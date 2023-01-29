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Нехватка штатных боеприпасов к САУ 2С7 «Пион» вынудила ВСУ применять 203-мм снаряды от гаубиц Б-4 времён ВОВ

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Нехватка штатных боеприпасов к САУ 2С7 «Пион» вынудила ВСУ применять 203-мм снаряды от гаубиц Б-4 времён ВОВ

Украинская армия испытывает проблемы с боеприпасами крупных калибров, это видно по уменьшению количества ударов артиллерии ВСУ в последнее время. Ситуацию выправить пытаются западные спонсоры Киева, но только со снарядами натовских калибров. К орудиям советского стандарта боеприпасов у НАТО почти нет, если не считать подчищенные арсеналы стран Восточной Европы.


Украина так и не сумела построить за все годы незалежности ни одного завода по производству боеприпасов, а попытки сделать это после 2014 года привели к хищениям выделенных средств. Зато все эти годы Киев торговал вооружениями, оставшимися от советской армии, превратившись в одного из крупнейших поставщиков оружия во всем мире. Касалось это и боеприпасов. На начало специальной военной операции ВСУ имели некоторый запас артиллерийских снарядов, но длительные боевые действия привели к истощению арсеналов.

Сейчас снабженцы выгребают буквально последние запасы снарядов калибра 203 мм для самоходных пушек 2С7 "Пион", стоящих на вооружении ВСУ. Причем замечено, что в последнее время для стрельбы из "Пионов" украинские артиллеристы начали использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времен Великой Отечественной войны. Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.

"Пион" имеет возможность стрелять такими боеприпасами, так как калибр одинаковый, но вот к каким последствиям это может привести не известно. Совсем недавно ряд украинских и российских интернет-ресурсов выкладывали видео с разрывом ствола украинского "Пиона" во время стрельбы. Не исключен вариант, что были использованы старые снаряды или не штатные.

Боеприпасы калибра 203 мм Киеву пополнить негде, поэтому скоро самые мощные пушки, стоящие на вооружении ВСУ, останутся без снарядов и их заменят на западные орудия меньших калибров. Кстати, с наличием артиллерии у НАТО тоже не все хорошо.
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48 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Вчера, 10:47
    +23
    Чтоб у этих гaдoв снаряды чаще в казённиках взрывались!
    И в стволах!
    Семидесятилетние боеприпасы любят такие сюрпризы! am
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Вчера, 11:37
      -6
      Если использовать старый снаряд с новым взрывателем, то "сюрпризов" не будет.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Вчера, 11:48
        +14
        Если использовать старый снаряд с новым взрывателем, то "сюрпризов" не будет.
        Обязательно будут. Дело в том, что тринитротолуол - это не самое стабильное вещество, часть его окисляется, нитрогруппы в присутствии минимального количества воды (а она есть всегда) и кислорода могут давать очень серьёзные радикалы, которые могут реагировать как с тротилом, так и с оболочкой снаряда, и если лаковый слой от времени повредился, то нитраты железа могут давать с органикой самовоспламеняющиеся при ударе вещества. Ускорение снаряда в стволе достигает 120 g, что приводит к взрыву снаряда в стволе независимо от наличия какого-нибудь взрывателя. Так что больше сюрпризов - хороших и разных hi
        1. Колхоз-дело добровольное.
          Колхоз-дело добровольное. Вчера, 12:06
          -2
          Не соглашусь с Вами. Если бы дело обстояло так, как вы пишите- то у боеприпасов был бы строго соблюдаемый срок хранения(годности) и ни один вменяемый ком. батареи не разрешил бы ими пользоваться на стрельбах.
          1. stankow
            stankow Вчера, 12:16
            +3
            Куда денешься ? Что привезли, тем и стреляешь, приказ. Разве что спусковьiе веревки удлинить на лишньiх 10 метров ...
          2. Вождь_Бармалеев
            Вождь_Бармалеев Вчера, 12:44
            +6
            у боеприпасов был бы строго соблюдаемый срок хранения(годности)

