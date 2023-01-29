Военное обозрение
Войти Регистрация

Четыре роботизированные платформы «Маркер» отправляются в зону спецоперации для испытаний в боевых условиях

100
Четыре роботизированные платформы «Маркер» отправляются в зону спецоперации для испытаний в боевых условиях

Анонсированные ранее руководителем спецотряда "Царские волки" Дмитрием Рогозиным испытания в зоне спецоперации роботизированных платформ "Маркер" начнутся уже в ближайшее время. Как сообщил в своем ТГ-канале Рогозин, технику уже готовят к оправке.


Российская компания "Андроидная техника", разработавшая платформу "Маркер", отправляет в зону СВО четыре робота, погрузка техники уже началась. По прибытию на место, роботы поступят в распоряжение отряда "Царские волки", который проведет полноценные испытания.

Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники" Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырёх беспилотных "Маркеров". Встречаем

- написал Рогозин.

В начале этой недели руководитель "Царских волков" сообщил, что планируется испытание роботизированных платформ "Маркер" в боевых условиях. Роботы должны поступить в двух вариантах исполнения - боевом и разведывательном. Четыре машины могут означать, что две из них на колесном шасси, а две - на гусеничном. Ударный вариант "Маркера" может нести как стрелковое оружие, так и противотанковое. В разведывательном варианте он оснащается беспилотником, способным вести разведку длительное время. Подробности будут позднее, Рогозин обязательно выложит отчет о работе.

Инспекторская группа "Царские волки" проводит испытания в боевых условиях перспективного оружия и военных комплексов, которые по разным причинам не были запущены в серийное производство или только готовятся к нему. В группу входят военные советники и эксперты, имеющие богатый военный опыт, действует она как добровольческое подразделение.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
100 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. denis88
    denis88 Вчера, 11:17
    +20
    Всё бы хорошо, если бы не Рогозин....
    1. Патриот228
      Патриот228 Вчера, 11:20
      +18
      Это да, все к чему Дмитрий Олегович руки прикладывается превращается в цирк и профанацию. Просто дело думаю в репутации, порядочные люди, патриоты, хорошие инженеры с подобными Рогозину типами работать не будут, остаются всякие прохиндеи, "менеджеры", "оптимизаторы", "управленцы", "специалисты по всем наукам", "руководители институтов глобальных войн" и прочая шушара без технического образования и инженерного опыта. Да и военное инженерное дело любит тишину, а это все больше смахивает на PR проект, что бы из нашего многострадального гос-ва еще деньжат выбить и вновь сесть на потоки бабла. Борисов думаю начнет чистки Роскосмоса от разного рода "кадров" куда им всем податься? Кормовая база сокращается, а жить привыкли кучеряво.
      1. Deadушка
        Deadушка Вчера, 11:55
        +1
        порядочные люди, патриоты, хорошие инженеры с подобными Рогозину типами работать не будут, остаются всякие прохиндеи, "менеджеры", "оптимизаторы", "управленцы", "специалисты по всем наукам", "руководители институтов глобальных войн" и прочая шушара без технического образования и инженерного опыта
        - не все такие как вы описываете, особенно среди рабочего люда. При надлежащем контроле и желании даже хорошее дело можно испортить и превратить в фарс.
        1. Патриот228
          Патриот228 Вчера, 12:02
          -2
          Рабочий люд проще обмануть, но для создания военной техники способной дать отпор технике НАТО нужны умнейшие, талантливейшие люди. Каким бы патриотом человек не был, одного желания тут недостаточно, нужна материальная база, производственная база, опыт. Вы просто посмотрите на фото, что бы оценить общий подход и инженерную культуру, то ли гараж, то ли трейлер для перевозки, где вообще невозможно получить доступ к машине, везде дерево, не дай бог загорится что-то, это что? Нет ни инженерного ни системного подхода.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 13:55
            -6
            Цитата: Патриот228
            Вы просто посмотрите на фото, что бы оценить общий подход и инженерную культуру, то ли гараж, то ли трейлер для перевозки, где вообще невозможно получить доступ к машине, везде дерево, не дай бог загорится что-то, это что? Нет ни инженерного ни системного подхода.

            На фотографии обращает на себя номер: 207.
            Анонсированные ранее руководителем спецотряда "Царские волки" Дмитрием Рогозиным испытания в зоне спецоперации роботизированных платформ "Маркер" начнутся уже в ближайшее время.

            То бишь вначале клепаем (или делаем вид что клепаем) партию >200 изделий, а потом проводим испытания!
            Почему то кажется, что испытания "покажут" необходимость существенных доработок сделанных (или сделанных на бумаге) экземпляров и, соответственно, вливания бабла.
            Распилом от "волков" пахнет.
          2. Станислав0009
            Станислав0009 Вчера, 18:08
            +4
            Открою тебе секрет, Маркер погружен в обычную фуру. Тебе что для перевозки нужен звездолёт ? ) ) Нет уж, фура будет куда менее приметна.
          3. Ulan.1812
            Ulan.1812 Вчера, 18:43
            -3
            Цитата: Патриот228
            Рабочий люд проще обмануть, но для создания военной техники способной дать отпор технике НАТО нужны умнейшие, талантливейшие люди. Каким бы патриотом человек не был, одного желания тут недостаточно, нужна материальная база, производственная база, опыт. Вы просто посмотрите на фото, что бы оценить общий подход и инженерную культуру, то ли гараж, то ли трейлер для перевозки, где вообще невозможно получить доступ к машине, везде дерево, не дай бог загорится что-то, это что? Нет ни инженерного ни системного подхода.

            Большая просьба, сделайте лучше. Ждем-с.
            Помните как у Райкина-критиковать-то мы все мозим... все мозим.
            1. Ulan.1812
              Ulan.1812 Вчера, 21:50
              -3
              Цитата: Ulan.1812
              Цитата: Патриот228
              Рабочий люд проще обмануть, но для создания военной техники способной дать отпор технике НАТО нужны умнейшие, талантливейшие люди. Каким бы патриотом человек не был, одного желания тут недостаточно, нужна материальная база, производственная база, опыт. Вы просто посмотрите на фото, что бы оценить общий подход и инженерную культуру, то ли гараж, то ли трейлер для перевозки, где вообще невозможно получить доступ к машине, везде дерево, не дай бог загорится что-то, это что? Нет ни инженерного ни системного подхода.

