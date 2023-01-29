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«Abrams может стать проблемой для ВСУ»: в зарубежной прессе назвали американский танк прихотливой машиной

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«Abrams может стать проблемой для ВСУ»: в зарубежной прессе назвали американский танк прихотливой машиной

Эксплуатация американских танков показала высокую сложность их использования и обслуживания и без должных навыков применение данных машин на фронте станет большой проблемой для украинской армии.


Дарёному коню в зубы не смотрят, но проблема состоит в том, чтобы сохранить этих «лошадок» в боевом состоянии

- отмечается в издании Pucará Defensa, безосновательно полагая, что Запад поставляет незалежной военную технику на безвозмездной основе.

Как указывается, Abrams M1 имеет силовую установку, которая состоит из газовой турбины Honeywell, соединённой с трансмиссией Allison.

Эта силовая установка и танк в целом непросты в эксплуатации и обслуживании и требуют налаженных поставок запасных частей, специального оборудования для их обслуживания и много времени для получения персоналом необходимых навыков

- поясняется в зарубежной прессе, указывая на то, что ещё в ходе своего первого боевого применения во время войны в Персидском заливе, М1 продемонстрировали прихотливость и низкую надёжность при эксплуатации и сложность при проведении ремонтных работ.

Leopard 2 оснащён силовым агрегатом, состоящим из двигателя MTU 873, и трансмиссии Renk. Как отмечается, комбинация MTU-RENK хорошо зарекомендовала себя и широко используется во многих других бронированных машинах (например, на аргентинском среднем танке TAM):

Данная силовая установка и танк в целом проще в эксплуатации и обслуживании, чем М1, что, в частности, сокращает время на подготовку экипажей.


Помимо этого, как указывает автор, корпус Leopard 2 ниже, что облегчает его маскировку, танк потребляет почти в 6 раз меньше энергии, чем М1, имеет лучшую удельную мощность, большую автономность и при этом аналогичное вооружение.

Логистика играет фундаментальную роль в войне на Украине. Поэтому в этой ситуации головной болью ВСУ может стать Abrams, но не Leopard 2

- делает заключение автор.

Со своей стороны отметим, что, по всей видимости, данное беспокойство разделяют и в Пентагоне, поставляя ВСУ 31 танк вместе с 8 БРЭМ. То есть на три роты приходится 8 ремонтных машин, в то время как в армии США для каждой роты предназначается по одной БРЭМ.

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74 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 12:15
    0
    Да Абрамсы не доедут до Украины.Американцы уже сказали что не в этом году.Так как не хотят портить миф о неопобедимых Абрамсах.Пусть русские жгут Леопардов,заодно и конкурента немецкого американцы придушат.Скажут какие плохие танки у немцев.Горят.Не то что наши Абрамсы.Так что покупайте их.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 12:30
      +6
      Цитата: Orange-Bigg
      Да Абрамсы не доедут до Украины.Американцы уже сказали что не в этом году.Так как не хотят портить миф о неопобедимых Абрамсах.Пусть русские жгут Леопардов,заодно и конкурента немецкого американцы придушат.Скажут какие плохие танки у немцев.Горят.Не то что наши Абрамсы.Так что покупайте их.

      Вот так все просто, да?
      А если окажется так, как он говорит? Что тогда скажете? Как перспектива, нравится?
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 12:34
        -3
        Ура патриоты впереди планеты всей, вы же тут не первый год.......)
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Вчера, 13:01
          -2
          Цитата: Alien From
          Ура патриоты впереди планеты всей,

          Зачастую сон разума компенсируется ура патриотизмом и шапкозакидательством. )))
          1. Egeny
            Egeny Вчера, 18:41
            +3
            Конечно, хорошо бы встретить это многотонное "чудо" на польской границе... что бы оно там и осталось как памятник...
            Думский генерал Картаполов у Соловьёва излагал, что талибы в афганской провинции Гильменд жгли эти "мастодонты" из обычных гранатометов РПГ-7.
            Улыбаясь говорил, что хорошо горели. Да и курды в Сирии... тоже свои пять копеек добавили. Недаром сейчас эти "абрамсы" все в экранных решётках.
        2. LukaNord
          LukaNord Вчера, 13:13
          +7
          Цитата: Alien From
          Ура патриоты впереди планеты всей, вы же тут не первый год.......)

