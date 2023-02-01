Литва 1945 года. И Клайпеду-Мемель в подарок

Другая память, иные времена

«Я надеюсь, что мы ещё лучше используем потенциал Клайпеды. Я знаю, как много планов, связанных с Клайпедой. Так, живи в веках и будь счастливой вся Литва вместе с Клайпедским краем»,

Кому Мемель, а кому и Клайпеда

Аргументы не факты?

16 января, почти в годовщину взятия Советской армией немецкого Мемеля (а это — 28 января 1945 год), ставшего вскоре литовской Клайпедой, президент Литвы Гитанас Науседа решил заняться воспоминаниями. Однако вспомнил он совсем иное, возглавив церемонию памяти погибших во время восстания в январе 1923 г. в прусском Мемеле.То восстание случилось в Мемеле теперь уже бывшем, то есть в будущей Клайпеде.— провозгласил г-н Науседа.Заметим, что слова «» – это строка из гимна Литовской ССР 1940 года... Что ж, быть может, косвенная апелляция главы Литвы к её советскому периоду не случайна: ведь именно в этот период Литва навсегда обрела Клайпедский регион.По некоторым данным, когда канцлер ФРГ Вилли Брандт посетил СССР в 1970 году, ему предложили побывать в Клайпеде. Под «нейтральным» предлогом глава западногерманского правительства отказался, что неудивительно. Зато с 1949 г. в ФРГ поныне существует Мемельская секция реваншистского «Союза изгнанных», требующая лишить Литву Клайпеды.Прежде эти господа требовали того же от Союза ССР, не размениваясь на его литовскую составляющую. Вкратце напомним, что до 1919 г. включительно Мемельский регион был в составе Германии, но затем оказался под протекторатом Франции. Однако где Франция и где балтийский берег?В январе 1923 г. в Мемельском крае вспыхнуло восстание большей части населения (тогда большинством там были литовцы и евреи) за присоединение края к Литве. К концу января 1923 г. этот регион почти полностью контролировался восставшими. И 16 февраля 1923 г. Мемельский край, с согласия Антанты и Лиги наций, официально стал частью Литвы.Однако спустя всего шестнадцать лет – в конце марта 1939 г. Литва безоговорочно «возвратила» Мемель и весь небольшой, но стратегически очень важный регион фашистской Германии. Это произошло в связи с ультиматумом, подписанным лично Гитлером и безоговорочно выполненным литовскими властями уже на следующие сутки.Наконец, на рубеже января-февраля 1945 г. край после жестоких боёв был освобождён советскими войсками.Но нынешние события и тенденции вокруг Калининградского эксклава показывают, что, пожалуй, передача Мемельского края в 1947 г. Литве была стратегической ошибкой СССР. Эту область просто отсоединили от бывшей Восточной Пруссии, экономические связи с которой никуда не делись, в отличие от политических, культурных и социальных.Прусский же Мемель окончательно стал литовской Клайпедой. Хотя в 1946-1947 гг. обсуждался проект создания отдельной Клайпедской области в составе РСФСР. Он был инициирован советскими руководящими деятелями – А. Кузнецовым, М. Родионовым, П. Попковым, Я. Капустиным, Т. Закржевской, которые вскоре были уничтожены в рамках небезызвестного «Ленинградского дела» (1949-1950 гг.).Эти авторитетные и высокопоставленные советские функционеры (Алексей Кузнецов, к примеру, руководил Ленинградским обкомом партии, а затем был секретарём ЦК) не без оснований считали, что сохранение этого региона в составе бывшей прусской Калининградской области политически нецелесообразно.Они аргументировали своё предложение среди прочего тем, что границы советской части бывшей Восточной Пруссии, одинаковые с германскими (то есть с прежними), будут вдохновлять реваншистов в ФРГ. Потому следует отделить Клайпедский регион от Калининградской области и объявить его отдельной областью РСФСР.При этом передача региона Литовской ССР, по мнению «ленинградцев», могла только усилить там антисоветское подполье. И к тому же ограничить политико-географическое присутствие РСФСР на Балтике, где будет «представлена» только Ленинградская область.В свою очередь, Калининградский обком партии в те годы предлагал включение в состав этой области всей северной части Восточной Пруссии. Но не возражал, если её Мемельский регион будет отдельной российской областью, справедливо считая нецелесообразным «усиление» Литвы этим регионом.Однако к таким аргументам в Политбюро ЦК, а значит и в иных руководящих структурах, тогда не прислушались... Конечно, в те годы никто в советском руководстве в страшном сне не мог предположить, что через полвека этот литовский регион станет частью независимой Литвы, да ещё и вступившей в НАТО в 2003 году.В советский же период Мемель под литовским именем вместе с окрестностями обеспечивал до трети всего ВВП Литовской ССР. Примерно такой же была доля региона и в совокупной стоимости всей промышленной продукции республики. За 1947-1988 годы в регионе Клайпеды уровень промышленного производства вырос более чем в 20 раз, жилищный фонд тоже увеличился более чем в 20 раз.Особенно активно развивался Клайпедский порт и связанные с ним производства. Так, только мощности по перевалке грузов в порту увеличились за сорок лет почти в 20 раз, то есть каждая пятилетка давала как минимум удвоение. Всем этим и поныне пользуется Литва. В её распоряжении оказалась, кстати, и крупнейшая на Балтике паромная переправа из СССР в ГДР – из Клайпеды в немецкий Мукран, ныне по сути входные ворота обеих «Северных потоков» (Германия). Паромы там ходят ещё с 1986 года.Однако нельзя сбрасывать со счетов, что всё это было достигнуто почти исключительно за счёт централизованного союзного финансирования. Об этом в постсоветской Литве, разумеется, предпочитают не вспоминать. Зато в считанные часы демонтировали 4 июля 2022 года Мемориал советским воинам-освободителям Клайпеды, установленный в 1975 г.Но нельзя не напомнить, что издававшиеся в Литовской ССР книги о Клайпедском регионе ни словом не упоминали решающую роль советского госбюджета, специалистов и оборудования именно из РСФСР в быстром послевоенном восстановлении тамошней экономики. Как и всей Литвы, вообще-то.По данным Минэкономразвития РФ, советские вложения в Литву составили (по среднему валютному курсу 2007 г.) более 72 млрд долл., в том числе в Клайпедский регион – не менее 25 млрд долл. Эти «оккупационные» суммы Вильнюс, разумеется, не помышляет возвращать России, хотя «астрономические» суммы пресловутых «оккупационных» претензий к РФ озвучивает с завидным постоянством...