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В Министерстве обороны Ирана подтвердили атаку беспилотников на центр производства боеприпасов в Исфахане

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В Министерстве обороны Ирана подтвердили атаку беспилотников на центр производства боеприпасов в Исфахане

Неизвестные беспилотники атаковали центр производства боеприпасов в иранском Исфахане, что привело к взрыву на территории предприятия. Об этом сообщает государственное новостное агентство IRNA.


В субботу, 28 января, в иранском городе Исфахан на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв. Позднее Министерство обороны республики и местные власти подтвердили, что предприятие подверглось атаке беспилотников. Согласно опубликованным данным, всего в атаке участвовало три дрона, один из них был сбит ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки, где и сработали.

Сегодня в 23:30 произошла неудачная атака с использованием БПЛА на один из цеховых комплексов Министерства обороны в Исфахане. Один беспилотник был сбит огнем ПВО, а два других упали на крышу здания (...) Министерство обороны и поддержки вооруженных сил заверяет, что продолжит действия по обеспечению безопасности, и эти провокации не повлияют на жизнь страны

- говорится в сообщении Минобороны Ирана.

Подчеркивается, что повреждения кровли здания незначительные, оборудование в цеху не пострадало, нападение не привело к человеческим жертвам. Власти провинции Исфахан подтверждают налет беспилотников.

Между тем некоторые источники утверждают, что данный инцидент не был единственным, взрывы также прозвучали на оборонных предприятиях в городах Хамадан и Кередж, где собирают военные БПЛА. Однако официального подтверждения этой информации нет. Еще одна атака была проведена на нефтеперерабатывающий завод в Азаршехре, там вспыхнул большой пожар.

На данный момент принадлежность беспилотников и причина атаки не установлены, ведется расследование.

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124 комментария
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  1. Политикан
    Политикан Вчера, 09:57
    +26
    Всем известные *неизвестные" беспилотники ✈✈✈
    Made in Israel
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 10:02
      +5
      Цитата: Политикан
      Всем известные *неизвестные" беспилотники ✈✈✈

      И откуда нос торчит .! Зеля помнится призывал Иран бомбить ..
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Вчера, 10:09
      -44
      А знаете почему эти беспилотники останутся "неизвестными" при любом раскладе? Причины две - Ирану сделан недвусмысленный намёк по поводу теракта в Иерусалиме и вторая причина - если Иран сейчас реально дёрнется на Израиль, то место, на котором находился до того Иран проще будет равномерно закрасить, чем соскрести с него хоть какую-то органику. А поскольку персы умные и намёки понимают правильно, то это никому неизвестные дроны. Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 10:15
        +24
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.

        Не в том дело. Война Ирану не нужна. А вот в Израиловке срочно нужен враг - поэтому сперва была провокация с расстрелами мирняка в Палестине, теперь атака на Иран. Зачем надо врага? А там Мери Попинс у Бибы... Натаньяху(черт, прям руки чешутся и краткую поставить) пришел - и не вылезает из скандалов, протесты за протестами, скандалы за скандалами, даже СБ ООН собиралось отдельно из-за поведения одного идиёта... Вчера вон опять многотысячные, 140, чтоль тысяч? Марши протеста... Что вот покруче 10 тысячного Майдана в 60-миллионной Окраине...
        Ему нужен враг. Для сплочения нации. А то свои же на абажур пустят
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Вчера, 10:25
          +23
          согласен.. очень часто, в стране с проблемами в руководстве-ищут врага и устраивают войны
          Цитата: Bingo
          Для сплочения нации.
          1. AUL
            AUL Вчера, 10:33
            +3
            Цитата: советник 2 уровня
            очень часто, в стране с проблемами в руководстве-ищут врага и устраивают войны
            Цитата: Bingo
            Для сплочения нации.

            Золотые слова! good
          2. skeptikk2
            skeptikk2 Вчера, 11:19
            +4
            Цитата: советник 2 уровня
            согласен.. очень часто, в стране с проблемами в руководстве-ищут врага и устраивают войны

            А какую конкретно страну вы имеете в виду?
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Вчера, 11:28
              +11
              Цитата: skeptikk2
              А какую конкретно страну вы имеете в виду?

              А о какой Вы подумали ? wink
              1. Теренин
                Теренин Вчера, 11:44
                +3
                Цитата: Uncle Lee
                Цитата: skeptikk2
                А какую конкретно страну вы имеете в виду?

                А о какой Вы подумали ? wink

                А, все наши думы в наших же постах winked
                1. LukaNord
                  LukaNord Вчера, 12:10
                  +4
                  Цитата: Теренин
                  А, все наши думы в наших же постах

                  И в намеках страшась тут сказать всю правду фарисеям форумчанам ..Иначе зачистка сайта начинается сразу и бескопромисно hi Проходили это все и многие не выдержали форумчани написав комменты правды и где они все ?. angry
              2. skeptikk2
                skeptikk2 Вчера, 12:08
                -4
                Цитата: Uncle Lee
                А о какой Вы подумали ?

                О той, естественно, которая действительно сегодня воюет.
                Президент которой сам назвал СВО войной на поесс-конференции после заседания Госсовета 22 декабря 2022 года.
                Ведь в комменте речь шла именно о войне?
                1. ДымОк_в_дЫмке
                  ДымОк_в_дЫмке Вчера, 13:00
                  +2
                  И с Израилем и с Ираном отношения у России не плохие и стравливать их - не наш интерес.
                2. гильза
                  гильза Вчера, 15:25
                  +2
                  Министр ИД Германии то же и с удовольствием использовала слово война. И если уж на то пошло,то после выборов Байдена именно в западном блоке проблема со властью становится просто обыденностью. С таким упоением собственное общество через колено давненько не ломали) Пришло время использовать "военные закладки" второго десятилетия 21 века. Что то ковид не особенно смягчил традиционную кризисную модель очистки "идеальной западной экономики". Газовые войны за поимение ЕС начались задолго до февраля. Но и это не тормознуло "долговую модель" ВВП гегемона. Пришла пора воевать "единым фронтом" ,с отеческой улыбкой шаря по карманам союзников. Конечно ничто не ново под Луной,но такую отмороженность в политике можно наверное к средним векам отнести с их системой вассалитета)) В сравнении с глобальной игрой СВО легко превратилось в обыденную часть картинки ,устраивающей всех "участников забега" ,кроме пожалуй что нас из-за кровавого взноса в эту раздачу. А все потому что СВО готовилась,ее ждали,на нее надеялись и в определенный момент "будущее цивилизованного мира" без нее стало немыслимым. Глядя на бегство евро экономики в САСШ и заработках на энергоносителях и вооружении ,на "вовремя" затянувшиеся гайки дисциплины "золотого ярда" стыдно беспокоить римлян с их "кому выгодно",итак видно)
                3. Антон Лимонов
                  Антон Лимонов Вчера, 16:57
                  -2
                  Мыкола, сало все равно не вернём, не напрягайтесь
          3. miru mir
            miru mir Вчера, 12:50
            0
            это эзоповым языком сказано? навевает думки о великой и необъятной laughing
            1. гильза
              гильза Вчера, 16:45
              +2
              Да что вы,откуда здесь место Эзопу? Все напрямую) Кто,зачем,когда...Для чего.
        2. Sergej1972
          Sergej1972 Вчера, 10:59
          +7
          Откуда 60 млн.на Украине? Пик численности был перед распадом СССР- около 52 млн. К первому и второму майданам население уже сильно сократилось. К началу второго майдана в районе 45 миллионов. И это ещё было с Крымом и Донбассом.
          1. Deadушка
            Deadушка Вчера, 11:45
            +3
            24 дай бог наберется, по их же подсчетам.
            1. LukaNord
              LukaNord Вчера, 12:29
              +4
              Цитата: Deadушка
              24 дай бог наберется, по их же подсчетам.