          Нас не мало тут ,как бы нас не банили и не рили нытьем либры молодые ..Мне нравится Сталин и Петр Первый с Иваном Грозным Я люблю водку и парады !
          Мы старперы помним все и пытаемся молодежи напомнить кем были их деды и прадеды hi

          Сейчс опошлят все ,но так именно и было ..И ваши Штаты жутко боялись Советский Союз Их буквально трясло ,когда мы учения проводили и особенно в ГДР танки прогревали ..

          Эх молодость и гордость за страну зашкаливала
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Вчера, 13:23
            +5
            Цитата: LukaNord
            Мы старперы помним все и пытаемся молодежи напомнить кем были их деды и прадеды

            Да пытаемся, и детей своих так воспитываем! Вот только вместе с этим надо четко знать и давать детям понимание того, что заслуги СССР никоим боком РФ не касаются. РФ - государство антагонист СССР, РФ похоронила все те завоевания социализма за которые наши деды сражались в Великую Отечественную Войну!
            1. Dart2027
              Dart2027 Вчера, 14:41
              0
              Цитата: aleksejkabanets
              заслуги СССР никоим боком РФ не касаются. РФ - государство антагонист СССР

              В таком случае по какому праву СССР примазывался к славе Российской империи?
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Вчера, 15:29
                +1
                Цитата: Dart2027
                В таком случае по какому праву СССР примазывался к славе Российской империи?

                А когда это СССР примазывался к славе РИ? Что то я не припомню, что бы Сталин говорил, что мы разбили Наполеона или половцев с печенегами. )))
                1. Dart2027
                  Dart2027 Вчера, 16:41
                  +2
                  Цитата: aleksejkabanets
                  А когда это СССР примазывался к славе РИ?

                  Суворов, Кутузов, Ушаков - это чьи полководцы?
                  1. aleksejkabanets
                    aleksejkabanets Вчера, 17:48
                    -1
                    Цитата: Dart2027
                    Суворов, Кутузов, Ушаков - это чьи полководцы?

                    У вас какие то проблемы с пониманием прочитанного?
                    Цитата: aleksejkabanets
                    Что то я не припомню, что бы Сталин говорил, что мы разбили Наполеона или половцев с печенегами. )))

                    А сегодня они говорят, что мы победили фашизм, старательно драпируя при этом мавзолей, отняв у народа все завоевания Советской власти.
                    1. Репеллент
                      Репеллент Вчера, 18:16
                      -3
                      Цитата: aleksejkabanets
                      сегодня они говорят, что мы победили фашизм

                      Уточните, будьте любезны:

                      - кто именно - "они"?
                      - кто именно - "мы"?
                      - и ссылочку, на где "они так говорят".

                      Иначе трепотня получается request yes
                    2. Dart2027
                      Dart2027 Вчера, 19:07
                      -1
                      Цитата: aleksejkabanets
                      А сегодня они говорят, что мы победили фашизм

                      Хотелось бы увидеть где Путин приписывает себе победу над Гитлером.
            2. LukaNord
              LukaNord Вчера, 14:44
              -2
              Цитата: aleksejkabanets
              Цитата: LukaNord
              Мы старперы помним все и пытаемся молодежи напомнить кем были их деды и прадеды

              Да пытаемся, и детей своих так воспитываем! Вот только вместе с этим надо четко знать и давать детям понимание того, что заслуги СССР никоим боком РФ не касаются. РФ - государство антагонист СССР, РФ похоронила все те завоевания социализма за которые наши деды сражались в Великую Отечественную Войну!

              Нашим детям и внукам скоро придется воевать У них должен быть ситмул За что и почему ! Вот в чем вопрос очень серьезный hi
              Ну у чвк там все понятно ..А вот за Русскую Армию кто то должен воевать за наши семьи и детей hi
              Социальные государства англосаксы обычно уничтожают Ливию ,Ирак и т..
              На очереди Россия с ее ресурсами и бесплатным образованием и лечением хе хе
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Вчера, 15:35
                0
                Цитата: LukaNord
                Нашим детям и внукам скоро придется воевать У них должен быть ситмул За что и почему ! Вот в чем вопрос очень серьезный

                И под каким лозунгом вы предложите моим детям воевать? Вот просто из любопытства спрашиваю? Отстоим заводы Потанина, фабрики Абрамовича, да здравствует платная медицина, платное образование, бесконечное повышение цен? Мне будет трудновато убедить своих детей воевать под этими лозунгами.)))
                1. frei67
                  frei67 Вчера, 16:06
                  +3
                  а не надо воевать за лозунги. Воевать надо за свою Родину за отцов матерей сестер братьев за соседскую девочку
              2. Skeptik3
                Skeptik3 Вчера, 18:55
                -1
                Нашим детям и внукам скоро придется воевать