              Большая просьба, сделайте лучше. Ждем-с.
              Помните как у Райкина-критиковать-то мы все мозим... все мозим.

              Понятно не сделаете вы трепло господин липовый патриот.
      2. Ан К-ов
        Ан К-ов Вчера, 12:24
        +5
        Ну почему Вы так о Дмитрий Олеговиче не лестно? А ведь посажанные им собственноручно тополя в Брюсселе прижились drinks
      3. Elf
        Elf Вчера, 17:22
        +3
        Справедливости ради, с приходом Рогозина в Роскосмос, там перестали ставить датчики вверх ногами и запускать спутники в Тихий океан.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 11:21
      +4
      Ударный вариант "Маркера" может нести как стрелковое оружие, так и противотанковое.

      Маркер они хотят испытывать против Леопардов?А может лучше Гермес испытать на Леопардах?Думаю что такое оружие будет в войсках нужнее.

      Но в этот раз широкой публике впервые показали вариант наземного базирования. С виду комплекс напоминает системы залпового огня: подвижная пусковая установка с блоком из шести цилиндрических контейнеров на колесном шасси высокой проходимости. Внутри контейнеров — многоцелевые управляемые 130/210-миллиметровые ракеты с осколочно-фугасной боевой частью массой около тридцати килограммов. Максимальная скорость — 1300 метров в секунду. Несмотря на схожий с РСЗО калибр, задачи тут совсем другие. Предполагается, что в войсках это оружие займет место между артиллерией и оперативно-тактическими комплексами.


      Сильная сторона "Гермеса" — дальность до ста километров. Стреляет он одинаково точно и днем, и ночью. По словам разработчиков, комплекс предназначен в первую очередь для уничтожения объектов ПВО, командных пунктов и узлов связи, оперативно-тактических ракетных установок и систем залпового огня. Особенно эффективен "Гермес" против малоразмерных одиночных целей, таких как танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты.

      https://ria.ru/20200831/raketnyy-kompleks-1576437734.html
      1. Mazunga
        Mazunga Вчера, 16:31
        -5
        с алика тележки прикатили )))прикольная техника я щас заглянул на эти андроидосистемы я вам скажу там системы всем системам системы мехрука к примеру сама 27 кг весит а могет поднимать вес ажно до 5 кг я аж заколдобился одново и где то даже осенил себя святой водицей хризантем и штурмов бы поболе в войска а роботов федоров поменее
    3. Юра
      Юра Вчера, 11:23
      +8
      Цитата: denis88
      Всё бы хорошо, если бы не Рогозин....

      Гляжу я, тут часто на Рогозина наезжают, а чем он вам мешает можете сказать? Что именно вас не устраивает?
      1. Чеширский
        Чеширский Вчера, 11:31
        +6
        Цитата: Юра
        Цитата: denis88
        Всё бы хорошо, если бы не Рогозин....

        Гляжу я, тут часто на Рогозина наезжают, а чем он вам мешает можете сказать? Что именно вас не устраивает?

        Лично меня не устраивает то, коротко говоря он мир-дверь-мяч по английски.
        hi
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Вчера, 11:38
          -4
          Цитата: Чеширский
          Цитата: Юра
          Цитата: denis88
          Всё бы хорошо, если бы не Рогозин....

          Гляжу я, тут часто на Рогозина наезжают, а чем он вам мешает можете сказать? Что именно вас не устраивает?

          Лично меня не устраивает то, коротко говоря он мир-дверь-мяч по английски.
          hi

          Ну сделайте сами что-то полезное для, СВО и выкладывайте здесь статьи.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 14:01
            +2
            Цитата: Ulan.1812
            Ну сделайте сами что-то полезное для, СВО и выкладывайте здесь статьи.

            Пока не было упоминаний о том, что Рогозин для СВО что-то полезное сделал.
            Создание стаи "Царские волки" пользы пока не принесло. hi
            1. Ulan.1812
              Ulan.1812 Вчера, 18:47
              -2
              Цитата: ДымОк_в_дЫмке
              Цитата: Ulan.1812
              Ну сделайте сами что-то полезное для, СВО и выкладывайте здесь статьи.

              Пока не было упоминаний о том, что Рогозин для СВО что-то полезное сделал.
              Создание стаи "Царские волки" пользы пока не принесло. hi

              Понятно, не можете. На Рогозина конечн легче бочку катить.
              Он хоть пытается, а вы диван пятой точкой давите.
      2. Светлан
        Светлан Вчера, 11:46
        -2
        Рогозин это громоотвод. На кого-то ведь нужно скидывать пар и негатив. Так уж получилось, что им стал Рогозин.
        1. Адрей
          Адрей Вчера, 12:43
          +5
          Цитата: Светлан
          Рогозин это громоотвод. На кого-то ведь нужно скидывать пар и негатив. Так уж получилось, что им стал Рогозин.

          Такой уж и громоотвод? Прямо совсем весь не при делах?
          С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года — заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

          Это не при его ли высоком посте пролюбили безпилотники и малогабаритное высокоточное оружие (корректируемые по GPS ракеты РСЗО и снаряды ствольной артиллерии, ПТРК 3-го поколения)?
          В 2018 году возглавил государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос».

          Где наша спутниковая разведка и связь с интернетом для адекватного управления войсками и БПЛА?
          Такой себе громоотвод, не при делах совсем. С 2011 до последнего времени видимо на своем посту просто "примус починял" hi
          1. Светлан
            Светлан Вчера, 13:14
            +6
            Космос это квинтессенция высоких технологий, которые в стране были основательно разрушены, и до сих пор не восстановлены, (отставание по многим фронтам) существовать не может. Кого бы туда в то время не поставили, результат был бы один и тот же.
            ..
            Зри в корень, сказал 100 с лишним лет тому назад некто Кузьма Прутков.
            1. alexmach
              alexmach Вчера, 13:48
              -1
              Да, это так. Но неумный Пи-ар на фоне плачевного состояния и очень скромных результатов просто раздражает. Выше про это хорошо написал коллега с эвфемизмами через английский.
            2. Адрей
              Адрей Вчера, 17:34
              -2
              Цитата: Светлан
              Космос это квинтессенция высоких технологий, которые в стране были основательно разрушены, и до сих пор не восстановлены, (отставание по многим фронтам) существовать не может. Кого бы туда в то время не поставили, результат был бы один и тот же.

