Белорусский ВПК остался в стороне от спецоперации на Украине



Белорусский «Ураган-М» смог бы заметно увеличить мобильность российской реактивной артиллерии. Источник: bmpd.livejournal.com

Беларусь нам поможет?



БРДМ «Кайман» от 140-го ремонтного завода в Борисове. Источник: wikipedia.org



MRAP «Защитник». Источник: wikipedia.org

«А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.»

Белорусский ленд-лиз















Белорусский «Ураган-М» смог бы заметно увеличить мобильность российской реактивной артиллерии. Источник: bmpd.livejournal.com











Всем хороша белорусская «Флейта». Один минус – нет её на спецоперации. Источник: wikipedia.org











В России аналогов МЗКТ-690003 Volat V-2 нет. Источник: wikipedia.org



Volat V-1. Источник: wikipedia.org



ПТРК «Шершень», аналогов которого в России также нет. Источник: wikipedia.org

«создаёт виртуальную группировку боевых самолетов, что вынуждает РЛС противника включиться в активную работу, то есть перейти в режим излучения по ложной групповой цели.»



«Кондор-2». Источник: belrynok.by







Нужны ли на спецоперации дроны с парой РПГ-26 на борту? Вопрос риторический. Источник: wikipedia.org



«Гриф-1». Источник: belrynok.by



Ударный Hunter. Источник: wikipedia.org