И вновь оружие Филадельфийского музея



Пистолет с колесцовым замком 1590 года. Изготовлен в Нюрнберге. Отделка инкрустацией оленьим рогом с гравировкой, замок – вороненая сталь, ствол – сталь с гравировкой. Длина 56,5 см, вес 2 074,2 г. Калибр: 15 миллиметров. Передан музею по завещанию Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.

Как пали сильные,

погибло оружие бранное!

Вторая книга Царств, 1:27 Вторая книга Царств, 1:27

Доспехи



Доспех во всей своей красоте!



Доспех в полный рост. Функциональность предшествующего века еще не утрачена, но доспехи уже начинают понемногу украшать…



Всадник в доспехах на коне. На шаффроне золотой дракон!



Вид на доспехи сбоку. Причем надо подчеркнуть, что у коня шея защищена не только сверху, но и спереди так, что броня составляет одно целое с нагрудником. То есть это была продуманная защита от пикинеров, а не просто нечто служившее только лишь для демонстрации приверженности традициям и своего богатства!



Шлем бургиньот



Шишак 1550 г. из Нюрнберга



В этом треугольнике изображен воин, явно христианский



А вот здесь, скорее всего, изображен осман



Последним идет, видимо, поляк или венгр. То есть шлем оформлен в высшей степени интернациональным образом!



Тюрбанный шлем также имеется в коллекции музея, а относится он к 1475–1525 гг.



Парадный щит. Очень странное изделие, не правда ли?

Холодное оружие



Рапира Клеменса Мейгена из Золингена. Рукоять



Вся рапира целиком. Очень длинная, не правда ли?



Вот он, этот меч. Такими мечами, а по сути, тяжелыми рапирами, вооружалась конница рейтаров и кирасиров, которые с их помощью довершали разгром пехоты, расстроенной их пистолетным огнем

