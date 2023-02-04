И вновь оружие Филадельфийского музея

Пистолет с колесцовым замком 1590 года. Изготовлен в Нюрнберге. Отделка инкрустацией оленьим рогом с гравировкой, замок – вороненая сталь, ствол – сталь с гравировкой. Длина 56,5 см, вес 2 074,2 г. Калибр: 15 миллиметров. Передан музею по завещанию Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.
Как пали сильные,
погибло оружие бранное!
Вторая книга Царств, 1:27
погибло оружие бранное!
Вторая книга Царств, 1:27
Военные музеи мира. В Филадельфийском музее искусств мы уже успели побывать и познакомиться с их коллекцией доспехов и шлемов. Однако она столь обширна, что в прошлый раз мы увидели лишь только ее часть.
Впрочем, и сегодня мы тоже увидим только лишь фрагмент, однако очень и очень интересный.
Доспехи
Прежде всего, давайте посмотрим вот на этот доспех – относящийся уже к Новому времени, когда рыцарство продолжало еще свое существование, но вырождалось буквально на глазах. Это доспех для пешего турнира или «поединка через барьер».
Доспех этот в 1590 году был изготовлен Помпео делла Чеза, который работал в Милане около 1537–1610 гг. Этот доспех использовался в очень оригинальном турнире, призванном максимально обезопасить его участников, так как соперников в нем разделял деревянный барьер, доходивший им до пояса. Сражаться надо было либо пикой, либо мечом. И так как барьер обеспечивал полную защиту нижней части тела, этот тип доспехов защищал лишь верхнюю часть туловища.
Доспех был изготовлен из стали и отделан гравировкой, травлением, частично чернением и позолотой. Также для его отделки использовалась латунь, подбивались детали доспеха изнутри кожей.
Размеры этого доспеха таковы: высота от верхушки шлема и до кончиков пальцев перчаток – 92 см. Высота от верхушки шлема до нижней части нагрудника – 80 см. Ширина в плечах – 51 см. Вес доспеха – 14,51 кг.
Доспех во всей своей красоте!
Полные полевые доспехи для всадника и коня – еще один прекрасный экземпляр вооружения всадника начала XVI века. Изготовлен доспех для всадника был в 1505 году оружейником Маттесом Дойчем из Ландсхута, первое упоминание о котором относится к 1485 году, а последнее задокументированно в 1505 году.
Этот доспех – один из немногих полных или достаточно полных европейских полевых доспехов, сохранившихся именно с того времени. Это также самая богатая, последняя и наиболее полная из сохранившихся работ Маттеса Дойча, успешного оружейника, жившего в баварской герцогской резиденции Ландсхут. На полосах, идущих по краям и по центру нагрудника, видны выгравированные и позолоченные цветы и листва на фоне темной вороненой поверхности.
Доспех в полный рост. Функциональность предшествующего века еще не утрачена, но доспехи уже начинают понемногу украшать…
Материалами являются травленая и частично вороненая и позолоченная сталь; а также кожа и текстиль. Рост владельца, судя по доспеху, был равен 190 см, а весила броня 26,54 кг.
Что касается конских доспехов, то они не родные, а были изготовлены для герцога Ульриха из Вюртемберга, когда ему было двадцать лет. Сделали их для важного события – путешествия, которое он планировал совершить с императором Максимилианом I Австрийским в Рим, где Максимилиан должен был короноваться императором Священной Римской империи. Они защищали лошадь и показывали богатство и статус герцога, поскольку только высокопоставленные дворяне могли позволить себе такие прекрасные доспехи.
Всадник в доспехах на коне. На шаффроне золотой дракон!
Его украшение также передает важные идеи: златокрылый дракон на шаффроне (конском головном уборе) демонстрирует свирепость, а элегантные женщины, держащие знамена с личным девизом герцога, подчеркивали его собственную значимость, так как дословный перевод девиза означал: «Я могу выполнить то, что намеревался сделать».
Этот конский доспех относится к чрезвычайно редким образцам, потому что это один из самых ранних таких доспехов в мире вообще. И к тому же его на части за все это время ни разу не разбирали. Доспехи подарены музею Афиной и Николасам Каработами и Фондом Каработов в 2009 году.