                Если вы не заметили, ваши внуки и дети уже воюют. К сожалению.
          2. Alien From
            Alien From Вчера, 13:36
            0
            ""И ваши Штаты"" это вы кому????
            1. LukaNord
              LukaNord Вчера, 14:32
              +1
              Цитата: Alien From
              ""И ваши Штаты"" это вы кому????

              Да к вам , уж извиние ,такой у вас комент был hi
              Я злой сейчас очень ..Возможно ошибся !
              1. Alien From
                Alien From Вчера, 14:49
                +3
                Принято! hi правда Союз уж как более 30 лет назад канул в лету......а ролик у Вас красивый.
                1. LukaNord
                  LukaNord Вчера, 14:54
                  0
                  Цитата: Alien From
                  Принято! hi правда Союз уж как более 30 лет назад канул в лету......а ролик у Вас красивый.

                  Спасибо ,что правильно поняли дружище ..
                  А Союз уже не вернуть и слава Богу ,вон они как себя ведут черти халяву требуют ..ну ну
                  Будем мочить ВСЕХ ,кто рыпнется из России вымогать и т.д.
                  Зачистим Москву !!!И потом все другое ..

                  Мы все помним офицер советские . soldier

          3. Ryaruav
            Ryaruav Вчера, 16:41
            +1
            да была страна ,была армия,был флот(и не только вмф) смотреть приятно на эти кадры где как говорит пупкин одни галоши шибздик чертов
          4. Skeptik3
            Skeptik3 Вчера, 18:52
            -3
            Сейчс опошлят все ,но так именно и было

            Когда военные пенсионеры из гаражей смотрят такие мультики и проливают скупую слезу по своей молодости - это нормально. Раньше, как известно, и солнце светило ярче и девушки были моложе.

            А когда такие пенсионеры получают власть в стране - жди беды...
        3. Shamil88
          Shamil88 Вчера, 15:34
          +6
          Это единственное что власть научилась хорошо делать, строить ботофермы, создавать иллюзию того что мы ничего даже не начинали, натовские танки утонут в грязи, принижать способности врага, фактически это вредительство, а не пропаганда, тут они хотя бы минусом ограничиваются, а в телеге, вк, итд, сразу кидают в чёрный список и троекратный мать с оскорблениями в комментариях и никто их не блокирует.
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 12:50
        +5
        Цитата: aleksejkabanets
        А если окажется так, как он говорит? Что тогда скажете? Как перспектива, нравится?

        Как всегда - «не верьте глаза своим, а верьте словам моим.»
        Сбрехать штатам, что лысой девке, косу заплести.
        1. dorz
          dorz Вчера, 13:19
          0
          Когда штаты говорят "нет" поставкам вооружений, нужно сразу начинать беспокоиться.
      3. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Вчера, 13:01
        +1
        Цитата: aleksejkabanets
        А если окажется так, как он говорит? Что тогда скажете? Как перспектива, нравится?

        САУ свои они уже отправляли, механиков думаю тоже, развёртывание ремзон для абрамов в данном контексте канает только если они сами на них воевать собрались, ни кто из-за механиков которые сами туда поехали кипиш поднимать не будет, а про ф-16 уже писали, что надо серьёзно рихтовать аэродромы, или базироваться в соседней стране...а есть ли у них на всё это время, большой вопрос. hi
      4. Dart2027
        Dart2027 Вчера, 13:20
        -3
        Цитата: aleksejkabanets
        А если окажется так, как он говорит?

