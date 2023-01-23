В результате обстрела Курской области без электричества остались сразу четыре населённых пункта

Очередному обстрелу со стороны противника подверглась территория Курской области. И в очередной раз ВСУ стреляли по территории Глушковского района, примыкающего к границе с Сумской областью.Информация об обстреле подтверждена курским губернатором Романом Старовойтом.По его словам, обстрелу подверглось село Волфино, находящееся в непосредственной близости от границы. В результате вражеского обстрела без электроснабжения остались сразу четыре населённых пункта Глушковского района. Помимо непосредственно Волфино это неоднократно подвергавшиеся обстрелам посёлки Тёткино, Попово-Лежачи, а также Краснооктябрьский.Роман Старовойт отмечает, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.Напомним, что с начала российской специальной военной операции украинские войска многократно обстреливали Курскую область. Обстрелам подвергались населённые пункты Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и других районов области. В результате эти обстрелов разрушалась инфраструктура, повреждались частные домовладения, были погибшие (как, например, прибывший в Тёткино водитель грузовика из Воронежской области) и пострадавшие. Не фиксировалось обстрелов только в тот период времени, когда обширные территории Сумской области находились под контролем ВС РФ.