Вид на доспехи сбоку. Причем надо подчеркнуть, что у коня шея защищена не только сверху, но и спереди так, что броня составляет одно целое с нагрудником. То есть это была продуманная защита от пикинеров, а не просто нечто служившее только лишь для демонстрации приверженности традициям и своего богатства!
Шлем бургиньот
Действие романа А. Дюма «Три мушкетера» начинается в 1628 году, и сами мушкетеры там лат не носят. Однако это не означает, что в это время ими никто, кроме разве что кардинала Ришелье, не пользовался. Напротив, всаднические доспехи применялись, и очень широко.
Вот, например, шлемы типа бургиньот или бургонет, один из которых, изготовленный в Италии в 1600–1620 гг., вполне мог применяться и во время, описанное в романе. Вид у него, конечно, несколько жуткий. Настоящее лицо робота (кто бы мог подумать?!), кстати, и вес у него очень даже приличный – 5,35 кг. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.
Шишак 1550 г. из Нюрнберга
Еще один шлем в коллекции музея интересен сделанными на нем декоративными изображениями. Это шлем-шишак ок. 1550 года, изготовленный неизвестным мастером из Нюрнберга. Причем это военный трофей из бывшего арсенала османских султанов в бывшей церкви Святой Ирины в Константинополе, нынешнем Стамбуле. Полный шлем должен был состоять из чаши, нащечных частей и защиты затылка, украшенных в соответствии с общим замыслом оформления. Но этих деталей, увы, нет.
Интересно, что шлемы этого типа массово производились в Германии для экспорта в Восточную Европу, ну, конечно же, попадали они и в Турцию Вес: 1 195 г. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.
В этом треугольнике изображен воин, явно христианский
А вот здесь, скорее всего, изображен осман
Последним идет, видимо, поляк или венгр. То есть шлем оформлен в высшей степени интернациональным образом!
Тюрбанный шлем также имеется в коллекции музея, а относится он к 1475–1525 гг.
Мастер, его изготовивший – неизвестен, но ясно, что сделан он был где-то на Ближнем Востоке. Надпись на арабском языке гласит: «Сделано по приказу величайшего султана, могущественнейшего хакана, повелителя шей народов, владыки царей арабов и персов, тени Аллаха на земле». Это военный трофей из бывшего арсенала османских султанов в бывшей церкви Святой Ирины, Константинополь (ныне Стамбул).
Материал, из которого изготовлен этот шлем – сталь. Украшает его гравировка и покрытие серебром. Общий вес составляет 2 730 г. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.
Парадный щит. Очень странное изделие, не правда ли?
Ну добро бы этот щит был металлическим и подходил к каким-то доспехам. А тут – сам щит деревянный, покрыт гипсовой грунтовкой и красочно расписан. Трудно предположить, что к нему существовали какие-то столь же расписные доспехи. То есть доспехи были сами по себе, а щит – сам по себе, но носили его с доспехами, по крайней мере, вместе со шлемом морион. Изготовлен в 1550–1570 гг. в Италии. Диаметр 64,7 cм. Вес 2 425 г.
Холодное оружие
Наконец-то мы добрались до холодного оружия.
И первым образцом его у нас будет вот эта рапира, около 1590–1610 гг. Клинок изготовлен кузнецом Клеменсом Мейгеном из Золингена.
Интересно, что клинок у рапиры перформированый, частично черненый и позолоченный; рукоятка отделана проволокой из латуни; железной проволокой; и еще медной. Длина (общая): 120,5 см. Длина клинка – 103,6 см. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.
Рапира Клеменса Мейгена из Золингена. Рукоять
Вся рапира целиком. Очень длинная, не правда ли?
Меч всадника 1599 года. Этот меч – один из одиннадцати мечей, находившихся в саксонском арсенале в 1606 году. Клинок – протравленная и частично вороненая сталь; гарда – травленое и частично черненое железо; рукоять– дерево, рыбья кожа. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.
Вот он, этот меч. Такими мечами, а по сути, тяжелыми рапирами, вооружалась конница рейтаров и кирасиров, которые с их помощью довершали разгром пехоты, расстроенной их пистолетным огнем
Ну вот вроде бы на сегодня и все.
То есть оружейная коллекция Филадельфийского музея искусств на этом, конечно, не закончилась, но нам предстоит еще многие музеи посетить, так что на этих его экспонатах мы, пожалуй, и остановимся.