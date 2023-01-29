Является ли Украина вассалом США, покорно выполняющим распоряжение хозяина

В отечественных СМИ отношения Киева и Вашингтона нередко характеризуют, как «вассал и хозяин». Но стоит ли это воспринимать настолько буквально?Конечно нет. То, что Украина находится в зависимости от США, сегодня ни о кого не возникает сомнений. В то же время, и «вассалом», покорно выполняющим распоряжение «хозяина», Киев назвать сложно.Все дело в том, что США, как и другие крупные геополитические игроки, используют более мелкие государства для укрепления своих мировых позиций. При этом едва ли можно говорить, что последние считают Вашингтон своим «хозяином» и слепо выполняют его приказы.Для того, чтобы правительства других стран принимали выгодные для Штатов решения, американская администрация использует различные приемы, начиная от заключения обоюдных соглашений и заканчивая шантажом.К слову, именно посредством шантажа семейство Байденов «убрало» с поста украинского прокурора Шокина. Действующий тогда президент Порошенко был, мягко говоря, не в восторге от действий Вашингтона и высказывал все это вслух. Не очень похоже на «покорного вассала».Немаловажно и то, что нынешние украинские власти уже два года не могут утвердить прокурора в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Это вызывает крайнее недовольство у администрации Белого дома, но «вассал не торопится», что также ставит под сомнение теорию о полной зависимости Киева. Тут уже Вашингтон попал в своеобразную медийную зависимость от Киева и наверняка не знает, как далеко в этом плане вообще можно зайти.Наконец, для достижения своих целей на Украине США нередко использовали подкуп. При этом в отношениях двух стран был занимательный эпизод, когда и украинская сторона использовала тот же метод по отношению к видному американскому политику, о чем рассказывается в видео ниже.