              Ну тогда смотрите пункт первый. И должность повыше и сидел он там дольше. А отвечал как раз за те пункты, которые Вами указаны hi
              Так что да, зрите в корень laughing
              1. Ulan.1812
                Ulan.1812 Вчера, 18:55
                -2
                Цитата: Адрей
                Цитата: Светлан
                Космос это квинтессенция высоких технологий, которые в стране были основательно разрушены, и до сих пор не восстановлены, (отставание по многим фронтам) существовать не может. Кого бы туда в то время не поставили, результат был бы один и тот же.

                Ну тогда смотрите пункт первый. И должность повыше и сидел он там дольше. А отвечал как раз за те пункты, которые Вами указаны hi
                Так что да, зрите в корень laughing

                Вы хоть раз на производстве работали?
                1. Ulan.1812
                  Ulan.1812 Вчера, 21:53
                  -1
                  Цитата: Ulan.1812
                  Цитата: Адрей
                  Цитата: Светлан
                  Космос это квинтессенция высоких технологий, которые в стране были основательно разрушены, и до сих пор не восстановлены, (отставание по многим фронтам) существовать не может. Кого бы туда в то время не поставили, результат был бы один и тот же.

                  Ну тогда смотрите пункт первый. И должность повыше и сидел он там дольше. А отвечал как раз за те пункты, которые Вами указаны hi
                  Так что да, зрите в корень laughing

                  Вы хоть раз на производстве работали?

                  Понятно на производстве не работали, только языком бла-бла.
          2. ИванИванов
            ИванИванов Вчера, 16:28
            +1
            Где наша спутниковая разведка и связь с интернетом для адекватного управления войсками и БПЛА?

            Рогозин не раз отвечал на этот вопрос - многократно твердил в кремле о необходимости увеличения группировки спутников. Денег не дали, угадайте кто? Тот же, кто беззаботно прощелкал миллиарды в западных банках и никак за это не ответил, по причине особого своего положения или короткой скамейки запасных. Этот господин, а скорее весь фин эконом блок, даже сейчас умудряется тормозить автономизацию экономики.
          3. Ulan.1812
            Ulan.1812 Вчера, 18:53
            -2
            Цитата: Адрей
            Цитата: Светлан
            Рогозин это громоотвод. На кого-то ведь нужно скидывать пар и негатив. Так уж получилось, что им стал Рогозин.

            Такой уж и громоотвод? Прямо совсем весь не при делах?
            С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года — заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

            Это не при его ли высоком посте пролюбили безпилотники и малогабаритное высокоточное оружие (корректируемые по GPS ракеты РСЗО и снаряды ствольной артиллерии, ПТРК 3-го поколения)?
            В 2018 году возглавил государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос».

            Где наша спутниковая разведка и связь с интернетом для адекватного управления войсками и БПЛА?
            Такой себе громоотвод, не при делах совсем. С 2011 до последнего времени видимо на своем посту просто "примус починял" hi

            Простой вопрос- кто должен был сделать заказ на спутниковую разведку?
        2. Ulan.1812
          Ulan.1812 Вчера, 18:49
          -3
          Цитата: Светлан
          Рогозин это громоотвод. На кого-то ведь нужно скидывать пар и негатив. Так уж получилось, что им стал Рогозин.

          Что же они бедненькие делать-то будут, если Рогозин цветочки бкдет сажать? И там его найдут, не так сажает, не те сорта, А может это просто банальная зависть? Или месть либералов? lol
      3. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 11:48
        -1
        Цитата: Юра
        Цитата: denis88
        Всё бы хорошо, если бы не Рогозин....

        Гляжу я, тут часто на Рогозина наезжают, а чем он вам мешает можете сказать? Что именно вас не устраивает?

        Вы задали слишкий сложный вопрос. Ненависть к Рогозину жто что-то иррациональное и не поддающееся объяснению.
        Знаете как в том анекдоте- ну не нравишься ты мне.
        Здесь ему приписывают все всемирные грехи к чему он вообще отношения не имеет и за что отвечают совсем другие.
        Но критиковать главных стало опасно.
        Я попробовал и от меня потребовали переписать сообщение.
        Вот и выбрали Рогозина как громоотвод и для пиара.
        Моё личное отношение к нему неоднозначное. Я с ним не знаком, конкретики не знаю, потому предпочитаю не оценивать.
        Единственно считаю что его активничанье в соцсетях ни к чему.
        И потом, там не сам он испытаниями занимается, а группа специалистов высокого уровня.
        Жаль что некоторые не понимают, что поливая грязью Рогозина, поливаю рикошетом и эту группу специалистов.
        Кому это выгодно понятно- Украине.
        1. Чеширский
          Чеширский Вчера, 18:53
          -3
          Жаль что некоторые не понимают, что поливая грязью Рогозина, поливаю рикошетом и эту группу специалистов.
          Кому это выгодно понятно- Украине.
          Коллега, я уважаю Вас и ваши суждения. К сожалению согласиться с ними не позволяет ранение в филе в ресторане в Донецке.
          hi
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Вчера, 22:05
            -1
            Цитата: Чеширский
            Жаль что некоторые не понимают, что поливая грязью Рогозина, поливаю рикошетом и эту группу специалистов.
            Кому это выгодно понятно- Украине.
            Коллега, я уважаю Вас и ваши суждения. К сожалению согласиться с ними не позволяет ранение в филе в ресторане в Донецке.
            hi

            Почему люди так падки на сплетни и радостно их подхватывают и не желают мозги и логику включать.
            Вот вы например.
            Кто вам сказал что ранение Рогозина в "мягкое место"?
            Источник информации можете озвучить?
            Если вы взрослый , образованный человек, то скажите, легко удалить осколок из мягких тканей?
            Это и на месте сделают.
            Рогозин словил несколько осколков и все их удалили кроме одного, который застрял в спине рядом с позвоночником.
            На месте удалять не рискнули и потому в Москву отправили.
            Мне наплевать на Рогозина, но я очень не люблю, когда кто-то пытается оболгать человека и незаслуженно оскор bl..яет.
            Неважно Рогозин это, Петров, Сидоров или Вы. Меленько это, недостойно взрослого человека и мужчины.
      4. Дост
        Дост Вчера, 15:29
        +1
        Если бы он знали, то может и сожрали, а так, одна бабка сказала. Такое впечатление, что все у него бухгалтерами и конструкторами были и он ни с кем не поделился и ни кого не продвинул вперёд, а всё себе присвоил.
    4. Sebostyuan
      Sebostyuan Вчера, 11:44
      0
      Порой его высказывания- вызывают недоумения.
      Вот для каких целей он заявил: "С Леопардами справиться Маркер".
      4 робота из каторых два имеют возможность нести ПТРКа уничтожат 100 Лео?
      Если он реально в это верит -то он сумашедший.
      1. Юра
        Юра Вчера, 12:08
        0
        Цитата: Sebostyuan
        С Леопардами справиться Маркер".

