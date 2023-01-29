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Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии поставить Киеву подводную лодку класса HDW 212A

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Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии поставить Киеву подводную лодку класса HDW 212A

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий в настоящее время должность одного из замов Кулебы, предложил "выгнать" Россию из Черного моря с помощью подводных лодок, которые Киеву поставит Запад. Это "гениальное" предложение он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей, запрещенных в России.


Мельник, отличающийся не совсем адекватным поведением и высказываниями, решил примерить на себя роль "великого стратега" и предложил очистить Черное море от российского присутствия. "Чистить" его должны западные подводные лодки с украинскими экипажами, желательно немецкие, потому что они "самые лучшие". В общем, Мельник потребовал от Германии передать Украине одну из стоящих на вооружении ВМС ФРГ субмарин, тем более, что их у немцев целых шесть.

Германия производит одну из лучших подводных лодок в мире — HDW — Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря

- заявил он.

Стоит отметить, что это не первое заявление такого рода, да и не последнее. Одиозный украинский дипломат, на какое-то время пропавший с публичного пространства, снова объявился после принятия Германией решения о передаче Украине танков Leopard 2 из наличия Бундесвера и разрешения реэкспорта бронетехники другими странами. Мельнику не понравилось, что Европа как-то "слабенько" реагирует на возможность помочь Украине и не спешит поставлять танки и остальные вооружения режиму Зеленского. Он раскритиковал НАТО и потребовал от Вашингтона и Брюсселя поставок истребителей, включая F-35, кораблей и подводных лодок.

Украинский дипломат считает, что Запад должен обеспечивать Украину оружием и выполнять все требования Киева, так как ВСУ "защищают Европу". При этом Мельника абсолютно не интересуют проблемы других стран и их заявления о невозможности это сделать.
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53 комментария
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  1. Горий
    Горий Вчера, 12:03
    +1
    По Днепру будут плавать в ней ? ..Турки не пропустят через пролив..
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 12:09
      0
      Цитата: Горий
      По Днепру будут плавать в ней ?

      Не. Вот так будет:

      Цитата: (с)
      Подводная лодка в степях Украины
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 12:12
      +9
      Если это будет уже хохлятская, то пропустят. Другое дело, что ПЛ это даже не самолет. Если только немцы ее прям с экипажем отдадут. Подготовка внятного экипажа года три займет только чтоб они не утонули.
      1. poquello
        poquello Вчера, 12:18
        +5
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Если это будет уже хохлятская, то пропустят

        права и птс покажут?
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 19:04
          0
          Цитата: poquello
          Цитата: Евгений Иванов_5
          Если это будет уже хохлятская, то пропустят

          права и птс покажут?

          Это мы шевроны пришивали. Сейчас шевроны на "липучке". Оторвал немецкие, прилепил украинские - вот экипаж и "украинский". То же касается и "лётчиков" и всех остальных "специалистов".
      2. Mitos
        Mitos Вчера, 12:46
        +5
        Так как только турки пропустят она с экипажем на дно пойдет вместе с немцами. Великие что выкопали черное море, морезодки в глаза не видели много лет, какая им подлодка.
        Они и ф16 ждут и молятся на них вот только кому на них летать то? Недавно при чем свои же: Стало известно о ликвидации еще одного украинского летчика, командира звена авиационной эскадрильи 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины, майора Даниила Мурашко. Штурмовик Су-25 под управлением Мурашко был сбит "дружественным огнем" 27 января в районе Краматорска.
        1. Osipov9391
          Osipov9391 Вчера, 13:03
          -6
          Кому летать на F-16 уже минимум около года как есть.
          Также и с танками. Просто так технику никто не передает не пойму куда и не пойми в чьи руки.
        2. carpenter
          carpenter Вчера, 16:17
          0
          Цитата: Mitos
          Так как только турки пропустят она с экипажем на дно пойдет вместе с немцами.

