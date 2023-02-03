Великое посольство Петра I в Англии и Австрии



Портрет Петра Первого кисти Годфрида Кнеллера

Пётр в Англии

«Если бы я не побывал в Англии, на всю жизнь остался бы простым плотником.»

«Это человек, способный управлять обширной империей? Сомнительно. Будущий хороший плотник? Может быть. Его никто не видел занятым другим делом, и тут он разменивался на мелочи… Царь – человек весьма горячего нрава, склонный к вспышкам, страстный, крутой. Он ещё более возбуждает всю свою горячность употреблением водки, которую сам приготовляет с необычайным знанием дела.»



«Старый Лондон». Луиза Ингрем Рэйнер

«Весело наблюдать, когда подданные говорят своему государю правду в лицо; вот чему нужно учиться у англичан.»

«Если бы я не был русским царём, то хотел бы быть английским адмиралом.»



Джованни Антонио Каналетто. «Река Темза»

«Царь или погибнет, или станет великим человеком.»

Австрия и возвращение в Россию



Август II

Пётр решил ехать в Англию. По прибытии посольства в Лондон в январе 1698 года ему была устроена торжественная встреча. Король Вильгельм III и царь часто обменивались визитами и каждый раз по несколько часов разговаривали друг с другом. Вскоре они стали друзьями.Пётр долго осматривал Лондон. Он посетил королевское общество наук, где долго рассматривал заинтересовавшие его вещи, был в арсенале, в Тауэре, на монетном дворе, в обсерватории. Как и в Голландии, Пётр всех поражал своей любознательностью. Но главным его занятием, ради которого Пётр прибыл в Англию, по-прежнему было кораблестроение, теоретическую часть которого он так хотел освоить. Ещё в Голландии Пётр получил на верфи аттестат в умении строить корабли, но как говорил сам царь:Вильгельм восхищался деятельностью Петра и на память о его пребывании в Англии хотел оставить портрет. Пётр согласился, и лучший портретист Англии Годфрид Кнеллер написал портрет царя. На этом портрете он изобразил красивого юношу с мужественным, гордым и благородным выражением лица, большими умными глазами, смотрящими вперёд.Но далеко не на всех Пётр произвёл благоприятное впечатление. Некий англичанин Бернет писал в своих воспоминаниях:Во время посещения Тауэра, главной тюрьмы Англии, где, по выражению Петра, содержались «», интересовали его вовсе не они. В Тауэре ещё и чеканили монеты, руководил этим процессом в это время великий учёный, физик и математик Исаак Ньютон. Он в 1696 году покинул Кембридж и, приехав в Лондон, стал вскоре директором Монетного двора. Своими умелыми действиями Ньютон повысил выпуск монет в восемь раз. Пётр долго беседовал со знаменитым директором Монетного двора и был поражён его умом. Любознательность Петра поразила и Ньютона. Из этой беседы Пётр почерпнул много сведений, которые потом использует во время денежной реформы в России.Пётр с интересом посещал фабрики, заводы, мастерские, но совершенно не интересовался законами и государственным устройством Англии. Среди его записей в дневнике о посещении различных учреждений есть лишь одна сухая фраза «».Парламент Пётр посетил во время заседания, с помощью переводчика выслушал прения сторон и сказал:Но парламент не впечатлил Петра так, как Тауэр или корабельные верфи.9 февраля из Лондона Пётр приселился в Дептфорд, что в 3 км от столицы. Там царь в течение 2,5 месяцев изучал кораблестроение: практику и теорию.Недалеко от острова Уайт Вильгельм устроил для Петра инсценировку морского сражения с участием двенадцати крупных морских кораблей. Пётр со своей яхты пересел на 80-пушечный корабль и наблюдал, как два ряда кораблей сходятся, инсценируя сражение. Пётр, поражённый великолепным зрелищем, тогда воскликнул:Царь долго был под впечатлением от увиденного и, очевидно, в глубине души мечтал, что вот так же и русские корабли будут сходиться в сражениях с неприятелем.Всё-таки поразительный был характер у Петра. Жестокость, резкость, гнев соседствовали с любознательностью, твёрдостью и большой работоспособностью. Всё тот же Бернет писал о Петре:Проводя целые дни за изучением кораблестроения, Пётр не забывал и о главной цели своего путешествия – набирал офицеров, различных мастеров для службы в России. Как ни старался, но не нашёл Пётр ни в Голландии, ни в Англии горного инженера: недавно он получил сведения, что на Урале найдена железная руда. Всего же на русскую службу в Англии Пётр нанял около 60 человек. Найм стольких иностранцев на службу и отправка их в Россию требовали значительных денег, а Пётр, при всей своей экономии, стал нуждаться в них. Поэтому Пётр решил лорду Кармантену за 20 000 фунтов стерлингов продать монополию на ввоз в Россию табака. Незадолго до этого царь разрешил открытую продажу табака в России и назначил на неё пошлину.