            Если бы вы хоть раз таскали бы на себе ящик со снарядами (мне приходилось), то обратили бы внимание на бирку размером чуть меньше листа А4, на которой написано русским по белому: тип и калибр, дата выпуска, кто выпустил, условия хранения и складирования, И ДАТА УТИЛИЗАЦИИ - именно так - написана дата, после которой боеприпас должен быть отправлен на утилизацию. Но вся хохма ситуёвины - почти никто и почти никогда это не соблюдает.
        2. stankow
          stankow Вчера, 12:21
          +5
          Вождь Бармалеев Совсем точно объясняете проблему старьiх БП. Одна лишь заметка - ускорение 203 мм снаряда достигает 10 тьiсяч g
          1. Вождь_Бармалеев
            Вождь_Бармалеев Вчера, 12:47
            +4
            ускорение 203 мм снаряда достигает 10 тьiсяч g

            Не поверите - был уверен, что набрал на клавиатуре 12000, но у меня включен режим антизалипания клавиш и искусственный интеллект решил, что два нуля лишние. Спасибо, что обратили внимание hi
        3. Адрей
          Адрей Вчера, 12:53
          -1
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          Дело в том, что тринитротолуол - это не самое стабильное вещество

          По истечению срока годности снаряды можно перезарядить. Процедура относительно нехитрая request hi
          1. Arisaka
            Arisaka Вчера, 13:24
            +4
            Так заводов-то нет, написано же в статье. В поле болгаркой вскрывать, вытапливать тротил, заливать из шашек новый и потом в поле-же аргонно-дуговой сварочкой на прихватках обварить?
            1. haron
              haron Вчера, 20:01
              0
              Цитата: Arisaka
              Так заводов-то нет, написано же в статье.

              155 мм они начали делать в сентябре. кол-во точно не известно, но в октябре сделали больше 500. На ютубе есть ролики где показывают линию по маркировке.
          2. Вождь_Бармалеев
            Вождь_Бармалеев Вчера, 14:09
            +3
            Процедура относительно нехитрая

            Очень хитрая, особенно для больших калибров - вытопить в воде старый тротил, промыть растворителем до чистоты, растворить и вычистить старый лак, перелакировать внутреннюю стенку, залить новый тротил и установить новый взрыватель. На первых трёх этапах может и рвануть и полыхнуть, так что снаряды переснаряжают только от полной безысходности. Обычно их утилизируют.
            1. Адрей
              Адрей Вчера, 17:11
              -1
              Цитата: Вождь_Бармалеев
              Очень хитрая

              Не убедили request. Геморройная - да. Экономически не выгодная - да, но не на войне request .
              Какой из вышеуказанных процессов требует супертехнологичного оборудования? Паровая баня? Заливка полости растворителем? Покрытие внутренней полости лаком? Вот правильно залить новый тротил конечно сложнее.
              Да, первый и последний процессы опасны (первый относительно, еще в ВОВ наши бойцы умудрялись буржуйки в землянках толовыми шашками топить). И да, взрыватели хранятся отдельно и устанавливаются непосредственно перед заряжанием орудия hi
              Не переснаряжают снаряды скорее из экономических соображений - не выгодно при наличии собственного, бесперебойно функционирующего производства. В данной ситуации снаряды 203 взять совершенно негде, начать производство с нуля не реально и в целом нецелесообразно (орудия все равно под списание). А вот переснарядить, что бы еще "рабочие" стволы не простаивали, какое то количество можно.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Вчера, 11:55
        -10
        Вообщем то что Украина не строила заводы по производству боеприпасов говорит о том что они воевать точно ни с кем не собирались.
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 12:19
          +7
          Цитата: Арон Заави
          то что Украина не строила заводы по производству боеприпасов говорит о том...

          что Украина вообще ничего не строила.

          Как-то так request
        2. avg
          avg Вчера, 13:21
          +5
          Цитата: Арон Заави
          Вообщем то что Украина не строила заводы по производству боеприпасов говорит о том что они воевать точно ни с кем не собирались.

