Самолёты ДРЛО на базе китайских аналогов Ан-12

Первый китайский полноценный самолёт ДРЛО KJ-2000 на базе советского реактивного транспортника Ил-76ТД обладал достаточно высокими характеристиками. По дальности обнаружения и числу одновременно сопровождаемых целей радиолокационный комплекс китайского «небесного ока» примерно соответствовал характеристикам РТК самолёта А-50. Однако ещё до принятия KJ-2000 на вооружение и осуществления им регулярных патрульных полётов, было понятно, что эта очень недешёвая машина будет к тому же весьма дорогой в эксплуатации и обслуживании. В связи с этим ещё в середине 1990-х командование НОАК инициировало разработку воздушного радарного пикета на базе гораздо более дешёвого среднего военно-транспортного самолёта Y-8 (китайская версия Ан-12), с четырьмя экономичными турбовинтовыми двигателями. Первый полёт прототипа турбовинтового самолёта ДРЛО, который впоследствии получил обозначение KJ-200, состоялся 8 ноября 2001 года.
Самолёт ДРЛО KJ-200
Как и в случае со «стратегическим» самолётом ДРЛО KJ-2000, при создании «тактического» воздушного радиолокационного пикета KJ-200 китайские конструкторы решили использовать радиолокатор с неподвижной антенной с АФАР. Однако вместо круглого тарелкообразного обтекателя, внутри которого установлены три неподвижных антенных модуля с полем обзора 120° каждый, на самолёте KJ-200 используется удлинённая антенна в каноэобразном обтекателе.
Прототип KJ-200
Обтекатель радиолокатора, получивший неофициальное прозвище «коромысло», по форме напоминает шведскую РЛС Ericsson PS-890, но при этом гораздо крупней. В передней части обтекателя РЛС имеется воздухозаборник для охлаждения активных приёмо-передающих модулей набегающим потоком воздуха. Так как угол обзора радиолокатора по каждому борту составляет 150°, в носовой и хвостовой частях самолёта имеются «мёртвые», не просматриваемые зоны. Это вынуждает вести патрулирование парой либо постоянно летать «овалом» или «восьмёркой». Но в ходе этих манёвров имеется вероятность, что будет потеряно сопровождение цели. В то же время эксперты отмечают, что по сравнению с платформами Saab 340 и Saab 2000 с радиолокаторами сходного типа, планер Y-8 предоставляет большие площади для установки радиоэлектронного оборудования, операторских консолей и мест отдыха персонала.
Известно, что радиолокатор KJ-200 способен обнаруживать высотные цели на дальности 350-400 км. Дальность обнаружения цели на фоне земли существенно меньше. Информация о воздушной обстановке предаётся потребителям по радиоканалу. Возможности сбрасывать радиолокационную информацию в реальном режиме времени на КП наземных сил ПВО и пункты наведения истребителей-перехватчиков на первом этапе не имелось.
Операторы РТК на самолёте KJ-200
Считается, что операторы радиолокационного комплекса KJ-200 могли одновременно наводить 12-15 перехватчиков.
В ходе испытаний первого прототипа KJ-200 особых сложностей не возникало, и в январе 2005 года в воздух поднялся второй прототип, на базе модернизированного военно-транспортного Y-8F-600. Вторая опытная машина являлась фактически предсерийной, имела новые более экономичные двигатели Pratt & Whitney Canada PW150B с 6-лопастными винтами и «стеклянную» кабину с авионикой от компании Honeywell. Однако 3 июня 2006 года этот самолёт из-за обледенения крыла потерпел катастрофу, врезавшись в гору неподалёку от деревни Яо в провинции Аньхой. Среди погибших были высокопоставленные военные и конструкторы.
Это происшествие серьёзно задержало процесс принятия KJ-200 на вооружение. Официально было объявлено, что предпосылки к катастрофе возникли в результате ошибок при проектировании самолёта. Для устранения недочётов пришлось экстренно привлечь специалистов украинского КБ имени Антонова. В ходе доработки изменения были внесены в конструкцию крыла и хвостовое оперение.
