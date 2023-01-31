Белорусский ВПК остался в стороне от спецоперации на Украине

Белорусский «Ураган-М» смог бы заметно увеличить мобильность российской реактивной артиллерии. Источник: bmpd.livejournal.com
Беларусь нам поможет?
Можно по-разному относиться к личности и харизме Александра Григорьевича Лукашенко, но одно несомненно – он сумел сохранить военно-промышленный потенциал государства. Производить весь спектр необходимых вооружений такая маленькая страна не в состоянии, но даже имеющееся впечатляет. Республика Беларусь производит системы залпового огня, противотанковое оружие, системы РЭБ, беспилотники и военную автомобильную технику. Что белорусы не могут собрать сами, закупают у России. Например, самолеты Як-130, Су-30СМ, вертолеты Ми-8МТВ-5, бронетранспортеры БТР-82А, 120-мм минометы «Нона-М1» и прочую технику. Естественно, боевые машины достаются Минску чуть ли не по себестоимости, а порой и бесплатно.
В 2016 году Беларусь получила от России бесплатно четыре дивизиона С-300ПС. Обычно такие подарки объясняются требованиями к обороне общего Союзного государства. Но не стоит думать, что соседи играют с нами в одни ворота – между ВПК двух стран очень тесные связи. Оборонные комплексы двух стран не смогут полноценно работать друг без друга. Не менее 940 российских предприятий поставляют в Беларусь более 4 тыс. узлов и агрегатов военного назначения, а белорусы, в свою очередь, передают около 2 тыс. наименований продукции для 255 заводов российского ВПК.
На памяти, в первую очередь, обширная линейка колесной техники МЗКТ, танковые прицельные системы, микросхемы для ракетной техники и прочие не менее значимые узлы. Например, белорусские тепловизоры от «Пеленга» можно встретить на российских ПТРК «Хризантема-С». Многие компоненты Россия, если и захочет заменить, то с большим трудом и потерей времени. Все помнят про печальный проект «Платформа-О», по которому страна должна была получить собственные аналоги тягачей и ракетовозов МЗКТ. В итоге программу забросили, потратив гигантские суммы.
Поэтому, если вести разговор о вовлеченности Беларуси в СВО, то она, безусловно, присутствует, пусть и очень опосредованно. Более того, перевод предприятий российской оборонки на военные рельсы закономерно увеличил объём заказов для ВПК соседней страны. Но до сих пор нет ни одного свидетельства применения в СВО техники, полностью произведённой на белорусских заводах. За исключением, конечно, шасси МЗКТ для «Искандеров» и РСЗО «Смерч». Между тем соседям есть чем поделиться с российской армией прямо сейчас. Многие говорят о РСЗО «Полонез», который мог бы дополнить реактивную артиллерию на СВО, но ракеты у комплекса используются китайские. Пекин старательно дистанцируется от военной операции, поэтому никогда не даст добро на «реэкспорт» изделий.
БРДМ «Кайман» от 140-го ремонтного завода в Борисове. Источник: wikipedia.org
Но есть 140-й ремонтный завод в Борисове, способный выпускать широкую номенклатуру легкой бронетехники, которую ждут на фронте. Среди таких легкий БРДМ «Кайман», выпускающийся серийно как для белорусской армии, так и на экспорт. Масса – 7 тонн, броня защищает от легкого стрелкового оружия, экипаж – 6 человек. Построены прототипы с 30-мм пушкой в составе боевого модуля «Ардунок». По данным СМИ, корпус варили из финской броневой стали, но полтора года назад из-за санкций поставки прекратились. Броня не кажется критически важным узлом конструкции «Каймана» – без особой потери качества она может быть заменена на российские аналоги. Но по какой-то причине не заменяется, и столь необходимые на фронте броневики не видны на СВО. Белорусская машина построена на компонентах, широко распространённых как в России, так и на всём постсоветском пространстве. Головной боли военным логистам и ремонтникам «Кайманы» точно не добавят, а вот защиту бойцам от смертельных осколков и пуль обеспечат.
MRAP «Защитник». Источник: wikipedia.org
На Международной выставке MILEX-2019 представили 20-тонную бронированную машину «Защитник». Белорусский MRAP защищён по четвертому классу, а лоб со стёклами – по пятому. Важно, что мотор и КПП российские от Ярославского моторного завода. Двигатель ЯМЗ-7511 от «Кировца» полностью локализован и не зависит от импортных компонентов. Может Александр Лукашенко дать команду на поставки «Защитников», которых на западном фронте мало не бывает? Может, но почему-то не делает. Белорусский ленд-лиз должен был заработать в тот же день, как правительство Республики узнало о планах нападения Украины. Напомним, что 11 марта прошлого года президент Лукашенко произнёс знаменитое:
«А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.»
Белорусский ленд-лиз
В обширном списке оружия made in Belarus можно найти РСЗО «Ураган-М». В отличие от «Полонеза», никакие импортные ограничения на машину не распространяются. 220-мм артиллерийская установка базируется на шасси МАЗ-631705, что выгодно отличает её от российского варианта на древнем ЗиЛ-135ЛМ. Для понимания, что из себя представляет 135-й ЗиЛ: это восьмиколесный внедорожник в двумя 120-сильными бензиновыми моторами, каждый из которых приводит в движение колеса своего борта. То есть у ЗиЛа отсутствуют мосты в привычном понимании и межосевые дифференциалы. Присутствует сложная система управления колесами – поворотными выполнены передние и задние. Последние поворачиваются в противофазу передку. Редко когда удаётся настроить синхронную работу моторов вездехода, в итоге один всегда «перекручивает», а второй – «недокручивает». По-хорошему этот анахронизм давно надо было заменить на четырехосный КамАЗ семейства «Мустанг», но кто же знал, что спецоперация пойдёт по такому сценарию, где без тяжелой реактивной артиллерии никуда. А у Беларуси есть «Ураган-М» на вполне современном и надёжном шасси.
