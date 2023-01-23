Военное обозрение
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В результате обстрела Курской области без электричества остались сразу четыре населённых пункта

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В результате обстрела Курской области без электричества остались сразу четыре населённых пункта

Очередному обстрелу со стороны противника подверглась территория Курской области. И в очередной раз ВСУ стреляли по территории Глушковского района, примыкающего к границе с Сумской областью.


Информация об обстреле подтверждена курским губернатором Романом Старовойтом.

По его словам, обстрелу подверглось село Волфино, находящееся в непосредственной близости от границы. В результате вражеского обстрела без электроснабжения остались сразу четыре населённых пункта Глушковского района. Помимо непосредственно Волфино это неоднократно подвергавшиеся обстрелам посёлки Тёткино, Попово-Лежачи, а также Краснооктябрьский.



Роман Старовойт отмечает, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Напомним, что с начала российской специальной военной операции украинские войска многократно обстреливали Курскую область. Обстрелам подвергались населённые пункты Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и других районов области. В результате эти обстрелов разрушалась инфраструктура, повреждались частные домовладения, были погибшие (как, например, прибывший в Тёткино водитель грузовика из Воронежской области) и пострадавшие. Не фиксировалось обстрелов только в тот период времени, когда обширные территории Сумской области находились под контролем ВС РФ.
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:34
    -6
    Значит завтра, можно ожидать, что лучины и свечи опять будут в тренде на незалежной....Досрочно, нерегламентно и показательно. Нет чесслово уже бы даже до собак Павлова дошло.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:38
      +4
      Не фиксировалось обстрелов только в тот период времени, когда обширные территории Сумской области находились под контролем ВС РФ.

      Вот и ответ yes
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 19:49
        +2
        Вот и ответ yes
        Леди! Однако, вот и вопрос!
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:34
    +5
    Главное армию не использовать, Шойгу не даст соврать, она пусть тренируется в местах дислокации, а укропы пусть обстреливают территорию России, ерунда какая.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 20:03
    +2
    В общем, опять у нас получается примерно следующее: ответим на вражеские обстрелы наших сёл и городов лихими поездками ремонтных бригад и электриков! (горькая ирония) Обещанное военными аналитиками наступление "вот-вот начнётся" хрен знает когда. what
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:10
      +1
      Вы ещё верите аналитикам? smile
  4. flyingSteps
    flyingSteps Сегодня, 20:17
    +2
    ,,доколе,,
    ,,найти_виновных,,
    ,,обьявить_войну,,
    ,,где_ответка,,

    И другие типовые речевки в рамках шаблона Стандартного восприятия реальности слаборазвитым мозгом good
  5. flyingSteps
    flyingSteps Сегодня, 20:22
    0
    Цитата: Pharmacist
    В общем, опять у нас получается примерно следующее: ответим на вражеские обстрелы наших сёл и городов лихими поездками ремонтных бригад и электриков! (горькая ирония) Обещанное военными аналитиками наступление "вот-вот начнётся" хрен знает когда. what


    Начните наступление! Выдвигайтесь с дивана в район военкомата! good
  6. 7gor
    7gor Сегодня, 20:26
    0
    Исчезают адекватные комментарии после обновления страницы))) Куда катится админы?