        А почему нет?
        Цитата: Sebostyuan
        4 робота из каторых два имеют возможность нести ПТРКа уничтожат 100 Лео?
        А про это он и не говорит. А вот то, что Маркёр впереди пехоты в боевых порядках беря огонь на себя, уничтожая живую силу и технику противника поможет пехоте это было бы здорово, для того и везут их на испытания, чтобы оценить в боевой обстановке их реальные возможности. Одно дело декларируемые потенциальные возможности, другое дело фактические данные.
    5. Alien From
      Alien From Вчера, 12:43
      +8
      Абсолютно с вами согласен, меня от одного названия"" царские волки"" тошнит!
    6. ВАШ
      ВАШ Вчера, 13:12
      +5
      Эти машины были на космодроме Восточный. Он их позиционировал как охранный комплекс. Не пошли. Срочно переоборудовали привязали какой-то воздушный шар под название БПЛА на привязи и рекламный ход разведка на 20 км ну и тд. Так хочется к бюджету прислюниться.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Вчера, 13:31
        +1
        Если говорить не о Рогозине, а о так называемом "роботе", то как показывает опыт использования таких " роботов" в других странах, у них есть главный и неисправимый недостаток- медленное реагирование на изменяющуюся ситуацию. Это связано с тем, что анализ ситуации ведётся человеком удалённо и на принятие решений требуется время на анализ данных от датчиков, визуальных средств наблюдения, передачу данных, реагирование приборами управления и пр. Такие "роботы" будут восстребованы только при действии в полностью автономном режиме, под управлением ИИ.
      2. Бамблби
        Бамблби Вчера, 16:26
        +1
        Да, с 2019 года пытаются куда нибудь пристроить)) Надеюсь, найдет свою нишу на сво. Единственный вопрос: зачем пишут о Маркере до испытаний? Провели испытания, исправили косяки, пустили в серию вот и пишите, так думаю.
        1. Бамблби
          Бамблби Вчера, 16:32
          0
          Ролик на ютюбе посмотрел. Его планировали использовать как доставщика груза. Кстати, удобно будет: по запланированному маршруту доставка необходимого на передовую.
      3. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 19:05
        -3
        Цитата: ВАШ
        Эти машины были на космодроме Восточный. Он их позиционировал как охранный комплекс. Не пошли. Срочно переоборудовали привязали какой-то воздушный шар под название БПЛА на привязи и рекламный ход разведка на 20 км ну и тд. Так хочется к бюджету прислюниться.

        Ну так это всем хочется к бюджету примазаться.
        Чего к одному Рогозину привязались. Но наверное он сам виноват- болтает много.
        Вон Борисов помалкивает и его не трогают, хотя спутников как не было так и нет.
        Борисов будучи вице-премьером как раз оборонку курировал т. е. и спутники, поскольку Борисов был над Рогозиным и беспилотники и планирующие высокоточные бомбы и высокоточные снаряды и тд.
        Претензии к Борисову есть? Странно, но их нет.
        Вывод-Рогозину поменьше болтать нужно и тогда никаких претензий к нему не будет. А так ни к Чемезова, ни к этому сиплому, которого президент недавно разнёс, претензий у пользователей ВО, нет.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 11:20
    +20
    Достал этот Рогозинский пиар. Ещё ничего не сделано, никаких выводов нет, а грохот стоит на всю округу. Жениться ему пора однако.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 14:25
      0
      За что Вы так его будущую жену невзлюбили? laughing
  3. 1razvgod
    1razvgod Вчера, 11:23
    +11
    Спецотряд, инспекторская группа.... Какие звучные названия... Интересно а чем занимается Гособоронзаказ если его подменяет нечто с осколком под хвостом?
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 12:26
      0
      Цитата: 1razvgod
      Спецотряд, инспекторская группа.... Какие звучные названия...

      Вас не смущает названия - ЧВК Вагнер и чем они занимаются ? А то , чем занимаются волонтёры в Донбассе , ведь они тоже не относятся к Минобороне РФ ?
      Интересно а чем занимается Гособоронзаказ если его подменяет нечто с осколком под хвостом?

      А Гособоронзаказ пашет 24/7 , ему некогда отвечать на такой сра.ь . На вторую часть вопроса даже отвечать не охота , Вы сами себя унизили , оскорбив того , кого в глаза не видели . И не важно как его фамилия .
      1. 1razvgod
        1razvgod Вчера, 16:31
        -3
        Что для Родины сделали Вагнер и что сделал балабол? Сравните результаты. Гособоронзаказ пашет честь и хвала и инженерам и простым труженникам, низкий им поклон. А на счёт унижения так я не унизил субъекта из за пьянки которого погибли люди
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 16:07
      -2
      Цитата: 1razvgod
      Спецотряд, инспекторская группа.... Какие звучные названия... Интересно а чем занимается Гособоронзаказ если его подменяет нечто с осколком под хвостом?

      Надеюсь у вас осколок в другом месте? И получили Вы его не на диване, а при штурме Солидара?
      1. 1razvgod
        1razvgod Вчера, 16:28
        0
        За тот осколок люди жизнями заплатили, может пьянки не надо было делать?
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Вчера, 19:12
          -1
          Цитата: 1razvgod
          За тот осколок люди жизнями заплатили, может пьянки не надо было делать?

