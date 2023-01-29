Четыре роботизированные платформы «Маркер» отправляются в зону спецоперации для испытаний в боевых условиях

Анонсированные ранее руководителем спецотряда "Царские волки" Дмитрием Рогозиным испытания в зоне спецоперации роботизированных платформ "Маркер" начнутся уже в ближайшее время. Как сообщил в своем ТГ-канале Рогозин, технику уже готовят к оправке.
Российская компания "Андроидная техника", разработавшая платформу "Маркер", отправляет в зону СВО четыре робота, погрузка техники уже началась. По прибытию на место, роботы поступят в распоряжение отряда "Царские волки", который проведет полноценные испытания.
Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники" Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырёх беспилотных "Маркеров". Встречаем
- написал Рогозин.
В начале этой недели руководитель "Царских волков" сообщил, что планируется испытание роботизированных платформ "Маркер" в боевых условиях. Роботы должны поступить в двух вариантах исполнения - боевом и разведывательном. Четыре машины могут означать, что две из них на колесном шасси, а две - на гусеничном. Ударный вариант "Маркера" может нести как стрелковое оружие, так и противотанковое. В разведывательном варианте он оснащается беспилотником, способным вести разведку длительное время. Подробности будут позднее, Рогозин обязательно выложит отчет о работе.
Инспекторская группа "Царские волки" проводит испытания в боевых условиях перспективного оружия и военных комплексов, которые по разным причинам не были запущены в серийное производство или только готовятся к нему. В группу входят военные советники и эксперты, имеющие богатый военный опыт, действует она как добровольческое подразделение.