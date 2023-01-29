Нехватка штатных боеприпасов к САУ 2С7 «Пион» вынудила ВСУ применять 203-мм снаряды от гаубиц Б-4 времён ВОВ

Украинская армия испытывает проблемы с боеприпасами крупных калибров, это видно по уменьшению количества ударов артиллерии ВСУ в последнее время. Ситуацию выправить пытаются западные спонсоры Киева, но только со снарядами натовских калибров. К орудиям советского стандарта боеприпасов у НАТО почти нет, если не считать подчищенные арсеналы стран Восточной Европы.
Украина так и не сумела построить за все годы незалежности ни одного завода по производству боеприпасов, а попытки сделать это после 2014 года привели к хищениям выделенных средств. Зато все эти годы Киев торговал вооружениями, оставшимися от советской армии, превратившись в одного из крупнейших поставщиков оружия во всем мире. Касалось это и боеприпасов. На начало специальной военной операции ВСУ имели некоторый запас артиллерийских снарядов, но длительные боевые действия привели к истощению арсеналов.
Сейчас снабженцы выгребают буквально последние запасы снарядов калибра 203 мм для самоходных пушек 2С7 "Пион", стоящих на вооружении ВСУ. Причем замечено, что в последнее время для стрельбы из "Пионов" украинские артиллеристы начали использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времен Великой Отечественной войны. Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.
"Пион" имеет возможность стрелять такими боеприпасами, так как калибр одинаковый, но вот к каким последствиям это может привести не известно. Совсем недавно ряд украинских и российских интернет-ресурсов выкладывали видео с разрывом ствола украинского "Пиона" во время стрельбы. Не исключен вариант, что были использованы старые снаряды или не штатные.
Боеприпасы калибра 203 мм Киеву пополнить негде, поэтому скоро самые мощные пушки, стоящие на вооружении ВСУ, останутся без снарядов и их заменят на западные орудия меньших калибров. Кстати, с наличием артиллерии у НАТО тоже не все хорошо.