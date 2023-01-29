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Является ли Украина вассалом США, покорно выполняющим распоряжение хозяина

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Является ли Украина вассалом США, покорно выполняющим распоряжение хозяина

В отечественных СМИ отношения Киева и Вашингтона нередко характеризуют, как «вассал и хозяин». Но стоит ли это воспринимать настолько буквально?


Конечно нет. То, что Украина находится в зависимости от США, сегодня ни о кого не возникает сомнений. В то же время, и «вассалом», покорно выполняющим распоряжение «хозяина», Киев назвать сложно.

Все дело в том, что США, как и другие крупные геополитические игроки, используют более мелкие государства для укрепления своих мировых позиций. При этом едва ли можно говорить, что последние считают Вашингтон своим «хозяином» и слепо выполняют его приказы.

Для того, чтобы правительства других стран принимали выгодные для Штатов решения, американская администрация использует различные приемы, начиная от заключения обоюдных соглашений и заканчивая шантажом.

К слову, именно посредством шантажа семейство Байденов «убрало» с поста украинского прокурора Шокина. Действующий тогда президент Порошенко был, мягко говоря, не в восторге от действий Вашингтона и высказывал все это вслух. Не очень похоже на «покорного вассала».

Немаловажно и то, что нынешние украинские власти уже два года не могут утвердить прокурора в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Это вызывает крайнее недовольство у администрации Белого дома, но «вассал не торопится», что также ставит под сомнение теорию о полной зависимости Киева. Тут уже Вашингтон попал в своеобразную медийную зависимость от Киева и наверняка не знает, как далеко в этом плане вообще можно зайти.

Наконец, для достижения своих целей на Украине США нередко использовали подкуп. При этом в отношениях двух стран был занимательный эпизод, когда и украинская сторона использовала тот же метод по отношению к видному американскому политику, о чем рассказывается в видео ниже.

Автор:
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34 комментария
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  1. 1razvgod
    1razvgod Вчера, 08:41
    -6
    За такую статью и срок можно дать, ибо развенчать миф о вассалах нельзя, а как же люди в шапках?!?!
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 10:51
      +1
      Цитата: 1razvgod
      За такую статью и срок можно дать, ибо развенчать миф о вассалах нельзя, а как же люди в шапках?!?!

      Вывод, даже по этой публикации прост : Украина безусловно вассал США, но хозяин теряет контроль из-за неадекватности бандеровской власти.
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 13:05
        +1
        Цитата: Теренин
        Вывод, даже по этой публикации прост : Украина безусловно вассал США, но хозяин теряет контроль из-за неадекватности бандеровской власти.

        Украина мало похожа на вассала. Вассалы имеют хоть и малые, но - права, имеют своё хоть и ограниченное, но - достоинство. Украина же этого не имеет, она похоже на взбесившегося раба, который посчитал себя ровнёй с хозяином, после того, как хозяин назвал раба другом. Но сущность раба, как запах в туалете, не выветривается. А неадекватность раба, хозяин регулирует долларом, за любые нарушения - пенальти и лишение бонуса.
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Вчера, 08:57
    +1
    Является ли Россия покорным вассалом США? В конце концов видно, что правительство пляшет под дудку из за океана, максимально затягивая конфликт, тратя непомерные людские и финансовые ресурсы, и таки продолжая торговать с якобы врагом.

    Подчас думается, что эта война началась для утилизации двух славянских народов, и вовлечение Европы в ещё большую зависимость от США.
    1. james
      james Вчера, 09:34
      -6
      Был такой пост - заминусовали
      "Цитата: james
      неужели вы не поняли, что цель СВО не денацификация, а снижение популяции славян, что русских, что украинцев и т.д. И чем меньше их, тем свободнее территории и больше ресурсов для англосаксов."
    2. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Вчера, 10:33
      -3
      У меня точно такие же мысли приходят,если Путин говорит что мы еще не начинали,то вопрос когда начнем,когда ляжет вся молодежь.
    3. Эдик
      Эдик Вчера, 12:12
      -1
      Цитата: Ганкутсу_
      В конце концов видно, что правительство пляшет под дудку из за океана, максимально затягивая конфликт, тратя непомерные людские и финансовые ресурсы, и таки продолжая торговать с якобы врагом.

      От куда вам там видно то писатель?Для того чтобы вам видно было,вам надо сначала в атаку сходить пару раз хотя бы.А потом уже писать своё мнение о
      затягивании конфликта
      .
    4. carpenter
      carpenter Вчера, 13:10
      +1
      Цитата: Ганкутсу_
      Является ли Россия покорным вассалом США?

