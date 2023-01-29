В Министерстве обороны Ирана подтвердили атаку беспилотников на центр производства боеприпасов в Исфахане

Сегодня в 23:30 произошла неудачная атака с использованием БПЛА на один из цеховых комплексов Министерства обороны в Исфахане. Один беспилотник был сбит огнем ПВО, а два других упали на крышу здания (...) Министерство обороны и поддержки вооруженных сил заверяет, что продолжит действия по обеспечению безопасности, и эти провокации не повлияют на жизнь страны

Неизвестные беспилотники атаковали центр производства боеприпасов в иранском Исфахане, что привело к взрыву на территории предприятия. Об этом сообщает государственное новостное агентство IRNA.В субботу, 28 января, в иранском городе Исфахан на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв. Позднее Министерство обороны республики и местные власти подтвердили, что предприятие подверглось атаке беспилотников. Согласно опубликованным данным, всего в атаке участвовало три дрона, один из них был сбит ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки, где и сработали.- говорится в сообщении Минобороны Ирана.Подчеркивается, что повреждения кровли здания незначительные, оборудование в цеху не пострадало, нападение не привело к человеческим жертвам. Власти провинции Исфахан подтверждают налет беспилотников.Между тем некоторые источники утверждают, что данный инцидент не был единственным, взрывы также прозвучали на оборонных предприятиях в городах Хамадан и Кередж, где собирают военные БПЛА. Однако официального подтверждения этой информации нет. Еще одна атака была проведена на нефтеперерабатывающий завод в Азаршехре, там вспыхнул большой пожар.На данный момент принадлежность беспилотников и причина атаки не установлены, ведется расследование.