          А подскажите, что вообще украина построила? А насчет повоевать... Москаляки на гиляку должны были сами шагать, и Донбасские дети по подвалам не иначе как в прятки играли? А налог на войну и все программные речи укровождей это Путин придумал?
        3. котик-русич
          котик-русич Вчера, 19:30
          0
          Цитата: Арон Заави
          Вообщем то что Украина не строила заводы по производству боеприпасов .
          Новых заводов по производству артиллерийских выстрелов не строилось.
          Но на украине есть Шосткинский казённый завод "Звезда" в г. Шостка Сумская обл.
          Производящий выстрелы к орудиям от 23мм до 130мм.
          С 2018г ГАХК Артём в г. Киев получил линию по производству артиллерийских снарядов (выстрелов) для орудия "Гиацинт", с обещанием расширить список производимых боеприпасов вплоть до 155мм НАТО.
          Как работают эти заводы сегодня уже другой вопрос...
          sad
    2. частное лицо
      частное лицо Вчера, 11:38
      +2
      Не исключен вариант, что были использованы старые снаряды или не штатные.

      А может быть просто стволы не выдерживают интенсивности стрельбы? Ведь эти "Пионы" что у них что у нас самые молодые года выпуска так 70-80х . А по поводу снарядов всяких разных так ещё лет 8 назад здесь на ВО писали что в шахтах на краине ого го сколько.
      1. invisible_man
        invisible_man Вчера, 11:43
        +4
        А когда их могли ушатать? У нас хоть Чечня, а на Украине не было никаких войн. И учениями они до 2014 года практически не занимались.
        1. частное лицо
          частное лицо Вчера, 14:54
          0
          И учениями они до 2014 года практически не занимались.

          Орудия эти кувалды могучего Союза и возраст им 40+. Да и начиная с 14 их настрел явно не одна сотня.
    3. BARKAS
      BARKAS Вчера, 12:11
      +2
      Снаряды б-4м не очень и старые гаубицу с вооружения сняли только в 91г. и снаряды до этого обновляли.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:50
    +1
    Украина так и не сумела построить за все годы незалежности ни одного завода по производству боеприпасов
    Так это прекрасно, что не смогла, а главное не сможет и в дальнейшем.
  4. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 10:58
    +3
    Я, бы на это не рассчитывал.
    Запад с удовольствием поставит им что-нибудь не менее смертоносное
  5. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 11:06
    -12
    "Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш."///
    ---
    Дык, сейчас обе стороны выгребают со складов хранения последнее старье.
    Крылатые ракеты Х-55 прилетают с весовыми имитаторами ядерных зарядов. Без всякой взрывчатки.
    Да еще с КВО метров 200...
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 11:29
      +5
      Цитата: voyaka uh
      Дык, сейчас обе стороны выгребают со складов хранения последнее старье.

      Вы всеми силами стараетесь доказать, что все умные евреи - давно уехали в США, а осталось то, что даже в ЦИПСО не возьмут

      Для сравнения, только танков РФ производит, чем весь мир вместе взятый - больше.
      ПиСи: а ракеты - кончились. Скоро годовщину отметим, как кончились.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 11:35
        +4
        Bingo
        Сегодня, 11:29
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: voyaka uh
        Дык, сейчас обе стороны выгребают со складов хранения последнее старье.

        Вы всеми силами стараетесь доказать, что все умные евреи - давно уехали в США, а осталось то, что даже в ЦИПСО не возьмут
        это беглое льет на Россию за мацу. ему и подобному пофиг, что у них стреляют на каждом шагу, и валят десятками Главное, чтобы нам, России было плохо.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 11:55
        -3
        "ракеты - кончились"///
        ---
        Почему Вы так решили? belay
        Есть серийное производство ракет. Заводы.

        А речь в статье шла о складах хранения.
        С которых берут все подряд.
        1. Bingo
          Bingo Вчера, 12:04
          +1
          Цитата: voyaka uh
          А речь в статье шла о складах хранения.
          С которых берут все подряд.