      Россия не является вассалом США, так как и США и Россия являются вассалами, одного и того же хозяина.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 13:15
        -4
        Цитата: carpenter
        США и Россия являются вассалами, одного и того же хозяина

        Анунахов, что ли? Заваязывайте с препаратами yes
        1. carpenter
          carpenter Вчера, 13:41
          +1
          Цитата: Репеллент
          Заваязывайте с препаратами

          Жаль что Вы дальше собственного огорода не видите.
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 13:47
            -3
            Цитата: carpenter
            Вы дальше собственного огорода не видите

            Англичанин мистер Хопп
            Смотрит в длинный телескоп.
            Видит горы и леса, облака и небеса,
            Но не видит ничего, что под носом у него

            Это вам. Удачи в ловле глюков yes
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 08:59
    +1
    Глобально; да зависят, если США прекратят поставки то Украина проиграет и довольно быстро. А вот в деталях... Украина может предпринимать самостоятельные действия на фронте. У нее сильное лобби среди избирателей, как в США , так и в Канаде.
  4. Bingo
    Bingo Вчера, 09:02
    +3
    Автор прямо с начала статьи влетел обеими ногами. Простите, а в США сейчас точно государство управляется не теми же структурами, что и Украина? То есть продвинутыми определенным лобби семьями?
    Простой пример, приведенный в статье: "семейство Байденов шантажом убрало Шокина" - а это внешняя политика США - у них семействао - спокойно рулит внешней политикой.
    Или другой - то, что Гаити давно является колонией Клинтонов - никто даже не скрывает. Ничего, что это колония-то США, войсками США, а не Клинтонов оккупированая в свое время?
    Так что, автор, именно Украина - именно вассал. Определение вассалитета прчтите - ЛИЧНАЯ зависимость. От например семьи Байденов wink
    1. Кармела
      Кармела Вчера, 12:41
      -1
      Цитата: Bingo
      именно Украина - именно вассал. Определение вассалитета прчтите - ЛИЧНАЯ зависимость.


      Но сюзерен несёт ответственность за вассала. Для него это дело чести. А кто бы ни управлял сейчас Украиной - он её бросит на произвол незавидной судьбы, когда ему это будет выгодно, причём выгодно с материальной точки зрения.
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 09:17
    +3
    Является ли Украина вассалом США, покорно выполняющим распоряжение хозяина
    . В короткой статье разобраться в хитросплетениях мировой политики, мировой за кулисы, попытаться поставить все точки над Ё... оч "смело", хотя скорее не оч умно!
  6. иван2022
    иван2022 Вчера, 09:26
    +5
    Вассалы- это те, кто платит дань. Ресурсами и солдатами для войска. А сами себя они могут считать кем угодно и кочевряжиться тоже могут как угодно.
  7. Azim77
    Azim77 Вчера, 09:29
    +3
    Так некоторые люди искренне считают, что Запад и конкретно США, это такой сказочный дворец на горе. Где текут молочные реки и все богатые. Ничего не нужно делать, а платят много. Все там гламурно и цивильно. В какой-то стране население большинством в это верят. Вот такими людьми и верой США и пользуются. И ставят там на этой волне своих менеджеров по управлению настроением и этой верой. Президентами называют их. И страна такая не вассал, а фанат, ведомый слепой человеческой глупостью, стремлением причаститься к своему кумиру. Отдать все что угодно ради его футболки или автографа. Жаль, что этот фанат может превратиться в радикального, как часто и бывает.
    Особенно, когда хочется перед родичами, соседями выделиться, отделиться, потому что те в его понимании дремучие и вообще "деревня".
    Кто-то понял цену такого "кумира", в нулевые переболел. А кто-то так и верит..
  8. Пленник
    Пленник Вчера, 09:30
    +1
    Вопрос риторический, но для "незалежных" елей на душу. Вся их "самостоятельность" это постановка, что бы заокеанский пан в случае нужды мог сказать- а что мы, мы ни причем, они сами. Матрасы подставушники продуманные и опытные. Другой старший островной холоп используется по тоже схеме. Ему позволено призывать младшего к любому безумию и делается это опять же по негласному научению пинов.
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 13:11
      -1
      Цитата: Пленник
      Вопрос риторический, но для "незалежных" елей на душу. Вся их "самостоятельность" это постановка, что бы заокеанский пан в случае нужды мог сказать- а что мы, мы ни причем, они сами. Матрасы подставушники продуманные и опытные. Другой старший островной холоп используется по тоже схеме. Ему позволено призывать младшего к любому безумию и делается это опять же по негласному научению пинов.

