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Депутат ЕП от Польши: «Россия представляет угрозу, и она должна быть уничтожена навсегда»

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Депутат ЕП от Польши: «Россия представляет угрозу, и она должна быть уничтожена навсегда»

Россия должна перестать существовать в сегодняшних границах, распад "агрессивной империи" принесет неоспоримые преимущества демократическим государствам Европы и Центральной Азии. Запад должен покончить с Россией навсегда, с таким заявлением выступила экс-министр иностранных дел и бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга.


Западному миру не нужна сильная и независимая Россия, способная давать отпор и постоять за себя. А вот разбитая на множество мелких государств, не владеющая своими недрами и природными богатствами Запад вполне устраивает. Недаром в Киеве вслед за своими заокеанскими хозяевами уже неоднократно повторяли о необходимости развалить Россию и даже рисовали какие-то там карты с "новыми" государствами.

Депутат ЕП от Польши Фотыга заявила об опасности, которую Россия якобы представляла на "протяжении веков". По ее словам, если сейчас "империю" не остановить, то она продолжит движение на Запад и оккупирует все демократические страны. Конфликт на Украине показал, что Москва не намерена останавливаться в имеющихся территориальных рамках, поэтому с ней необходимо покончить.

Европейский парламент и многие другие парламенты по всему миру назвали Россию террористическим государством и она должна быть ликвидирована

- заявила представительница Польши.

Она предложила странам Запада продумать концепцию создания на пророссийской территории "свободных и независимых" государств, основой которых станут коренные народы. А западные страны будут заботиться об их процветании. Также Запад установит контроль над богатствами России, потому что, как оказывается, у России нет ничего, это все принадлежит народам, которые Москва "нещадно эксплуатирует".

Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и т.д. Все эти ресурсы принадлежат отдельным народам, проживающим на этих территориях

- добавила Фотыга.

Распад России принесет кое-какие трудности, но эти риски гораздо менее опасны, чем существование России в сегодняшнем виде, подвела итог депутат Европарламента.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/AnnaFotyga_PE
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168 комментариев
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  1. Владимир Постников
    Владимир Постников Вчера, 13:25
    +29
    Россия представляет угрозу и она должна быть уничтожена навсегда
    вместе со всей Землей.
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 13:45
      +22
      Когда человеку страшно он совершает не всегда разумные действия часто плохо пахнущие, вот так и тут.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 13:52
        +48
        Кто-нибудь киньте в неё тапком,чтобы она замолчала.Из будки выскочила бешенная Фотыга.На неё намордник одевать надо чтобы людей в порыве бешенства не покусала. Её бы к психиатру отправить надо,а она в качестве депутата заседает.
        1. Комментарий был удален.
        2. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 14:02
          +37
          Пусть пойдёт к Сталинской высотке в Варшаве и низко поклонится Сталину, за территории и помощь после ВОВ. А Гитлер вообще хотел уничтожить всех поляков Совсем баба оборзела, похоже, болезнь у неё хроническая, что без lol мужика, бывает
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 14:07
            +26
            Она больше на трансвестита похожа.Не удивлюсь если так оно и есть.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 14:18
              +10
              Цитата: Orange-Bigg
              Она больше на трансвестита похожа.....

              На умственноотсталого wassat трансвестита
              1. хрыч
                хрыч Вчера, 15:56
                +11
                Цитата: Reptiloid
                трансвестита

                Главное не внешность, а главное душа wassat
                Последние лет 500 поляки камлают об уничтожении России. На деле делят Польшу. Американцы и англо-франки, кои имеют ядерное оружие, т.е. имеют субъектность в мировой политике, даже не заикаются об уничтожении России и ее поражение на Украине, рассматривают разве для выкраивания себе экономических преференций, ну и для баз ближе к нашим центрам. А вот их шавки тявкают (объекты политики), причем, чем шавка ничтожней, тем больше поют об уничтожении России. Так тявкали бандерлоги и прибалты, ну вот и ляхи окрасили себя в те цвета, в которые окрасили себя. У прибалтов даже название не балты (полноценные жители на Балтике), а приписанные, как смерды wassat
                1. Reptiloid
                  Reptiloid Вчера, 17:33
                  +4
                  Цитата: хрыч
                  ...Главное не внешность, а главное душа .... Последние лет 500 поляки камлают об уничтожении России. ....