              Думаю уже меньше ..Наемники с паспортами окраину наводнили Скоро танки и истребители прибудут ,это эипажи и пилоты ..А украинцы будут чистить бутсы и девушки обслуживать в на базах
              P.S. Кстате в Чечне уже такое началось и слава Аллаху ,что чеченцы это поняли ,кого из них хотят сделать унижая оскверняя их родственные связи тейпы и веру свою специфическую Арабы приперлись со своим ваххабизмом и Березовский там им жувал ,как деньги можно делать и плевать на веру и родственников ..
              Слава Аллаху Ахмад понял к чему ведут его народ(англосаксы с саудами ) и сверкая глазами принял предложение о мире и объединении и его сын Рамзан это все продолжил ..
              И сейчас воюют за Россию и национальные ценности культуру и иденичность .Мы вместе плечом к плечу,бывшие непримеримые враги ,понимающие что и кто нас стравил в кроваой бойне ..Очередь за украинцами !
        3. miru mir
          miru mir Вчера, 12:48
          -6
          кто вам все эти сказки рассказывает?!
        4. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Вчера, 13:26
          -3
          Цитата: Bingo
          Не в том дело. Война Ирану не нужна

          Это ваши хотелки, у которых нет доказательств.

          А вот это общественный таймер в Иране, который должен отмечать разрушение еврейского государства в 2040 году, как предсказал Хаменеи.
          Но Израиль отключил их.
          А еще Хаменеи заявил:
          «Позиция Ирана, которая была впервые высказана имамом [Хомейни]… заключается в том, что раковая опухоль под названием Израиль должна быть искоренена из региона а постоянным субъектом Ирана является устранение Израиля из региона».
          Сегодня у Ирана есть 43 килограмма урана, обогащенного до 60 % чистоты. Они заявили, что это нужно для медицинских иследований lol
          В течении нескольких месяце они могут обоготить до 90%, но пока этого не делают т.к. у них проблема с разработки головок для ракет и возможно ожидают бартер.

          А теперь можете сравнить.
          В сентябре 1919 г. гитлер написал свой первый политический документ, где заявлял, что еврейский вопрос может быть разрешен лишь полным устранением евреев из Европы.
          Итоговое решение о детальной программе массового уничтожения было принято 20 января 1942 года на конференции в Ванзее.
          Руководство Израиля на международном уровне заявили, что не позволит Ирану продолжить мечты гитлера.

          Цитата: Bingo
          провокация с расстрелами мирняка в Палестине



          А вот и "МИРНЯК" может вы пройдете с таким "мирняком"у вас по улице? laughing wassat
        5. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 18:35
          -1
          Цитата: Bingo
          с расстрелами мирняка в Палестине

          ОНИЖЕДЕТИ!!! lol

      2. Розмари
        Розмари Вчера, 10:17
        +16
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.

        Судя по постоянным призывам ударить ЯО "хоть по кому-то", жить хочется не всем.
        1. Skeptik3
          Skeptik3 Вчера, 10:21
          -7
          Судя по тому как яростно заминусовали эти "призывальщики" предложение о переводе страны на военное положение по образцу ВОВ, они не готовы расстаться со своим бытовым комфортом от слова совсем. Про жизнь и говорить нечего.
          А языком молоть - не мешки ворочить.
        2. LukaNord
          LukaNord Вчера, 12:39
          -7
          Цитата: Розмари
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.

          Судя по постоянным призывам ударить ЯО "хоть по кому-то", жить хочется не всем.

          Жить как в 90-х в унижении и ограблении ..Это непо Русски !
          Лучше уж бахнуть и мир в труху ,чем такая жизнь при карателях ,которые зайдут в Россию и начнут жечь и вешать уничтожая все и всех ..Я это чую генами уже в случае предательства и смены власти ВЫ их послушайте просто ,что они нам готовят hi
          1. Skeptik3
            Skeptik3 Вчера, 12:52
            -1
            С суицидальными наклонностями лучше к доктору обратиться, а не посты на форумах строчить.
      3. Havoc
        Havoc Вчера, 10:54
        +2
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        А знаете почему эти беспилотники останутся "неизвестными" при любом раскладе? Причины две - Ирану сделан недвусмысленный намёк по поводу теракта в Иерусалиме и вторая причина - если Иран сейчас реально дёрнется на Израиль, то место, на котором находился до того Иран проще будет равномерно закрасить, чем соскрести с него хоть какую-то органику. А поскольку персы умные и намёки понимают правильно, то это никому неизвестные дроны. Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.

        Да, а если Иран заминирует или блокирует Ормузский пролив, а он это может сделать элементарно, что будет с поставками нефти.
        Ирану тоже есть чем ответить Израилю, а то что беспилотники были их наверное никто не сомневается
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 11:18
          +2
          1) Тут есть риск разбудить таки американцев и НАТО (как потребителей того, что там идет) - и получить жесткое СВО западного типа.
          1а) Китай контрактует то, что идет по проливу. И он явно не обрадуется такому ходу.
          1б) Сейчас конфигурация очень неудобна для Ирана. В стране волнения. Азербайджан легко предоставит свои базы, а то и поучаствует, если пойдет хорошо, ибо они там очень сильно поругались. Основной союзник очень занят.