          Правда? А какое вы имеете право на него наезжать если вас там не было? Завидуете?
          Вообще-то это было в гостинице в Донецке, там жила группа Рогозина, и они всегда питались в этом кафе. Никакой пьянки не было, никто это не озвучивал.
          Да, посидели,отметили день рождения.это запрещёно?
          В том кафе много людей питались и многие живут в этой гостиннице. Они тоже виноваты?
          Злоба и зависть сожрут вас изнутри. Плохие это чувства.
          1. 1razvgod
            1razvgod Вчера, 21:29
            -2
            А вы какое право имеете его за пьянку поддерживать вы там были? Даже близко нету зависти(завидовать то есть чему?), я вообще не злобный человек поверьте на слово. Будьте честным посмотрите как там что происходило и как врал этот царек что там совещание а по факту оказалась пьянка, жена его подскажите какой-то эксперт в вооружениях? Ну раз он врал про совещание то каким боком женушка там оказалась? Он ведь озвучил что не день рождения а совещание рабочее с военными экспертами, и это закончилось гибелью людей вы предлогаете этому завидовать????? Будем дальше делать вид что все хорошо когда эти балаболы губят людей???
            1. Ulan.1812
              Ulan.1812 Вчера, 22:15
              -2
              Цитата: 1razvgod
              А вы какое право имеете его за пьянку поддерживать вы там были? Даже близко нету зависти(завидовать то есть чему?), я вообще не злобный человек поверьте на слово. Будьте честным посмотрите как там что происходило и как врал этот царек что там совещание а по факту оказалась пьянка, жена его подскажите какой-то эксперт в вооружениях? Ну раз он врал про совещание то каким боком женушка там оказалась? Он ведь озвучил что не день рождения а совещание рабочее с военными экспертами, и это закончилось гибелью людей вы предлогаете этому завидовать????? Будем дальше делать вид что все хорошо когда эти балаболы губят людей???

              Завидуете и злоба вас душит что вы сейчас и подтвердили. Вы там были чтобы утверждать что там пьянка была разудалая?
              Не были, а значит Вы лжец.
              А если это было совещание то тем более какое право вы имеете это осуждать.
              Там постоянно бьют и по гостинницам, больницам и тд и люди гибнут.
              Они все по вашему виновны,? Где совещание проводить в окопе что ли?
              Вы договорились до того что виновны не те кто по гостинницам и больницам бьёт, а те кто там оказался в этот момент.
              Ещё раз -группа Рогозина несколько месяцев ЖИЛА в этой гостиннице и прилететь всегда могло.
              1. 1razvgod
                1razvgod Вчера, 22:22
                +1
                Вы так и не ответили чему завидовать этому субъекту? Меня ни чего не душит не переживайте так уже второй пост за это. Какое военное совещание с женушкой, Вы можете ответить? То что он пытался наврать что было совещание а по факту пирушка это для Вас так пустяк? И что это за иезуитские наклонности у Вас, где я говорил что урки наносящие удары по российским городам ангелы????? Вот ответьте пожалуйста что за военные совещание с женами
  4. maiman61
    maiman61 Вчера, 11:29
    +10
    Рогозин! Ради бога, добейтесь установки коптеров на проводах, на всей нашей бронетехнике! Такие коптеры недорогие, их нельзя подавить никакими средствами РЭБ. Зато коптер поднялся на проводном поводке и все питание и.т.д. получает от бортовой сети броне объекта, давя возможность кругового обзора на многие километры, с возможностью корректировки огня и передачи информации союзникам! Ведь это будет стоить копейки, их могут разработать частные компании в минимальные сроки. Сколько жизней наших солдат сохраняться!
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 11:36
      -2
      Цитата: maiman61
      Рогозин! Ради бога, добейтесь установки коптеров на проводах, на всей нашей бронетехнике! Такие коптеры недорогие, их нельзя подавить никакими средствами РЭБ. Зато коптер поднялся на проводном поводке и все питание и.т.д. получает от бортовой сети броне объекта, давя возможность кругового обзора на многие километры, с возможностью корректировки огня и передачи информации союзникам! Ведь это будет стоить копейки, их могут разработать частные компании в минимальные сроки. Сколько жизней наших солдат сохраняться!

      Ну хоть что-то по теме.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 16:03
        -1
        Цитата: Ulan.1812
        Цитата: maiman61
        Рогозин! Ради бога, добейтесь установки коптеров на проводах, на всей нашей бронетехнике! Такие коптеры недорогие, их нельзя подавить никакими средствами РЭБ. Зато коптер поднялся на проводном поводке и все питание и.т.д. получает от бортовой сети броне объекта, давя возможность кругового обзора на многие километры, с возможностью корректировки огня и передачи информации союзникам! Ведь это будет стоить копейки, их могут разработать частные компании в минимальные сроки. Сколько жизней наших солдат сохраняться!

        Ну хоть что-то по теме.

        Ничуть не сомневался, что тема никому не интересна.
        Не пора ли вычищать мусор с ВО. Превратили ВО непонятно во что.
    2. Alien From
      Alien From Вчера, 12:46
      +3
      Да никто из этих лицедеев (свиней) и на миллион километров не подпустит частников к своей кормушке (корыту)!
      1. Дисмас
        Дисмас Вчера, 13:41
        0
        Да ладно, это же дополнительная возможность для распилов и откатов:). Плюсом, на частника можно спихнуть и провалы.
        1. Alien From
          Alien From Вчера, 14:40
          +4
          Да там и так всё шито крыто, одно Сколково с РОСНАНО чего стоят.....
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Вчера, 19:14
            -1
            Цитата: Alien From
            Да там и так всё шито крыто, одно Сколково с РОСНАНО чего стоят.....

            Вы не а курсе, это тоже Рогозин виноват. lol
    3. Аскольд65
      Аскольд65 Вчера, 17:47
      +2
      Цитата: maiman61
      Рогозин! Ради бога, добейтесь установки коптеров на проводах, на всей нашей бронетехнике! Такие коптеры недорогие, их нельзя подавить никакими средствами РЭБ. Зато коптер поднялся на проводном поводке и все питание и.т.д. получает от бортовой сети броне объекта, давя возможность кругового обзора на многие километры, с возможностью корректировки огня и передачи информации союзникам!