                  Это у них историческая память о том прошлом, когда они Москву сожгли и что происходило тогда. Вот так они молились тогда, как сохранилось до сегодня. Также, наверно и сейчас молятся
                  Даруй, Боже, яснейшему королю польскому для для блага христианской церкви уничтожить коварных врагов московитян

                  Грабили. Статую Христа из литого золота разломали и увезли. Несколько царских посохов, 2 трона царских, шапки Мономаха...и у населения что могли отобрать.
                  Когда наши осадили Москву, забили русских заключённых и пленных в тюрьмах на сведение......а потом очередь и до других дошла.......торговля человеческой была в открытую. Когда наши ворвались нашли чаны с засоленным мясом, церкви---- поругание.
                  Вспомнил такое, что пытались на свою сторону против русских привлечь персов.(сегодня Иран). Направили посольство шаху Аббасу. Персы послали. Были заинтересованы ТОГДА в сильной России
                  .
                  1. Татьяна
                    Татьяна Вчера, 19:16
                    +1
                    Цитата: Reptiloid
                    Цитата: хрыч
                    ...Главное не внешность, а главное душа .... Последние лет 500 поляки камлают об уничтожении России. ....
                    Это у них историческая память о том прошлом, когда они Москву сожгли и что происходило тогда.
                    Грабили. Статую Христа из литого золота разломали и увезли. Несколько царских посохов, 2 трона царских, шапки Мономаха...и у населения что могли отобрать.
                    Когда наши осадили Москву, забили русских заключённых и пленных в тюрьмах на съедение......а потом очередь и до других дошла.......торговля человеченой была в открытую.
                    Когда наши ворвались нашли чаны с засоленным мясом, церкви---- поругание.

                    Всё так, Дмитрий! Хорошо, что Вы про это вспомнили! Нам детям про это даже на удивление ещё внеурочно в советской школе учителя истории рассказывали!
                    Господа поляки в осаждённой русскими войсами Москве даже своих собственных слуг забивали и жрали их, чтобы только самим не похудеть от недоедания.

                    Да уж... Поляки как "цивилизованные" европейцы - ещё та "ядрёна вошь"!
                    Польша - "гиена Европы"! А теперь польское руководство превратило Польшу просто в "шакала Европы"!
                    1. krot
                      krot Вчера, 19:54
                      +2
                      Что ребят, мы все ближе к этому моменту, когда кирдык придет англосаксам.. Тогда все шакалы заткнутся и этих говорящих голов самы будут вздергивать на рее или сжигать, как Жанну..
                    2. Reptiloid
                      Reptiloid Вчера, 20:41
                      +2
                      Цитата: Татьяна
                      .....Польша - "гиена Европы"! А теперь польское руководство превратило Польшу просто в "шакала Европы"!