          Вот, вот - экипаж то может быть только из немцев, но ни в коем разе не из лиц украинской национальности.
      3. carpenter
        carpenter Вчера, 16:23
        +1
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Если это будет уже хохлятская, то пропустят. Другое дело, что ПЛ это даже не самолет. Если только немцы ее прям с экипажем отдадут.

        А так всё красиво начиналось:
        «Германия (концерн ThyssenKrupp) производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря»,— написал господин Мельник в Twitter, и неужто он в это верит,
        хотя рагуля, что с него взять.
    3. Владимир Постников
      Владимир Постников Вчера, 13:03
      +3
      Цитата: Горий
      Турки не пропустят через пролив..

      Чего вдруг?
    4. ВАШ
      ВАШ Вчера, 13:36
      0
      Лодка небольшая, её могут и по рекам протащить. Но это так в качестве разминки, как можно это сделать. Немцы танки дали под великим давлением, что-то больше это в ряд ли. Тем более что ПЛ это уже не оборонительное оружие как все они передаваемое оружие называют.
      1. Альф
        Альф Вчера, 21:26
        0
        Цитата: ВАШ
        ПЛ это уже не оборонительное оружие

        Танки как бы тоже...
    5. El Dorado
      El Dorado Вчера, 14:56
      0
      Зеля решил в Аргентину на ней бежать видать.
    6. carpenter
      carpenter Вчера, 16:13
      +2
      Цитата: Горий
      По Днепру будут плавать в ней ? ..Турки не пропустят через пролив.

      Дело в том, что иметь подводную лодку, это не значит, что это боевая единица. Все прекрасно помнят "состав подплава" свидомитов, который имел одну приваренную к пирсу ПЛ "Запорижье". За 30 лет ушли на пенсию последние из могикан подплава свидомитов, сейчас не ни одного специалиста, а лодка это не"Леопард" и не F-16, экипаж нужно не только обучать, но еще и выучить в учебных заведениях ( а где эти ВМУ и шмоньки ). Получи лодку, можно говорить о её готовности не раньше чем через 5 лет.
    7. Fizik13
      Fizik13 Вчера, 21:13
      0
      Цитата: Горий
      По Днепру будут плавать в ней ? ..Турки не пропустят через пролив

      На транспортерах через Польшу доставят. И будет Мельник на ней бороздить бескрайние степи Украины
  2. Alex242
    Alex242 Вчера, 12:04
    +1
    Германия производит одну из лучших подводных лодок в мире — HDW — Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря

    - заявил он.

    каждый что новое требует,
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 12:12
      +4
      Вот именно.Ключевое слово потребовал.
  3. Buyan
    Buyan Вчера, 12:04
    +6
    А еще шнапс, сосиски, и мильен долларов laughing требуйте)
  4. carpenter
    carpenter Вчера, 12:07
    +1
    Украинский дипломат считает, что Запад должен обеспечивать Украину оружием и выполнять все требования Киева, так как ВСУ "защищают Европу".

    По крайней мере Украина, только разоряет Европу. Европа сейчас, как «гулящая девка, без приданного осталась».
  5. polpot
    polpot Вчера, 12:09
    +6
    "Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах " , внук Паняковского в действии.
  6. Bingo
    Bingo Вчера, 12:09
    +5
    Без подводной лодки в степях Украины не жизнь! Писи: а тянуть ее через Карпаты будут или на зерновозе?
    1. Egeny
      Egeny Вчера, 12:39
      +3
      Браво, Илья. А "айфончик" начинает зажигать.)
      Насчёт "Jellow Submarine", так я бы десяток плюсов закинула, если бы была возможность.)
    2. Osipov9391
      Osipov9391 Вчера, 13:08
      -12
      Пока что украинское небо закрыто для наших самолетов. Фактически они летают уже над территорией России по линии фронта.
      Как только начнется насыщение Украины комплексами "Патриот" и поменьше со всей Европы и США - фактически в небо Украины путь для авиации будет заказан.

