Военное обозрение
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Белорусский ВПК остался в стороне от спецоперации на Украине

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Белорусский ВПК остался в стороне от спецоперации на Украине
Белорусский «Ураган-М» смог бы заметно увеличить мобильность российской реактивной артиллерии. Источник: bmpd.livejournal.com



Беларусь нам поможет?


Можно по-разному относиться к личности и харизме Александра Григорьевича Лукашенко, но одно несомненно – он сумел сохранить военно-промышленный потенциал государства. Производить весь спектр необходимых вооружений такая маленькая страна не в состоянии, но даже имеющееся впечатляет. Республика Беларусь производит системы залпового огня, противотанковое оружие, системы РЭБ, беспилотники и военную автомобильную технику. Что белорусы не могут собрать сами, закупают у России. Например, самолеты Як-130, Су-30СМ, вертолеты Ми-8МТВ-5, бронетранспортеры БТР-82А, 120-мм минометы «Нона-М1» и прочую технику. Естественно, боевые машины достаются Минску чуть ли не по себестоимости, а порой и бесплатно.

В 2016 году Беларусь получила от России бесплатно четыре дивизиона С-300ПС. Обычно такие подарки объясняются требованиями к обороне общего Союзного государства. Но не стоит думать, что соседи играют с нами в одни ворота – между ВПК двух стран очень тесные связи. Оборонные комплексы двух стран не смогут полноценно работать друг без друга. Не менее 940 российских предприятий поставляют в Беларусь более 4 тыс. узлов и агрегатов военного назначения, а белорусы, в свою очередь, передают около 2 тыс. наименований продукции для 255 заводов российского ВПК.

На памяти, в первую очередь, обширная линейка колесной техники МЗКТ, танковые прицельные системы, микросхемы для ракетной техники и прочие не менее значимые узлы. Например, белорусские тепловизоры от «Пеленга» можно встретить на российских ПТРК «Хризантема-С». Многие компоненты Россия, если и захочет заменить, то с большим трудом и потерей времени. Все помнят про печальный проект «Платформа-О», по которому страна должна была получить собственные аналоги тягачей и ракетовозов МЗКТ. В итоге программу забросили, потратив гигантские суммы.

Поэтому, если вести разговор о вовлеченности Беларуси в СВО, то она, безусловно, присутствует, пусть и очень опосредованно. Более того, перевод предприятий российской оборонки на военные рельсы закономерно увеличил объём заказов для ВПК соседней страны. Но до сих пор нет ни одного свидетельства применения в СВО техники, полностью произведённой на белорусских заводах. За исключением, конечно, шасси МЗКТ для «Искандеров» и РСЗО «Смерч». Между тем соседям есть чем поделиться с российской армией прямо сейчас. Многие говорят о РСЗО «Полонез», который мог бы дополнить реактивную артиллерию на СВО, но ракеты у комплекса используются китайские. Пекин старательно дистанцируется от военной операции, поэтому никогда не даст добро на «реэкспорт» изделий.


БРДМ «Кайман» от 140-го ремонтного завода в Борисове. Источник: wikipedia.org

Но есть 140-й ремонтный завод в Борисове, способный выпускать широкую номенклатуру легкой бронетехники, которую ждут на фронте. Среди таких легкий БРДМ «Кайман», выпускающийся серийно как для белорусской армии, так и на экспорт. Масса – 7 тонн, броня защищает от легкого стрелкового оружия, экипаж – 6 человек. Построены прототипы с 30-мм пушкой в составе боевого модуля «Ардунок». По данным СМИ, корпус варили из финской броневой стали, но полтора года назад из-за санкций поставки прекратились. Броня не кажется критически важным узлом конструкции «Каймана» – без особой потери качества она может быть заменена на российские аналоги. Но по какой-то причине не заменяется, и столь необходимые на фронте броневики не видны на СВО. Белорусская машина построена на компонентах, широко распространённых как в России, так и на всём постсоветском пространстве. Головной боли военным логистам и ремонтникам «Кайманы» точно не добавят, а вот защиту бойцам от смертельных осколков и пуль обеспечат.


MRAP «Защитник». Источник: wikipedia.org

На Международной выставке MILEX-2019 представили 20-тонную бронированную машину «Защитник». Белорусский MRAP защищён по четвертому классу, а лоб со стёклами – по пятому. Важно, что мотор и КПП российские от Ярославского моторного завода. Двигатель ЯМЗ-7511 от «Кировца» полностью локализован и не зависит от импортных компонентов. Может Александр Лукашенко дать команду на поставки «Защитников», которых на западном фронте мало не бывает? Может, но почему-то не делает. Белорусский ленд-лиз должен был заработать в тот же день, как правительство Республики узнало о планах нападения Украины. Напомним, что 11 марта прошлого года президент Лукашенко произнёс знаменитое:

«А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.»