                      Доброго времени, уважаемая Татьяна love Шакалы они и есть шакалы.Такие зверства и жестокости по отношению к русским.Наверно сейчас, чем больше перед штатниками пресмыкаются, тем больше к русским злоба и ненависть. А с нашими пленными как обращались.Вот что надо было им в вину ставить, а не за катынь каяться. Или что наше сегодняшнее государство про судьбы замученных красноармейцев решило не напоминать им.
                      Насчёт Ваших слов о Советской школе я очень удивлён. Это Вам повезло в какой-то особенной, наверное, школе учиться. Ведь я отношением к Польше раньше специально интересовался у тех, кто постарше меня, что СССР как бы простил многое тем странам, которые потом стали социалистическими. И никто не вспомнил подобного. Хотя , говорили, что и ТОГДА многие помнили и знали всякое-такое и потихоньку рассказывали... на коммунальных кухнях или деды во дворе за домино. А детей при этом гоняли, что бы не подслушивали
          2. Egeny
            Egeny Вчера, 14:21
            +12
            Как говорит дядя Вова: "Ну зачем нам такой мир, если в нём нет России".
            Правильно - весь мир в труху.
            А я подумала, что мужик на трибуне... Неужели полячки превращаются со временем в таких мегер?
            1. Дост
              Дост Вчера, 15:23
              -6
              А когда они были красивыми? Вы гляньте фильм Сексмиссия. Там ни одной дамы которую можно захотеть. Единственную симпатичную польскую актрису я видел в главной роли фильма Знахарь. И всё.
              1. Дед-дилетант
                Дед-дилетант Вчера, 15:30
                +2
                Не стоит так. У них есть симпатичные женщины. Барбара Брыльска тоже, кстати, полячка. "Иронию судьбы" не смотрели? what
                1. Egeny
                  Egeny Вчера, 18:30
                  0
                  Привет, Дост. Ну не скажите... полячки всегда славились красотой, опять же сынок Тараса Бульбы запал на одну и предал свою окраину.)
                  1. Планем
                    Планем Сегодня, 00:20
                    0
                    Сын Тараса Бульбы Андрий предал не окраину, он предал Русь, веру предков - православие, своего отца и казачье братство. Запорожские казаки, а также предки нынешних украинцев в то время считали себя русьскими людьми.
              2. VicVic
                VicVic Вчера, 16:21
                +4
                На самом деле, в широко принятом понимании, в том числе и в российском, полячки считаются красивыми женщинами. Такой стереотип, это факт, но везде и всегда есть исключения.
              3. Старший матрос
                Старший матрос Вчера, 17:38
                +1
                Цитата: Дост
                Единственную симпатичную польскую актрису я видел в главной роли фильма Знахарь.

                Речь я так понимаю, об Анне Дымна?
                Красивая женщина, но посмотрите на ее роль в фильме "Когда солнце было богом")))
                А вообще, было и есть масса красивых польских женщин и в том числе актрис
                Маргарита Мельцаж (панна в "Тарасе Бульбе" Бортко)
                Беата Тышкевич (Изабелла Ленцкая в "Кукле")
                Изабелла Скорупко (Елена Курцевич в "Огнем и мечом" Ежи Гофмана)
                1. Ulan.1812
                  Ulan.1812 Вчера, 17:50
                  -1
                  Цитата: Старший матрос
                  Цитата: Дост
                  Единственную симпатичную польскую актрису я видел в главной роли фильма Знахарь.

                  Речь я так понимаю, об Анне Дымна?
                  Красивая женщина, но посмотрите на ее роль в фильме "Когда солнце было богом")))
                  А вообще, было и есть масса красивых польских женщин и в том числе актрис
                  Маргарита Мельцаж (панна в "Тарасе Бульбе" Бортко)
                  Беата Тышкевич (Изабелла Ленцкая в "Кукле")
                  Изабелла Скорупко (Елена Курцевич в "Огнем и мечом" Ежи Гофмана)

                  Польки славянки как и чешки, украинки, русские.
                  А славянки красивые женщины.
                  1. Планем
                    Планем Сегодня, 00:16
                    0
                    Симпатичных польских актрис было немало. Вспомним хотя бы военный сериал "Ставка больше, чем жизнь". Но самая красивая полячка - это Магдалена Завадская ("Пан Володыевский" и др.).
                2. Тополь
                  Тополь Вчера, 20:24
                  0
                  Добавьте ещё в список Анну Герман. Тоже красивая женщина с прекрасным голосом и хорошим репертуаром.
              4. Комментарий был удален.
            2. Комментарий был удален.
          3. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 14:28
            +4
            Цитата: Reptiloid
            болезнь у неё хроническая, что без мужика, бывает

            Судя по фотографии, она сама себе мужик.
          4. carpenter
            carpenter Вчера, 14:35
            +7
            Цитата: Reptiloid
            Пусть пойдёт к Сталинской высотке в Варшаве и низко поклонится Сталину, за территории и помощь после ВОВ.

