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Пока США, их сателлиты и мобилизованная Вашингтоном европейская пресса пытаются «продавить» власти ФРГ в вопросе поставок немецких танков незалежной, Польша уже заявила о готовности предоставить ВСУ Leopard 2, невзирая на позицию Берлина.
Возможно, что Варшава, являясь одним из наиболее рьяных противников России, уже начала передачу немецких ОБТ киевскому режиму или, по меньшей мере, готовится к этому.
Как сообщают военкоры на ТГ-канале WarGonzo, ссылаясь на свои источники, Leopard 2 якобы были замечены в Николаеве и, вероятно, перевозились на мощности местного бронетанкового завода. В заметке говорится, что транспортировалась такая техника на тягачах.
Однако данная новость (по крайней мере, на момент её публикации) не подкреплена объективными свидетельствами и вызывает определённые вопросы. Неясно, зачем ВСУ перевозили танки именно в Николаев. Комплектация новых подразделений украинской армии, предназначенных для планируемого наступления, ведётся на территории Западной Украины и зарубежных стран. Соответственно, было бы более разумно направить танки туда - во Львов.
Если предположить, что Leopard 2 нуждались в ремонте, то его можно было провести не на Николаевском БТРЗ, а на ремонтных мощностях, расположенных на западе страны, или в оптимальном варианте – на территории поставляющего их государства, чтобы машины прибыли уже в надлежащем виде и были готовы для обучения экипажей.
Если пара танков действительно прибыла в Николаев, то откуда их могли транспортировать автомобильные тягачи (на платформах)? Фактически через всю Украину со стороны Польши или из Одессы, куда их могли поставить морем? Вопросов много, включая и вопрос о том, на самом ли деле речь идёт о танках Leopard 2, а не о муляжах для того, чтобы (со стороны киевского режима) дополнительно подстегнуть западных спонсоров к передаче танков натовского образца?
Официальной реакции российских ведомств на информацию упомянутого канала пока нет.