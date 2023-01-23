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Германия начала переброску в Польшу двух из трёх обещанных зенитных систем Patriot

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Германия начала переброску в Польшу двух из трёх обещанных зенитных систем Patriot

Колонна немецкой техники с элементами ЗРК



Германия начала переброску противоракетных систем Patriot в Польшу, Бундесвер приступил к перемещению первых двух систем из трех. Об этом сообщает немецкая пресса.

Колонна военных грузовиков с элементами ЗРК Patriot выдвинулась с одной из военных баз, расположенных в земле Мекленбург-Передняя Померания и направилась в район города Замосць на юго-востоке Польши. Данный город расположен примерно в 60 км от границы с Украиной и в 110 км от города Львов. Также рядом с городом находится железнодорожная станция, через которую идут грузы на Украину. Преодолеть немецким военным предстоит примерно 1100 км.

О переброске немецких ЗРК Patriot в Польшу заявлялось еще в прошлом году, предложение об этом польскому правительству сделала уже бывший министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт после того, как на территорию Польши упала украинская зенитная ракета от ЗРС С-300. В Варшаве на это согласились и теперь немецкие противоракетные системы официально укрепляют восточный фланг НАТО, а не официально прикрывают часть территории Западной Украины.

Также в Польшу перебрасываются американские истребители F-35 из состава ВВС Нидерландов. Как сообщает Минобороны страны, голландцы отправляют полякам восемь истребителей, которые будут участвовать в двух разных программах. Четыре самолета F-35 войдут в дежурные силы НАТО и будут посменно дежурить в готовности к перехвату иностранных самолетов, т.е. российских. Дежурство будут нести по два нидерландских истребителя.

Еще четыре самолета будут задействованы в программе обучения реализуемой НАТО, подробности не приводятся.
Использованы фотографии:
https://t.me/milinua/20796
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:18
    +2
    Вот их встретить надо показательно, с пламенным приветом! Пусть даже кинжалы потратить, но это будет не просто уничтожение установок, а большой психологически информационный провал киевской пропаганды. Желательно сразу, после пересечения ленточки, прям на границе с Польшей или как их там тащат!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:23
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Вот их встретить надо показательно, с пламенным приветом!

      Мне кажется, что вопрос тут вовсе не военный, а политический. Вопрос престижа разнести эти "Патриоты" сразу, как их стоп-сигналы пересекут украинскую границу.

      Буду надеяться, что именно из-за принципиальной позиции наша разведка КАЖДЫЙ МЕТР "последнего пути" "Патриотов отследит, а наши ракетчики получат правильное целеуказание.
    2. andr327
      andr327 Сегодня, 19:27
      +1
      ]Мы пока с польшей не воюем, и обстрела Польши не проводим. Эти патриоты пока идут в ПВО Польши.
      немецкие противоракетные системы официально укрепляют восточный фланг НАТО, а не официально прикрывают часть территории Западной Украины
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:34
        +2
        теперь немецкие противоракетные системы официально укрепляют восточный фланг НАТО, а не официально прикрывают часть территории Западной Украины.

        Само напрашивается создание угрозы НАТОвцем где-то в другом месте, чтобы все ресурсы бросили на логистику.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 19:40
          0
          Полосатые нашли ещё одних повоевать за их интересы. Два сапога пара.
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 19:47
        0
        Цитата: andr327
        ]Мы пока с польшей не воюем, и обстрела Польши не проводим. Эти патриоты пока идут в ПВО Польши.
        немецкие противоракетные системы официально укрепляют восточный фланг НАТО, а не официально прикрывают часть территории Западной Украины

        И вы этому верите? Пересекут эти пэтриоты пшеков и поступят на вооружение укронацистов! К бабке не ходи! Логистику то нашим нельзя разрушать - олигархи могут обидеться....
        1. andr327
          andr327 Сегодня, 20:26
          0
          Пересекут границу с украиной, но не сразу. Скорее это будет учебным полигоном для украинских пвошников, будут рядом с немцами или поляками стажироваться.
    3. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 19:44
      0
      Немцы полякам передают Патриоты.
      А Украине,США.
      Т.ч.пока оснований нет.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:52
      +1
      Страна ,от которой требуют репарации ,отдаёт свои ЗРК стране требующей этих репараций,и без всяких озабоченностей и красных линий.Шольцяра такую мундрёную политику ведёт ,без литру Ювеля не разобраться.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:21
    +1
    А какой участок немцы у себя оголили?Что без "зонтика" оставили?Можно на сельхозБПЛА повыпендриваться в этих районах.
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:19
    +1
    Мне только одному так как кжется, что пЭтриоты спокойно пересекут границу с Украиной без встречи с кинжалами и калибрами? belay feel