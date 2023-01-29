«Abrams может стать проблемой для ВСУ»: в зарубежной прессе назвали американский танк прихотливой машиной

Эксплуатация американских танков показала высокую сложность их использования и обслуживания и без должных навыков применение данных машин на фронте станет большой проблемой для украинской армии.
Дарёному коню в зубы не смотрят, но проблема состоит в том, чтобы сохранить этих «лошадок» в боевом состоянии
- отмечается в издании Pucará Defensa, безосновательно полагая, что Запад поставляет незалежной военную технику на безвозмездной основе.
Как указывается, Abrams M1 имеет силовую установку, которая состоит из газовой турбины Honeywell, соединённой с трансмиссией Allison.
Эта силовая установка и танк в целом непросты в эксплуатации и обслуживании и требуют налаженных поставок запасных частей, специального оборудования для их обслуживания и много времени для получения персоналом необходимых навыков
- поясняется в зарубежной прессе, указывая на то, что ещё в ходе своего первого боевого применения во время войны в Персидском заливе, М1 продемонстрировали прихотливость и низкую надёжность при эксплуатации и сложность при проведении ремонтных работ.
Leopard 2 оснащён силовым агрегатом, состоящим из двигателя MTU 873, и трансмиссии Renk. Как отмечается, комбинация MTU-RENK хорошо зарекомендовала себя и широко используется во многих других бронированных машинах (например, на аргентинском среднем танке TAM):
Данная силовая установка и танк в целом проще в эксплуатации и обслуживании, чем М1, что, в частности, сокращает время на подготовку экипажей.
Помимо этого, как указывает автор, корпус Leopard 2 ниже, что облегчает его маскировку, танк потребляет почти в 6 раз меньше энергии, чем М1, имеет лучшую удельную мощность, большую автономность и при этом аналогичное вооружение.
Логистика играет фундаментальную роль в войне на Украине. Поэтому в этой ситуации головной болью ВСУ может стать Abrams, но не Leopard 2
- делает заключение автор.
Со своей стороны отметим, что, по всей видимости, данное беспокойство разделяют и в Пентагоне, поставляя ВСУ 31 танк вместе с 8 БРЭМ. То есть на три роты приходится 8 ремонтных машин, в то время как в армии США для каждой роты предназначается по одной БРЭМ.