            Зря Сталин освобождал Варшаву, пусть бы "парень из под Линца" поляков уму-разуму учил. И сейчас проблемы была бы только с Германией.
            1. withoutreverse
              withoutreverse Вчера, 14:49
              +10
              Я тоже очень недоволен тем что не дали поляков утилизировать.. это скотское племя незаслуживает иметь то что имеет сегодня.
          5. Планем
            Планем Сегодня, 00:11
            0
            Если бы только одна эта баба. А то подавляющее большинство нынешних поляков превратились в свихнувшихся подонков. Ведут себя так, как будто в них вселились бесы зависти, ненависти, предательства, стяжательства и черной неблагодарности.
        3. Комментарий был удален.
        4. МБРШБ
          МБРШБ Вчера, 14:33
          +9
          Почему бы нашим чиновникам не заявить, что Фатыга "должна перестать существовать в сегодняшних границах" своего тела?
          Пусть боится и не спит по ночам!
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Вчера, 14:57
            +4
            Цитата: МБРШБ
            Фатыга

            А еще есть Фарион ! На букву "Ф" все такие русофобы-ненавистники ?
            1. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 15:13
              +2
              Цитата: Uncle Lee
              .....А еще есть Фарион !....

              Да, Владимир Владимирович hi было видео, как она над дошколятами в Украине насмехалась, над теми, у кого русские имена или русские фамилии.Видно было---- если бы могла---- всех бы уничтожила
            2. 30 вис
              30 вис Вчера, 16:23
              +3
              Цитата: Uncle Lee
              Цитата: МБРШБ
              Фатыга

              А еще есть Фарион ! На букву "Ф" все такие русофобы-ненавистники ?

              И все были завзятыми комсомолками , активистками за социалистической образ жизни , любовь к СССР , между комсомольскими собраниями стучали на своих товарищей . А тут ветер поменялся и ... смотри какой разворот суждений ... Видать башляют им не плохо омэриганьци.
          2. Береговичок_1
            Береговичок_1 Вчера, 17:52
            +1
            Надо коллективное письмо написать Рамзану Ахматовичу, чтоб заставил её извиниться.
        5. poquello
          poquello Вчера, 14:49
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          Из будки выскочила бешенная Фотыга

          Фотыга будет мотыгой работать, ей хотелось наши ресурсы осваивать - вот будет в Сибири осваивать под нашим присмотром
        6. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 16:24
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          Её бы к психиатру отправить надо,а она в качестве депутата заседает.

          Какая страна - такой и депутат.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Вчера, 18:10
            +1
            Цитата: Zoldat_A
            .....Какая страна - такой и депутат.

            hi Там таких много,судя по всему, наверх пролезли.. В другой сегодняшней статье про польского генерала-русофоба.....Ннавистника
        7. Ныробский
          Ныробский Вчера, 20:30
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          Кто-нибудь киньте в неё тапком,чтобы она замолчала.

          Зачем? Пусть уж дальше расчехляются, коль начали.
          Нам ведь тоже нужен тот самый фактор, который сможет устранить психологический барьер во время нанесения удара возмездия по территории, которая якобы населена "славянами". Враги они и есть враги, причём извечные и мстительные, которые трепетно берегут крохи ненависти трёхсот летней давности для того, что бы на их основе начать войну с Россией, но при этом легко и безоглядно закапывают "километры и тонны добра" полученные во время сотрудничества с СССР и Россией. Неблагодарный народ. Навряд ли есть смысл в том, что бы каким то образом пытаться вернуть их к мирному диалогу. Только жёсткий удар по всему, что там "вошкается и зиждется" заставит их на долгие годы войти в состояние покоя и страха, за то что это может повториться, а соответственно обеспечит порядок и добрососедство на долгое время. Мы этим поленьям по итогам войны нарезали пару сотен километров побережья Балтийского моря, ранее принадлежавшего Германии, а вот матрасы, уронили на Японию 2 атомные бомбы. Теперь наблюдаем то, что поленья нас не любят, а японцы язык не вынимают из матрасной пятой точки. Польша и дружба, впрочем как и япония и дружба, вообще несовместимые понятия.
          А вот венгры молодцы. Откровенно говоря удивляют трезвым подходом к ситуации и дуют за нейтралитет. Видимо у них учебники истории в меньшей степени были подвержены цензуре, чем во всей остальной европе.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Вчера, 22:40
            0
            Цитата: Ныробский
            ....Зачем? Пусть уж дальше расчехляются, коль начали.Нам ведь тоже нужен тот самый фактор, который сможет устранить психологический барьер во время нанесения удара возмездия по территории, которая якобы населена "славянами". Враги они и есть враги, причём извечные и мстительные, которые трепетно берегут крохи ненависти трёхсот летней давности для того, что бы на их основе начать войну с Россией, но при этом легко и безоглядно закапывают "километры и тонны добра" .....