        Ну и что он говорит? Что американские военные участвуют в БД на стороне Украины? Так это давно всем известно. Что США "может быть" уже подготовили какие-то центры на Украине? Так по иностранным советникам уже не раз прилетало, о чем, кстати, тоже писалось. Про "бесполетную зону"? Так если бы они могли, то никаких поводов бы не ждали. Про ЯО? Ну тут от нас ничего не зависит, если не последовать совету Каца.
      5. Novichek)
        Novichek) Вчера, 14:10
        -2
        . А если окажется так, как он говорит?
        . Ядерной войны точно не будет, просто по тому что сами зачинщики всей этой каши , ( т.е. богатейшие люди планеты ) этого не допустят. Просто по тому, что пока ещё, они "запасной планетой" для себя - любимых не обзавелись. А что касается российских олигархов, так они если смогут сторговаться на более-менее приемлемые для себя условия, то тут не только Крым, а вся Россия целиком может пойти " счёт оплаты"
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Вчера, 14:36
          +4
          Цитата: Novichek)
          Ядерной войны точно не будет,

          Мне бы вашу уверенность.)))
          Цитата: Novichek)
          А что касается российских олигархов, так они если смогут сторговаться на более-менее приемлемые для себя условия, то тут не только Крым, а вся Россия целиком может пойти " счёт оплаты"

          Такая попытка обязательно будет. Поживем увидим, все самое интересное только начинается.))))
      6. Комментарий был удален.
  2. Andy_nsk
    Andy_nsk Вчера, 12:15
    -2
    Буквально сегодня прочитал, что Абрамы, поставляемые на окраину, будут переоборудованы: урановые вставки, защищающие танк, будут заменены на другие материалы, и наиболее современное электронное оборудование также сниму. Так что защищенность танка будет на уровне 80-х годов прошлого века (не выше, чем у Т-72Б и Т-90). Поэтому поставки - не раньше лета.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 12:20
      -2
      Ну то есть уровень Абрамсов времён войны в Ираке.Вот они.Полюбуйтесь.


      1. skeptikk2
        skeptikk2 Вчера, 12:50
        +4
        ПрЭлЭстно.
        И я в очередной раз вздохнул с облегчением.
        И в очередной раз убедился в том, что все, что Запад поставляет ВСУ - устаревий хлам, ржавое железо, рухлядь, которая не представляет никакой опасности для России.
        Непонятно одно - почему тогда в связи с этими поставками поднялся такой жуткий вой и визг на наших ток-шоу? Чем это так все вдруг стали озабочены?
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 13:01
          -12
          Цитата: skeptikk2
          Непонятно одно - почему тогда в связи с этими поставками поднялся такой жуткий вой и визг на наших ток-шоу?

          Бабло куют. Лохóв окучиватют. Сами тем же тут занимаетесь - что спрашиваете-то?
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 13:28
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Ну то есть уровень Абрамсов времён войны в Ираке.Вот они.Полюбуйтесь.

        Люблю, когда ручей журчит,
        Когда, костром в ночи «Абрамс »горит,
        Когда растет трава, цветы.
    2. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Вчера, 12:23
      -1
      Конечно,там в США понимают,что ждет их танки.Вот и пошлет если еще пошлет танки первых выпусков и при этом обвинят самих бандерлогов в не правильном командованнии,использовании,назначении и вообще когда вы только умрете.
  3. Аргон
    Аргон Вчера, 12:17
    0
    Уже подготавливается почва и главное через подставные СМИ.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 12:20
    -1
    Не могут стать,а еще не попав к бандерлогам уже стали.Подождите и "Леопарды и другое зверье"станет головной болью прежде всего самих бандерлогов
  5. paul3390
    paul3390 Вчера, 12:20
    +9
    А зачем их грамотно эксплуатировать? Я так понимаю - соединения, вооружённые западной техникой будут использованы один раз и в одном месте. Скажем - для прорыва на Крым или Мариуполь. Если это проканает - будет уже совершенно не важно, сколько там из них останется в строю после операции..Да хоть все угробят в степях Херсонщины - главное, результат будет достигнут. Уж с чем-чем - а с потерями хунта не считается и считаться не собирается.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 12:24
      +7
      Дык я уж который день на этом сайте изумляюсь - сразу, без экивоков сказано было - под наступление. И в НАТО, и в ВСУ, и в США сразу - про наступление на Крым. Очередная, явная, пиар-акция, типа наступления перед выборами в США, заведомо провальная просто потому, что противник к ней - готов. Но смотрю, не все даже поняли то, что было сказано и повторено открытым текстом... Ну и нафиг камикадзе навороты и грамотный экипаж?
      1. skeptikk2
        skeptikk2 Вчера, 12:55
        0
        Наступать на Крым - это глупость несусветная.
        Я не знаю, кто дал команду наим СМИ раскручивать эту тему.
        Задача с Крымом для ВСУ решается в другой плоскости, никто туда через перешеек не полезет, подставляясь под удар. Мы прошли, пользуясь элементом внезапности и неверием Украины в то, что война начнется. Но сейчас-то ситуация иная.
        ВСУ достаточно перрезать сухопутный коридор и нейтрализовать движение по Крымскому мосту.
        И все. Задача решена. И Крым окажется в положении Херсона.
        Почему все думают, что если мы тупо ломимся в лобовые, то и противник будет делать то же самое?
        1. Bingo
          Bingo Вчера, 13:56
          -2
          А извиняюсь, осеннее предвыборное наступление заради победы демократов в США - это было не лобовое? Сколько там под Херсоном да Лиманом только артой перемололо? Что в том же Закарпатье до сих пор похоронить всех не могут - так в вагонах и лежат, выдают постепенно, чтоб и так охреневший от гробов край не выкопался и в лес не убежал? Так и тут - батька уже приказал - холопу слова не давали. Попрут, именно на Крым, и именно в лоб. Потому как это уже своим избирателям обещали в США
          1. skeptikk2
            skeptikk2 Вчера, 16:04
            +3
            Вы хоть за ходом боевых действий следили тогда? Хотя бы по карте?
            Какие на хрен лобовые?
            Если мы "перегруппировывались" с такой скоростью, что ВСУ не поспевали за нами?
    2. Степан S
      Степан S Вчера, 12:28
      +1
      А зачем их грамотно эксплуатировать?

