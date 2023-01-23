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Сообщение канала WarGonzo о прибытии танков Leopard 2 на Украину вызывает вопросы

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Сообщение канала WarGonzo о прибытии танков Leopard 2 на Украину вызывает вопросы

Иллюстративное фото



Пока США, их сателлиты и мобилизованная Вашингтоном европейская пресса пытаются «продавить» власти ФРГ в вопросе поставок немецких танков незалежной, Польша уже заявила о готовности предоставить ВСУ Leopard 2, невзирая на позицию Берлина.

Возможно, что Варшава, являясь одним из наиболее рьяных противников России, уже начала передачу немецких ОБТ киевскому режиму или, по меньшей мере, готовится к этому.

Как сообщают военкоры на ТГ-канале WarGonzo, ссылаясь на свои источники, Leopard 2 якобы были замечены в Николаеве и, вероятно, перевозились на мощности местного бронетанкового завода. В заметке говорится, что транспортировалась такая техника на тягачах.

Однако данная новость (по крайней мере, на момент её публикации) не подкреплена объективными свидетельствами и вызывает определённые вопросы. Неясно, зачем ВСУ перевозили танки именно в Николаев. Комплектация новых подразделений украинской армии, предназначенных для планируемого наступления, ведётся на территории Западной Украины и зарубежных стран. Соответственно, было бы более разумно направить танки туда - во Львов.

Если предположить, что Leopard 2 нуждались в ремонте, то его можно было провести не на Николаевском БТРЗ, а на ремонтных мощностях, расположенных на западе страны, или в оптимальном варианте – на территории поставляющего их государства, чтобы машины прибыли уже в надлежащем виде и были готовы для обучения экипажей.

Если пара танков действительно прибыла в Николаев, то откуда их могли транспортировать автомобильные тягачи (на платформах)? Фактически через всю Украину со стороны Польши или из Одессы, куда их могли поставить морем? Вопросов много, включая и вопрос о том, на самом ли деле речь идёт о танках Leopard 2, а не о муляжах для того, чтобы (со стороны киевского режима) дополнительно подстегнуть западных спонсоров к передаче танков натовского образца?

Официальной реакции российских ведомств на информацию упомянутого канала пока нет.
Автор:
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21 комментарий
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 19:46
    +10
    У меня вопрос. Почему в Николаеве до сих пор функционирует бронетанковый завод и почему он не стёрт с лица земли? "Абрамовичу" принадлежит? Так и знал.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:55
      +2
      Официальной реакции российских ведомств на информацию упомянутого канала пока нет.

      О чем тогда терки? request Подождем. Хотя, думаю недолго ждать.
    2. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 19:59
      +4
      Цитата: K._2
      У меня вопрос. Почему в Николаеве до сих пор функционирует бронетанковый завод и почему он не стёрт с лица земли? "Абрамовичу" принадлежит? Так и знал.

      Так мы же... того... всЭ по трансформаторным будкам стреляем... калибрами... вместо мостов и заводов... feel а то не дай Бог транспортировка нефти и газа на Запад порушится recourse А так все при деле - вроде и СВО идет, и деньги нам капают fellow bully
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:17
        +3
        Действительно, это ведь только ̶г̶л̶у̶п̶ы̶е̶ наивные люди могут требовать либо крестик снять, либо трусы надеть. Настоящие асы эквилибристики умеют совмещать несовместимое, аннулируя понятие катахрезы. wassat
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: K._2
      Почему в Николаеве до сих пор функционирует бронетанковый завод и почему он не стёрт с лица земли? "Абрамовичу" принадлежит?

      Нет конечно, Абрамовичу не принадлежит. Но компания ЮГОК ( “Южный горно-обогатительный комбинат” в Кривой Рог ) именно тот самый случай. Здесь кампанию «Метинвесту» составляет «ЕВРАЗ» Романа Абрамовича, который тоже является держателем околоконтрольного пакета акций.
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 20:20
      +1
      Цитата: K._2
      У меня вопрос. Почему в Николаеве до сих пор функционирует бронетанковый завод и почему он не стёрт с лица земли? "Абрамовичу" принадлежит? Так и знал.

