Северная Македония присоединяется к «военному клубу» Турции: в греческой прессе обеспокоены сближением двух стран

Пендаровски стремится присоединиться к турецкому военному клубу. Он представляет сторонников усиления турецкого влияния в стране. Это, в свою очередь, означает дальнейшее укрепление позиций Анкары на Балканах

Турецкая экономика постепенно набирает мощь, несмотря на сопровождающие процесс трудности, и становится базой для модернизации армии, развития национальной оборонки и расширения геополитического влияния страны. Несмотря на высокую инфляцию, экономика Турции, в том числе не без учёта доступных российских энергоносителей, не ввела страну в шоковое состояние.Анкара имеет тесные отношения с Азербайджаном, продвигая доктрину «две страны – один народ», установила марионеточные режимы на части территорий Сирии и Ливии, обладает крепкими позициями в Грузии и усиливает свою роль на Балканах. В сфере влияния Турции помимо мусульманских Албании и Косово оказываются и славянские государства региона. Со мнением Анкары вынуждены считаться в Болгарии. Ускоренными темпами развиваются военные связи с Северной Македонией.Как указывается в издании Slpress, на прошлой неделе Скопье объявило о подписании контракта с Турцией о поставках 18 авиадесантируемых буксируемых 105-мм гаубиц BORAN с дальностью стрельбы не менее 17 км и скорострельностью 6 выстрелов в минуту. В соответствии с соглашением, 6 орудий будут отгружены к 2025 году, а следующие 12 – к 2029 году. При этом BORAN была поставлена на вооружение ВС Турции всего лишь несколькими днями ранее.Президент Северной Македонии Стево Пендаровски также заявил о возможности приобретения ударных БПЛА Bayraktar TB2.- указывается в греческой прессе, выражая обеспокоенность сближением двух стран.Как отмечается, Пендаровски фактически с гордостью заявил, что многие македонские офицеры прошли обучение и подготовку в турецких военных училищах.Со своей стороны отметим, что сближение между Анкарой и Скопье началось в 2019 году. Именно тогда Македония была вынуждена изменить название государства из-за позиции греческих властей, усматривавших в нём посягательство на свою территориальную целостность. Из-за этого Афины всячески препятствовали вступлению своего соседа в ЕС и создавали для него прочие затруднения. Ситуацией воспользовалась Анкара, что теперь приводит к ревностному отношению со стороны Греции.