Большая война малого калибра



40-мм автоматические зенитные пушки Bofors L60 на охране «Дороги жизни».

603-й зенитный артиллерийский полк

«Директивой штаба Западного Фронта Войск ПВО в соответствии с директивой ГЛАВУПРОФОРМА КА (Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии – Прим. авт.) начал формирование 603-й зенитно-артиллерийский полк малого калибра на базе частей Бологовского Дивизионного района ПВО в г. Великие Луки. Командир полка майор Бродовский [Фроим Борисович], Начальник политотдела подполковник Фельд [Семен Наумович], начальник штаба капитан Хайлук [Пётр Яковлевич], начальник Отдела контрразведки капитан Попов. На вооружение полка получены 40-мм американские пушки системы «Бофорс» в количестве 52 шт. и 8 шт. 25-мм пушек «Отечественного производства» (так в тексте – Прим. авт.)».



37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К.

Боевая работа

«Первым сформировался и, получив боевую задачу, стал на оборону объекта ст. Жижица 3-й дивизион, 23 февраля 1944 года, затем 1-й дивизион – ст. Великие Луки, 2-й дивизион – станция Сердце, 4-й дивизион – станция Локня. Штаб полка и подразделения обслуживания находились в гор. Великие Луки».

«В апреле и марте месяце авиация противника вела активные боевые действия вдоль железной дороги Невель – Великие Луки – Торопец – Бологое. В районе дислокаций подразделений полка зарегистрированы частые случаи одиночных полетов самолётов противника, а также небольшими группами с целью разведки и бомбардировки объектов.



Самолёты противника встречались огнём ЗА и не допускались к объектам. Особенно частые и сильные налёты наблюдались в районах дислокации 1, 3, 4, 5 дивизионов.

7 апреля в 2 часа 17 минут самолёт противника был допущен к объекту ст. Жижица, на обороне которого стоял 3-й дивизион (командир дивизиона капитан Фотин). В результате бомбёжки разбито 24 вагона с продовольствием и боеприпасами, шедших на фронт.



Предварительным расследованием установлено, что безнаказанная бомбёжка станции произошла в результате преступного отношения к своим служебным обязанностям со стороны командира дивизиона капитана Фотина и его командиров батарей. В момент налёта дивизион огня не вёл. Дежурные офицеры в батареях отсиживались в землянках. Личный состав в большинстве спал. Наблюдение за воздухом никто не вёл. Сам командир дивизиона, будучи оперативным дежурным, спал у себя дома, а вместо себя поставил арттехника дивизиона».

«Приказом 0102 командующего Бологовским Диврайоном ПВО командир 3-го дивизиона капитан Фотин от занимаемой должности отстранён и предан суду Военного Трибунала. Командиры батарей лейтенант Писковец и мл. лейтенант Антонов от командования батареями отстранены и назначены командирами взводов».

«12.06.1944 г. 1 До-215 пытался несколько раз прорваться к объекту ст. Сольцы, но каждый раз отражался огнём 13 и 14 батареи. Сбросил зажигательные бомбы в поле и на окраине гор. Сольцы. Объект не пострадал. Расход – 761 выстрел.



18.06.1944 года 1 До-215 появился на ст. Мяково. Был встречен огнём ЗА 5-й батареи, после чего удалился и появился у ст. Мяково. 4-я батарея, охраняющая ст. Мяково, вела огонь. Самолет противника изменил курс и в 01:05 появился у ст. Морино, охраняемой 6-й батареей. 6-я батарея вела огонь. Всего расход – 352 снаряда. Бомбометание произвести самолёту не удалось».

«В результате поверки дивизионов и управления полка группой офицеров Управления Сев. фронта в период с 17 мая по 1 июня вскрыты ряд недочётов, не обеспечивающих высокую боевую готовность… в учебных указаниях из месяца в месяц ставятся одни и те же задачи... офицерский состав в большинстве правила стрельбы знает плохо».

«23.07.1944 г. 1 До-215 сделал 4 захода на объект – ст. Сольцы. 14-я и 13-я батареи вели огонь. Расход – 950 снарядов. Самолёт противника сбросил в расположение КП дивизиона 5 авиабомб осколочных, в расположение 13 и 14 батарей и возле полотна ж/д – 7 авиабомб. Объект не пострадал. При бомбардировке был тяжело ранен кр-ц 13 батареи Ожик. По истечении суток кр-ц Ожик умер».

«С 1 по 6 августа самолёты противника поодиночно и малыми группами появлялись над объектами ст. ст. Сольцы, Леменка. Сброшены несколько бомб. Боевой порядок и объект не пострадал».

«Противник одиночными самолётами типа До-215 производил разведывательно-бомбардировочные налёты на ст. Старая Русса. Сброшены ФАБ и ЗАБ. Объект не пострадал. ЗА вела огонь».

«14 августа в течение суток зафиксировано 16 самолётов противника. Самолёты противника сбросили большое количество бомб, но к объекту не были допущены. ЗА вела огонь. Расход – 1 413 снарядов. Объект не пострадал. До конца августа самолёты противника поодиночно и группами производили разведывательно-бомбардировочные налёты на станцию и город Псков, зенитной артиллерией к объектам не допускались».

«В районе ст. Петсери и ст. Черская группами по 3 самолёты противника произвели 21 налёт. Было сброшено около 300 зажигательных и осколочных бомб. Сгорела водокачка, склад, разрушен ж/д путь на ст. Петсери. 10-я батарея вела огонь, сбила 8 САБ».

Итог