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«С 20 танками на границы 1991 года не выйти»: Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева получить несколько сотен танков

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«С 20 танками на границы 1991 года не выйти»: Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева получить несколько сотен танков

Украину не устроит поставка пары десятков танков западного производства, в планах Киева получит от Запада несколько сотен боевых машин, с помощью которых украинская армия намерена "освободить" всю территорию, включая Донбасс и Крым. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак.


Киев планирует переломить ситуацию на фронте, разгромить российскую армию и выйти на границы 1991 года. Поэтому Украине необходимо как можно больше танков западного производства, желательно несколько сотен, а не 10-20 единиц, о которых сейчас идет речь. Без танков ВСУ не сможет обеспечить победу Украины, а без победы Украины не будет стабильности и мирового порядка.

Наша цель - границы 1991 года и наказание врага (...) Поэтому сегодня каждый танк, способный воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства из болот

- написал Ермак в своем ТГ-канале.

О том, что Украина ожидает от Запада поставку нескольких сотен танков, заявлял и Зеленский, его тоже не устраивает количество обещанной странами НАТО тяжелой бронетехники. В очередном интервью западному изданию он пожаловался на то, что Киеву обещают несколько десятков танков, в то время как у России их тысячи.

Ранее в Киеве говорили о не менее 2 тысячах танков Leopard немецкого производства, которые планировалось собрать со всей Европы. Одновременно в Польше заявляли о планах собрать танковую бригаду ВСУ. Между тем в Генштабе ВСУ сообщили о формировании первых частей и подразделений под оснащение западной техникой, в том числе и под танки Leopard.
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:21
    0
    зато можно выйти на границу 1917 года, пора возвращать все то, что ленин и его гопкомпания разбазарили от Державы, не было никакой Украины и не будет !
  2. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 20:22
    0
    Вам бы сохраниться в границах 1920-х годов, а вы беспокоитесь о 1991-х.
  3. ANB
    ANB Сегодня, 20:25
    +1
    . Это фронт цивилизации против отсталости и варварства из болот

    А чего. В этом кусочке текста вполне прав. Цивилизованная Россия против варварской (нацистской) Украины.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:25
    0
    С 20 танками на границы 1991 года не выйти»: Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева получить несколько сотен танков
    Эко дело!! Горилку внутрь и в танк заправить, за 20 минут долетит. Как любите, Хоп и тама. Может попробуете? А если что, Карлсона вызовите, тушки выносить, геликоптеры уже не летают, даже на горилке.... request
  5. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 20:25
    0
    Вау .Или как говорил Задорнов:не судьба...
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 20:27
    0
    Ранее в Киеве говорили о не менее 2 тысячах танков Leopard немецкого производства, которые планировалось собрать со всей Европы.

    Жену отдай дяде, а сам иди к [соседке]?
    Как Зеленский себе это представляет - со всей Европы "Леопарды" в Киев, самим с голой задницей остаться??
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:29
    0
    в планах Киева получит от Запада несколько сотен боевых машин, с помощью которых украинская армия намерена "освободить" всю территорию, включая Донбасс и Крым.

    Получить сейчас можно все танки и ракеты, но а кто же, за это будет платить ? Да не уж то Украина. "Бесплатный сыр не бывает даже в мышеловке, за него нужно платить",