Белорусский ленд-лиз


В обширном списке оружия made in Belarus можно найти РСЗО «Ураган-М». В отличие от «Полонеза», никакие импортные ограничения на машину не распространяются. 220-мм артиллерийская установка базируется на шасси МАЗ-631705, что выгодно отличает её от российского варианта на древнем ЗиЛ-135ЛМ. Для понимания, что из себя представляет 135-й ЗиЛ: это восьмиколесный внедорожник в двумя 120-сильными бензиновыми моторами, каждый из которых приводит в движение колеса своего борта. То есть у ЗиЛа отсутствуют мосты в привычном понимании и межосевые дифференциалы. Присутствует сложная система управления колесами – поворотными выполнены передние и задние. Последние поворачиваются в противофазу передку. Редко когда удаётся настроить синхронную работу моторов вездехода, в итоге один всегда «перекручивает», а второй – «недокручивает». По-хорошему этот анахронизм давно надо было заменить на четырехосный КамАЗ семейства «Мустанг», но кто же знал, что спецоперация пойдёт по такому сценарию, где без тяжелой реактивной артиллерии никуда. А у Беларуси есть «Ураган-М» на вполне современном и надёжном шасси.








Белорусский «Ураган-М» смог бы заметно увеличить мобильность российской реактивной артиллерии. Источник: bmpd.livejournal.com

Нет в России и аналогов 80-мм РСЗО «Флейта», выполненной на базе легкого броневика «АСИЛАК» SHTS. В пакете установки сразу 80 направляющих для авиационных НАРов С-8. Дёшево, сердито и эффективно, но почему-то проходит мимо нас.






Всем хороша белорусская «Флейта». Один минус – нет её на спецоперации. Источник: wikipedia.org






В России аналогов МЗКТ-690003 Volat V-2 нет. Источник: wikipedia.org

Минский завод колесных тягачей умеет производить отличные ракето- и танковозы. Но в портфолио предприятия присутствует и легкая бронетехника. Самый крупный – МЗКТ-690003 Volat V-2. Это прототип белорусского бронетранспортера, готовящегося на замену серии БТР-80. Пока построена пара машин, но никто не мешает наладить опытную эксплуатацию в зоне СВО. Тем более что из новинок в Volat только китайский дизель, без проблем заменяемый российским аналогом, например, барнаульским УТД. В российской армии отсутствуют аналоги столь тяжелых (масса Volat V-2 – 20 тонн) и хорошо бронированных колесных бронетранспортеров с мощным пушечным вооружением и кормовой аппарелью для десанта.


Volat V-1. Источник: wikipedia.org

В одном поле с «Тиграми» могут воевать белорусские Volat V1, легкие броневики, рассчитанные на 10 человек экипажа. Машина неоднократно экспонировалась на выставках, в том числе и на «Армии», но не заинтересовала иностранных покупателей. Это общая беда белорусской техники – западные санкции фактически закрыли доступ продукции на внешние рынки. Терять руководству Беларуси уже особо нечего, но мы по-прежнему не видим эмблемы МАЗ, МЗКТ и Volat на фронтах СВО.


ПТРК «Шершень», аналогов которого в России также нет. Источник: wikipedia.org

Белоруссия обладает компетенциями производства ПТРК «Шершень», сравнимого по своим параметрам с украинской «Стугной». Главное, что есть у «Шершня» и чего нет ни у одного российского ПТРК, это возможность наведения ракеты с закрытой позиции. Это позволяет не подставлять расчёт под ответный огонь противника. Учитывая скорое появление десятков натовских танков у ВСУ, наличие «Шершней» в дополнение к российской противотанковой технике было бы совсем не лишним.

И, наконец, главное, чем Беларусь может поделиться с российской группировкой, это многочисленные беспилотники. Начать можно с «Кондора-2», предназначенного для обнаружения ЗРК противника. В случае боевого применения дрона он

«создаёт виртуальную группировку боевых самолетов, что вынуждает РЛС противника включиться в активную работу, то есть перейти в режим излучения по ложной групповой цели.»

Крайне актуальное изделие в реалиях спецоперации на Украине.


«Кондор-2». Источник: belrynok.by




Нужны ли на спецоперации дроны с парой РПГ-26 на борту? Вопрос риторический. Источник: wikipedia.org

В Витебске разработали, а военные приняли на вооружение противотанковый беспилотник «Квадро», способный нести в воздухе до двух РПГ-26. Изделие впервые продемонстрировали ещё в 2017 году. Сейчас на фронте что-то подобное мастерят буквально на коленке в гаражных условиях, а в Союзном государстве налажено серийное фабричное производство.

