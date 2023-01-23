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Замначальника военной разведки Украины: Россия при наступательных действиях уже не использует тактику с БТГ

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Замначальника военной разведки Украины: Россия при наступательных действиях уже не использует тактику с БТГ

В украинской военной разведке заявили о том, что российские войска «изменили тактику», используемую при наступлении. Соответствующее заявление сделал человек, который в последние несколько дней выступает с заявлениями на регулярной основе, вещая в том числе и о сроках «коренного перелома». Это представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.


Занимающий пост замначальника военной разведки Украины Скибицкий сегодня заявил о том, что теперь российские войска не используют БТГ (батальонные тактические группы), которые в феврале прошлого года «бросали буквально напролом».

Скибицкий:

Вместо этого для штурмовых действий российское командование использует группы по 140-160 человек.

В то же время, по заявлению Скибицкого, ВС РФ «вернулись к классической схеме «бригада-полк-батальон».

Скибицкий:

Штурмовые группы включают в себя не только пехоту, но также миномётные расчёты, артиллерийские подразделения, мотострелков, танки, противотанковые расчёты.

При этом не совсем понятно, для чего в военной разведке Украины уже в который раз повторяют одно и то же – что ВС РФ «ушли от использования БТГ»? Или таким образом натовское командование информируется о ситуации с призывом поменять тактику командования украинскими силами на театре военных действий… Но это можно сделать и по закрытым каналам, а не через СМИ и социальные сети. Или это попытка оправдаться за то, что после смены тактики российскими войсками у ВСУ возникли проблемы с наличием «перемог»?
Использованы фотографии:
ТГ/Разведка ЮВO
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22 комментария
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:38
    +3
    Украинская военная разведка уже не знает как оправдать свою эффективность. Следующий этап... цитирование российских сми.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:43
      +12
      Цитата: Andron78
      Украинская военная разведка уже не знает как оправдать свою эффективность. Следующий этап... цитирование российских сми.

      А вот наши патриотичные военкоры с Вами в корне не согласны!!! am laughing
      По их же собсвтенным данным, разведка в ВСУ поставленна на высшем уровне (ну, для такой страны, как Украина, естественно) - одно наблюдение за передвижением наших войск с космоса от НАТО в режиме онлайн того еще стоит... не надо недооценивать противника!!! am лучше переооценить ... а то "Киев за 3 дня" уже пройденный этап...
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 21:09
        +6
        Нельзя недооценивать врага, он хитер и изворотлив!
        Уже в начале операции, ни раз получали болезненные удары.
        Только, реальная и трезвая политика ведения БД!)))
      2. azkolt
        azkolt Сегодня, 21:32
        +1
        Цитата: Корона без вируса
        Цитата: Andron78
        Украинская военная разведка уже не знает как оправдать свою эффективность. Следующий этап... цитирование российских сми.

        А вот наши патриотичные военкоры с Вами в корне не согласны!!! am laughing
        По их же собсвтенным данным, разведка в ВСУ поставленна на высшем уровне (ну, для такой страны, как Украина, естественно) - одно наблюдение за передвижением наших войск с космоса от НАТО в режиме онлайн того еще стоит... не надо недооценивать противника!!! am лучше переооценить ... а то "Киев за 3 дня" уже пройденный этап...

        А от кого вы слышали "Киев за три дня"?
        1. Арбайтернегаст
          Арбайтернегаст Сегодня, 21:42
          +1
          Ну я, к примеру, это от соловья нашего слышал, где то в январе, перед сво.
        2. Розмари
          Розмари Сегодня, 22:03
          +1
          Цитата: azkolt
          А от кого вы слышали "Киев за три дня"?

          5 февр. 2022 г. Лукашенко: "Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится ну максимум три-четыре дня! Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул, и "Ребята, ребята!.."

  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:41
    +7
    Ну,поменяли и поменяли..Главное что бы был результат.Что они так озаботились.Эта тактика проверенная временем
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 21:29
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,поменяли и поменяли..Главное что бы был результат.Что они так озаботились.