          Когда наши войска в последнем штурме начнут прорываться к складам в Приднестровье, где снарядов на всю Европу раза три, квадратно-гнездовым засеять - вот тогда я и поверю. Когда бойцы начнут жаловаться на "тухлые" патроны и ППС выдавать начнут - тоже...
          А пока идите лучше проверьте, насколько хватит у Железного Кумпола ракет, прежде чем опять клянчить у США побежите после ответки от Ирана, что весь бюджет выстрелили, годовой и оборонный, как уже было... Ахтыжешь! Он же нихрена Герани не ловит, как НПЗ проверил belay
      3. Арон Заави
        Арон Заави Вчера, 12:02
        0
        Цитата: Bingo

        Для сравнения, только танков РФ производит, чем весь мир вместе взятый - больше.

        Извините , но это новые или с капитальным ремонтом. Как то многовато новых. Ведь с 2001 у вас выпускаются только Т-90 разных модификаций, а их не так много видно в сравнении с Т-72.
        1. Bingo
          Bingo Вчера, 12:43
          +4
          Цитата: Арон Заави
          Извините , но это новые или с капитальным ремонтом.

          Там у всех - с капиталкой. Вот только в отличие от США, Германии или Польши - мы еще и новые производим, совсем с нуля. А вот они как раз - вообще нет. Если считать только новые, то там нули у всего НАТО будут
          1. Арон Заави
            Арон Заави Вчера, 13:45
            -1
            Цитата: Bingo
            Цитата: Арон Заави
            Извините , но это новые или с капитальным ремонтом.

            Там у всех - с капиталкой. Вот только в отличие от США, Германии или Польши - мы еще и новые производим, совсем с нуля. А вот они как раз - вообще нет. Если считать только новые, то там нули у всего НАТО будут

            Это да. Новых танков в НАТО с 90х годов не производили.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 11:38
      +2

      voyaka uh (Alexey)
      Сегодня, 11:06
      НОВЫЙ
      -9
      "Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш."///
      ---
      Дык, сейчас обе стороны выгребают со складов хранения последнее старье.
      Крылатые ракеты Х-55 прилетают с весовыми имитаторами ядерных зарядов. Без всякой взрывчатки.
      Да еще с КВО метров 200...
      Очередной шмурдячный вброс. Подкинули на жизсть? wassat Методичка то старая. fool
      пи. си. Стал бы сам под КВО, и тогда точно бы рассказал всем на сколько метров разброс. tongue wassat
    3. Илия
      Илия Вчера, 11:50
      +3

      voyaka uh (Alexey)
      Сегодня, 11:06
      НОВЫЙ
      -10
      "Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш."///
      ---
      Дык, сейчас обе стороны выгребают со складов хранения последнее старье.
      От кого то уже слышала подобное... Ах да, арЕстович такое часто говорил, подоляк и пр. Не с одного ли дерева гнилые яблоки?
  6. Mazunga
    Mazunga Вчера, 11:06
    +4
    у нас сами кувалды на хранении до сих пор а лепили их и в Краматорске может еще и повоюют д-1 вон используется не знаю насколько ограниченно но сигналы видел
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 11:06
    +1
    Сколько же их было,что только закончились?Орудия бандерлоги уничтожат,что бы нам не достались.И уже перешли на стандарт НАТО.Читал военную сводку по Сталинграду 43 год и тогда расход арт.боеприпасов 50 000 превысил расход патронов 30000.Сейчас интенсивность арты еще выше,снаряды,ремонт,средства транспартировки,топливо.Не так то просто и с НАТОвским калибром.
  8. PPD
    PPD Вчера, 11:09
    0
    Интересно получилось.
    Воровство- во благо! wassat
    Может в ЕС и Америке- тоже чего умыкнут.....
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 11:25
    +2
    имеет возможность стрелять такими боеприпасами, так как калибр одинаковый