В Филадельфийском музее искусств мы уже успели побывать и познакомиться с их коллекцией доспехов и шлемов. Однако она столь обширна, что в прошлый раз мы увидели лишь только ее часть.Впрочем, и сегодня мы тоже увидим только лишь фрагмент, однако очень и очень интересный.Прежде всего, давайте посмотрим вот на этот доспех – относящийся уже к Новому времени, когда рыцарство продолжало еще свое существование, но вырождалось буквально на глазах. Это доспех для пешего турнира или «поединка через барьер».Доспех этот в 1590 году был изготовлен Помпео делла Чеза, который работал в Милане около 1537–1610 гг. Этот доспех использовался в очень оригинальном турнире, призванном максимально обезопасить его участников, так как соперников в нем разделял деревянный барьер, доходивший им до пояса. Сражаться надо было либо пикой, либо мечом. И так как барьер обеспечивал полную защиту нижней части тела, этот тип доспехов защищал лишь верхнюю часть туловища.Доспех был изготовлен из стали и отделан гравировкой, травлением, частично чернением и позолотой. Также для его отделки использовалась латунь, подбивались детали доспеха изнутри кожей.Размеры этого доспеха таковы: высота от верхушки шлема и до кончиков пальцев перчаток – 92 см. Высота от верхушки шлема до нижней части нагрудника – 80 см. Ширина в плечах – 51 см. Вес доспеха – 14,51 кг.Полные полевые доспехи для всадника и коня – еще один прекрасный экземпляр вооружения всадника начала XVI века. Изготовлен доспех для всадника был в 1505 году оружейником Маттесом Дойчем из Ландсхута, первое упоминание о котором относится к 1485 году, а последнее задокументированно в 1505 году.Этот доспех – один из немногих полных или достаточно полных европейских полевых доспехов, сохранившихся именно с того времени. Это также самая богатая, последняя и наиболее полная из сохранившихся работ Маттеса Дойча, успешного оружейника, жившего в баварской герцогской резиденции Ландсхут. На полосах, идущих по краям и по центру нагрудника, видны выгравированные и позолоченные цветы и листва на фоне темной вороненой поверхности.Материалами являются травленая и частично вороненая и позолоченная сталь; а также кожа и текстиль. Рост владельца, судя по доспеху, был равен 190 см, а весила броня 26,54 кг.Что касается конских доспехов, то они не родные, а были изготовлены для герцога Ульриха из Вюртемберга, когда ему было двадцать лет. Сделали их для важного события – путешествия, которое он планировал совершить с императором Максимилианом I Австрийским в Рим, где Максимилиан должен был короноваться императором Священной Римской империи. Они защищали лошадь и показывали богатство и статус герцога, поскольку только высокопоставленные дворяне могли позволить себе такие прекрасные доспехи.Его украшение также передает важные идеи: златокрылый дракон на шаффроне (конском головном уборе) демонстрирует свирепость, а элегантные женщины, держащие знамена с личным девизом герцога, подчеркивали его собственную значимость, так как дословный перевод девиза означал: «Я могу выполнить то, что намеревался сделать».Этот конский доспех относится к чрезвычайно редким образцам, потому что это один из самых ранних таких доспехов в мире вообще. И к тому же его на части за все это время ни разу не разбирали. Доспехи подарены музею Афиной и Николасам Каработами и Фондом Каработов в 2009 году.Действие романа А. Дюма «Три мушкетера» начинается в 1628 году, и сами мушкетеры там лат не носят. Однако это не означает, что в это время ими никто, кроме разве что кардинала Ришелье, не пользовался. Напротив, всаднические доспехи применялись, и очень широко.Вот, например, шлемы типа бургиньот или бургонет, один из которых, изготовленный в Италии в 1600–1620 гг., вполне мог применяться и во время, описанное в романе. Вид у него, конечно, несколько жуткий. Настоящее лицо робота (кто бы мог подумать?!), кстати, и вес у него очень даже приличный – 5,35 кг. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.Еще один шлем в коллекции музея интересен сделанными на нем декоративными изображениями. Это шлем-шишак ок. 1550 года, изготовленный неизвестным мастером из Нюрнберга. Причем это военный трофей из бывшего арсенала османских султанов в бывшей церкви Святой Ирины в Константинополе, нынешнем Стамбуле. Полный шлем должен был состоять из чаши, нащечных частей и защиты затылка, украшенных в соответствии с общим замыслом оформления. Но этих деталей, увы, нет.Интересно, что шлемы этого типа массово производились в Германии для экспорта в Восточную Европу, ну, конечно же, попадали они и в Турцию Вес: 1 195 г. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.Мастер, его изготовивший – неизвестен, но ясно, что сделан он был где-то на Ближнем Востоке. Надпись на арабском языке гласит: «Сделано по приказу величайшего султана, могущественнейшего хакана, повелителя шей народов, владыки царей арабов и персов, тени Аллаха на земле». Это военный трофей из бывшего арсенала османских султанов в бывшей церкви Святой Ирины, Константинополь (ныне Стамбул).Материал, из которого изготовлен этот шлем – сталь. Украшает его гравировка и покрытие серебром. Общий вес составляет 2 730 г. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.Ну добро бы этот щит был металлическим и подходил к каким-то доспехам. А тут – сам щит деревянный, покрыт гипсовой грунтовкой и красочно расписан. Трудно предположить, что к нему существовали какие-то столь же расписные доспехи. То есть доспехи были сами по себе, а щит – сам по себе, но носили его с доспехами, по крайней мере, вместе со шлемом морион. Изготовлен в 1550–1570 гг. в Италии. Диаметр 64,7 cм. Вес 2 425 г.Наконец-то мы добрались до холодного оружия.И первым образцом его у нас будет вот эта рапира, около 1590–1610 гг. Клинок изготовлен кузнецом Клеменсом Мейгеном из Золингена.Интересно, что клинок у рапиры перформированый, частично черненый и позолоченный; рукоятка отделана проволокой из латуни; железной проволокой; и еще медной. Длина (общая): 120,5 см. Длина клинка – 103,6 см. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.Меч всадника 1599 года. Этот меч – один из одиннадцати мечей, находившихся в саксонском арсенале в 1606 году. Клинок – протравленная и частично вороненая сталь; гарда – травленое и частично черненое железо; рукоять– дерево, рыбья кожа. Дарение Карла Отто Кречмара фон Кинбуша, 1977 г.Ну вот вроде бы на сегодня и все.То есть оружейная коллекция Филадельфийского музея искусств на этом, конечно, не закончилась, но нам предстоит еще многие музеи посетить, так что на этих его экспонатах мы, пожалуй, и остановимся.