Аналогом российского «Корсара» выступает белорусский разведывательный дрон «Гриф-1». В воздухе беспилотник полной массой в 170 кг может находиться до 8 часов и нести с собой лазерную аппаратуру целеуказания, чего сейчас хронически не хватает корректируемым «Краснополям». Как, впрочем, не хватает и самих «Корсаров».


«Гриф-1». Источник: belrynok.by


Ударный Hunter. Источник: wikipedia.org

Далее по списку беспилотный вертолет Hunter, появившийся у белорусов пару лет назад. Пока он на этапе испытаний, но они вполне могут быть организованы в зоне спецоперации. Тем более что это ударный дрон, несущий на борту ПКМ, восемь 57-мм НУРов и шестнадцать противотанковых бомб. Почему Hunter ещё не под Бахмутом?

Для кого-то привлечение законченной продукции белорусского ВПК к спецоперации выглядит признаком слабости российской оборонки. Отчасти это так, но ни одна страна в мире не может обеспечить себя оружием на 100 процентов. Даже американцы с космическим оборонным бюджетом вынуждены закупать у израильтян систему активной защиты танков Trophy. История с военно-техническим потенциалом нашего соседа ставит важный вопрос – мы с Республикой Беларусь в одной лодке или всё-таки в разных? Особенно звонко звучит этот вопрос, если посчитать, сколько Россия вложила миллиардов в независимость и хорошее расположение руководства соседней республики.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:22
    +2
    Да там больше вопрос, почему сейчас прицелов Сосна, как тут писали, на все наши танки не хватает, только на Т-90е... Вот это критично. Остальное - в смысле "неплохо бы"...
    Но тут тоже - врядли Бацка усами крутит - как автор указал, ему все рынки закрыли, профита с этого он не поимеет... Нипанятна
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:42
      +5
      Цитата: Bingo
      . Нипанятна

      Тут две причины: Или батька боится доп. санкций, или наши сами не берут ! what
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 05:09
        0
        наши сами в Беларусь эшелоны гонят.
      2. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:21
        0
        Белоруссия потеряла в ВОВ -25% населения.
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 05:40
      +7
      Какой лен-лиз из РБ? Почитайте последние новости о поставках вооружений из РФ в БР. Пару дней назад поставили партию БТР-82А. Я не напоминаю о таких как С-400, Искандер ....
      Беларусь маленькая страна, а в таких комментариях её принимают за какого-то промышленного и военного гиганта.
    3. Eug
      Eug Сегодня, 06:38
      +1
      Как по мне, именно по прицелам вопрос в матрицах. Они нужны и для ракет ВВ тоже. В СССР матрицы для ГСН ракет ВВ делал Киев, в РФ вроде в Новосибе делали по лицензии, но, скорее всего, санкции перекрыли кислород. А белорусы не хотят нарываться. По поводу другой техники, как по мне, надо лоббистов ВПК РФ спросить, на мой взгляд, интересных и остро необходимых образцов немало. Автотранспорта, в т.ч. специального и защищенного, много не бывает.
    4. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 09:17
      0
      Танковые прицелы, аналогичные "Сосне У" пора бы уже и самим начать производить, неспособность производить критически важные узлы и компоненты для своей армии это просто стыдобище, как заводы банкротить и закрывать так в этом мы большие мастера, а как организовать серийное производство критически необходимых видов и типов продукции для нашей армии и промышленности, так здесь у нас всегда нерешаемые проблемы, привыли всё закупать за границей, может быть уже пора что то срочно менять чтобы наконец то решить эти проблемы.
  2. Dante
    Dante Сегодня, 05:26
    +11
    Да что тут на Григорыча кивать, когда наш Володька сам не горит желанием вникать в нюансы проведения спецоперации, делегировав право разбираться с заваренной кашей кому угодно, начиная от Минобороны и заканчивая губернаторским корпусом и волонтерами, только бы его не беспокоили. Приказ наступать отдал, а дальше вы сами. Нет, конечно, вручение гос. наград, заслушивание докладов и прочий официоз обязывают к минимальному участию, но вот решение сложных, комплексных проблем, выходящих за рамки финансовых вопросов, это уже сложно, муторно и лучше первое лицо ими не утомлять. Как итог, за 12 мес. военных действий в Администрации Президента до сих пор не появилось профильного комитета, который мог бы взять на себя, например, вопросы взаимодействия между МО и Ростехом, курирующим ВПК, а также другие назревшие проблемы логистики и снабжения. Но этого нет. "Мы ещё ничего не начинали" - сокральная формула всего этого процесса. Чему тогда удивляться, что лидер соседней страны, погрязший у нас в долгах как в шелках, тоже не спешит подставляться лишний раз под раздачу? И правильно, я вам скажу, делает.
  3. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 05:30
    +10
    Все помнят про печальный проект «Платформа-О», по которому страна должна была получить собственные аналоги тягачей и ракетовозов МЗКТ.