    Вот кстати равенство калибров совсем не гарантия. Пример - 152-мм пушка РВГК Бр-2, которая могла стрелять лишь 152-мм снарядами, изготовленными специально под нее.
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Вчера, 11:40
      -1
      Все расчеты по баллистике- заново пересчитывать при стрельбы нестандартным снарядом с иным весом. У ком. орудия- рак мозгов получится от такой ситуации.
      1. stankow
        stankow Вчера, 12:34
        0
        Баллистика на КП "пересчитьiвается", не командиром орудия. И ничего не пересчитьiвается, просто пользуются другой таблице стрельбьi.
        1. Колхоз-дело добровольное.
          Колхоз-дело добровольное. Вчера, 14:14
          +1
          Откуда в принципе взяться "другой" таблице, если снаряд не штатный?
  10. D-Master
    D-Master Вчера, 11:35
    +1
    Отличная новость, чем меньше у Киева снарядов , тем легче парням на фронте.
  11. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 11:50
    0
    украинские артиллеристы начали использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времен Великой Отечественной войны. Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.
    А какой смысл использовать в обороне бетонобойные снаряды? При штурме УРа - понятно, а тут - нет. Или дело у них совсем плохо?
    1. сайгон
      сайгон Вчера, 12:36
      0
      Да смысл то плюха под 100 кг и сколько взрывчатки там .
      Словом пали не хочу.
  12. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 11:54
    -2
    Ну, там сталинской качество - так что, к сожалению, снарядов хватит надолго. А всё из-за предателей мишки-меченого и борьки-пьяницы - всю технику и боеприпасы врагам оставили!
  13. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 12:45
    0
    Уже давно приходилось читать ,что выстрелы для "Пиона" и Б-4 , "Гиацинта" и прочих гаубиц, пушек Д44 и Д48-РАЗНЫЕ и друг к другу не подходят ! Правда, в начале я не задумывался :а в чём разница ? С появлением сообщений "от туда" о разработке снарядов "улучшенной баллистической формы" (забыл,елы-палы,"ихнию" аббревиатуру!),решил,что "заковыка" в снарядах ! Но как-то увидел мельком(!) снаряды "Гиацинта" и "Пиона"... вроде бы снаряды як снаряды...! Потом мне объяснили ,что дело в разных каморах ! Одни по-меньше,другие по более ! И проблемы проявляются . когда выстрелы "гильзовые" ("Гиацинт",Д44/48 ) ! Но вот,например. 203-мм калибр -"картузный" ! Но и про этот калибр приходилось читать .что "что-то" к "чему-то" не подходит (уж не помню: от Б-4 к "Пиону" или наоборот !) Ну вот и описал печальку "провоенного обывателя " ! Может ,кто из "артельщиков" более конкретно скажет !?
    1. Bogalex
      Bogalex Вчера, 13:36
      +2
      В данном случае дело совершенно не в разнице объёмов зарядных камор - в этом случае можно было бы устаревший снаряд использовать с зарядами от новых выстрелов (правда здесь бы сразу возникла новая проблема - наличие таблиц стрельбы, но это уже следующий, отдельный разговор).
      Основная же проблема применения снарядов от Б-4 в 2А44 (пушка на 2С7) заключается в существенно более различной длине ствола.
      Старые снаряды от Б-4 рассчитаны на меньший "пробег" по нарезам - на более длинном стволе ведущий поясок с очень высокой степенью вероятности будет стачивать задолго до выхода из канала, что скажется на баллистических характеристиках и поведении снаряда на траектории самым непредсказуемым способом. Поэтому 620-е выстрелы в "Пионах" не применяются и в состав его боекомплекта не входят.
  14. Sadok
    Sadok Вчера, 13:55
    0
    Цитата: Вождь_Бармалеев
    Но вся хохма ситуёвины - почти никто и почти никогда это не соблюдает.

    В 1997 году моряки подводного крейсера «Северсталь» дважды, в марте (с борта ТК-13) и декабре, произвели ракетную стрельбу полным боекомплектом по программе утилизации, суммарно отстреляв 40 ракет с истёкшим сроком хранения


    Сан Сеич Богачев улыбнулся бы
  15. Землекоп
    Землекоп Вчера, 14:02
    0
    203 мм это калибр тяжелого крейсера времен 2 Мировой. Интересно если прямой наводкой данный снаряд попадет в Леопард -2А6 что будет....танк отлетит ?