      Украина это уже даже и не "вассал", это скорее "рабыня", жизнь которой напрямую зависит от "положения пальца" сюзерена и может решиться по одному щелчку. Ашраф Гани тоже считал себя президентом Афганистана с собственной армией, но с "лёгкой руки" Бидона перестал им быть в считанные недели. Дружба с матрасами до добра не доводит...

  9. Ru_Na
    Ru_Na Вчера, 09:31
    +4
    Правильнее будет украинские элиты находятся в вассальной зависимости от элит США (в большей степени) и ЕС.
  10. U-58
    U-58 Вчера, 09:48
    -1
    Даже не вассал, но орудие против России.
    Зеленский пошёл по выгодному для себя пути.
    За это он получает печеньки, иллюзию своего стабильного положения "на троне".
    Ну и пользуясь таким положением, он иногда показывает свои молочные зубки, чтобы выторговывать какие-то плюшки.
    Похоже, обе стороны в общем устраивают правила игры.
    Однако Вове Зеленскому уже пора подумывать, а что он будет делать на завтра после окончания своего президентства.
    Ведь в одночасье он станет ненужным никому.
    Выбросят на обочину и забудут. В худшем случае прихлопнут как надоевшую муху, ибо многое знает..
  11. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 09:50
    +3
    "Вассал"? Вассалитет подразумевает взаимные обязательства Вассал и сюзерена. А тут скорее подходит слово "марионетка", а то и просто "подстилка".
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 09:50
    +1
    Как-то Эйзенхауэр сказал про некого "местного" диктатора,отвечая на вопрос:зачем США поддерживают "эту сволочь"...: "Да это "сволочь" ! Но это наша(!) "сволочь" ! "...Заметьте...речь не шла о том, что диктатора и его режим власти заставить(вынудить) стать менее реакционным ,перестать "своевольничать " по части нарушения демократии ! Пусть "своевольничает ", устраивая террор в своей стране ! США,как хорошая "свекровь" ,не лезут в личные "семейные" дела властных режимов при обязательном условии зачищения режимом "жизненного пространства" для США от социалистических идей (тогда это было очень актуально!) и установления "режима вседозволенности" для американского капитала ! А так ...если шибко не накладно,то пусть по кочевряжется "неразумное и немного капризное дитя" ...всё равно ,в конце концов, будет "по родительски" ! Надоест...шлепнут по заднице и поставят на "своё место" ! P.S.Кстати, взаимоотношения между Сеньором и Вассалом регулировались "типовым" договором ! "Хозяин" не в праве требовать от вассала больше того , что отражено в договоре или того, что не отражено в нем !
  13. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 09:57
    0
    К слову, именно посредством шантажа семейство Байденов «убрало» с поста украинского прокурора Шокина. Действующий тогда президент Порошенко был, мягко говоря, не в восторге от действий Вашингтона и высказывал все это вслух. Не очень похоже на «покорного вассала».
    Вся эта "непокорность" просто игра на публику. Как и "свободные" выборы и все остальное.
  14. Клон
    Клон Вчера, 10:02
    0
    Ну, если систематически "заливать шары" або вынюхивать экзотические продукты современной "химии", то можно почувствовать себя и "Повелителем Вселенной", а не только самостоятельным элементом международной политики. Украина "от и до" сидит на иностранной подпитке и утверждать обратное не столько глупо сколько провокационно. Украина вассал Штатов? Неа. Есть более простое, но емкое слово...Холуй.
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 10:27
    +1
    Является ли Украина вассалом США, покорно выполняющим распоряжение хозяина

