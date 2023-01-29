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Мост под Кременной стал местом регулярной ликвидации техники ВСУ

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Мост под Кременной стал местом регулярной ликвидации техники ВСУ

Российские войска осуществляют постоянный огневой контроль над одной из трасс снабжения подразделений ВСУ под Кременной.


Часть расположенных на этом участке фронта украинских сил получают провизию, матчасть и подкрепления только по одной дороге, позволяя бойцам ВС РФ регулярно уничтожать технику противника. Для поражения неприятеля выбрано удачное место – украинские машины вынуждены сбавлять скорость перед полуразрушенным мостом, лишившимся одного из пролётов.

Целью российских артиллеристов из 144-й мотострелковой дивизии стал пикап ВСУ, который мчался на высокой скорости к мосту, но вынужден был серьёзно сбавить ход, подъехав к нему. Тут же по нему был нанесён удар пристрелявшимся расчётом орудия.

Ранее публиковались кадры работы российского танка в этой же локации, благодаря огню которого были уничтожены МТ-ЛБ и следовавший за ним автомобиль противника. Судя по новому видео, разведывательные беспилотники постоянно следят за указанным переходом, давая целеуказание как экипажам бронемашин, так и артиллеристам.

Несмотря на то, что российские бойцы регулярно ликвидируют технику ВСУ у моста под Кременной, украинское командование продолжает использовать трассу для снабжения своих войск, так как не имеет альтернативного пути поставок. После каждой потери сюда высылается команда ВСУ, которая занимается расчисткой пути от остатков машин. И всё начинается заново.

Автор:
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22 комментария
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  1. dnestr74
    dnestr74 Вчера, 12:45
    +12
    Мост добить может быть? Совсем...Еще сложнее и медленнее будут продвигаться. Вторая то проскочила.
    1. invisible_man
      invisible_man Вчера, 14:04
      -11
      Первый взрыв больше похож на мину. Видно, что артиллерия валит мимо.
  2. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 12:47
    +9
    Ну и зачем выдавать рыбное место?! Похвалился, ну ладно неумные там по граблям ходили, так сейчас их руками водитель прочтёт эту статейку и писец, прикормленное место накроется медным тазом!
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 12:50
      +5
      Так он для себя на память, там теперь металл добывать можно.
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 13:18
        +6
        Цитата: Mitos
        Так он для себя на память, там теперь металл добывать можно.

        Металлу там сейчас навалом, только сдавать не куда, приёмные склады металлолома закрыты, на переучёт.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 13:05
      +13
      Цитата: 75Сергей
      Ну и зачем выдавать рыбное место?

      Чтобы клевало постоянно , рыбное место нужно прикармливать . Вот их там и собирают для наживки . Один проскочил , другой подумает что и он проскочит . А тут опытный рыбак и вмажет .
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 14:32
        -4
        Вот он и проскочил.Встречный.И не побоялся,черт.Может в самом деле это не артиллеристы,а мина
  3. Buyan
    Buyan Вчера, 12:50
    +5
    Работайте братья и берегите себя. Молодцы!
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Вчера, 13:03
    0
    Ай красота! Побольше бы и почаще такие попадания с большим педагогическим эффектом lol
  5. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Вчера, 13:06
    +3
    А разве нельзя мост 152мм бетонобойными раздолбать совсем? Чтоб потом понтоны хх'лы наводили? И снабжение бы прервали?
    1. Stas157
      Stas157 Вчера, 13:24
      +2
      Цитата: Арбайтернегаст
      А разве нельзя мост 152мм бетонобойными раздолбать совсем?

      Нельзя. Мы по мостам не бьём!
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 16:04
        0
        Цитата: Stas157
        Нельзя. Мы по мостам не бьём!

        Это с какого перепуга? Только не говорите что в преддверии наступления их(мосты) бережём. И не говорите что у нас понтонный парк скончался. Вот смотю каждый день, мимо езжу - стоят как положено, пока в Сибири
  6. Bingo
    Bingo Вчера, 13:07
    0
    Ежики плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус.
    А затем и делается полуокружение. Коневская еще стратегия
  7. ВАШ
    ВАШ Вчера, 13:27
    +5
    У украинского командования все больше и больше суицидальных наклонностей наблюдается по отношению к своим подчиненным. То возьмут без подготовки роту бросят на форсирование Днепра, ну явно же что их там положат, то непрерывные атаки российских позиций без подготовки по полю где грязюка по колено. То вот такое. В дневное время пытаться преодолеть опасный участок. Зомби они что ли
  8. Illanatol
    Illanatol Вчера, 13:42
    +1
    Цитата: Арбайтернегаст
    А разве нельзя мост 152мм бетонобойными раздолбать совсем? Чтоб потом понтоны хх'лы наводили? И снабжение бы прервали?


    А зачем? Пусть свежее мясо поступает на убой. И побольше.
  9. zenion
    zenion Вчера, 13:50
    -3
    Если рубить по одному танку и одному грузовику в сутки, то будет новая столетняя война. Или кому-то надоест и тогда капец.
    1. Novichek)
      Novichek) Вчера, 14:27
      -2
      Вот и я думаю: стоило статью писать из за одного пикапа? А по заголовку можно подумать прям танковую колонну Гудериана раздербанили! Иногда читаешь телеграмм каналы , пишут : " наши бойцы героически обороняли позиции в течении суток от постоянных атак врага численность до взвода, в результате было ликвидировано 5 бойцов ВСУ...." Чё то как то , масштабы явно не уровня "битвы за Ржев", а при этом данный населенный пункт не первый месяц уже " почти взят под контроль" ... То есть, по нынешним меркам, отбить атаку из 25 человек, сейчас уже считается достижением? Так победим?
      1. частное лицо
        частное лицо Вчера, 14:46
        -1
        То есть, по нынешним меркам, отбить атаку из 25 человек, сейчас уже считается достижением?

        Так эти 25 человек вооружены не деревянными автоматами и огневая поддержка у них не хилая. А если даже чуть представить бой 25х25 уже 50 человек ведут бой между собой постоянно ведя огонь в друг друга ,замес получается не хилый.
      2. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 16:10
        -2
        Цитата: Novichek)
        Чё то как то , масштабы явно не уровня "битвы за Ржев", а при этом данный населенный пункт не первый месяц уже " почти взят под контроль"

        Ничего вы не поняли. Конашенкова слушайте и смотрите. Там истинная правда. wassat laughing А в телеге чё? В телеге взводный пишет в лучшем случае. Было взвод на взвод, теперь ИХ взвода нету
  10. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 14:19
    0
    Мы от них тоже далеко не ушли у переправы под белогоровкой особенно. Мост зачем взрывать? место то пристрелянное, в другом месте будут переезжать пристреливайся потом, а здесь все готово
  11. Evgenuy
    Evgenuy Вчера, 14:59
    0
    Маленький мост не проще уничтожить????
  12. Sith
    Sith Вчера, 15:39
    0
    Цитата: invisible_man
    Первый взрыв больше похож на мину. Видно, что артиллерия валит мимо.

    Может мост в серой зоне и мины ставить не хотят ... чтобы не рисковать сапёрами ... и с обоих сторон дубастят это место артой