Германия начала переброску в Польшу двух из трёх обещанных зенитных систем Patriot

Колонна немецкой техники с элементами ЗРК

Германия начала переброску противоракетных систем Patriot в Польшу, Бундесвер приступил к перемещению первых двух систем из трех. Об этом сообщает немецкая пресса.Колонна военных грузовиков с элементами ЗРК Patriot выдвинулась с одной из военных баз, расположенных в земле Мекленбург-Передняя Померания и направилась в район города Замосць на юго-востоке Польши. Данный город расположен примерно в 60 км от границы с Украиной и в 110 км от города Львов. Также рядом с городом находится железнодорожная станция, через которую идут грузы на Украину. Преодолеть немецким военным предстоит примерно 1100 км.О переброске немецких ЗРК Patriot в Польшу заявлялось еще в прошлом году, предложение об этом польскому правительству сделала уже бывший министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт после того, как на территорию Польши упала украинская зенитная ракета от ЗРС С-300. В Варшаве на это согласились и теперь немецкие противоракетные системы официально укрепляют восточный фланг НАТО, а не официально прикрывают часть территории Западной Украины.Также в Польшу перебрасываются американские истребители F-35 из состава ВВС Нидерландов. Как сообщает Минобороны страны, голландцы отправляют полякам восемь истребителей, которые будут участвовать в двух разных программах. Четыре самолета F-35 войдут в дежурные силы НАТО и будут посменно дежурить в готовности к перехвату иностранных самолетов, т.е. российских. Дежурство будут нести по два нидерландских истребителя.Еще четыре самолета будут задействованы в программе обучения реализуемой НАТО, подробности не приводятся.