      Тогда в экипаж потребуется ввести ещё наблюдателя - оператора коптера. Если эту функцию возложить на командира, то вряд ли он будет успевать смотреть, на планшет и управлять боем и действиями экипажа.
      Такое раньше было, когда командир исполнял обязанности и наводчика ( или заряжающего ) Но жизнь показала, что командир должен только вести наблюдение и управлять действиями экипажа и поэтому ввели в штат заряжающего.
  5. Патриот228
    Патриот228 Вчера, 11:34
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Маркер они хотят испытывать против Леопардов?А может лучше Гермес испытать на Леопардах?

    Если рассматривать этот проект с технической точки зрения, вполне возможно он и имеет смысл. Выглядит рационально, какое-нибудь проводное управление с выносом метров на 200 что бы не попасть под РЭБ могло бы вполне себе сработать. Но у Леопардов полагаю значительно превосходящие наши тепловизоры и другие средства оптической разведки, плюс наверняка радиоразведка, так что эти "маркеры" они засекут гораздо раньше чем маркеры их. Смущают две вещи
    1. То что не слышно было раньше о применении подобного рода объектов.
    2. Ну и то что Рогозин к этому причастен.
    1. KCA
      KCA Вчера, 12:36
      +1
      "Маркеры" как и "Ураны" могут работать полностью в автономном режиме, это и движение, и обнаружение цели, и опознавание, и, вероятно дадут возможность, самостоятельное уничтожение цели, так что РЭБ отдыхает, ну если, конечно, СВЧ излучением сжигать электронику не будут
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 16:00
        +1
        Цитата: KCA
        "Маркеры" как и "Ураны" могут работать полностью в автономном режиме, это и движение, и обнаружение цели, и опознавание, и, вероятно дадут возможность, самостоятельное уничтожение цели, так что РЭБ отдыхает, ну если, конечно, СВЧ излучением сжигать электронику не будут

        Такие комменты здесь не приветствуются.
        Вы же не пнули Рогозина, тогда сразу бы плюсов на получали.
        А по теме здесь мало кому интересно.
      2. AdAstra
        AdAstra Вчера, 16:45
        +1
        Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники,.
    2. stankow
      stankow Вчера, 12:42
      +2
      Никакой радиоразведки в Лео отродясь не бьiло и не нужно. Тем более в предназначенньiх на Украину.
      1. Патриот228
        Патриот228 Вчера, 12:56
        +1
        Тут речь идет не про танк "леопард", а про "систему включающую в себя танк "леопард". Какие там интеграции с внешними системами и объеденены ли они в "сеть" мы не знаем.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 11:35
    -7
    Ура!!! Можно опять попиариться на Рогозина, благо это безопасно и ума не требует и плюсиков наполучать. lol
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 15:57
      -3
      Цитата: Ulan.1812
      Ура!!! Можно опять попиариться на Рогозина, благо это безопасно и ума не требует и плюсиков наполучать. lol

      Во-во те кто без ума минусов и наставили. Ну тупые-е-е. lol
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Вчера, 11:35
    +4
    По прибытию на место, роботы поступят в распоряжение отряда "Царские волки", который проведет полноценные испытания.

    Непонятно какой статус у этого отряда? От МО никаких комментариев по нему нету. То есть в зоне боевых действий будут 4 непонятных робота ездить, чего-то испытывать под руководством Рогозина?!
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 12:49
      +8
      Они рыжего таракана выпустили, а вы про какого то рогоза, им на все плевать.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 15:55
        0
        Цитата: Alien From
        Они рыжего таракана выпустили, а вы про какого то рогоза, им на все плевать.

        Вот уж действительно. Куда как тема важнее. Уж сколько принёс вреда рыжий -Эверест.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 15:54
      0
      Цитата: Стирбьорн
      По прибытию на место, роботы поступят в распоряжение отряда "Царские волки", который проведет полноценные испытания.

      Непонятно какой статус у этого отряда? От МО никаких комментариев по нему нету. То есть в зоне боевых действий будут 4 непонятных робота ездить, чего-то испытывать под руководством Рогозина?!

      Ну наверное какой-то статус есть. Мне тоже хотелось бы это узнать.
      Иначе их никто не допустил бы действие такой группы в прифронтовой полосе.
      Значит над ними весьма влиятельная организация на самом верху. Возможно Ростех и Чемезов.
  8. фа2998
    фа2998 Вчера, 11:37
    +8
    У нас,что "Царские волки" уже государственная служба?Или сами "присвоили" полномочия всяких инспекторских служб? Откуда финансирование?Думаю тут есть работа для ФСБ и следствия.
    Коль журналист-пиши в газету,и не лезь в чужой огород. hi hi
  9. Патриот228
    Патриот228 Вчера, 11:40
    +5
    Цитата: Ulan.1812
    Ура!!! Можно опять попиариться на Рогозина, благо это безопасно и ума не требует и плюсиков наполучать.

    За Родину и наших парней душа болит, а Рогозин вместо развития спутниковой группировки грохал миллиарды в съемки фильма в космосе, строительство никому ненужно центра куда планировал согнать персонал многих компаний десятилетиями работающих в москве и области (разве не вредительство?) буквально обескровить отрасль мог если бы не сняли. Представляю какие бы массовые увольнения начались если бы из Королева или НИИ ТП заставили людей на м. Фили кататься. В этом районе дорогое жилье и только менеджеры бы могли жить рядом. а в бытность членом коммиссии молчаливо наблюдал за хищениями которые вскрывали последние лет 10.
    1. stankow
      stankow Вчера, 12:45
      +2
      Будьте честньiми. Вина Рогозина, что нещадно издевался над любимьiм Маском. Да еще бьiл прав. Старшип провалился.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 15:49
      0
      Цитата: Патриот228
      Цитата: Ulan.1812
      Ура!!! Можно опять попиариться на Рогозина, благо это безопасно и ума не требует и плюсиков наполучать.

      За Родину и наших парней душа болит, а Рогозин вместо развития спутниковой группировки грохал миллиарды в съемки фильма в космосе, строительство никому ненужно центра куда планировал согнать персонал многих компаний десятилетиями работающих в москве и области (разве не вредительство?) буквально обескровить отрасль мог если бы не сняли. Представляю какие бы массовые увольнения начались если бы из Королева или НИИ ТП заставили людей на м. Фили кататься. В этом районе дорогое жилье и только менеджеры бы могли жить рядом. а в бытность членом коммиссии молчаливо наблюдал за хищениями которые вскрывали последние лет 10.

