Военное обозрение
Войти Регистрация

Северная Македония присоединяется к «военному клубу» Турции: в греческой прессе обеспокоены сближением двух стран

20
Северная Македония присоединяется к «военному клубу» Турции: в греческой прессе обеспокоены сближением двух стран

Турецкая экономика постепенно набирает мощь, несмотря на сопровождающие процесс трудности, и становится базой для модернизации армии, развития национальной оборонки и расширения геополитического влияния страны. Несмотря на высокую инфляцию, экономика Турции, в том числе не без учёта доступных российских энергоносителей, не ввела страну в шоковое состояние.


Анкара имеет тесные отношения с Азербайджаном, продвигая доктрину «две страны – один народ», установила марионеточные режимы на части территорий Сирии и Ливии, обладает крепкими позициями в Грузии и усиливает свою роль на Балканах. В сфере влияния Турции помимо мусульманских Албании и Косово оказываются и славянские государства региона. Со мнением Анкары вынуждены считаться в Болгарии. Ускоренными темпами развиваются военные связи с Северной Македонией.

Как указывается в издании Slpress, на прошлой неделе Скопье объявило о подписании контракта с Турцией о поставках 18 авиадесантируемых буксируемых 105-мм гаубиц BORAN с дальностью стрельбы не менее 17 км и скорострельностью 6 выстрелов в минуту. В соответствии с соглашением, 6 орудий будут отгружены к 2025 году, а следующие 12 – к 2029 году. При этом BORAN была поставлена на вооружение ВС Турции всего лишь несколькими днями ранее.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски также заявил о возможности приобретения ударных БПЛА Bayraktar TB2.

Пендаровски стремится присоединиться к турецкому военному клубу. Он представляет сторонников усиления турецкого влияния в стране. Это, в свою очередь, означает дальнейшее укрепление позиций Анкары на Балканах

- указывается в греческой прессе, выражая обеспокоенность сближением двух стран.

Как отмечается, Пендаровски фактически с гордостью заявил, что многие македонские офицеры прошли обучение и подготовку в турецких военных училищах.

Со своей стороны отметим, что сближение между Анкарой и Скопье началось в 2019 году. Именно тогда Македония была вынуждена изменить название государства из-за позиции греческих властей, усматривавших в нём посягательство на свою территориальную целостность. Из-за этого Афины всячески препятствовали вступлению своего соседа в ЕС и создавали для него прочие затруднения. Ситуацией воспользовалась Анкара, что теперь приводит к ревностному отношению со стороны Греции.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:34
    +8
    Так и надо грекам-христопродавцам православной дружественной России. Пусть теперь "на гвоздях" живут.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:44
      +4
      Цитата: Nexcom
      Так и надо грекам-христопродавцам православной дружественной России. Пусть теперь "на гвоздях" живут.

      У нас букмекерские конторы ещё ставки на войну двух стран НАТО не принимают? Не? А зря. Денег срубить на политике можно не меньше, чем на футболе.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 19:29
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Денег срубить на политике можно не меньше

        В принципе ради денег это всё и начиналось ( Украинский кризис и война ) , далее вошли во вкус и приволокли войну в Европу , между членами НАТО . Скоро им не до нас будет .
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:47
      +8
      А ещё дружественные албанцы точат ножи на греков: хотят оттяпать себе север Греции. Болгары, я думаю, тоже не прочь отгеноцидить греков, как во ВМВ. У Греции много друзей, и все в НАТО. После поставок вооружений Украине Россия Греции точно не друг.
      Что то давно резни на Балканах не было? feel
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:53
        +4
        ИМХО турки постепенно своего добьются и решат застаревшие вопросы.....
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 19:35
          0
          Цитата: Nexcom
          ИМХО турки постепенно своего добьются и решат застаревшие вопросы..

          Скорее ДА, чем нет.
        2. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 20:14
          0
          Цитата: Nexcom
          ИМХО турки постепенно своего добьются и решат застаревшие вопросы....

          Только при наличие Эрдогана. Другие "султаны" тоже за грабеж, но не смогут осуществить, слишком горячи, а этот грузин думать умеет и выжидать.... request
    3. stelltok
      stelltok Сегодня, 19:15
      +1
      Так и надо грекам

      А чем Турция лучше? По мне так одинаково.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:37
    +5
    За право называться македонцами, без всяких северных можно и грекам врезать.Вообще греки это греки?Или у них только развалины Парфенона?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:40
      +5
      Хороший дом, хороший климат - что ещё нужно греку чтобы встретить старость...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:50
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Вообще греки это греки?Или у них только развалины Парфенона?

      За то, что они несколько лет на кредиты жили припеваючи и не работая, что у них машинист электрички получал зарплату как в Германии начальник транспортного железнодорожного узла (вот оно, счастье и процветание!) - теперь расплачиваются и не знаю уже - "Парфенон их" всё ещё или уже нет?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Вообще греки это греки?Или у них только развалины Парфенона?

      Да не только:
      Недавно были проведены раскопки Святилища Олимпии - комплекса древних храмов и других религиозных зданий. По иронии судьбы, копаясь в старой мусорной куче, оставленной римлянами, археологи обнаружили замечательный артефакт. Это была глиняная табличка, сделанная около третьего века нашей эры, на которой были вырезаны 13 стихов 14-й книги «Одиссеи». Фрагмент теперь считается самой старой письменной версией эпической поэмы Гомера.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:41
    +3
    Северная Македония присоединяется к «военному клубу» Турции: в греческой прессе обеспокоены сближением двух стран
    . Сначала ненависть разжигают, а потом приходится всего боятся... ид диетизм, больше это никак не называется.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:41
    +2
    Турки пользуются любым удобным моментом чтобы упрочить своё положение в регионе. И стараются вести политику с позиции выгоды для своей страны. При этом не стесняясь вести дела с противоборствующими сторонами. Пока усидеть на двух стульях, у них, получается не плохо. Что будет дальше - вопрос спорный.
    1. стар
      стар Сегодня, 19:17
      +3
      Туркам даже делать ничего не нужно - за них все делают греки. Понять, в чем профит - не представляется возможным, но продолжают делать. На Армению насмотрелись и хотят так же?
  5. kamakama
    kamakama Сегодня, 18:53
    +3
    Опять Балканы, опять пороховая бочка Европы
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:59
      +5
      Ну вот турки всех "лишних" отгеноцидят и воцарится тишина.....
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:16
    0
    Меня единственно смущает... Каждая третья-четвертая статья на мировые темы - как турки что там себе отжали на фоне того бардака, что творится в мире... и никто их даже не пытается остановить, даже мы... мы, наоборот, им хаб газовый подарить собираемся, что бы они рулили им, как и в бОшку стукнет...
    не к добру это... сами же выращиваем монстра своими собственными руками... (((
  7. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 19:27
    +1
    Многовекторный Вучич тоже в итоге подставит сербов, т.к.пошёл против России
  8. agoran
    agoran Сегодня, 19:40
    +1
    Ну шо, православные греки, помогли вам заокеанские хозяева?
    Правильно вас турки будят кошмарить и территории отбирать.
    И к русским не обратиться, т.к вы прогнившие под деньги янки.