Согласно открытым данным, самолёт ДРЛО KJ-200 имеет максимальный взлётный вес 61 000 кг. Максимальная скорость 660 км/ч, потолок – 10 400 метров. Экипаж – 10 человек, из них 6 занято обслуживанием радиотехнического комплекса. Благодаря запасу топлива в 25 т и экономичным турбовинтовым двигателям, KJ-200 способен находиться в воздухе на 2 часа больше, чем KJ-2000 на базе Ил-76ТД.
«Тактический» самолёт ДРЛО KJ-200 официально принят на вооружение в 2009 году, всего с учётом прототипов построено 11 экземпляров. В настоящее время шесть самолетов имеются в составе ВВС НОАК и три самолёта эксплуатирует морская авиация. Эти машины в основном патрулируют северо-восточное побережье КНР, и они часто летают над спорными островами.
Самолёты ВМС НОАК KJ-200 на постоянной основе размещены на авиабазах Лайян в провинции Шаньдун и Лингшуй на острове Хайнань.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты KJ-200 и Y-8J на авиабазе Лайян
В феврале 2017 года пилоты американского P-3С Orion заявили об опасном сближении с KJ-200 над Южно-Китайским морем.
Самолёт ДРЛО KJ-500
Через несколько лет после принятия на вооружение самолёта ДРЛО KJ-200 китайские военные успели оценить все достоинства и особенности этой машины. Опыт, накопленный разработчиками и лётно-техническим составом строевых частей, позволил сформировать понимание того, каким должен быть современный самолёт радиолокационного дозора и управления «тактического звена», и приступить к созданию более совершенных машин такого класса. Согласно взглядам командования НОАК, самолёт ДРЛО, действующий в течение длительного времени на значительном удалении от своей базы, должен иметь радар кругового обзора, систему дозаправки топливом в воздухе и широкий набор средств радиотехнической разведки и постановки помех.
Самолёт ДРЛО KJ-500
Самолётом, спроектированным под эти требования, стал KJ-500, информация о котором появилась в марте 2014 года. Самолёты ДРЛО KJ-500, как KJ-2000 и KJ-200, первоначально поступили на вооружение 76-го полка ДРЛО 26-й дивизии специального назначения ВВС НОАК, дислоцированного на авиабазе Уси. После освоения китайскими военно-воздушными силами KJ-500 начали передавать в морскую авиацию.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО KJ-500 на авиабазе Уси
Самолёт KJ-500 построен на базе транспортника Y-9 (удлинённая версия Y-8 с новыми двигателями и авионикой). В отличие KJ-200 с «бревнообразным» радаром, новый самолёт имеет круглую неподвижную антенну РЛС на надфюзеляжном пилоне. Помимо круглой тарелки радилокатора, отличительными особенностями KJ-500 является наличие в хвостовой части аэродинамического гребня для компенсации потери путевой устойчивости и плоские антенны станции радиотехнической разведки. На неподвижном обтекателе РЛС китайского самолёта ДРЛО сверху обозначены сектора просмотра излучателей АФАР и имеется характерный «волдырь» антенны спутниковой связи.
В китайских источниках говорится, что большим успехом специалистов корпорации CETC является переход от РЛС с антеннами с механическим сканированием к системам с активной фазированной антенной решёткой. В КНР удалось создать и запустить в серийное производство трехкоординатный радар дальнего обнаружения с АФАР, обеспечивающий электронное сканирование по высоте и азимуту. При этом сектор просмотра каждой из трёх плоских антенных решёток, состыкованных в форме равнобедренного треугольника, составляет не менее 140°. Таким образом, они взаимно перекрывают соседние сектора и обеспечивают круговой обзор. Судя по имеющимся фотографиям, в задней части фюзеляжа KJ-500 имеются плоские антенны станций радиотехнической разведки, что существенно расширяет область применения самолёта.
