь, что совсем скоро придется задуматься об обороне города. Дело в том, что, взломав оборону противника, армия России развивает наступление на запорожском направлении.


Несмотря на это, журналисты городского портала Запорожья, находящегося под контролем киевских властей, и другие украинские пропагандисты не признают успехи Вооруженных сил РФ в Запорожской области. Они также отрицают, что город Запорожье готовится к обороне.

Между тем, согласно сообщению Telegram-канала «Рыбарь», российские силы ведут наступление в районе Гуляйполя и Орехова. Они успешно вскрывают вражескую оборону.

Как рассказал представитель Запорожской администрации Владимир Рогов, на участке протяженностью в несколько десятков километров Вооруженные силы РФ заняли прежнюю «серую зону», формируя новую.

Наши подразделения поддерживают огнем ВКС России и артиллеристы, нанося удары по опорным пунктам и позициям противника. В районе Орехова подразделения армии России закрепляются на занятых позициях ВСУ и активно проводят разведывательные мероприятия.

Чтобы удержать свои позиции в городских окраинах, украинские военные подтягивают туда подкрепления. В значительной степени это связано с высокими потерями личного состава ВСУ убитыми и ранеными в Запорожской области, составляющими ежедневно сотни военнослужащих.
Автор:
Использованы фотографии:
https://vk.com/strelkov_info
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:15
    0
    Это последствия ослабления обороны противника из-за перекидывания бригад и резервов на Артемовское направление. Сначала ослабили и распылили имеющиеся силы, потом не слали туда подкрепления а теперь фронт трещит. НУ и наши конечно, тоже все правильно делают. На Артемовском направлении вагнера котел замыкают в самом городе. Севернее угроза окружения Северска, в Марьинке давление и тут еще под Ореховым фронт пополз. Вот теперь пусть Залужный думает: то ли кулак к весне, как просохнет копить, бронетанковый, то ли дыры, на ползущем фронте, последним резервами затыкать. А есть, ведь еще политическое руководство, в лице обнюханного клоуна, который не может позволить новостям о сдаче территорий просачиваться в медийной пространство.
  2. МДП
    МДП Сегодня, 18:16
    +1
    Взломали только первую линию обороны. Говорить о каких-то больших успехах еще рано
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:23
      +1
      Цитата: МДП
      Взломали только первую линию обороны. Говорить о каких-то больших успехах еще рано

      Ходят слухи, что там нет даже первой линии. Ибо её никто никогда не строил. А если нет первой то значит ни второй ни третьей.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:16
    0
    В телеге писали, что наступление остановилось - ВС РФ ведут обстрелы линий обороны укровермахта. Где истина... request
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 18:26
      0
      Цитата: Лешак
      В телеге писали, что наступление остановилось - ВС РФ ведут обстрелы линий обороны укровермахта. Где истина... request

      Так для начала нужно размолотить опорники второй линии, или вы предлагаете в лоб идти на подготовленные позиции украинцев. Людей надо беречь.
  4. максим1987
    максим1987 Сегодня, 18:21
    +2
    погнали наши, городских или просто красиво написано? В любом случае пацанам удачи и здоровья good
  5. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 18:21
    +1
    Статья, основной посыл которой - обида на то, что украинствующие журналисты не признают успехов РФ. А им просто за это не платили. Журналист - вторая древнейшая профессия...