            Вот именно good !Чтобы не осталось бы в России ни одного человека, который не знал -не слышал про их подлости , лицемерие ,змеиное шипение, ядовитые плевки.....про гнусные дела.
      2. Комментарий был удален.
      3. lucul
        lucul Вчера, 16:00
        -2
        Когда человеку страшно он совершает не всегда разумные действия часто плохо пахнущие, вот так и тут.

        Она тут ни при чём - она просто озвучивает хотелки сионистов .
    2. Комментарий был удален.
    3. Fantazer911
      Fantazer911 Вчера, 21:41
      +1
      Польша должна быть уничтожена за руссофобские высказывание своих политиков в отношении России, раздел Польши на административные совхозы приветствую, и поляков вообще расселить, что бы больше трёх не собирались!
  2. Тима
    Тима Вчера, 13:27
    +9
    Россия подымается с колен. Россия была есть и будет!!!
    1. g_ae
      g_ae Вчера, 14:26
      -9
      Шо?! Опять?! Вроде бы уже лет десять про колени слышу, а чем она до этого занималась? Уж на карачки за это время можно было стать, как минимум, а тут опять с колен. Хто урот?
      1. Дост
        Дост Вчера, 15:26
        0
        А можно не балабольство а факты? Кто, какая страна за 10 лет встала с колен после развала?
    2. Egeny
      Egeny Вчера, 14:27
      -6
      Тима, ещё бабушка Ванга в 90-х (умерла в 1996) предсказала, что в году 2012 "Россия поднимется с колен". Так что ты не одинок.)
    3. Irokez
      Irokez Вчера, 15:49
      +1
      Цитата: Тима
      Россия подымается с колен.

      Думаю с колен она уже поднялась, но теперь надо устоять на ногах и окрепнуть. Вот сей час как раз и набирает силу в сложных условиях мировых перемен.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 16:08
        +1
        подписала себе и всем полякам. видать время пришло.
      2. 30 вис
        30 вис Вчера, 16:28
        +1
        Цитата: Irokez
        Цитата: Тима
        Россия подымается с колен.

        Думаю с колен она уже поднялась, но теперь надо устоять на ногах и окрепнуть. Вот сей час как раз и набирает силу в сложных условиях мировых перемен.

        И в тоже время отмахиваться кулаками налево и направо . Все это понимают . Поэтому пытаются нас сбить с ног . руками жидобандеровцев и польских шакалов . ..которых держат за шкирку англо саксы . и сионисты . .
    4. tv70
      tv70 Вчера, 17:19
      +2
      Ну не была Россия на коленях, по уши в дерьме- это да!
  3. DMFalke
    DMFalke Вчера, 13:28
    +16
    Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и т.д. Все эти ресурсы принадлежат отдельным народам, проживающим на этих территориях


    Перевожу на русский - "должна существовать польская нефть, польский газ, алюминий и т.д."
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Вчера, 13:38
      +7
      Цитата: DMFalke
      Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и т.д. Все эти ресурсы принадлежат отдельным народам, проживающим на этих территориях


      Перевожу на русский - "должна существовать польская нефть, польский газ, алюминий и т.д."

      Позвольте перевести далее по смыслу мысли этой тётки : "... а русским будет позволено производить польские нефть, газ, алюминий совсем бесплатно, ну если только за кусок хлеба. " Как её заносит.... слов нет!
  4. ВАШ
    ВАШ Вчера, 13:28
    +5
    Альтернативки перечитала. Рискните, что ещё сказать.
  5. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 13:29
    +4
    "гиена Европы" всё никак не угомонится. И вот с этими вот мы, по задумке того же Путина, должны были жить в едином глобальном мире?
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Вчера, 13:46
      +14
      А сколько тот-же Медведев каялись перед поляками за Катынь , возлагая ответственность на Сталина и СССР ?
      Вот и результат!
      Есть исторические факты что то преступление совершили фашисты.
      Надо России этой версии было придерживаться.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 14:05
        +5
        Давно пора категорически отказаться от вины, предъявив все доказательства и закрыть эту тему навсегда
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 14:38
          +1
          Некому там что то доказывать, показывать...
          Можно выпустить факты, доказательства в публичное поле, но это должен быть единый, монолитный массив фактов/доказательств.... кому надо, пусть читают, делают выводы.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Вчера, 15:05
            +2
            Цитата: rocket757
            Некому там что то доказывать, показывать....