      Щирым непонятно: как так??? вместо батальонной группы идет усиленная РОТА и решает те же задачи...но намного лучше!
      А у них БТГ, скроенная по американским лекалам, ничего с нашими сделать не может...
      Тенденция, однако ! (с) laughing
  3. 2я19
    2я19 Сегодня, 20:42
    +8
    Бригада-полк-батальон? А не дивизия-полк-батальон?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 20:46
      +5
      Именно, что дивизия, а не бригада
      Ттттттттт
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 21:32
        +2
        Цитата: роман66
        Именно, что дивизия,

        Так еще только собираемся переходить.. А тут от одного упоминания такое творится!
        Во истину:-- ТВОЮ ДИВИЗИЮ...МАТЬ !!! fellow
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:45
    +2
    Герасимов в конце прошлого года заявил что протяженность линии фронта 815 километров, чтобы её удержать и атаковать из расчёта 1 дивизия на 10 километров надо 82 дивизии или 27 общевойсковых армий.
    https://ria.ru/20221222/front-1840586436.html
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:56
      0
      Честно говоря открыл вашу ссылку,какая-то растение получается.Может скрин надёжнее.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:58
        +2
        Цитата: tralflot1832
        Честно говоря открыл вашу ссылку,какая-то растение получается.Может скрин надёжнее.

        1. Gvardeetz77
          Gvardeetz77 Сегодня, 21:09
          +3
          А год-полтора назад они об этом при планировании забыли что-ли или курвиметр сломался?
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 20:59
        +2
        Цитата: tralflot1832
        Честно говоря открыл вашу ссылку,какая-то растение получается.Может скрин надёжнее.

        Конкретное растение.
    2. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 21:06
      +4
      Это группировка в 1 млн человек, для Времен ВОВ это повседневная цифра, для времен капиталистической России это неподьемная... Это же не миллион в швейцарских банках на яхты, клубы....
      1. megavolt823
        megavolt823 Сегодня, 22:19
        0
        Ну гасторбайтеров надо привлекать. Платить конечно. Яхты, клубы. Надо оправдать полученные блага. Пусть платят.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 22:21
        0
        Для современной России 1 миллион солдат выставить тяжело не из-за миллионов в швейцарских банках, а из-за этих самых солдат. Вы хотя бы мельком гляньте на типичного пехотинца РККА и типичного пехотинца ВС РФ.


        Заметили, что на одного бойца экипировки гораздо больше приходится? Это ещё мы не вспоминаем про технику, которая обязательно должна сопровождать пехоту. В ВОВ Т-34 выдал условный и отправил его. А сегодня условный Т-90 это мало того, что целый арсенал электроники и автоматических систем (один КАЗ чего стоит), так ещё и банально больше металла - сравните массы танков, раз про них заговорили. И это мы ещё про авиаподдержку не начали.
        Сегодняшний 1 миллион солдат стоит гораздо больше, чем 80 лет назад. И приравнивать их друг к другу - ошибка.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:33
    +2
    Я написал об этом пару месяцев назад - меня осмеяли.
    Украинцы перешли к ротным и даже взводным тактический группам пол-года назад.
    А вслед за ними - и российская армия.
  6. megavolt823
    megavolt823 Сегодня, 22:14
    0
    Тактика должна быть, выжженной земли. И глухой обороны . Нет смысла что то брать. Брать надо выжженную землю. Каток должен идти медленно и тихо. Чтоб всё чубатые насладились войной, помощью НАТО, любви Европы и так далее. Кружевные трусики должны протухнуть под камуфляжными штанами. Насладиться гиляками, гетьками и прочей чубаторией. Но главное чтоб европейские товарищи хорошо потратили и понесли ущерб. Геморрой должен быть обширный и обоюдный. Любые мысли о взятии чего либо и флаг на по выше. Надо гнать по дальше. Это будет вести к жертвам. А это надо минимизировать.
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 22:16
    0
    Ce qui surprenant pour un "service de renseignement" c'est de parler autant et d'être si peu discret, je pensais (sans doute naïvement) qu'un service de renseignement devait être le plus discret possible pour être le plus efficace possible .
    Un ami Vietnamien (ancien d'un service "discret" ) me disait toujours: " un bon espion vaut 2000 combattants".
    Mais que penser de ces services qui occupent les médias, service de renseignement ou de propagande ?

    yandex
    Что удивительно для "разведывательной службы", так это то, что она так много говорит и ведет себя так неприметно, я думал (возможно, наивно), что разведывательная служба должна быть как можно более сдержанной, чтобы быть максимально эффективной .
    Один вьетнамский друг (бывший на "незаметной" службе) всегда говорил мне: "хороший шпион стоит 2000 бойцов".
    Но что вы думаете об этих службах, которые занимаются средствами массовой информации, разведывательной службой или службой пропаганды ?