          2) Саудиты, ОАЭ - тоже примкнут к СВО против Ирана, ибо это их торговые пути.

          Ирану тоже есть чем ответить Израилю


          ОТРК. Но без ЯО - этот ответ будет себе дороже. Вот, если на шахиды удалось выменять первую партию иранских ядерных бомб, которые можно прикрутить к ОТРК - то да, ответить есть чем.

          Блокировка или минирование пролива, приведет к СВО в Иране, где все против него и даже Китай, ибо это его нефть будет заблокирована.
          1. Негритенок
            Негритенок Вчера, 13:17
            +1
            Цитата: Havoc
            Да, а если Иран заминирует или блокирует Ормузский пролив, а он это может сделать элементарно, что будет с поставками нефти.
            Ирану тоже есть чем ответить Израилю,

            )))
            Забавно, но кому совершенно плевать на пролив - это США и Израиль, а кому не наплевать - Азия, включая Китай, и ЕС как всегда.
        2. Stella Haddad
          Stella Haddad Вчера, 12:10
          +1
          Цитата: Havoc
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          А знаете почему эти беспилотники останутся "неизвестными" при любом раскладе? Причины две - Ирану сделан недвусмысленный намёк по поводу теракта в Иерусалиме и вторая причина - если Иран сейчас реально дёрнется на Израиль, то место, на котором находился до того Иран проще будет равномерно закрасить, чем соскрести с него хоть какую-то органику. А поскольку персы умные и намёки понимают правильно, то это никому неизвестные дроны. Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.

          Да, а если Иран заминирует или блокирует Ормузский пролив, а он это может сделать элементарно, что будет с поставками нефти.
          Ирану тоже есть чем ответить Израилю, а то что беспилотники были их наверное никто не сомневается

          Именно поэтому Саудовская Аравия развивает железнодорожные пути, чтобы снизить значимость Ормуза
        3. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 18:38
          -1
          Цитата: Havoc
          Ирану тоже есть чем ответить Израилю

          Разве что террактами, хотя он и так это делает. request
      4. YanniKounnar
        YanniKounnar Вчера, 10:57
        0
        Donc à vous lire il est normal d'utiliser des armes nucléaires...A l'aune de votre raisonnement il serait logique qu'après les attentats ciblant des civils en Russie, le Northstream et , par exemple, l'appel de Zelinsky à effectuer une frappe "nucléaire préventive sur la Russie" sic que cette Russie "peigne suffisamment l'endroit ou se trouve l'Ukraine" à moins bien sur que ce "droit" que vous vous arrogez ne vaille que lorsque cela est en votre bien sur !
        Je ne suis pas un "fan" de l'Iran mais vaporiser tout un peuple c'est se mettre au niveau de stupidité des USA à Hiroshima et Nagasaki...

        yandex
        Итак, чтобы прочитать вас, использовать ядерное оружие-это нормально...исходя из ваших рассуждений, было бы логично, что после нападений на мирных жителей в России "Северный поток" и, например, призыв Зелинского нанести "превентивный ядерный удар по России" ни в коем случае не расчесывать эту Россию". достаточно того, где находится Украина" , если, конечно, это "право", которым вы себя наделяете, имеет ценность только тогда, когда это, конечно, в ваших интересах !
        Я не "фанат" Ирана, но распылять силы на целый народ-значит ставить себя на уровень глупости США в Хиросиме и Нагасаки...
        1. Сергей3
          Сергей3 Вчера, 11:22
          -1
          Donc à vous lire il est normal d'utiliser des armes nucléaire...A l'aune de votre raisonnement il serait logique qu'après les attentats ciblant des civil en Russie, le Northstream et , par exemple, l'appel de Zelinsky à effectuer une frappe "nucléaire préventive sur la Russie" sic que cette Russie "peigne uniformément l'endroit ou se trouvait l'Ukraine" à moins bien sur que ce "droit" que vous vous arrogez ne vaille seulement lorsque cela est en votre faveur bien sur !

          Война набирает обороты и обычным оружием победить в ней физически не возможно, ибо именно не него и ведётся весь расчёт, чтобы страна убивая всё больше и больше танков и самолётов истощила свою экономику. Единственный способ для России победить - это "повышать калибр", т.е. переходить к использованию более разрушительного и высокотехнологичного оружия ибо это война технологий. А то, что творится на Украине - это эпичная массовка для отвода глаз. И если вы там на западе думаете что вам удалось Россию обхитрить, победить, запугать, то очень сильно ошибаетесь. Чем больший градус противостояния поддерживаете, тем меньше вероятности выжить. И мой здесь прогноз - вероятность применения оружия массового поражения равна 100%, ибо другого выхода вы не оставили! И это будет не ядерное оружие ибо оно слабо и бесполезно.
          1. YanniKounnar
            YanniKounnar Вчера, 11:38
            +2
            Je pense que la traduction et la construction de mes phrases en ont changé le sens...
            Pour faire plus simple je voulais dire que l'idée de vitrifier TOUT un pays était stupide.
            Et malheureusement je suis d'accord avec vous : nous fonçons droit dans le mur et de l'affrontement nucléaire, Poutine a clairement dit : " Le monde sans la Russie n'a aucun intérêt".

            yandex
            Я думаю, что перевод и построение моих предложений изменили его значение...
            Проще говоря, я хотел сказать, что идея застеклить всю страну была глупой.
            И, к сожалению, я согласен с вами : мы врезаемся прямо в стену, и в ядерной конфронтации Путин ясно сказал : "Мир без России не представляет интереса".
          2. Stella Haddad
            Stella Haddad Вчера, 12:11
            -4
            Цитата: Сергей3
            Donc à vous lire il est normal d'utiliser des armes nucléaire...A l'aune de votre raisonnement il serait logique qu'après les attentats ciblant des civil en Russie, le Northstream et , par exemple, l'appel de Zelinsky à effectuer une frappe "nucléaire préventive sur la Russie" sic que cette Russie "peigne uniformément l'endroit ou se trouvait l'Ukraine" à moins bien sur que ce "droit" que vous vous arrogez ne vaille seulement lorsque cela est en votre faveur bien sur !