      Талю дивизию!!! Да сколько можно!
      Когда же вы поумнеете?
      За развитие спутниковой группировки для армии отвечает МО и ГШ. Или ссыкотно на главных виновников указать, угодить под статью можно о дискредитации армии?
      Они должны были спланировать, заказать, обеспечить финансирование. Задача Роскосмоса изготовить, и вывести на орбиту и передать под управлению заказчику.
      Что тут такого сложного что такие как вы никак дотумкать не могут?
      Метеосрутрики- Гидрометцентр и далее по списку.
      Вот Борисов уже полгода как глава Роскосмоса, а спутниковой группировки тоже нет.
      Ну есть смелость на Борисова хвост поднять.
      Ну ставьте минусы... достали. На врага работаете.
  10. Патриот228
    Патриот228 Вчера, 12:10
    +1
    Цитата: Юра
    А про это он и не говорит. А вот то, что Маркёр впереди пехоты в боевых порядках беря огонь на себя, уничтожая живую силу и технику противника поможет пехоте это было бы здорово, для того и везут их на испытания, чтобы оценить в боевой обстановке их реальные возможности. Одно дело декларируемые потенциальные возможности, другое дело фактические данные.

    Это все "теоретизирование" какие недостатки в таком решении? Почему в предыдущих военных конфликтах подобное не использовалось? Возможно есть какие-то фундаментальные проблемы о которых умалчивают.
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 12:52
      0
      Фундаментальная проблема одна, куклы слушаются кукловодов. Дальше каждый сам должен додумать yes
  11. Blackgrifon
    Blackgrifon Вчера, 12:22
    +3
    Как бы кто не относился к Рогозину, но главное здесь - это именно МАРКЕР. И если у нас появится массовая наземная легкая автоматизированная система, то это будет реально прекрасно.
    1. Kuziming
      Kuziming Вчера, 12:44
      +5
      Системе не один год. Испытывали её годами. Производство даже подвижной платформы в серию не пошло. Вопрос с управлением, помехозащищённостью не решён. Перспектива снабдить элементами искусственного интеллекта для распознавания целей туманна. Линейка блоков с боевой частью не представлена.
      Команды программистов не замечено.
      Берется сырой продукт, и команда комсомольской агитбригады везёт этот недоведенный до ума проект в зону боевых действий. (Возможно, все экземпляры, у меня нет информации, какое количество осталось для специалистов по их доведению до образца, готового в серию)
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 15:38
      -1
      Цитата: Blackgrifon
      Как бы кто не относился к Рогозину, но главное здесь - это именно МАРКЕР. И если у нас появится массовая наземная легкая автоматизированная система, то это будет реально прекрасно.

      Именно так. За Рогозиным все забывают о главном. Это не интересно.
      Думаю если бы группу возглавлял не Рогозин, то количество комментаторов уменьшилось бы вдвое.
  12. Адрей
    Адрей Вчера, 12:27
    +6
    Российская компания "Андроидная техника", разработавшая платформу "Маркер",

    Улубнуло название. Я так понимаю, данная фирма человекоподобных роботов разрабатывает? А где кстати "Федор"? Почему еще не на фронте? laughing
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 13:25
      -1
      Да что вы ,он на фронте) космическом.....
  13. Патриот228
    Патриот228 Вчера, 12:34
    +2
    Цитата: Blackgrifon
    Как бы кто не относился к Рогозину, но главное здесь - это именно МАРКЕР. И если у нас появится массовая наземная легкая автоматизированная система, то это будет реально прекрасно.

    Думаю раз НАТО такие системы не использует, то и не нужны они. Если бы были нужны, наши специалисты давно бы уже захватили и скопировали без всяких "Волков". А вкладывать ресурсы в бесперспективную систему означает забрать финансирование у критически важных систем. Для радиоразведки радиоуправляемый "маркер" будет светиться как елка. Пролетит беспилотник, снимет сигнал и все.
    1. Дисмас
      Дисмас Вчера, 13:47
      0
      Думаю, раз НАТО не использует гиперзвук,то он и не нужен. Там много чего не используют и много чего используют из категории "дорогостоящий хлам", в своих разработках идти с оглядкой на то, что не использует противник, глупо.
  14. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 12:44
    +3
    А функция самоликвидации есть на этом аппарате?
    Царские волки - смешнее названия не придумали, нашим дедам было достаточно заслуженного звания - Гвардейский!
    Да, по этим "звучным" названиям очень хорошо отслеживать перегруппировку наших войск.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 15:35
      -2
      Цитата: 75Сергей
      А функция самоликвидации есть на этом аппарате?
      Царские волки - смешнее названия не придумали, нашим дедам было достаточно заслуженного звания - Гвардейский!
      Да, по этим "звучным" названиям очень хорошо отслеживать перегруппировку наших войск.

      На счёт названия согласен. Начудили. Ну а результаты работы пусть оценят в войсках и специалисты.
  15. Патриот228
    Патриот228 Вчера, 12:48
    +3
    Цитата: Kuziming
    Системе не один год. Испытывали её годами. Производство даже подвижной платформы в серию не пошло. Вопрос с управлением, помехозащищённость не решён. Перспектива снабдить элементами искусственного интеллекта для распознавания целей туманна. Линейка блоков с боевой частью не представлена.
    Команды программистов не замечено.
    Берется сырой продукт, и команда комсомольской агитбригады везёт этот недоведенный до ума проект в зону боевых действий. (Возможно, все экземпляры, у меня нет информации, какое количество осталось для специалистов по их доведению до образца, готового в серию)