Точные характеристики самолёта KJ-500 не известны. Его взлётная масса оценивается в пределах 62 т. Максимальная скорость полёта 660 км/ч, крейсерская скорость – 550 км/ч, практический потолок 10 400 м, максимальная продолжительность полёта 10,5 ч, максимальная перегоночная дальность 5600 км. Американские эксперты пишут, что радар KJ-500 по своим возможностям близок к РЛС американского палубного самолёта ДРЛО Grumman E-2D Hawkeye.
Серийное строительство базовых машин для KJ-500 осуществляется на предприятии Shaanxi Aircraft Corporation (дочернее предприятие государственного холдинга AVIC) в городе Ханьчжун.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты на площадке готовой продукции авиазавода в городе Ханьчжун
Подготовленные для установки оборудования самолёты перегоняют на авиазавод в Сиань, где осуществляется монтаж оборудования и его ввод в рабочее состояние. После чего новые машины передаются заказчику.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты на заводском аэродроме компании Xi'an Aircraft Company в городе Сиань
В справочниках говорится, что к 2021 году было построено более 17 самолётов KJ-500. Но на основе спутниковых снимков можно утверждать, что таких самолётов гораздо больше. При сборе материала для данной публикации мне удалось насчитать примерно три десятка KJ-500.
Помимо побережья эти машины на постоянной основе размещаются в удалённых и труднодоступных районах КНР, компенсируя, таким образом, нехватку стационарных наземных радиолокационных постов.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРЛО KJ-500 и истребители J-11 на авиабазе Лхаса
Например, самолёты KJ-500 замечены на авиабазах Лхаса и Шигадзе в Тибетском автономном районе, а также на Голмуд в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе. Помимо самолётов ДРЛО на этих авиабазах также находятся истребители J-10 и J-11.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты ДРЛО KJ-500 и Y-8 на авиабазе Голмуд
По количеству находящихся в строю самолётов ДРЛО Китай уже в несколько раз превосходит Россию. При этом в КНР одновременно с созданием тяжелых и дорогих авиационных радиотехнических комплексов на базе Ил-76ТД и Y-20 делается упор на строительство относительно экономичных «средних» воздушных радарных постов. Самолёты KJ-200 и KJ-500, спроектированные для «тактического» звена, при необходимости способны выполнять и «стратегические» задачи. Проигрывая по скорости полёта, количеству сопровождаемых целей и наводимых истребителей, турбовинтовые машины при одинаковой с KJ-2000 дальности полёта могут дольше висеть в воздухе. А меньшая производительность РТК вполне компенсируется большим количеством «тактических» самолётов ДРЛО, имеющимся в ВВС и морской авиации НОАК.
Экспортный самолёт ДРЛО ZDK-03
После того как стало известно о намерении Индии приобрести самолёты ДРЛО А-50ЭИ, Пакистан заказал в Китае самолёты аналогичного назначения. По заказу ВВС Пакистана в конце 2005 года на платформе Y-8-200 в КНР был создан прототип самолёта ДРЛО Y-8P с вращающейся дискообразной антеной радиолокатора. Согласно информации, опубликованной в китайских СМИ, на выборе такой схемы настояли пакистанские военные, так как, по их мнению, размещение антенной системы в «классическом» вращающемся обтекателе над фюзеляжем более соответствует требованиям ВВС Пакистана.
Опытный самолёт ДРЛО Y-8P
В англоязычных источниках пишут, что характеристики радара примерно соответствуют возможностям Е-2С Hawkeye с РЛС AN/APS-145. Помимо радиолокатора и аппаратуры связи, в состав радиотехнического комплекса входят станции радиотехнической разведки и РЭБ. Их антенны размещены в носовой и хвостовой частях самолёта. Радиотехнический комплекс ZDK-03 обслуживают 6 операторов.