            Война набирает обороты и обычным оружием победить в ней физически не возможно, ибо именно не него и ведётся весь расчёт, чтобы страна убивая всё больше и больше танков и самолётов истощила свою экономику. Единственный способ для России победить - это "повышать калибр", т.е. переходить к использованию более разрушительного и высокотехнологичного оружия ибо это война технологий. А то, что творится на Украине - это эпичная массовка для отвода глаз. И если вы там на западе думаете что вам удалось Россию обхитрить, победить, запугать, то очень сильно ошибаетесь. Чем больший градус противостояния поддерживаете, тем меньше вероятности выжить. И мой здесь прогноз - вероятность применения оружия массового поражения равна 100%, ибо другого выхода вы не оставили! И это будет не ядерное оружие ибо оно слабо и бесполезно.


            Или просто сдаться. Всё равно вы и при Путине, и при Брежневе продавали нефть и другие ресурсы за 3 цента Западу
            1. mann
              mann Вчера, 14:51
              +2
              Или просто сдаться. Всё равно вы и при Путине, и при Брежневе продавали нефть и другие ресурсы за 3 цента Западу
              Хрен вам!
            2. topol717
              topol717 Вчера, 15:20
              -8
              Цитата: Stella Haddad
              Или просто сдаться. Всё равно вы и при Путине, и при Брежневе продавали нефть и другие ресурсы за 3 цента Западу

              К сожалению богатство страны это головная боль. Намного "проще" добывать золото, нефть, газ, древесину чем заниматься наукой. Отдача быстрее. Но у нас есть хорошая поговорка, Москва не сразу строилась. Вот недавно запретили/ограничили поставки леса. дальше запреты будут нарастать, и государство начинает создавать стимулы для развития производства высоких переделов. Но этот процесс не быстрый. И еще раз, любой бизнес боится рисков, и сейчас в России проще вложить деньги в добычу нефти, чем в производство полупроводников. Но посмотрите на США, они уже давно обогнали Россию по добыче нефти. И по газу приблизились. Так может мы все правильно делаем?
            3. А Нас Рать
              А Нас Рать Вчера, 19:15
              0
              Цитата: Stella Haddad
              Или просто сдаться.

              На мой взгляд из Израиля - это было бы очень плохо. КНР в одиночку не выстоит, его тоже свалят, и тогда нечнется самое страшное.
              Сначала на западе воцарится откровенная диктатура под маской лево-либералов в стиле Оруэлла, они уже на полпути туда, в СССР при Андропове было больше свободы слова, чем сегодня в США.
              А потом они весь мир в крови утопят.
              Во всех странах, не желающих подчинится раздуют гражданские войны, потом посадят на руины своих карманных царьков, которые будут террором держать народ в рабстве. И у союзников сделают то же самое, только дворцовыми переворотами.
              Тотального доминирования одного центра силы на планете нельзя допускать ни в коем случае, это путь к катастрофе цивилизации и человечества. Безграничная власть развращает безгранично.
              Они такое будущее построят, что цифровой концлагерь, которым всех пугают, покажется райскими условиями.
              Элиты станут полубогами, благодоря технологиям, а народ безмолвными рабами, которые революцию поднять не смогут.
              Это в старину можно было с вилами против копейщиков на что то надеятся, устраивая революционные заседания в трактире. В мире боевых роботов и всепроникающего ока Большого Брата этого уже не получится НИКОГДА.
              А в итоге всех "лишних" просто истребят, как балласт.
        2. Аль Манах
          Аль Манах Вчера, 14:45
          +1
          ставить себя на уровень глупости США в Хиросиме и Нагасаки...

          Какая же это глупость, если они полностью достигли того, чего хотели - враг сдался и лёг под них.
      5. Бывший солда
        Бывший солда Вчера, 11:10
        +2
        если Иран сейчас реально дёрнется на Израиль, то место, на котором находился до того Иран проще будет равномерно закрасить, чем соскрести с него хоть какую-то органику.

        Если в ход пошли угрозы,то чисто геометрически полоска Израиля на побережье Средиземного моря стирается гораздо проще Ирана. Кто устроил провокацию в Иерусалиме?
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Вчера, 14:18
          +3
          Цитата: Бывший солда
          Если в ход пошли угрозы,то чисто геометрически полоска Израиля на побережье Средиземного моря стирается гораздо проще Ирана.

          1 Никто и не когда не говорил об уничтожение Ирана (если у вас есть доказателства, приведите)
          2 Речь идет об уничтожении производства ЯО, никто не уничтожал Ирак или Сирию. А все остальное зависит от руководства Ирана.
          3 Если он захочит действовать так как вы написали, то да он может приченить значительный ущерб Израилю и это все знают. НО НЕ УНИЧТОЖИТЬ, а вот у Израиля есть все возможности вернуть их в каменный век.
        2. mann
          mann Вчера, 14:54
          +1
          Кто устроил провокацию в Иерусалиме?
          При все моем неприятии иранского режима думаю,ответ очевиден
        3. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 19:30
          0
          Цитата: Бывший солда
          Кто устроил провокацию в Иерусалиме?

          Основное финансирование палестинских террористических группировок идет из Тегерана. И курирует их КСИР.
      6. Летунъ
        Летунъ Вчера, 12:47
        +4
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.

        Да как то они особо не рефлексировали, когда два года назад ракетами атаковали американскую базу. Так что, фигню вы, дяденька, написали.
      7. Дво
        Дво Вчера, 14:26
        -3
        Надо Ирану помочь получить ядерное оружие ,тогда не будет неизвестных беспилотников.
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Вчера, 14:41
          +4
          Цитата: Дво
          Надо Ирану помочь получить ядерное оружие ,тогда не будет неизвестных беспилотников.

          Вы правы, но тогда и небудет и Ирана, может пускай так и остается, само заживет. lol
        2. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 19:32
          +1
          Цитата: Дво
          Надо Ирану помочь получить ядерное оружие

          А заодно Польше, Трибалтии, Грузии, Турции... да и Киеву можно - гулять так гулять. fellow
          1. Летунъ
            Летунъ Вчера, 22:24
            0
            Цитата: А Нас Рать
            А заодно Польше, Трибалтии, Грузии, Турции... да и Киеву можно - гулять так гулять.

            А вот, что рано или поздно поставят Украине, я на пример, не исключаю.
      8. Ныробский
        Ныробский Вчера, 15:17
        +1
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        А знаете почему эти беспилотники останутся "неизвестными" при любом раскладе? Причины две - Ирану сделан недвусмысленный намёк по поводу теракта в Иерусалиме и вторая причина - если Иран сейчас реально дёрнется на Израиль, то место, на котором находился до того Иран проще будет равномерно закрасить, чем соскрести с него хоть какую-то органику. А поскольку персы умные и намёки понимают правильно, то это никому неизвестные дроны. Гордость и спесь - это хорошо, но жить то хочется.