    Программная часть в таких системах необычайно сложная, да и высокооплачиваемые специалист требуются не сотнями, а думаю тысячами, западные компании вообще сотнями у нас специалистов в "automotive" набирали и вывозили, там разработка только одного ПО может стать как разработка истребителя, наверное поэтому запад и не использует в военных конфликтах подобную технику с ИИ, слишком сложно и дорого при текущем развитии. Если уж тесла свой автопилот кое-как доводит, а этому автопилоту никто не мешает и не стремится теслу уничтожить, то тут задача на порядок сложней.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 15:33
      -2
      Цитата: Патриот228
      Цитата: Kuziming
      Системе не один год. Испытывали её годами. Производство даже подвижной платформы в серию не пошло. Вопрос с управлением, помехозащищённость не решён. Перспектива снабдить элементами искусственного интеллекта для распознавания целей туманна. Линейка блоков с боевой частью не представлена.
      Команды программистов не замечено.
      Берется сырой продукт, и команда комсомольской агитбригады везёт этот недоведенный до ума проект в зону боевых действий. (Возможно, все экземпляры, у меня нет информации, какое количество осталось для специалистов по их доведению до образца, готового в серию)

      Программная часть в таких системах необычайно сложная, да и высокооплачиваемые специалист требуются не сотнями, а думаю тысячами, западные компании вообще сотнями у нас специалистов в "automotive" набирали и вывозили, там разработка только одного ПО может стать как разработка истребителя, наверное поэтому запад и не использует в военных конфликтах подобную технику с ИИ, слишком сложно и дорого при текущем развитии. Если уж тесла свой автопилот кое-как доводит, а этому автопилоту никто не мешает и не стремится теслу уничтожить, то тут задача на порядок сложней.

      Здесь никому это не интересно, здесь интересно потоптаться на Рогозина, а тема до лампочки.
      Похоже модераторов тоже интересует только количество, а не качество постов.
  16. vvn_vl
    vvn_vl Вчера, 12:58
    +6
    чем больше рогозиных, тем меньше успехи... за что ни возьмется, везде - егэ
  17. Elefantito
    Elefantito Вчера, 13:00
    -3
    Рогозин там где надо выполнить определённую задачу на 100%. Он везде справлялся. В НАТЕ работу провёл? Провёл. Космодром независимый от Байконура построил? Построил. Он неплохой организатор, видимо по этому он возглавляет службу тестирования перспективной военной техники.
  18. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 13:03
    0
    Что? Царскиe мада фака волки? Это что за трешь?
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 13:17
    +2
    Интересно сколько мм броневой стали у коробчонки, и есть ли хоть какое то наличие, под броневых слоёв композитной защиты. А так в ударном варианте, наверное достаточно все сверху выбить и оператор будет полуслепым как крот. Оно даже не защищено. request
  20. starina
    starina Вчера, 13:41
    -5
    Цитата: Адрей
    А где кстати "Федор"? Почему еще не на фронте?


    Федора видели в Верхнем Ларсе. За достоверность не ручаюсь.
  21. Житель Урала
    Житель Урала Вчера, 13:54
    +1
    Рогозину самое главное быстрее и больше написать, больше его ничего не волнует
  22. spirit
    spirit Вчера, 14:13
    +1
    Сочетание слов
    Российская компания "Андроидная техника", разработавшая платформу "Маркер",
    + Рогозин, этой информации достаточно (даже не смотреть что это за пепелац) что это очередной цирк и распил имени Рогозина.
  23. Патриот228
    Патриот228 Вчера, 14:29
    +1
    Цитата: МятныйПряник
    Интересно сколько мм броневой стали у коробчонки, и есть ли хоть какое то наличие, под броневых слоёв композитной защиты. А так в ударном варианте, наверное достаточно все сверху выбить и оператор будет полуслепым как крот. Оно даже не защищено. request

    Так и на танке тоже тепловизор огромный, его тоже сбить вполне реально. Хотя бы этот "Маркер" смог вскрыть огневые точки противника, сохранив жизни. Много лет назад я слышал, что для патрулирования по ровной дороге по периметру вполне можно использовать таких "маркеров" где радиация например высокая, но тогда беспилотников не было. Сейчас непонятно как его будут применять, по полю он не проедет или до первой канавы, через посадку не проедет, в городе тоже до первого бревна на проезжей части. Какое-то уж больно экспериментальное транспортное средство. А вот в качестве стационарной турели бк к которой и аккумуляторы не надо тащиться на себе на критических направлениях, но что бы это все в условиях боя отработало, это надо год на полигонах обкатывать, потом пару лет дорабатывать и опять обкатывать и дорабатывать.
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Вчера, 15:55
      +2
      Вы сравниваете технику с разными задачами. Танк может работать на дистанции и под прикрытием. Наземные управляемые роботы, создаются для штурма в составе пехоты. Т.е этот робот, должен идти туда, куда человек подойти не может из-за огневого шквала. Вызвать огонь на себя и поразить цели. Для этого, он должен быть отлично защищен от стрелкового оружия, в т.ч и его электронно оптические приборы и.т.д. Если очередь польется 7.62 и машинка затухнет от горя, зачем она в принципе такая нужна, бесполезный хлам.

      Помимо бронирования, вся оптика должна быть скрыта глубоко внутри с минимальным обозначением своего местоположения. Вражескому стрелку, в пылу боя будет трудно определить и сосредоточиться на уязвимых деталях.
      1. Патриот228
        Патриот228 Вчера, 19:23
        0
        В общем машина выходит чуть ли не гражданского применения для охраны объектов, что бы лишний раз не высовываться.
  24. Lako
    Lako Вчера, 16:42
    +2
    На выставке Миллекс в Минске,несколько лет назад, был представлен роботизированный комплекс "Богомол". На этой штуковина было установлено четыре ПТУРа. Управление осуществлялось по кабелю или радиоканал. Не знаю только, дошло ли дело до полевых испытаний.
  25. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Вчера, 21:58
    0
    Маркер это хорошо.
    Сделайте плиз бпла-вертолет с хорошей оптикой 3-10 км и грузоподьемностью 70 кг (два Корнета -Д) и по наводке с Мавика удар.
    Ну жизни же граждан России! Ну потратьте вы "заработанные" бумажки на это!
  26. Олег . Б.
    Олег . Б. Вчера, 22:13
    0
    Сама выбранная база не внушает доверия ; короткая , узкая колесная с высоким центром тяжести база на поле боя при огромных ямах или воронках это минус; быстро опрокинется или застрянет . На такую базу вообще не чего ставить то нельзя. Кто его побежит вытаскивать из ... а ???? Если слагаемые не очень -трудно что то слепить полезное. Дальше даже не чено придумывать не нужно. А так разработка ради пиара и разработки.