      И это исходя из того что уже около полугода не могут подавить старые советские комплексы ПВО 40-летней давности.
      Видать оборудование радиотехнической разведки и противорадиолокационные ракеты наших самолетов безнадежно устарели ибо тоже советские.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 13:28
        0
        Цитата: Osipov9391
        Как только начнется насыщение Украины комплексами "Патриот"

        Патриотов маловато дали для "насыщения", дай судьба хоть Куив прикрыть.

        Цитата: Osipov9391
        уже около полугода не могут подавить старые советские комплексы ПВО 40-летней давности

        Вынужден еще раз упомянуть о тупости местных хохлоботов. Без "подпорки" от НАТО, из-за ленточки - жить бы этим комплексам день, много два.

        Незачет, Костик request laughing
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 12:10
    +5
    "выгнать" Россию из Черного моря с помощью подводных лодок, которые Киеву поставит Запад.
    И для этого ему хватит даже одной немецкой. Уже не возникают вопросы, что у них с головой, т.к. судя по всему она только для того, чтобы в нее кушать и периодически раскрывать рот для выплескивания очередной порции полнейшей чуши.
    Мельнику не понравилось, что Европа как-то "слабенько" реагирует на возможность помочь Украине
    Европе остается извиниться перед Мельником и пообещать исправиться.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 12:15
      +7
      Цитата: rotmistr60
      Уже не возникают вопросы, что у них с головой, т.к. судя по всему она только для того, чтобы в нее кушать и периодически раскрывать рот для выплескивания очередной порции полнейшей чуши.

      А они, видимо, не от обезьяны произошли, а от червя... Какой конец туловища, проснувшись, сегодня оказался ближе к подушке - на тот шляпу напялим, а на противоположный - шаровары. Так что в пиковой ситуации и жрать и говорить можно одновременно
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 12:14
    +2
    Мельницу бы ему поставить. Он же - Мельник с большой буквы, а не Подводник.
    1. Egeny
      Egeny Вчера, 12:42
      +2
      Он уже и не мельник, и не подводник, и даже не дипломат - отобрали кормушку, вот и несёт всякую чушь.)
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 12:17
    +3
    Она я так понимаю всплывать не собирается от слова НИКОГДА?
    1. Blackgrifon
      Blackgrifon Вчера, 12:26
      +2
      Да нет, Мельник, конечно сумасшедший фанатик, но зерно логики есть: лодке нужен будет порт и это будет или Одесса (в этом случае ее поставят по ж/д путям или морем под флагом Румынии/Болгарии) или она будет действовать из порта одной из Европейских стран - а это уже еще большее втягивание Европы в войну с нами - от этого до предоставления аэродромов и прямого использования их ВС один маленький шаг.
  10. megadeth
    megadeth Вчера, 12:23
    +5
    Можно конечно смеяться что фашисты укрофашистам поставят ПЛ, но если гипотетически представить, то в Севастополе будет большой "шухер", так что Одессу надо брать, хотя бы блокировать (с зерновой сделкой нас по ходу опять "просто...надули").
    1. Egeny
      Egeny Вчера, 12:50
      0
      Это точно. Вот обойдём Запорожье с севера, выбьем укров из Херсона, а там и до Николаева рукой подать, недалеко... было.
      Угледар - Марьинка - Авдеевка - Бахмут... это вторая линия обороны укров, сломаем её и открывается оперативный простор для наступления.
  11. Галеон
    Галеон Вчера, 12:26
    +5
    Только на днях я написал на ВО как нелепость о будущих требованиях этих международных аферистов wassat подводных лодок и В-52. И вот они уже требуют подводные лодки! Что дальше-то?
    На очереди требование, чтоб европа сама за них воевала. wassat fellow
  12. Alien From
    Alien From Вчера, 12:28
    +5
    Чего-то мелочится хихелота, пусть сразу летающую тарелку просят. Фраза Лаврова!
    1. megadeth
      megadeth Вчера, 17:28
      +1
      "Звезду смерти" из к/ф звёздные войны...и тихо музыка отту да же звучит.
  13. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 12:30
    +4
    Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину?