        Ну вы даёте, "Вождь Бармалеев"!!! laughing
        Зачастую упрекая присутствующую здесь публику в шапкозакидательских настроениях, вы преподали урок "одного головного убора" и продемонстрировали то, как вместо множества шапок брошенных в противника, можно всего лишь одной маленькой кипой(ермолкой) накрыть целый Иран!!! Пожалуй вы заслуживаете плюс за пыл и дерзость laughing
        Только вот что то подсказывает то, что разборки Израиля и Ирана не будут лёгкой прогулкой. Израиль настроил против себя практически все страны в своём ближнем окружении и если они не останутся безучастны и подключатся к разборке, то не знаю, сможете ли вы вытянуть этот конфликт request
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Вчера, 15:52
          +3
          Цитата: Ныробский
          Израиль настроил против себя практически все страны в своём ближнем окружении

          Пожалуйста, перечислите эти страны.
        2. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 19:51
          +1
          Цитата: Ныробский
          Израиль настроил против себя практически все страны в своём ближнем окружении

          Вы явно застряли в 70-тых в плане информационной осведомленности о реалиях БВ, и если уже не хотите проходить ликбез по этой тематике и освежить свои знания, то хотя бы не бравируйте этим с таким апломбом, ибо звучит нелепо.

          Цитата: Ныробский
          не останутся безучастны и подключатся к разборке

          Обязательно подключатся, только на стороне Израиля. Иран всех суннитских соседей Израиля, своим "экспортом шиитской исламской революции", посредством террора, влезанием в внутренние дела и расшатыванием власти у соседей - задрал (хотя уместнее матом) хуже горькой редьки.
          Одно фактически уничтожение Йемена как государства чего стоит. Все в регионе знают, что кровавая баня между шиитами и сунитами Йемена - устроена Тегераном, и никто не хочет быть следующим.
          Даже Сауды, до сих пор не признавшие Израиль, делятся с ним разведданными и готовы предоставить ему аэродромы подскока, и сами пойти второй волной авиаударов после тарана в лице ВВС АОИ. После того как Израиль нейтрализует иранские ПВО, уничтожит ядерные объекты и уйдет домой, там отметятся все Сауды, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и даже Турция с Азербайджаном, и отмечатся будут пока Иран не превратится во вторую Сирию.
          Иран уже всем успел насолить, а многих откровенно задолбать.
      9. Дост
        Дост Вчера, 15:32
        -5
        У кого спеси и гордости через край так у древнейшей нации. А персы не столь древние.
    3. Prjanik
      Prjanik Вчера, 10:11
      +3
      Чет я даже не сомневаюсь. Вот кто устроил возможны варианты, либо сами израильтяне, либо америкосы торопятся с ещё одной войной чужими руками
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 13:14
        -3
        Цитата: Prjanik
        Вот кто устроил возможны варианты, либо сами израильтяне, либо америкосы торопятся с ещё одной войной чужими руками

        Скорее полосатые.
        Вредить, провоцировать по всему миру - их манера унаследованная от англичан.
    4. donavi49
      donavi49 Вчера, 10:29
      0
      Ну, пока это очень ограниченное НЛО.
      Причем список подозреваемых из Люксембурга, рептилоидов и ануннаков, можно расширить и на Азербайджан, который жестко поругался с Ираном на фоне "теракта" в посольстве, который Иран не собирается расследовать.

      Условные Гераньки от Израиля прилетели бы более масштабно, в первую волну, когда эффективность максимальна. Судя по текущим видео повреждено 1 предприятие ВПК (где обширный пожар), 1 гражданской инфраструктуры, а остальное пока неясно. Но даже предприятие с видео, вполне восстановимо.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 11:38
        0
        принадлежность беспилотников и причина атаки не установлены
        Какое удобное оружие - Пойди, разберись, кто послал ! А эффект очевиден !
      2. Негритенок
        Негритенок Вчера, 13:13
        +2
        Цитата: donavi49
        Причем список подозреваемых из Люксембурга, рептилоидов и ануннаков, можно расширить и на Азербайджан, который жестко поругался с Ираном

        Почему только Азербайджан? Тут только что Иран сделал неуместное заявление на тему границ в Восточной Европе.

        Гости студии Владимира Соловьева сопли жевать не стали.
      3. mann
        mann Вчера, 14:58
        0
        Ну, пока это очень ограниченное НЛО.
        Причем список подозреваемых из Люксембурга, рептилоидов и ануннаков, можно расширить и на Азербайджан, который жестко поругался с Ираном на фоне "теракта" в посольстве, который Иран не собирается расследовать.

        Условные Гераньки от Израиля прилетели бы более масштабно, в первую волну, когда эффективность максимальна. Судя по текущим видео повреждено 1 предприятие ВПК (где обширный пожар), 1 гражданской инфраструктуры, а остальное пока неясно. Но даже предприятие с видео, вполне восстановимо.
        Уверен,это совместная операция вооруженных сил Армении и Азербайджана!
    5. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 11:34
      0
      Цитата: Политикан
      Made in Israel

      далеко не факт, вполне и матрасы могли быть и организаторами, и инициаторами в этот раз, по сути это расширение украинской войны
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 17:46
        +1
        В ударе дронами по Ирану могли участвовать военные США, пытавшиеся уничтожить склад баллистических ракет, сообщил Al Arabya в Twitter со ссылкой на источники.

        По словам собеседников телеканала, правительству Ирана были переданы сообщения, что производство баллистических ракет допущено не будет.
    6. carpenter
      carpenter Вчера, 11:59
      +1
      Цитата: Политикан
      Всем известные *неизвестные" беспилотники ✈✈✈
      Made in Israel


      Израиль, согласно неподтвержденным данным, приступил к проведению военной специальной операции в отношении Ирана ночью 29 января. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на неназванные израильские СМИ.

      «Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая ее сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив», — уточняется в публикации журналистов.

      Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.