До этого продажа табака была запрещена правительством, но его всё же продавали тайно. При Алексее Михайловиче за продажу табака рвали ноздри, а приверженцы старины называли его «проклятым зельем». Но открытая продажа табака приносила казне огромную прибыль, причём по договору англичане должны были на вырученные от продажи деньги покупать русские товары. Так национальная валюта не вывозилась из страны.Решение о продаже табака – выгодное государству, имеет больше позитивных сторон, чем негативных. Нельзя обвинять Петра в том, что он приказал злоупотреблять курением, ведь до него тоже курили, хотя официально табак и был запрещён.Пётр пробыл в Англии более трех месяцев и готовился ехать в Вену. Он признал преимущество английского кораблестроения перед голландским и решил брать пример с англичан.21 апреля 1698 года, попрощавшись с английским королём, царь выехал в Голландию, где его уже ждало посольство. Оттуда Пётр сразу отправился в Австрию.В Вене посольству был оказан более холодный приём, чем в Голландии и Англии. Император Леопольд I почти что в открытую насмехался над Петром, считал себя намного выше русского царя. Петру даже потребовалось длительное время, чтобы получить разрешение на встречу с Леопольдом.Эта встреча состоялась и продлилась всего 15 минут. Пётр так ни о чём и не договорился с императором. Потом Пётр встретился с императрицей и принцессами. Встреча состоялась в замке Фаворит, и Пётр сумел произвести на них благоприятное впечатление.Дипломатическая миссия посольства провалилась окончательно: Австрия заключала мир с Турцией и готовилась к войне с Испанией. С познавательной точки зрения Вена также не понравилась Петру: он не нашёл там ничего, что его заинтересовало бы. Из Вены Пётр собирался ехать в Венецию для продолжения изучения морского дела. Но царю не суждено было побывать в Венеции: в день отъезда в австрийскую столицу прибыл русский гонец и передал Петру письмо, в котором говорилось, что взбунтовавшиеся стрельцы идут на Москву.Царь принял решение возвращаться и немедленно отправился в путь. Несколько дней он скакал без перерыва, без ночлега, делая краткие остановки лишь для смены лошадей. Так из Вены он доскакал до Кракова, где узнал, что стрелецкий бунт подавлен. После этого известия Пётр поехал не спеша.В небольшом городке Рава, неподалёку от Львова, Пётр встретился с королём Августом II. С ним Петру было легче найти общий язык, чем с Леопольдом, ведь у них было много общего. Они были почти ровесники, оба отличались высоким ростом и крепкой физической силой. И, как оказалось, у них был общий враг – Швеция.Встреча в Раве продолжалась четыре дня. За это время были и весёлые пиры, которые часто превращались в попойки, и смотры войск, и разговоры о внешней политике с глазу на глаз. Пётр и Август договорились о союзе в будущей войне против Швеции. Союз заключили устно, не закрепив его в документах. Собираясь ехать в Москву, Пётр обменялся с Августом шляпой, камзолом и шпагой. Ехал он не спеша, часто останавливаясь в роскошных имениях польских панов. 25 августа Пётр прибыл в Москву, на этом великое посольство закончилось.Подводя итоги, можно сказать, что главная цель посольства – образование антитурецкой коалиции – провалилась полностью. Но другая цель – привлечение специалистов на русскую службу и обучение волонтёров – удалась, и удалось хорошо.Когда Пётр приехал в Раву, он ещё надеялся, что Август поддержит его в войне с Турцией, но когда уезжал, то вполне осознал неминуемость войны со Швецией. Смена направления внешней политики – одно из важнейших событий в правлении Петра. Война со Швецией будет не из лёгких, стране ещё предстояло пройти тяжёлое испытание.Путешествие явно пошло Петру на пользу: он многому научился, многое увидел впервые и, наконец, решил завести увиденные новшества и в своей стране. После путешествия Пётр сильно изменился: некоторые даже говорили, что царя за границей подменили.Пётр вернулся в Россию с мыслью коренным образом изменить страну. Предстояло провести множество реформ, но на пути этих реформ было немало противников, которые готовы были убить или свергнуть Петра, а на престол посадить Софью, чтобы всё было по-старому.