      Да, совершенно верно. Все равно не свое, не жалко. Даже если задача и не выполнена будет, то все равно - какой спрос с них? Еще будут требовать и обвинять партнеров, что танк были "не той системы".
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 12:38
        +1
        Тут все забывают простую вещь: у западных уродцев танков всех мастей дофига, в этом проблема.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 12:51
          -2
          Цитата: Alien From
          Тут все забывают простую вещь: у западных уродцев танков всех мастей дофига, в этом проблема.


          Министерство обороны Германии говорит что им самим не хватает танков. Поэтому отдаёт только 14 штук.Если для вас это дофига конечно.
          1. Alien From
            Alien From Вчера, 13:40
            +2
            У всех уважаемый, у всех, у всего западного мира! Союзников у нас нет, нужно это чётко понимать.
          2. skeptikk2
            skeptikk2 Вчера, 13:45
            +4
            В советское время была очень популярна детская песенка "С голубого ручейка начинается река..." Помните такую?
            Главное - прецедент создан. Реакция России отслежена, она никакая. Дальше речка будет только расширяться.
            Кстати, почему вы делаете упор только на поставки из Германии? "Леопарды" есть не только там. А возражать против поставок другими странами Германия не будет. Об этом она уже ясно высказалась.
            И потом. Не стоит забывать, что еще не было ленд-лиза как такового. О нем забыли? Слабо верится...
            1. N.O.M.A.D.E.
              N.O.M.A.D.E. Вчера, 15:30
              -1
              С лендлизом параллель интересная. Только, сейчас штаты уже не те, как и Европа. В США нет действующего танкостроительного завода кстати. И было удивительно узнать, что они Абрамсы отправляют. По авиации, они теоретически могут сильно насытить войска Украины, но опять же, вопросы с летчиками.
  6. Степан S
    Степан S Вчера, 12:26
    +3
    США торопятся передавать Абрамсы Украине - заявление было сделано для немцев, что бы не могли принять решение о передаче "якобы не первыми".
    После передечи Леопардов США будут смотреть, есть ли смысл передавать Абрамс - благо запас времени для себя он предусмотрели знатный, более полугода. Ну и если и придется передать, то танки могут на линию фронта и не ехать. будут вокруг Киева и Львова кружить, чтобы селфи можно было делать и выкладывать фоточки перемог.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 12:27
    0
    Pucará Defensa
    Если не ошибаюсь аргентинское издание. Различия в силовой установке "Абрамса" и "Леопарда" сравнили можно сказать наглядно отдавая предпочтение немецкому танку. Разговоров сегодня о планируемых к поставке на Украину танках много и в различных СМИ. И везде упор делается на то, что американский танк сложен в эксплуатации, что наталкивает на мысль усиленного продвижения американцами этой идеи через различные СМИ для "оправдания" своей неторопливости в их поставках.
    1. ved_med12
      ved_med12 Вчера, 13:02
      -1
      Вот ляхи-лохи....
      Вместо леопардов, зачем-то абраш закупают!!1
      П. с. Далее, цитата Лаврова...
  8. Egeny
    Egeny Вчера, 12:32
    -3
    Конечно, хорошо бы встретить это многотонное "чудо" на польской границе... что бы оно там и осталось как памятник...
    Думский генерал Картаполов у Соловьёва излагал, что талибы в афганской провинции Гильменд жгли эти "мастодонты" из обычных гранатометов РПГ-7.
    Улыбаясь говорил, что хорошо горели. Да и курды в Сирии... тоже свои пять копеек добавили. Недаром сейчас эти "абрамсы" все в экранных решётках.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 12:53
      -5
      Больше всего Абрамсов пожгли в Ираке из примитивных РПГ-7.РПГ-7! А если долбануть чем-нибудь потяжелее той же артой или из танка то что тогда от Абрамса останется?
  9. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 12:43
    +1
    Абрамс - с газовой турбиной, как Т-80.
    Те же преимущества и недостатки.
    Резкие рывки с места на несколько сот метров - преимущество.
    Расход топлива - недостаток.
    1. Rage66
      Rage66 Вчера, 14:12
      0
      Расход топлива у Т-80 - 500л на 100 км. Расход топлива у Абрамса - 1.500л на 100 км. Не благодарите soldier
      1. Альф
        Альф Вчера, 21:03
        -1
        Цитата: Rage66
        Расход топлива у Т-80 - 500л на 100 км.