      Тогда возникает вопрос: почему ещё функционирует Обрамович?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:48
    +6
    При всем уважении к Семену Пегову,в его канале зачастую проскакивают непроверенные слухи
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 20:06
      +5
      Абрамсы и корейские Черные пантеры на Донбасе еще в 14-15г "Были замечены". Леопарды в наступлении всу под Херсоном. Уничтоженные "Бредли" 4шт. Конашенко уже записал на счет.
      Доверяй, но- проверяй.
  3. Toorik
    Toorik Сегодня, 19:49
    -1
    Варгонзо не в первый раз бежит впереди паровоза...
  4. Комментарий был удален.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 20:07
      +5
      Pourquoi passer par Istambul ? Vous pouvez les livrer via le Danube sur n'importe que péniche.
      ( si vous ne voulez pas les livrer par voie terrestre, train ou camion, la péniche est plus discrète)

      yandex

      Зачем ехать через Стамбул ? Вы можете доставить их по Дунаю на любой барже.
      ( если вы не хотите доставлять их по суше, поездом или грузовиком, плавучий дом более неприметен)
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:25
        0
        Цитата: YanniKounnar
        Pourquoi passer par Istambul ? Vous pouvez les livrer via le Danube sur n'importe que péniche.

        Fondamentalement naturel.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:00
    +2
    Как сообщают военкоры на ТГ-канале WarGonzo, ссылаясь на свои источники, Leopard 2 якобы были замечены в Николаеве и, вероятно, перевозились на мощности местного бронетанкового завода.

    На сколько помню то, как:
    Ночью 19 сентября 2022, 17:17 по Николаевскому бронетанковому заводу наконец-то был нанесён удар. Пока украинские ресурсы ещё не опубликовали никакие подтверждающие кадры, но наши источники на местах сообщают, что «взрывом обломки корпусов БТРов выкинуло аж на рельсы».
    Имеются в виду пролегающие в двустах метрах южнее главного цеха трамвайные пути на улице Кузнечной (бывшая Скороходова). Если сила детонации действительно была настолько сильной, что обломки улетели на 200 метров, то можно констатировать, что Николаевский бронетанковый завод прекратил своё существование.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 20:23
      0
      Помню это фото. Действительно, тогда хорошо завод раздолбили. Леопарды в Николаеве - скорее всего интернетный вброс.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:04
    +3
    А почему собственно поляки не могли дать парочку для обкатки и проверки применимости этих танков? Они очень даже могут и с удовольствием. Нато чвк и цру тоже никто не отменял-они вообще сами себе на уме, каждый и тоже не прочь проверить на деле. А проехать с цистерной и автовозом тоже легко.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:06
    +1
    Мне бы хотелось узнать,каким образом Леопарды могут попасть в Одессу морем?
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: tralflot1832
      Мне бы хотелось узнать,каким образом Леопарды могут попасть в Одессу морем?


      По дну
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 20:25
      0
      Мне бы хотелось узнать,каким образом Леопарды могут попасть в Одессу морем?
      А по Дунаю разве не могут? А затем - малым каботажным плаванием.
  8. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 20:09
    0
    Николаев ,судостроительный завод ремонтируй не хочу оборудования море ,мест заныкать океан. Так что там есть где ремонтировать, там ядерный удар нужен и не один.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:17
    0
    Цитата: Корона без вируса

    Так мы же... того... всЭ по трансформаторным будкам стреляем... калибрами... вместо мостов и заводов... feel а то не дай Бог транспортировка нефти и газа на Запад порушится recourse А так все при деле - вроде и СВО идет, и деньги нам капают fellow bully

    У "либеральной общественности" как всегда с памятью беда. Хватает на 10 минут, не более.))
  10. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 20:20
    +4
    Семен Пегов знаменит своими экзерсимами, еще с Нагорного Карабаха.. веры и доверия к его творчеству нет у меня.
  11. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 20:24
    +1
    порт и все предприятия города, должны были быть утилизированы.