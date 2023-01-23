Замначальника военной разведки Украины: Россия при наступательных действиях уже не использует тактику с БТГ

Вместо этого для штурмовых действий российское командование использует группы по 140-160 человек.

Штурмовые группы включают в себя не только пехоту, но также миномётные расчёты, артиллерийские подразделения, мотострелков, танки , противотанковые расчёты.

В украинской военной разведке заявили о том, что российские войска «изменили тактику», используемую при наступлении. Соответствующее заявление сделал человек, который в последние несколько дней выступает с заявлениями на регулярной основе, вещая в том числе и о сроках «коренного перелома». Это представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.Занимающий пост замначальника военной разведки Украины Скибицкий сегодня заявил о том, что теперь российские войска не используют БТГ (батальонные тактические группы), которые в феврале прошлого года «бросали буквально напролом».Скибицкий:В то же время, по заявлению Скибицкого, ВС РФ «вернулись к классической схеме «бригада-полк-батальон».Скибицкий:При этом не совсем понятно, для чего в военной разведке Украины уже в который раз повторяют одно и то же – что ВС РФ «ушли от использования БТГ»? Или таким образом натовское командование информируется о ситуации с призывом поменять тактику командования украинскими силами на театре военных действий… Но это можно сделать и по закрытым каналам, а не через СМИ и социальные сети. Или это попытка оправдаться за то, что после смены тактики российскими войсками у ВСУ возникли проблемы с наличием «перемог»?