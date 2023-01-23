«С 20 танками на границы 1991 года не выйти»: Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева получить несколько сотен танков

Наша цель - границы 1991 года и наказание врага (...) Поэтому сегодня каждый танк, способный воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства из болот

Украину не устроит поставка пары десятков танков западного производства, в планах Киева получит от Запада несколько сотен боевых машин, с помощью которых украинская армия намерена "освободить" всю территорию, включая Донбасс и Крым. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак.Киев планирует переломить ситуацию на фронте, разгромить российскую армию и выйти на границы 1991 года. Поэтому Украине необходимо как можно больше танков западного производства, желательно несколько сотен, а не 10-20 единиц, о которых сейчас идет речь. Без танков ВСУ не сможет обеспечить победу Украины, а без победы Украины не будет стабильности и мирового порядка.- написал Ермак в своем ТГ-канале.О том, что Украина ожидает от Запада поставку нескольких сотен танков, заявлял и Зеленский, его тоже не устраивает количество обещанной странами НАТО тяжелой бронетехники. В очередном интервью западному изданию он пожаловался на то, что Киеву обещают несколько десятков танков, в то время как у России их тысячи.Ранее в Киеве говорили о не менее 2 тысячах танков Leopard немецкого производства, которые планировалось собрать со всей Европы. Одновременно в Польше заявляли о планах собрать танковую бригаду ВСУ. Между тем в Генштабе ВСУ сообщили о формировании первых частей и подразделений под оснащение западной техникой, в том числе и под танки Leopard.