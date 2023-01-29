Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии поставить Киеву подводную лодку класса HDW 212A

Германия производит одну из лучших подводных лодок в мире — HDW — Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий в настоящее время должность одного из замов Кулебы, предложил "выгнать" Россию из Черного моря с помощью подводных лодок, которые Киеву поставит Запад. Это "гениальное" предложение он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей, запрещенных в России.Мельник, отличающийся не совсем адекватным поведением и высказываниями, решил примерить на себя роль "великого стратега" и предложил очистить Черное море от российского присутствия. "Чистить" его должны западные подводные лодки с украинскими экипажами, желательно немецкие, потому что они "самые лучшие". В общем, Мельник потребовал от Германии передать Украине одну из стоящих на вооружении ВМС ФРГ субмарин, тем более, что их у немцев целых шесть.- заявил он.Стоит отметить, что это не первое заявление такого рода, да и не последнее. Одиозный украинский дипломат, на какое-то время пропавший с публичного пространства, снова объявился после принятия Германией решения о передаче Украине танков Leopard 2 из наличия Бундесвера и разрешения реэкспорта бронетехники другими странами. Мельнику не понравилось, что Европа как-то "слабенько" реагирует на возможность помочь Украине и не спешит поставлять танки и остальные вооружения режиму Зеленского. Он раскритиковал НАТО и потребовал от Вашингтона и Брюсселя поставок истребителей, включая F-35, кораблей и подводных лодок.Украинский дипломат считает, что Запад должен обеспечивать Украину оружием и выполнять все требования Киева, так как ВСУ "защищают Европу". При этом Мельника абсолютно не интересуют проблемы других стран и их заявления о невозможности это сделать.