      В Al Arabiya обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Подробностей об ударах по ряду объектов в Иране нет.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 13:20
        +1
        Цитата: carpenter
        В Al Arabiya обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе,

        Кому он более всего сегодня мешает (если поставки в Россию таки есть) - очевидно.
  2. Breard
    Breard Вчера, 09:58
    -6
    А не пора ли ... так совершенно случайно, начать, дружно вместо или вместе с "касамами" где нибудь, скажем из Газы, Ливана, Сирии ... со стороны Средиземного моря начать запускать какую нибудь "Герань" в Израиль.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 10:03
      +4
      Цитата: Breard
      А не пора ли ... так совершенно случайно, начать, дружно вместо или вместе с "касамами" где нибудь, скажем из Газы, Ливана, Сирии ... со стороны Средиземного моря начать запускать какую нибудь "Герань" в Израиль.

      А шо так сразу Израиль? Американцы тоже вполне могли там поработать. Но вообще бабахнуло сильно.

      1. LukaNord
        LukaNord Вчера, 10:09
        +2
        Цитата: Арон Заави
        А шо так сразу Израиль?

        Типо А нас за шо ? wassat
        Цитата: Breard
        А не пора ли ... так совершенно случайно, начать, дружно вместо или вместе с "касамами" где нибудь, скажем из Газы, Ливана, Сирии ... со стороны Средиземного моря начать запускать какую нибудь "Герань" в Израиль.

        Да "джавы" и прчии пзрк трофейные можно поставить через третьих лиц и эффект думаю сразу будет существенен ..Конгресс сша уже давно спрашивает куды оружие девается в колонии украине ?
        А Ирану нужно эшолонированное ПВО-ПРО ..Они это заслужили !
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 10:11
          +2
          Цитата: LukaNord

          Да "джавы" и прчии пзрк трофейные можно поставить через третьих лиц и эффект думаю сразу будет существенен ..Конгресс сша уже давно спрашивает куды оружие девается в колонии украине ?
          А Ирану нужно эшолонированное ПВО-ПРО ..Они это заслужили !

          Ну вы же серьезный форумчанин. Зачем эти лозунги? Трофеев у вас не так много. А ПТРК и ПЗРК Иран прекрасно сам поставляет и даже не маскируется.
          1. Pytnik
            Pytnik Вчера, 10:28
            +3
            Михан серьёзный форумчанин laughing belay Ну если только лозунги толкать и то не дальше дивана
            1. Теренин
              Теренин Вчера, 11:53
              +1
              Цитата: Pytnik
              Михан серьёзный форумчанин

              Да, он на форуме давно.

              Цитата: Pytnik
              Ну если только лозунги толкать и то не дальше дивана
              Ну, так если лозунги легко опровергнуть, то что мешает?
      2. Розмари
        Розмари Вчера, 10:24
        0
        Цитата: Арон Заави
        А шо так сразу Израиль? Американцы тоже вполне могли там поработать. Но вообще бабахнуло сильно.


      3. Deadушка
        Deadушка Вчера, 11:49
        +1
        Al Arabia сообщает, что Израиль провел спецоперацию...
        https://www.alarabiya.net/iran/2023/01/29/طائرة-اصطدمت-بالمصنع-وخلقت-انفجارات-هائلة-ايران-هجوم-فاشل-
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 10:10
      0
      Это только начало...Все еще впереди.
    3. Комментарий был удален.
    4. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Вчера, 10:34
      +5
      Цитата: Breard
      А не пора ли ... так совершенно случайно, начать, дружно вместо или вместе с "касамами" где нибудь, скажем из Газы, Ливана, Сирии ... со стороны Средиземного моря начать запускать какую нибудь "Герань" в Израиль.

      Вам повоевать негде? так есть одна СВО- где Вас точно ждут и дадут возможность реализовать свою воинственность - не в интернете.. любой разумный! человек понимает, что сегодня - у нас есть другие очень важные для решения вопросы, кроме указанных Вами..
    5. Stella Haddad
      Stella Haddad Вчера, 12:13
      -1
      А не пора ли просто забрать к себе в Россию хезболлу и прочий мусор, который мешает Леванту не то что жить, а выживать?
      1. vova1910
        vova1910 Вчера, 14:38
        +2
        Цитата: Stella Haddad
        А не пора ли просто забрать к себе в Россию хезболлу и прочий мусор, который мешает Леванту не то что жить, а выживать?

        Можно просто переименовать ЕАО в Семитскую автономную область и поселить там хизбаллу. Жили одни семиты, будут жить другие.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 20:22
          -1
          Цитата: vova1910
          Можно просто переименовать ЕАО в...

          В ПАО - палестинский автономный округ! fellow
          ООП и "палестинский народ" был порожден КГБ СССР в 1964-ом. Самое время "детишкам" вернуться в объятия своих "родителей". am

    6. miru mir
      miru mir Вчера, 12:58
      +4
      А не пора ли ...
      сиди уже на печи, аника-воин.
    7. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 20:08
      +1
      Цитата: Breard
      А не пора ли ... так совершенно случайно, начать, дружно вместо или вместе с "касамами" где нибудь, скажем из Газы, Ливана, Сирии ... со стороны Средиземного моря начать запускать какую нибудь "Герань" в Израиль.

      Наивный человек, вы думаете, до вас эта идея никому в голову не приходила? laughing
      Иран и его прокси, это уже давно пытаются делать, вот только есть один нюанс - Израиль не Украина, с ним такие мансы не прокатывают.
      Из за таких "случайных начинаний" и взрываются, тоже "совершенно случайно", заводы по выпуску этих дронов, "секретные" базы их хранения и дислокации, гибнут генералы КСИР, и происходят прочие "несчастные случаи". lol

      Пытаться пугать дикобраза голым задом - так себе идея, на любителя спецефических ощущений. lol
  3. Novichek)
    Novichek) Вчера, 10:00
    +3
    Однако, боюсь это только начало(. Дальше будет больше sad
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 10:02
    +9
    Ну тут понятно, - "Это нога, у кого надо нога". Сигнал Тегерану о том чтоб прекратил сотрудничество с Москвой а то хуже будет, посмотрим что ответят иранцы.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 10:12
      +6
      Там будет (если не ответят)тогда только Единственное,повторить судьбу Ирака,Ливии,Югославии и т.п............
    2. LukaNord
      LukaNord Вчера, 10:13
      -5
      Цитата: Ропот 55
      Ну тут понятно, - "Это нога, у кого надо нога". Сигнал Тегерану о том чтоб прекратил сотрудничество с Москвой а то хуже будет, посмотрим что ответят иранцы.