    Некоторые статьи пишутся только для того, чтобы лишний раз напоминать о том, что за режим стоит у власти на Украине. Неблагодарное занятие пиарить эту мерзость и ковыряться в её сгнивших внутренностях.
    Даже в Польше (как оказалось) имеются противники нацизма и режима Зеленского.
    Может быть пора рассказывать о подвигах российских солдат?
    Хотя бы тех, кого удостоили высокими наградами. Это нам будет более приятно, и для молодёжи полезно знать, кто живёт с ними в одной стране, в одном городе...Возможно, на одной улице...
    soldier
  16. tatarin1972
    tatarin1972 Вчера, 10:29
    -1
    Не надо думать, что украинцы хотят быть вассалами, про себя они думают, что они хитрее всех, что у них получится накалоть "фраера ушастого", и рыбку съесть, и мимо уда пробежать. Вот только для других это было заранее известно, потому их всё равно поставят в колено-локтевую позу.
  17. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 10:29
    0
    Глупая статья, сомнения строятся из разговоров каких то политиков и умозаключений аналитиков. Самое главное на что надо смотреть это на результат. Да макрон с олохом что там бузят, а результат? Санкции вводятся, танки едут, финансы с бизнесом переезжают в америкосию. Или та же хохляндия, какой неназначенный прокурор? Страна сама себя уничтожает, люди каждый день гибнут, дети без родителей, закрываются предприятия, не один здравомыслящий политик в мире на такое не пойдет, да как грузины можно пять дней повоевали и успокоились, но так чтоб самоуничтожаться нет. А все почему? Украина сильная никому не нужна ни нам конкурент, ни западу по той же причине идёт более зверский раздел по типу Польши в 1939 году.
  18. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 10:35
    +1
    Что обсуждать очередной пропагандисткий шаблон?
    Умным и так понятно. Кто имеет больше денег, населения, экономику ,торговых и политических связей - тот и играет первую скрипку.

    Населению мозги зомбируют, а сын Медведева сидел в этой Омерике, пока сами его не выперли.
    Что делал, откуда деньги ,почему в ЮСА, с кем, по какому паспорту? об этом ни-ни.

    Пока итог всего этого ХПП, начиная с 14 года: увеличение роли США и НАТО в мире , перехват ЮСА росийских рынков сбыта, усиление экономии и ВПК Омерики...
  19. Хорон
    Хорон Вчера, 11:13
    0
    Является ли Украина вассалом США, покорно выполняющим распоряжение хозяина

    Автор пыжился чтобы написать столь бестолковую статью и пришёл в ней к не логичным умозаключениям.
    Всего два фактора: поддержка военно-экономического потенциала украины и поддержка политического курса на украине сша, это и есть вассализация государства. Сша достаточно перестать давать оружие, поддерживать экономические дыры и ввести санкции, и... всё! Украине придётся либо сдаваться россии, либо идти на переговоры о заключении мира на условиях россии, третьего не дано. Это именно те верёвочки которыми сша рулят украиной, позволяя ей такие выходки, за которые не вассалов они уже б давно втоптали в каменный век даже без россии. Всё остальное, это лишь фантазии автора, задающего не правильные вопросы и приходящего к соответственно, неправильным выводам.
  20. Appraiser
    Appraiser Вчера, 11:17
    +1
    Украину можно назвать "вассалом" или "марионеткой" по сути это ничего не изменит . С 2014 года фактически с момента свершения государственного переворота, де факто данное государство утратило самостоятельность. А националистическое фашистское движение в стране является инструментом в умелых руках "англосаксов" и не более того, как говориться "для достижения поставленной цели все средства хороши"..... yes
  21. Alex242
    Alex242 Вчера, 12:07
    0
    Наконец, для достижения своих целей на Украине США нередко использовали подкуп. При этом в отношениях двух стран был занимательный эпизод, когда и украинская сторона использовала тот же метод по отношению к видному американскому политику, о чем рассказывается в видео ниже.

    шпионский триллер.....
  22. Alex242
    Alex242 Вчера, 12:08
    0
    Цитата: Appraiser
    Украину можно назвать "вассалом" или "марионеткой" по сути это ничего не изменит . С 2014 года фактически с момента свершения государственного переворота, де факто данное государство утратило самостоятельность. А националистическое фашистское движение в стране является инструментом в умелых руках "англосаксов" и не более того, как говориться "для достижения поставленной цели все средства хороши"..... yes

    так когда то и гитлерюгу воспитали....
  23. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Вчера, 12:12
    -1
    Мне это скорее напоминает королевское окружение,где статс-дамы грызутся между собой. Необходимо понравиться королю не красотой, а своим неприятием всего российского. Впереди конечно дамы из старой Европы. Гордо задирает нос Польша,которую Трамп назвал бастионом против России. Сначала Украину считали выскочкой,но когда она стала наушничать королю,ее стали побаиваться. Сам король погряз в ссорах в своем семействе.Ликование после победы над СССР сменилось унынием.Полной власти над миром взять не удалось.СССР сменил Китай,да и Россия выросла из коротких штанишек.Пока этот расклад непонятен. Продолжается торговая зависимость друг от друга. Неожиданно появляются пострелята,желающие жить своей валютой.Кто предложит новую политику,пока неизвестно.