            Виктор, прежде всего показать себе, русским людям и всем, кто живёт сейчас в России. Что не за что каяться и извиняться. Не виновны ни в чём наши предки из СССР.
            В тоже время вспомнить, как поляки обращались с пленными русскими и скольких погубили .При СССР решили не вспоминать, а сейчас что? "Капиталистическая дружба"?Что ли.
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 15:17
              +1
              Дмитрий, по поводу нашего прошлого, разделение внутри общества произошло давно... т. е. на взрослых повлиять, именно этим, не можно. Сейчас смотрят на происходящие события, оценивают и... в общем, процесс идёт, результат зависит от... хотя, повюбеда или поражения, вот тогда изменения, в обществе, будут значительные.
              Что важно... заниматься воспитанием подростающего поколения!!! Но это вопрос требует отдельного рассмотрения.
              1. Reptiloid
                Reptiloid Вчера, 15:54
                +1
                Цитата: rocket757
                .....Что важно... заниматься воспитанием подростающего поколения!!! .....

                О чём и речь, Виктор! Что бы у них не было чувств вины или стыда, которые иностранцы мечтают нсадить в России. И категорически не "каяться и не платить". Только гордость за тех, кто воевал.
                ....победа или поражение.....

                Впечатление, что вообще многие не понимают, что идёт настоящее жестокое кровопролитие и наши противники, не только Зеленский, а и НАТО и США
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 18:07
        +1
        Цитата: Osipov9391
        А сколько тот-же Медведев каялись перед поляками за Катынь , возлагая ответственность на Сталина и СССР ?
        Вот и результат!
        Есть исторические факты что то преступление совершили фашисты.
        Надо России этой версии было придерживаться.

        Чью -либо вину может доказать и определить виновного может только суд.
        Ни один суд не доказал виновность СССР, такого суда просто не было.
        Самое интересное, что такого суда боятся и поляки, потому что ложь тут же вылезет.
        Но два суда доказали виновность немцев.
        Нюрнбергский трибунал и Таганский суд Москвы.
        В Нюрнберге не удалось доказать виновность конкретных лиц, но общее обвинение осталось в заключительном документе.
        Таганский суд в своём вердикте записал что поляки расстреляны в сентябре 41-го.
        А тогда эта территория была под контролем немцев.
        Но я о другом, эти под... нки опять не пустили наших представителей на мероприятия по освобождению Красной Армией нацистских концлагерей в Польше.
        Почему мы не запретим полякам посещать мемориал в Катыни.
    2. yasel
      yasel Вчера, 13:58
      +5
      Несомненно что целью СВО должно быть уничтожение Польши.
      Доколе! Последние 400 лет мы наступаем на те же польские грабли!
      Радиактивная пустыня в 600км шириной в центре Европы должна стать базисом безопасности на континенте.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Вчера, 14:13
        -16
        Вот не надоело Вам уже это за год ?

        Несколько десятков западных самоходок , несколько десятков систем Himars/MLRS смогли полностью остановить летнее наступление наших войск у которых сотни артиллерийских орудий , сотни РСЗО , сотни тактических ракет!
        Против десятков!

        О чем сие говорит ? Об одном.
        О значительном технологическом превосходстве этих систем над теми советскими что использует Россия.
        Те же польские "Крабы" не такие уж и плохие самоходки собранные с южнокорейских узлов и их электроникой.
        1. sedoj
          sedoj Вчера, 14:29
          +8
          Цитата: Osipov9391
          Несколько десятков западных самоходок , несколько десятков систем Himars/MLRS смогли полностью остановить летнее наступление наших войск у которых сотни артиллерийских орудий , сотни РСЗО , сотни тактических ракет!
          Против десятков!

          О чем сие говорит ? Об одном.
          О значительном технологическом превосходстве этих систем над теми советскими что использует Россия.
          Те же польские "Крабы" не такие уж и плохие самоходки собранные с южнокорейских узлов и их электроникой.

