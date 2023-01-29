Мост под Кременной стал местом регулярной ликвидации техники ВСУ

Российские войска осуществляют постоянный огневой контроль над одной из трасс снабжения подразделений ВСУ под Кременной.
Часть расположенных на этом участке фронта украинских сил получают провизию, матчасть и подкрепления только по одной дороге, позволяя бойцам ВС РФ регулярно уничтожать технику противника. Для поражения неприятеля выбрано удачное место – украинские машины вынуждены сбавлять скорость перед полуразрушенным мостом, лишившимся одного из пролётов.
Целью российских артиллеристов из 144-й мотострелковой дивизии стал пикап ВСУ, который мчался на высокой скорости к мосту, но вынужден был серьёзно сбавить ход, подъехав к нему. Тут же по нему был нанесён удар пристрелявшимся расчётом орудия.
Ранее публиковались кадры работы российского танка в этой же локации, благодаря огню которого были уничтожены МТ-ЛБ и следовавший за ним автомобиль противника. Судя по новому видео, разведывательные беспилотники постоянно следят за указанным переходом, давая целеуказание как экипажам бронемашин, так и артиллеристам.
Несмотря на то, что российские бойцы регулярно ликвидируют технику ВСУ у моста под Кременной, украинское командование продолжает использовать трассу для снабжения своих войск, так как не имеет альтернативного пути поставок. После каждой потери сюда высылается команда ВСУ, которая занимается расчисткой пути от остатков машин. И всё начинается заново.