Для строительства серийных самолётов ДРЛО ВВС Пакистана использованы модернизированные Y-8F-600. Всего было заказано четыре машины, получившие нетипичное для ВВС НОАК обозначение ZDK-03 Karakorаm Eagle.
Самолёт ДРЛО ZDK-03 Karakorаm Eagle
Таким образом, компания-разработчик Electronics Technology Group Corporation в названии отразила, что это третий самолёт ДРЛО после KJ-2000 и KJ-200, а буквы «ZDK» – акроним на китайском языке, звучащий как «Зхонг Дайан Ke».
Стоимость одного ZDK-03 в 2009 году составляла $279 млн. Первый самолёт этого типа был торжественно передан ВВС Пакистана 13 ноября 2010 года, после чего начались интенсивные испытания с пакистанским экипажем. На постоянной основе самолёты ДРЛО ZDK-03 в Пакистане размещены на авиабазе Масрур, неподалёку от Карачи.
Спутниковый снимок Google Earth: пакистанские самолёты ДРЛО ZDK-03 на авиабазе Масрур
Показательно, что передача четвёртого самолёта ZDK-03 военно-воздушным силам Пакистана произошла одновременно с началом заводских испытаний нового китайского самолета ДРОЛО KJ-500.
Спутниковый снимок Google Earth: пакистанский самолёт ДРЛО ZDK-03, а также китайские самолёты KJ-2000 и KJ-500 на стоянке заводского аэродрома компании Xi'an Aircraft Company в городе Сиань
Впоследствии ZDK-03 регулярно проходили ремонт и техническое обслуживание на предприятии Xi'an Aircraft Company в городе Сиань. Судя по спутниковым снимкам, имеющимся в общедоступном доступе, пакистанские самолёты ДРЛО несли службу на ротационной основе.
Спутниковый снимок Google Earth: пакистанский самолёт ДРЛО ZDK-03 на стоянке заводского аэродрома компании Xi'an Aircraft Company в городе Сиань. Снимок сделан в октябре 2018 года
При этом три из четырёх ZDK-03 были боеготовы, а на одном проводили профилактику в Сиане. Такой подход позволяет своевременно осуществлять необходимый сервис и делает процесс эксплуатации предсказуемым.
Самолёт радиолокационной разведки земной и водной поверхности Y-8G
Помимо создания самолётов, предназначенных для дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей, руководства действиями своей авиации и выдачи целеуказания зенитным ракетным комплексам, в Китае хорошо понимали важность дальней радиолокационной разведки наземных и надводных целей.
В конце 2004 года появились снимки нового самолёта радиолокационной и радиотехнической разведки Y-8G, созданного на основе планера модернизированного транспортного самолёта Y-8F-400.
Самолёт радиолокационной разведки Y-8G
По информации, опубликованной американскими разведывательными службами, построено четыре самолёта Y-8G, которые на постоянной основе базируются на аэродромах Лайян в провинции Шаньдун и Цзясин в провинции Чжэцзян.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Y-8G на авиабазе Цзясин
Самолёт Y-8G легко отличить от других машин, созданных на базе китайских версий Ан-12, по выпуклым антеннам, выступающим по бокам между кабиной пилотов и крыльями. Для того чтобы их смонтировать, пришлось переделать переднюю часть самолёта.
По мнению ряда западных экспертов, антенны, напоминающие «щёки хомяка», предназначены для радиолокационного сканирования водного и земного пространства на большом расстоянии. В 2016 году представители китайского НИИ № 14, отвечавшего за разработку радиотехнического комплекса, заявили, что самолёт может использоваться для дальнего наблюдения за полем боя. Кроме того, Y-8G несёт мощные станции РЭБ. Антенны установлены на вершине киля и в хвостовой части самолёта. В отличие от более ранних моделей самолётов радиолокационной разведки, созданных на базе транспортного Y-8, в фюзеляже Y-8G нет иллюминаторов.
Продолжение следует…