    а чего помнить если если там Камаз по полной обделался замахнувшись на то чего никогда не делал (средние,тяжелые и сверхтяжелые тягачи) решив использовать в них импортные комплектующие по примеру суперджета.Запад закрутил гайки по санкциям и в итоге вышел пшик.
    Да и не от хорошей жизни Россия решила разрабатывать свои тягачи а от многовекторности белорусской власти,которая в свое время чуть ли не пыталась шантажировать Россию по поставкам своих тягачей.
    И если по средним,тяжелым и сверхтяжелым тягачам (используются для комплексов Искандер и ЯРС) был провал то в ПВО для пусковых установок С-400 и С-350(ВИТЯЗЬ) мы полностью заместили белорусские шасси МЗКТ своими брянскими от БАЗ.Единственно что в составе этих комплексов так это радар остался на белорусском шасси и то от того что там необходимо среднее шасси которое не смог заместить Камаз.

    Многие говорят о РСЗО «Полонез», который мог бы дополнить реактивную артиллерию на СВО, но ракеты у комплекса используются китайские.


    вот только начинаешь уважать белорусский ВПК за изобретение мощного и дальнобойного оружия так вмиг узнаешь что всё его чудо крылось в китайских ракетах.

    Самый крупный – МЗКТ-690003 Volat V-2. Это прототип белорусского бронетранспортера, готовящегося на замену серии БТР-80.


    Тем более что из новинок в Volat только китайский дизель,

    мало того что прототип так ещё и на китайском двигателе.

    Белорусский ВПК остался в стороне от спецоперации на Украине


    он не остался и поставляет то что реально может предложить а именно те самые шасси средние и тяжелые-сверхтяжелые тягачи,прицелы и электронные компоненты.
    Касательно ПТРК "Стугна-П" то его бронепробиваемость на 25% ниже чем у российского Корнет и имеет солидный вес 90кг.Тогда как российский комплекс весит 72кг.

    И вообще белорусский ВПК чем-то напоминает по своим успехам российское гражданское авиастроение а именно вроди оно есть и новинки и самолеты.
    А как копнешь так понимаешь что там своего в составе готового изделия не наберется более 20% .

    PS.особенно повеселило про РСЗО «Флейта» в основе которого до последней гайки российский бронеавтомобиль "Буран" и неуправляемая советская/российская ракета С-8 .
  4. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 05:33
    +7
    На выставках в макетах и рекламных буклетах всегда все красиво и профессионально. Как все это покажет себя в реальной войне с противником оснащенным НАТОвским оружием - большой вопрос. У нас тоже до войны, судя по многочисленным выставкам вооружения и ТВ передачам вроде Служу России - было все супер-пупер. Но любая война тем и примечательна, что уже не скроешь недостатки как в мирняк, и они все обязательно вылезают наружу - что уже случилось у нас после 24 февраля.
  5. Voronezh
    Voronezh Сегодня, 06:30
    0
    Как всегда с нашими друзьями, игра в одну сторону.... Туда бесплатно а оттуда даже эха нет....
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 06:56
    0
    Недавно ответил на комментарий, что мол у России только один союзник, это Белоруссия. Я сравнил такого союзника со своими тещами, не надо объяснять как и что в данном вопросе можно ожидать от такого родственника! Одни минусы были, видать или тещи, или их боевой кулак "несчастная доча", или редкий случай санкционный зять! Достаточно вспомнить наш "брак" с Белоруссией..., типа ты должен меня любить и обеспечивать, а я тебя буду кормить и обозначать своей красотой твой престиж, но супружеский долг..., что скажут люди! А вздумаешь нагнуть, я истерику и уйду..., вон сколько желающих! А при разводе, как порядочные люди должны убраться с одним чемоданом с документами! Пошло все это и как то не очень, батька не глупец и умный под себя (хотя последние его выборы как то не по умному....), порядочность на уровне цыганской шоблы (заболтают, наобещают, утащат.... ), в критических ситуациях для нас будет стоять в стороне и сообщать что это мужское дело..., а вот если его начнут нагибать, то ты как мужчина обязан...!
  7. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 07:42
    +3
    А причем тут Лукашенко? Послушаешь наши СМИ - всего в достатке, все хватает. Вот и не подключают белорусский ВПК. Те же грузовики МАЗ и МЗКТ были бы лишними в СВО? И броневички. Да можно было бы и свои Уралы-ВПК "клепать" на белорусских мощностях, коли наши заводы не успевают за нуждами армии. Но наша промышленность в состоянии насытить и белорусские мощности сталью и броней? Свои то мощности не простаивают?
  8. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 09:00
    +1
    Статья для розжига, что ли? В стиле "братья нам не братья". Большинство из перечисленного в статье существует в единичных экземплярах.