        По шоссе, по грунту больше.

        У Абрамса примерно также по шоссе, по грунту не искал, если есть-приведите, буду благодарен.
  10. carpenter
    carpenter Вчера, 12:46
    -1
    отмечается в издании Pucará Defensa, безосновательно полагая, что Запад поставляет незалежной военную технику на безвозмездной основе.

    Где где, а на западе, все больше нас знают поговорку - что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Запад за 10 центовую монету удавится, а тут "лярды баксов ", да на ветер, вернее в «чёрную незалежную клоаку». За всё придётся платить, банановые республики это знают, но на Украине "бананив немае ", придется платить землицей, которая останется после правления семитских клоунов.
  11. К-50
    К-50 Вчера, 12:54
    -2
    «Abrams может стать проблемой для ВСУ»: в зарубежной прессе назвали американский танк прихотливой машиной

    Сначала прочитал похотливой, пытался представить какого это, понял, прочитал не правильно. lol
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 12:58
    -2
    Танк работающий на авиционном керасине...
    Ну это конечно для Украины самое то!
    fool
    1. Альф
      Альф Вчера, 21:04
      +1
      Цитата: Ретвизан 8
      Танк работающий на авиционном керасине...
      Ну это конечно для Украины самое то!
      fool

      А в чем проблема ?
  13. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 13:27
    0
    А зачем амерам свои танки сразу загонять. Они во втором третьем эшелоне после еаропейских поедут добивать и захватывать себе территории. И то в случае нсли европа сама не обнулится, а обнулится, так и не перед кем ответ держать.
  14. ASM
    ASM Вчера, 14:14
    0
    Ну если заменить масло на абрамсе смогут и на окраине, то ремонт ближе Польши выполнить невозможно. Это естественно много ближе, чем Франция с Леклерками, но т.ж. не под-рукой. А вот жирные украинские черноземы, даже в слегка подмерзшем состоянии, для абрамса непреодолимы. Т.е. такую технику можно затащить в укрытие и использовать как Сау, но танковую работу в прорыв он не выполнит. А для Сау лучше годятся бритые челленджеры с нарезным стволом и ломами.
    1. ycuce234-san
      ycuce234-san Вчера, 17:18
      +4
      Цитата: ASM
      А вот жирные украинские черноземы, даже в слегка подмерзшем состоянии, для абрамса непреодолимы.