      Все именно так ..Россию пытаются изолировать и уничтожить !
      Держись Иран ! Будут вам поставки ,а какие секрет ..
    3. LukaNord
      LukaNord Вчера, 10:16
      -5
      Цитата: Ропот 55
      Ну тут понятно, - "Это нога, у кого надо нога". Сигнал Тегерану о том чтоб прекратил сотрудничество с Москвой а то хуже будет, посмотрим что ответят иранцы.

      Все именно так ..Россию пытаются изолировать и уничтожить !
      Держись Иран ! Будут вам поставки ,а какие секрет ..
      Израиль нервничает и правильно делает ..есть задумки у России по рычагам давления на конгресс сша еврейский . hi
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 10:50
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Ну тут понятно, - "Это нога, у кого надо нога". Сигнал Тегерану о том чтоб прекратил сотрудничество с Москвой а то хуже будет, посмотрим что ответят иранцы.

      Если смысл сигнала таков, то Израиль ни при чём, но ответка прилетит скорее всего ему.
  5. isv000
    isv000 Вчера, 10:04
    +3
    Началось в колхозе утро... В Нате полным ходом идёт формирование армии вторжения в Россию, Иран атакован Израилем - началась проба на зуб отношений между нами. Не пора ли поставить персам нормальное ПВО?!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 10:08
      +6
      Цитата: isv000
      Началось в колхозе утро... В Нате полным ходом идёт формирование армии вторжения в Россию, Иран атакован Израилем - началась проба на зуб отношений между нами. Не пора ли поставить персам нормальное ПВО?!

      Так давно уже поставили. Еще в 2016 году.

      Российская Федерация завершила исполнение контракта на поставку Ирану зенитных ракетных систем противоздушной обороны С-300. Об этом, как передает РИА Новости, в ходе выставки вооружений ArmHiTec-2016 в Ереване сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин. Дословно он заявил, что все дивизионы в Иран уже поставлены, при этом не уточнив, сколько именно.

      Может просто сегодня Ирану продовольствие важнее. У них экономика тоже в кризисе.
    2. LukaNord
      LukaNord Вчера, 10:36
      -3
      Цитата: isv000
      Началось в колхозе утро... В Нате полным ходом идёт формирование армии вторжения в Россию,

      Все так и наши либеры у власти шепчут ВВП а может пронесет и не все так серьезно и т.д.
      angry
      Цитата: isv000
      Иран атакован Израилем - началась проба на зуб отношений между нами. Не пора ли поставить персам нормальное ПВО?!

      Давно пора ,это наш единственный союзник на БВ остался ,который нам с Сирией очень помог и вообще в конфликте НКО и т.д.
      Пора бы на "наших евреев" надавить и жестко А то нашли убежище 500-е в Израиле и нас грязью обливают ?
      Кто спас евреев от газовых камер ,уже все на западе забыли и в Израиле тоже (кто дал добро на создание этой территории ? СТАЛИН )
      И даже в России есть еврейская АО ,с тремя евреями хе хе Держим на всякий случай
      не злите Русских хоспода бывшие ..Мы все помним и можем предъявить по полной И те страны малые которые нас сейчс поддерживают им будет ВСЕ , Мы умеем помнить добро ,но предатели будут negative
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Вчера, 14:33
        +1
        Цитата: LukaNord
        не злите Русских хоспода бывшие ..Мы все помним и можем предъявить по полной

        Будьте добры, расскажите, что это такое по полной?
      2. mann
        mann Вчера, 15:07
        +6
        Пора бы на "наших евреев" надавить и жестко
        Угу,снизить зарплату Соловьеву на 10%!
  6. YaWMa
    YaWMa Вчера, 10:04
    -24
    Это специальная военная операция по демилитаризации фарсов и фашисткого режима в Иране.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 10:14
      +2
      Вы просто не знаете кто такие напалион и гитлер. История вас накажет ..очень-сильно смертельно. Надо было Историю учить а не переписывать под заднеприводные правила laughing
    2. LukaNord
      LukaNord Вчера, 11:52
      -4
      Цитата: YaWMa
      Это специальная военная операция по демилитаризации фарсов и фашисткого режима в Иране.

      А нацистский -еврейский -бандеровский режим в Киев ,как нам в России воспринимать Ведь там в открытыю уже с 2014 года призывали уничтожить Россию и Русский мир и они это делали в наглую с поддержкой еврейского конгресса сша и финансовых структур финансовых воротил ..
      Думаете мы это все не понимаем и ваши сми мировые уже нам мозги не смогут промыть (90-е хорошая вакцина была всем нам русским )
      Так что еще посмотрим кто кого .
  7. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Вчера, 10:14
    -6
    Ждем ударов неизвестных безпилотников по базам РФ в Сирии.
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 11:55
      -2
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Ждем ударов неизвестных безпилотников по базам РФ в Сирии.

      Хорошо если так ,а то опять самолеты со спецами начнут сбивать с русскими..Один раз у них прокатило .
  8. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 10:14
    -1
    А нельзя ли ответку Израилю "неизвестными" беспилотниками.
    К стати, отличная идея.
    Идёт торговое судно друзей из НАТА в нейтральных водах, наша лодка под всплывает и запускает неизвестные беспилотники по заводам Польши, мелко Британии и т.д. - ну типа украинец ошибся.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 20:44
      0
      Цитата: 75Сергей
      А нельзя ли ответку Израилю "неизвестными" беспилотниками.

      Можно но себе дороже. Иран неоднократно пробовал (и продолжает пробовать), но беда в том, что цена таких ответок несоизмеримо высока, и это еще при том, что их эффективность ничтожно мала и в большенстве случаев просто не достигает цели. Слишком разные весовые категории.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:16
    +5
    Неизвестные беспилотники атаковали
    Так уж и не известные при том, что один был сбит и причастность к стране атаковавшей Иран можно установить. Атакован центр производства боеприпасов, а перед этим несколько недель западные СМИ трындели, что Иран поставляет России не только БПЛА, но и боеприпасы. Вот американцы и попросили своих друзей используя ситуацию с терактами нанести удар именно по центру производства б/п.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 10:56
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Так уж и не известные при том, что один был сбит и причастность к стране атаковавшей Иран можно установить.

