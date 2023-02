Когда «Леопарды» сгорят на Украине, то «Абрамсы» займут их место в армиях стран Евросоюза

Зачем Украине танки?



Говорят, что боевые вертолёты – это души погибших танков.

Проблема выбора



Южнокорейский ОБТ «Чёрная Пантера».



Немецкий ОБТ «Леопард-2».



Французский ОБТ «Леклерк».



Британский ОБТ «Челленджер-2».



Американский ОБТ «Абрамс».

Выводы



Украине будут поставлять ОБТ «Леопард-2» разных модификаций, в том числе и наиболее старую версию «Леопард-2А4».

Этот анекдот вполне наглядно характеризует текущую ситуацию в мире. Судя по всему, англосаксы сделали выводы из этого анекдота, и теперь в роли кошки выступают страны Европы, которые «добровольно и с песнями» гробят собственную промышленность и экономику под аплодисменты своего заокеанского хозяина. Ведь если кто-то думает, что целью США является только Россия, то он глубоко ошибается. Нет для США ничего приятнее и выгоднее, чем ослабить (это максимально мягкое выражение, которое можно использовать для печати) своего европейского союзника-вассала – Евросоюз. А если точнее, то страны Европы, поскольку единой страной это образование никогда нельзя было назвать.И одной из важнейших задач США является получение максимальной прибыли от вовлечения Евросоюза в конфликт России и Украины, за счёт получения преференций в энергетике, в бегстве европейских производственных компаний и интеллектуальных ресурсов в США, а также в переформатировании рынка вооружений в Европе.И возня с поставками Украине тяжелого вооружения ближнего боя – основных боевых танков (ОБТ), очень хорошо это характеризует. История танков хоть и началась с Первой мировой войны, но по сути раскрылась в период Второй мировой войны. Именно тогда танки стали основной ударной силой на поле боя, средством для пролома оборонительных порядков противника, основой блицкрига и маневренной войны. Тогда казалось, что вот оно – идеальное оружие для наземных сражений.Но то, что танки стали такой грозной силой, послужило причиной того, что для их уничтожения стали разрабатываться все возможные средства – противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), самолёты-штурмовики и боевые вертолёты с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), кассетные боеприпасы с самоприцеливающимися боевыми элементами, различные типы противотанковых мин, атакующих не только снизу, но и сбоку, и многое другое. В наше время ко всему этому многообразию добавились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут как нести те же ПТУР, так и выступать в роли одноразовых боеприпасов-камикадзе.Постепенно ситуация сложилась так, что шансов у танка повоевать против другого танка становилось всё меньше. Ситуация усугублялась тем, что сами танки становились всё дороже, но при этом они по-прежнему поражались противотанковыми боеприпасами – в руках опытного бойца даже устаревший ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) может уничтожить танк при попадании в уязвимые проекции. Даже комплексы активной защиты (КАЗ) не сильно повлияли на ситуацию – вместо одной ПТУР приходится тратить две (ПТУР выпускаются последовательно, с минимальной задержкой, в одном секторе защиты КАЗ). Усовершенствуют КАЗы – потребуется тратить четыре ракеты вместо двух. В любом случае танк стоимостью в миллионы долларов уничтожается несколькими ПТУР стоимостью десятки тысяч долларов.Уже долгое время танки то хоронят, особенно после появления очередного высокоэффективного противотанкового вооружения, то вновь говорят о необходимости приоритетного строительства ультрасовременных бронетанковых войск. С другой стороны, никакой альтернативы танку пока не придумано – это наиболее тяжеловооруженное и защищённое средство ближнего наземного боя, поэтому никуда этот тип вооружений пока не денется.Таким образом, существует два варианта применения вооружёнными силами Украины (ВСУ) западных ОБТ:1. Поддержка пехоты тем же способом, как это происходит сейчас, как с российской, так и с украинской стороны.2. Массированный танковый прорыв в выбранном направлении, например, в сторону Крыма.Но ведь ранее мы говорили, что танковый прорыв невозможен?Да, но лишь при условии, что атакующий ограничен в средствах и в технике. Потенциально Украина может сконцентрировать все имеющиеся резервы, использовать по максимуму оставшиеся советские и вновь поставленные западные танки и обеспечить прорыв оборонительных позиций Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Конечно, большая часть атакующей бронетехники и живой силы будет уничтожена, что в обычной ситуации не позволило бы Украине продолжать боевые действия, но в условиях, когда будет достигнут явный политический эффект, Украина сможет рассчитывать на ещё большие поставки западных вооружений всех классов, на что её руководство и рассчитывает – шоу должно продолжаться (The Show Must Go On).А трупы украинских солдат? Да кого они волнуют...Исходя из вышеизложенного, танки Украине необходимы именно для реализации второго варианта – наступления и локальной победы на критически важном с политической точки зрения направлении. В случае победы Украина получит и боевые самолёты, и противотанковые вертолёты, и ракеты большого радиуса действия, и многое другое.Разумеется, как уже говорилось выше, большая часть атакующих ОБТ будет уничтожена, что не самым лучшим образом скажется на их экспортных перспективах. Впрочем, даже в случае, если ВСУ не решатся на танковый прорыв, а будут использовать полученные западные ОБТ по первому варианту – для поддержки пехоты, то они также будут уничтожены, только этот процесс растянется во времени.Как бы там ни было, а те ОБТ, что будут поставлены ВСУ первыми, станут «жертвенной коровой» – при любом сценарии они по большей части будут уничтожены, а их репутации будет нанесён серьёзный удар.