      Абрамса изначально испытывали на Абердинском испытательном полигоне, находящемся в Мэроленде и испытали успешно. А этот штат отнюдь не пустыня - это, несмотря на высоту в 7 м над уровнем моря, влажный приморский сельхозштат, мечта реднека. А сам полигон вообще находится вблизи реки, и, наверно, подтопляется ей, в чем был определенный смысл, так как полигон изначально исторически делали для испытаний техники на ландшафте похожем на немецкие ландшафты а потом и на советские - влажные и топкие (достаточно почвокарты посмотреть иль фото местных пейзажей). Потому Абрамса не стоит путать в Меркавой - он придуман был для движения именно на влажных грунтах и успешно доказательно на них испытан, хоть и воюет в пустынях.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
  15. spirit
    spirit Вчера, 14:25
    +5
    Американцы не зря 101 воздушно-десантную приволокли в Польшу+под Абрамсы сейчас там же ремонтные базы создают для польских М1.Вот тебе и инфраструктура и куча инструкторов под боком.Брэм навезут, жд дороги работают, в чем проблема дотащить подбитый танк на брэм до ЖД станции и в Польшу отправить на ремонт и обратно.Вообще не вижу проблем.Мы то составы и мосты не бомбим,так что все нормально будет с логистикой.Можно не обольщаться hi
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 14:39
      -5
      Цитата: spirit
      в чем проблема дотащить подбитый танк на брэм до ЖД станции

      Проблема в том, что БРЭМ для этого не предназначен. Он эвакуационная машина, а не трал ни разу.

      Цитата: Алиса в стране чудес
      Девочка, не говори слова только за то, что они длинные и красивые...

      Цитата: spirit
      все нормально будет с логистикой.Можно не обольщаться

      Ну, так себе аналитика, в общем yes
      1. Skeptik3
        Skeptik3 Вчера, 19:12
        -1
        Проблема в том, что БРЭМ для этого не предназначен.

        Танковые платформенные тягачи уже раньше передавали. Как раз те самые, что разрабатывались под Абрамс.
        Почему здесь упорно не хотят признавать очевидной вещи - военная помощь Украине хорошо продумана и эффективна. Всё, что поставляется, так или иначе работает. И многие вещи работают на износ, на пределе своих возможностей. А потом ремонтируются и снова работают.
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:52
    +2
    «Abrams может стать проблемой для ВСУ»: в зарубежной прессе назвали американский танк прихотливой машиной
    . Когда/если станут проблемой, будет тема для обсуждения, а пока...
    1. ASM
      ASM Вчера, 16:13
      +1
      А пока т.ж. самое, поскольку их тупо нет. Только говорильня.
  17. Falcon Buster
    Falcon Buster Вчера, 16:14
    +1
    То что показано в начале видео, это учения, когда эвакуационная команда тренируется вытаскивать танк
  18. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 17:46
    +1
    Цитата: aleksejkabanets
    Цитата: Alien From
    Ура патриоты впереди планеты всей,

    Зачастую сон разума компенсируется ура патриотизмом и шапкозакидательством. )))

    Цитата: Shamil88
    Это единственное что власть научилась хорошо делать, строить ботофермы, создавать иллюзию того что мы ничего даже не начинали, натовские танки утонут в грязи, принижать способности врага, фактически это вредительство, а не пропаганда, тут они хотя бы минусом ограничиваются, а в телеге, вк, итд, сразу кидают в чёрный список и троекратный мать с оскорблениями в комментариях и никто их не блокирует.

    Да, к сожалению вместо социальной справедливости, как основы общественного согласия и реального уверенно поступательного развития страны, организационные и финансовые ресурсы были брошены на имитацию успехов во всех сферах через официальный и замаскированный агитпроп в лице журналистов/политологов-пропагандистов и армии троллей...
  19. VladChernui
    VladChernui Вчера, 19:09
    0
    Тяжеловат танк для весенней распутицы. А так серьезный противник.
  20. Комментарий был удален.
  21. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 01:47
    0
    Leopard 2 оснащён силовым агрегатом, состоящим из двигателя MTU 873, и трансмиссии Renk. Как отмечается, комбинация MTU-RENK хорошо зарекомендовала себя и широко используется во многих других бронированных машинах (например, на аргентинском среднем танке TAM):


    Вообще то самая известная комбинация MTU-RENK это израильский танк Merkava Mk4. Только там из гуманитарных соображений переименовали немецкий мотор MTU883 одним росчерком пера в американский Дженерал Динамикс GD883.
  22. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 02:08
    0
    Может не все знают почему поляки норовят сплавить свои Леопарды на Украину. Поляки для крепкой дружбы с Америкой прикупили 366 Абрамсов и передают Леопарды на Украину совсем не безвозмездно. Поляки уже подали в ЕС требование на возмещение стоимости Леопардов. При всем при этом Польша страна небогатая и находится у ЕС на дотациях. Но вот потратить на покупку американских танков Польша выложила 9 миллиардов 200 миллионов евро.Бундесканцлеру нужно учиться у своих заокеанских партнеров как продвигать продажу оружия.