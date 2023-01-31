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Формирование российского вектора внешней политики Молдавского княжества в XV–XVII вв

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Формирование российского вектора внешней политики Молдавского княжества в XV–XVII вв
Герб Молдавского княжества



Молдавия возникла в первой половине XIV века в долине реки Молдова как вассальное от королевства Венгрии образование «воеводат». В 1359 году молдаване восстали против венгерского господства. Это восстание возглавил воевода Богдан, добившийся независимости своей страны и принявший в 1363 года титул «господарь» под именем Богдан I (правил в 1363–1367 гг.).

В 1392 году воевода Роман стал господарем под именем Роман I (правил в 1392–1394 гг.) и стал титуловаться господарем Молдавской земли «от гор и до моря», то есть от Карпат и до Черноморского побережья.

Растущая мощь Османской империи предрешила судьбу Молдавии на несколько веков. В 1420 году, в правление господаря Александра I Доброго (правил в 1400–1432 гг.) и султана Мехмеда I Челеби (правил в 1413–1421 гг.), произошло первое столкновение османов и молдаван.

Русские княжества, будучи в зависимости от Золотой Орды, не могли оказать Молдавскому княжеству никакой помощи. Византийская империя сама нуждалась в поддержке.

Некоторое время у молдаван еще оставалась надежда на содействие западноевропейских сил, но поражение в 1444 году объединенного рыцарского войска под Варной сделало подчинение Молдавии османами делом времени.

Потеря суверенитета


Уже в 1456 году, в правление господаря Петра III Арона (правил в 1451–1457 гг., с перерывами) и султана Мехмеда II Завоевателя (правил в 1444–1446, 1451–1481 гг.), Молдавское княжество оказалось в зависимости от Османской империи и стало платить ей дань.

Некоторое время молдавские господари еще продолжали оказывать османам сопротивление. Так, в 1475 году молдавское войско во главе с господарем Стефаном III Великим (правил в 1457–1504 гг.) одержало победу над османским войском под предводительством Хадим Сулейман-паши в сражении под городом Васлуй, но уже в следующем году потерпело поражение в сражении при Рэзбоени от войска под предводительством султана Мехмеда II Завоевателя.

Причем в кампании 1476 года помощь османам оказали ставшие в 1475 году вассалами турецкого султана крымские татары, которые отвлекли на себя часть молдавского войска. Сопротивление Стефана III продолжалось до 1489 года, когда он вынужден был заключить с султаном Баязидом II (правил в 1481–1512 гг.) мир и возобновить выплату дани.


Молдавское княжество на карте Северного Причерноморья в XV в.

Надеясь на помощь Москвы, освободившейся от ордынской зависимости в 1480 году, Стефан III выдал в 1483 году свою дочь Елену замуж за наследника московского престола княжича Ивана Молодого, сына князя Ивана III Великого (правил в 1462–1505 гг.). Однако интриги при московском дворе и враждебные отношения Великого княжества московского с Великим княжеством литовским не позволили осуществиться надеждам молдавского господаря.

После поражения в 1538 году господаря Петра IV Рареша (правил в 1527–1538, 1541–1546 гг.) в борьбе с Османской империей при султане Сулеймане I Законодателе (правил в 1520–1566 гг.) Молдавия потеряла остатки своего суверенитета. При этом государственное устройство Молдавии не претерпело каких-либо изменений, а православное духовенство не испытывало притеснений со стороны завоевателей.

Однако, несмотря на то, что государством продолжали управлять господари, они с этих пор стали утверждаться на молдавский престол турецкими султанами.

Необходимость выплачивать ежегодную дань и отсутствие суверенитета заставляло молдавский народ искать поддержки у европейских держав: первое время у королей Речи Посполитой, несмотря на ее католицизм, а позднее, по мере усиления России – у московских царей.

Так, в 1684 году господарем Стефаном Петричейку (правил в 1672–1684 гг., с перерывами) в Москву было направлено посольство во главе с митрополитом Сучавским и всея Молдавии для переговоров о переходе Молдавии в подданство России, но под предлогом эпидемии чумы посольство было остановлено в Киеве, откуда оно передало письмо от господаря царям Иоанну V и Петру I с просьбой об оказании помощи Молдавии и устно обратилось к ним с просьбой о принятии Молдавии в подданство России. Однако в международной обстановке того времени молдаванам был дан уклончивый ответ.

В следующий раз вопрос о подданстве молдаван российскому самодержцу, также Петру I, был поднят господарем Дмитрием Кантемиром (правил в 1710–1711 гг.) в 1711 году.

P. S.


Далее см. статью «Дмитрий Кантемир как союзник Петра I».
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4 комментария
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:35
    +1
    Очень содержательная статья,Википедию,можно не открывать.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 07:17
      +1
      На мой взгляд, в Википедии как-то более интересно изложено.
    2. Старший матрос
      Старший матрос Сегодня, 09:19
      0
      Краткость - сестра таланта.... и теща гонорара)))
      fellow
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:04
    +3
    Какой-то кризис жанра,в данном разделе..