      Это может выявить производителя БПЛА, но не того, кто применил или отдал команду.
  10. Silver99
    Silver99 Вчера, 10:26
    -2
    Там из беспилотников пейсы торчат во все стороны
  11. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Вчера, 10:31
    0
    Мы все прекрасно знает, кто за этим стоит. Вот вам наглядное пособие, что такое сильная и независимая страна и власть. А не наши, чертители красных линий.
  12. Аркадич
    Аркадич Вчера, 10:50
    0
    Как азербайджанско-турецкий вариант ни кто не рассматривает? За последнее время идёт эскалация напряжённости с этой стороны.
  13. Luminman
    Luminman Вчера, 10:59
    +2
    два других попали в оборонительные ловушки

    Кто-нибудь может объяснить, что такое "оборонительные ловушки"? Назад к аэростатам?
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Вчера, 11:01
      +2
      Я думаю, скорее всего, это прочные металлические сети или решётки.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 11:17
      +5
      Цитата: Luminman
      Кто-нибудь может объяснить, что такое "оборонительные ловушки"?

      Надувная копия завода по производству вооружений - в натуральную величину laughing
  14. УАЗ 452
    УАЗ 452 Вчера, 11:04
    0
    Согласно опубликованным данным, всего в атаке участвовало три дрона, один из них был сбит ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки, где и сработали.

    Сбит - это понятно. А что за "оборонительные ловушки"?
  15. Gromit
    Gromit Вчера, 11:11
    0
    Толстый намёк на возможность специальной военной операции по детеократизации Ирана силами Израиля, США и Турции?
    Становится понятно почему они свои танки украинцам не дают, а давят на европейцев.
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 11:16
    +1
    А кто это был действительно? Вернее так - кто это был, сомнений нет ни разу. Американо-израильский привет иранцам... а вот вопрос - кто их запустил... откуда? Далековато до Израиля, через две страны лететь...
    Турция? А смысл? Отношения не самые лучшие, но и не так чтобы очень уж военно-конфликтные. Вряд ли Турция (и без того конфликтующая с Америкой) дала бы свою территорию для такой провокации.

    Странно это всё.
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 15:11
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Американо-израильский привет иранцам...

      На фоне последних событий и страха эскалации в регион прибывает авиапоезд высокопоставленных американских чиновников. Вслед за главой ЦРУ в понедельник в Израиль прибудет госсекретарь США, после того как ЦАХАЛ и американские военные проводили четырехдневные учения, в ходе которых они имитировали глубокую атаку в Иране.

      В пустыне Негв были построены бункура по образцу таких как в Иране и потом наносили по ним удары.
      Ну, а потом надо же показать чему научились.
  17. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 11:17
    0
    Не утверждал бы на 100,что Израиль.Тут больше США.Базы их иранцы регулярно кошмарят с помощью БПЛа,плюс поставки России.Вот по "тихому"нанесли удар возможно вообще сборка третьей страны,вот как раз для нагнетания обстановки в регионе.И иранцы ,если не озвучат чьи были БПЛа поступят правильно.Ответный удар то же "по тихому"будет хоть США,хоть Израиль.Ждем.
  18. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 11:31
    -3
    На данный момент принадлежность беспилотников и причина атаки не установлены

    Б-гоизбранные шалят, что ту расследовать?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 11:49
      0
      совсем не факт, я бы ставил на матрасов в этой ситуации
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 11:33
    +2
    В нескольких городах Ирана произошли взрывы на заводах
  20. ratoborets
    ratoborets Вчера, 11:40
    +5
    Признают ли страну-агрессор, совершившее атаку на суверенное государство Иран, террористом?
    Соберется ли "международное сообщество" для введения незамедлительных санкций против агрессора?
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Вчера, 11:44
      -2
      Абсолютно справедливые вопросы! Полностью поддерживаю!
      Без нормально работающего международного права, соблюдаемого всеми сторонами, никто не может чувствовать себя в безопасности. Война всех против всех не нужна никакому народу.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 11:48
      -1
      Цитата: ratoborets
      Признают ли страну-агрессор ...
      ну Вы как ребенок, это же другое
    3. Skeptik3
      Skeptik3 Вчера, 17:48
      -2
      Кстати и у нас есть немало любителей такой политики - нападать без объявления войны и даже не называя войну войной. Они не думали, что это может работать в обратную сторону ровно таким же образом? Получите, распишитесь.
  21. егерь650
    егерь650 Вчера, 11:48
    0
    Вот товарищи очковтератили(ломпасники), учитесь у Ирана! Дроны попали в ловушки, здания оборудованы противодроновыми козырьками сетками и.д. и т.п.
  22. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 11:51
    +4
    "неизвестные беспилотники" - такие же неизвестно чьи, как и уничтожившие "северные потоки"?
  23. Александр42
    Александр42 Вчера, 12:24
    +1
    Ой, как хитро, америкосы мутят воду, через Израиль. Нашим только и останется, что выразить озабоченность и призывать к миру. Ведь Израиль вроде как не оказывает прямой поддержки Украине. Ну и плюс у наших элит, там второй дом и родственники.
  24. miru mir
    miru mir Вчера, 12:55
    +1
    Цитата: carpenter
    Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.

    а остальное от лукавого. нужно подождать
    1. Розмари
      Розмари Вчера, 14:27
      +1
      Цитата: miru mir
      Цитата: carpenter
      Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.

      а остальное от лукавого. нужно подождать

      А его и не будет, официального подтверждения.
      Израиль вообще не любит ничего официально подтверждать или заявлять, или признавать, или брать на себя ответственность - ни войну арабским государствам в арабо-израильских войнах Израиль ни когда не объявлял, ни в похищении Эйхмана (ни в прочих делишках МОССАД) никогда не сознавался, ни даже наличие у него ядерного оружия никогда не признавал, ну и так далее и тому подобное.
      Лишнее это, по мнению Израиля.
  25. miru mir
    miru mir Вчера, 13:03
    +4
    Цитата: LukaNord
    а то опять самолеты со спецами начнут сбивать с русскими.

    сирийское ПВО, ужасное и беспощадное yes
  26. Skeptik3
    Skeptik3 Вчера, 13:05
    +2
    В мире есть два вида собак. Одни кусают молча. Другие - брешут, когда не могут укусить.
  27. Умник_
    Умник_ Вчера, 15:53
    -2
    Мало установить принадлежность дронов и место изготовления.
    Для того, чтобы обвинить государство, например, Израиль, надо ещё доказать, что именно политическое или военное руководство Израиля отдало приказ на атаку.
    А пока что - это теракт.
    И, судя по тому, что публично атаковать Иран из всех глав государств обещал только Зеленский, - это теракт, устроенный спецслужбами Украины.
  28. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 00:29
    +1
    Цитата: Бывший солда
    Кто устроил провокацию в Иерусалиме?


    ЦРУ и Моссад? Как вам такой вариант?