Белорусский «Ураган-М» смог бы заметно увеличить мобильность российской реактивной артиллерии. Источник: bmpd.livejournal.com
Нет в России и аналогов 80-мм РСЗО «Флейта», выполненной на базе легкого броневика «АСИЛАК» SHTS. В пакете установки сразу 80 направляющих для авиационных НАРов С-8. Дёшево, сердито и эффективно, но почему-то проходит мимо нас.
Всем хороша белорусская «Флейта». Один минус – нет её на спецоперации. Источник: wikipedia.org
В России аналогов МЗКТ-690003 Volat V-2 нет. Источник: wikipedia.org
Минский завод колесных тягачей умеет производить отличные ракето- и танковозы. Но в портфолио предприятия присутствует и легкая бронетехника. Самый крупный – МЗКТ-690003 Volat V-2. Это прототип белорусского бронетранспортера, готовящегося на замену серии БТР-80. Пока построена пара машин, но никто не мешает наладить опытную эксплуатацию в зоне СВО. Тем более что из новинок в Volat только китайский дизель, без проблем заменяемый российским аналогом, например, барнаульским УТД. В российской армии отсутствуют аналоги столь тяжелых (масса Volat V-2 – 20 тонн) и хорошо бронированных колесных бронетранспортеров с мощным пушечным вооружением и кормовой аппарелью для десанта.
Volat V-1. Источник: wikipedia.org
В одном поле с «Тиграми» могут воевать белорусские Volat V1, легкие броневики, рассчитанные на 10 человек экипажа. Машина неоднократно экспонировалась на выставках, в том числе и на «Армии», но не заинтересовала иностранных покупателей. Это общая беда белорусской техники – западные санкции фактически закрыли доступ продукции на внешние рынки. Терять руководству Беларуси уже особо нечего, но мы по-прежнему не видим эмблемы МАЗ, МЗКТ и Volat на фронтах СВО.
ПТРК «Шершень», аналогов которого в России также нет. Источник: wikipedia.org
Белоруссия обладает компетенциями производства ПТРК «Шершень», сравнимого по своим параметрам с украинской «Стугной». Главное, что есть у «Шершня» и чего нет ни у одного российского ПТРК, это возможность наведения ракеты с закрытой позиции. Это позволяет не подставлять расчёт под ответный огонь противника. Учитывая скорое появление десятков натовских танков у ВСУ, наличие «Шершней» в дополнение к российской противотанковой технике было бы совсем не лишним.
И, наконец, главное, чем Беларусь может поделиться с российской группировкой, это многочисленные беспилотники. Начать можно с «Кондора-2», предназначенного для обнаружения ЗРК противника. В случае боевого применения дрона он
«создаёт виртуальную группировку боевых самолетов, что вынуждает РЛС противника включиться в активную работу, то есть перейти в режим излучения по ложной групповой цели.»
Крайне актуальное изделие в реалиях спецоперации на Украине.
«Кондор-2». Источник: belrynok.by
Нужны ли на спецоперации дроны с парой РПГ-26 на борту? Вопрос риторический. Источник: wikipedia.org
В Витебске разработали, а военные приняли на вооружение противотанковый беспилотник «Квадро», способный нести в воздухе до двух РПГ-26. Изделие впервые продемонстрировали ещё в 2017 году. Сейчас на фронте что-то подобное мастерят буквально на коленке в гаражных условиях, а в Союзном государстве налажено серийное фабричное производство.
Аналогом российского «Корсара» выступает белорусский разведывательный дрон «Гриф-1». В воздухе беспилотник полной массой в 170 кг может находиться до 8 часов и нести с собой лазерную аппаратуру целеуказания, чего сейчас хронически не хватает корректируемым «Краснополям». Как, впрочем, не хватает и самих «Корсаров».
«Гриф-1». Источник: belrynok.by
Ударный Hunter. Источник: wikipedia.org
Далее по списку беспилотный вертолет Hunter, появившийся у белорусов пару лет назад. Пока он на этапе испытаний, но они вполне могут быть организованы в зоне спецоперации. Тем более что это ударный дрон, несущий на борту ПКМ, восемь 57-мм НУРов и шестнадцать противотанковых бомб. Почему Hunter ещё не под Бахмутом?
Для кого-то привлечение законченной продукции белорусского ВПК к спецоперации выглядит признаком слабости российской оборонки. Отчасти это так, но ни одна страна в мире не может обеспечить себя оружием на 100 процентов. Даже американцы с космическим оборонным бюджетом вынуждены закупать у израильтян систему активной защиты танков Trophy. История с военно-техническим потенциалом нашего соседа ставит важный вопрос – мы с Республикой Беларусь в одной лодке или всё-таки в разных? Особенно звонко звучит этот вопрос, если посчитать, сколько Россия вложила миллиардов в независимость и хорошее расположение руководства соседней республики.