«Abrams может стать проблемой для ВСУ»: в зарубежной прессе назвали американский танк прихотливой машиной

Дарёному коню в зубы не смотрят, но проблема состоит в том, чтобы сохранить этих «лошадок» в боевом состоянии

Эта силовая установка и танк в целом непросты в эксплуатации и обслуживании и требуют налаженных поставок запасных частей, специального оборудования для их обслуживания и много времени для получения персоналом необходимых навыков

Данная силовая установка и танк в целом проще в эксплуатации и обслуживании, чем М1, что, в частности, сокращает время на подготовку экипажей.

Логистика играет фундаментальную роль в войне на Украине. Поэтому в этой ситуации головной болью ВСУ может стать Abrams, но не Leopard 2