    Вот так, Шольц, - пошла рубаха рваться... wassat
  14. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 12:38
    +1
    Ну а почему бы и нет, сейчас самое время дожать Ливерную Колбасу.
    А чего он ЯО то не просит?

    К стати, а у нас нет спутниковых снимков нахождения импортных вооружений на территории АЭС Украины?
    А то МАГАТЭ как-то слепо..... или у нас спутников нет¯\_(ツ)_/¯
  15. rusich
    rusich Вчера, 12:41
    0
    Совсем бандерлоги ополоумели. В Германии всего 6 лодок, а эти требуют себе. Точно кастрюлеголовым кранты подбираются, если кричат дайте, дайте
  16. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 12:54
    +4
    Свою безмозглость этот Мельник ещё будучи послом во всей красе проявил ,
    за что его и погнали.
    А он уже не унимается, видать в раж вошёл.
    fool fool
  17. К-50
    К-50 Вчера, 12:56
    +3
    Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии поставить Киеву подводную лодку класса HDW 212A

    Может и ключ от квартиры, где деньги лежат? belay wassat
    1. Замира
      Замира Вчера, 14:24
      0
      Цитата: К-50
      Может и ключ от квартиры, где деньги лежат?

      Да уже берите выше. ОнЕ хотят стать "владычицей морскою".
      Самое паршивое то, что ведь дадут.
      Дадут ВСЁ, что могут и даже что не могут.
      Если сейчас "танчики" пройдут без помех, то и всё остальное тоже не за горами.
      Поэтому давить их надо СРОЧНО, БЕЗЖАЛОСТНО и по ВСЕМ ФРОНТАМ!!!!!!
      Вот НЕТ другого выхода!
      Ну, или я этого выхода не вижу. Возможно, что есть люди, у которых "зрение" лучше моего...
  18. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Вчера, 13:14
    +3
    Пусть у США авианосец потребуют, "форд", а то что там лодка!
  19. Алексей G
    Алексей G Вчера, 13:19
    0
    Мельник потребовал от Германии поставить Киеву подводную лодку класса HDW 212A

    ,Это чтобы драпануть потом на ней в Аргентину или Фашингтон....
  20. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 13:22
    -1
    Давай, Мельник, гни дальше "обиженную ливерную колбасу". Тевтонский дух, дипломатия, да просто человеческое достоинство - это не про Шольца! Они и не то ещё "сглотнут", так что давай, требуй больше (пока ещё Укрорейх существует).
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 13:29
    0
    "...Подводная лодка в степях Украины..." Был такой анекдот. Или, что: получив подлодку, скажем в Гамбурге, они выведут её в открытое море и будут топить наши суда? Это с ходу III Мировая.
  22. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 14:28
    +1
    А чё так слабо то? Межгалактический крейсер типа разрушитель слабо поставить? wassat
  23. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 14:47
    +1
    Предлагаю, Мельнику, переименовать ее в Запорожье и отправить в степи Украины.(((
  24. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 14:50
    +2
    Je m'étonne que dans leurs délires les Ukrainiens n'aient pas encore demandé un porte avion avec son escorte !


    Я удивляюсь, что в своем бреду украинцы до сих пор не запросили авианосец с его эскортом !
  25. topol717
    topol717 Вчера, 15:01
    0
    Да всем понятно, что следующее запросят ЯО. скажут надо тактическое ЯО.
  26. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 15:27
    +1
    И фотонный звездолёт впридачу. Гулять так гулять.
  27. тополь 7
    тополь 7 Вчера, 15:52
    -1
    корче так и будут дальше сосать европу! пока не захлебнутся!
  28. Saratoga833
    Saratoga833 Вчера, 16:46
    0
    Надо немцам этому Мельнику подарить пудовую гирю с креплением за шею и булькнуть его в море рядом с подводной лодкой! Чтобы он хорошенько с подарком ознакомился. А гирька потому что всякое г... раньше времени всплыть может!
  29. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 21:27
    0
    Да. Шольц обязательно подарит Мельнику подводную лодку. И весло - чтобы грёб быстрее.