И это накладывает свой отпечаток на то, кто и какие танки хочет поставить Украине.Какие западные танки могут попасть на Украину?Конечно, поставить Украине западные танки очень хочет Польша. Проблема в том, что Польша сама ОБТ не производит. Сейчас, после передачи ВСУ большей части танков советского производства, они в основном полагаются на немецкие танки «Леопард-2». Чуть позже к ним должны добавиться американские ОБТ «Абрамс» и южнокорейские ОБТ «К2».Таким образом, желание Польши отправить ОБТ «Леопард-2» продиктовано не только ненавистью к России , но прагматичным расчётом – намерением сократить «разносортицу» в своих сухопутных войсках до ОБТ «Абрамс» и ОБТ «К2», ведь под это дело вполне можно попробовать «развести» США на дополнительные бесплатные ОБТ «Абрамс» для польских вооружённых сил.Впрочем, судя по всему, немцы вполне понимают, что им досталась роль той самой кошки из анекдота, которой обильно намазали зад горчицей под названием «Украина», и особенным желанием поставлять ОБТ «Леопард-2», или разрешать такие поставки кому бы то ни было ещё, не горят, но кто их в конечном итоге будет спрашивать?Поляки очень надеются стать главной американской женой на европейской части континента и ради этого готовы на многое, даже поставить ОБТ «Леопард-2» без разрешения Германии.Да и какие танки можно поставить вместо/помимо ОБТ «Леопард-2»?Вполне неплохим танком является французский ОБТ «Леклерк», но он слишком дорог и, должно быть, сложен в обслуживании. Эти танки были произведены в количестве около девятисот машин, из них сейчас чуть более двухсот находится на вооружении французских вооруженных сил (в 2021 году на вооружении СВ Франции находилось 406 ОБТ «Леклерк»), а остальные приобретены богатыми странами Ближнего Востока. Других коммерческих перспектив у этого танка, судя по всему, нет. Да и Франция, как ядерная держава, всё-таки чуть более независима от США, чем остальные европейские холуи.Ещё один претендент – британский «Челленджер-2».Великобритания люто ненавидит Россию и, без сомнения, является одним из основных инициаторов и спонсоров российско-украинского конфликта, в конце концов, у них было много практики – Индия/Пакистан, Китай/Тайвань, сложно сказать, на каком континенте англосаксы не приложили свою руку к разобщению и уничтожению народов. Но «Челленджер-2» – это, как бы поточнее выразиться, «современное старьё», танк без каких-либо перспектив, как, собственно, и у всей танковой промышленности Великобритании.Конечно, Великобритания, скорее всего, поставит Украине свои «Челленджеры», но их слишком мало, недостаточно для того, чтобы ВСУ могли их использовать для массированного наступления. Другое дело – ОБТ «Леопард-2», по разным странам Европы их можно наскрести не одну сотню.Но почему не ОБТ «Абрамс»?У США этих танков достаточно много, в своих войнах они полагаются в основном на авиацию и флот, так почему бы не поставить Украине сотни две-три, для начала, тем более что на вооружении у сухопутных войск (СВ) США их более двух с половиной тысяч, а на хранении находится ещё около трёх с половиной тысяч?А потому, что США не нужны рискованные эксперименты – ВСУ вполне могут потерпеть поражение, а это очень плохая реклама, если частью этого поражения станут ОБТ «Абрамс». В отличие от M142 HIMARS потери танков скрыть гораздо сложнее, поскольку они находятся на передовой, и у них крайне узнаваемый профиль – «Абрамс» за Т-80 выдать уж никак не получится.Можно не сомневаться, что США уверены в огромных потерях, которые понесут ВСУ, и в том, что множество ОБТ «Леопард-2» будут уничтожены. Из этого США смогут извлечь как локальное поражение ВС РФ, так и уничтожение наличного парка ОБТ «Леопард-2» в странах Европы, и дискредитацию немецкой танкостроительной промышленности. Понесёт ущерб Rheinmetall AG, и, возможно, французы уже не будут создавать вместе с ними перспективный танк, а выберут американских или британских партнёров. Что касается остальных, то они пересядут на модернизированные за баснословные деньги ОБТ «Абрамс» со складов хранения ВС США.Конечно, есть ещё Южная Корея со своими ОБТ «К2», но, кто знает, какие на них у англосаксов планы, в смысле – на Южную Корею...Итак, решение о поставке танков Украине принято на встрече в Рамштайне, так что танки стран Запада уже перепахали очередную красную линию. Конечно, США приложили все усилия, чтобы обеспечить поставку на Украину только немецких танков, но выкрутиться им не удалось, поскольку немцы, чувствуя вырисовывающиеся перед ними перспективы, всё-таки добились того, чтобы и США поставили Украине свои ОБТ «Абрамс».Однако, судя по видеороликам, размещённым в сети интернет, десятки ОБТ «Леопард-2» уже едут на Украину, а вот тридцать один ОБТ «Абрамс» будет поставлен лишь через несколько месяцев. Всего тридцать один танк «Абрамс», тогда как ОБТ «Леопард-2», скорее всего, будут поставляться многими сотнями, и именно они будут эффектно гореть в кадре, хороня перспективы немецкой танкостроительной промышленности. Так что по факту ничего не изменилось – бенефициаром танковой сделки стран-пособников украинского нацистского режима по-прежнему остаются США.Уже почти год длится Российская специальная военная операция (СВО) на Украине. Гибнут военные и мирные жители, два братских народа (а если точнее, то один народ, разделённый обманом и предательством) уничтожают друг друга в братоубийственной войне на радость заокеанским кукловодам.Ненависть стран континентальной Европы к России понятна, но абсолютно необъяснима их тяга к экономическому и технологическому суициду, который они совершают под руководством США и Великобритании, раз за разом переходя красные линии.Впрочем, это их выбор, вопрос, скорее, в том – когда красные линии начнёт переходить Россия.