          Константин, вам осталось немного времени, чтобы накрыться белой простынёй и начать потихоньку ползти в сторону Польши, при этом громко просмть прощения, что вы всё ещё продолжаете разговаривать на русском языке.
        2. dauria
          dauria Вчера, 14:41
          +2
          О чем сие говорит ? Об одном.
          О значительном технологическом превосходстве

          Говорит это только об одном - не собираются воевать власть имущие толстосумы в России. Не нужна им победа , если цена - стать изгоями на просвещённом Западе.
          Путин сказал правду " Мы ещё не начинали". Забыл только сказать " И не начнём , пока мы рулим "
          1. Osipov9391
            Osipov9391 Вчера, 17:42
            -1
            Вы одно из последних интервью Руцкого слышали ?
            Он там сказал кто был у руля военного ведомства 22 года и каков результат сегодня.
            Дальше тупик и трагедия.
            Войска не могут проводить стратегические наступательные операции.
            А без их проведения все разговоры про демилитаризацию Украины из области фантастики.

            И да, в тех польских "Крабах" передовая западная/южнокорейская электроника, аппаратура навигации и прицеливания.
            Так во всем. И в западных танках ясное дело аналогично.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 13:31
    +8
    Как сказал мой племянник,: ,, Если Польша такая ,, великая,, то почему она такая, маленькая?,, Устами младенца глаголет истина.)
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 13:31
    +5
    Ну если этой п.. шечки надоело самой жить и она хочет лишить жизни своих детей - пусть попробует. А Русь всегда стояла и будет стоять!
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Вчера, 13:32
    +3
    Это перед Фотыгой Госдума расшаркивалась? Не зачли.

    "Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», которое признает массовый расстрел польских граждан в Катыни преступлением сталинского режима.

    В заявлении, подготовленном думскими комитетами по международным делам, по делам СНГ и по делам ветеранов, говорится, что депутаты решительно осуждают расстрел поляков под Катынью в 1940 году и признают трагедию преступлением тоталитарного режима Сталина."
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 18:16
      -1
      Цитата: Борис Сергеев
      Это перед Фотыгой Госдума расшаркивалась? Не зачли.

      "Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», которое признает массовый расстрел польских граждан в Катыни преступлением сталинского режима.

      В заявлении, подготовленном думскими комитетами по международным делам, по делам СНГ и по делам ветеранов, говорится, что депутаты решительно осуждают расстрел поляков под Катынью в 1940 году и признают трагедию преступлением тоталитарного режима Сталина."

      Дума не имеет права подменять собой судебную власть, поскольку Дума законодательный орган.
      Это заявление глупой Думы, юридически ничтожно и является только частным мнением группы лиц.
  9. Rostislav
    Rostislav Вчера, 13:32
    +9
    Потихоньку к 3-й Мировой приближается. Уже от официальных лиц в открытую начинают звучать призывы растерзание Россию. Кончат, как в 45-м. Только в этот раз до Ла-Манша идти надо, как Жуков предлагал в свое время. И упразднить пшеков наконец. Надоели своей вонью.
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 13:36
      +10
      Никто никуда не пойдет. Некому и незачем( там нет ничего). Да и лениво опять в европу пешком идти. Есть ракеты, пущай полетают и на этом на тысячу лет вопрос европы закроется. И буде там сад по баррелю ,но без людей, парк марсианских пейзажей.
    2. Osipov9391
      Osipov9391 Вчера, 13:43
      -7
      И не надоело еще в это верить ?
      Год уже территорию ДНР освободить не могут, не могут прибить эту Украину.
      Неизвестно куда пойдут события дальше с этими поставками - весной можем истечь кровью.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 14:36
      +3
      Цитата: Rostislav
      Только в этот раз до Ла-Манша идти надо, как Жуков предлагал в свое время.

      Главный источник мерзостей как раз за Ла-Маншем.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 18:19
        -1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Цитата: Rostislav
        Только в этот раз до Ла-Манша идти надо, как Жуков предлагал в свое время.

        Главный источник мерзостей как раз за Ла-Маншем.

        Вот этот остров, источник всяких мерзостей точно нужно на дно отправить.
  10. paul3390
    paul3390 Вчера, 13:33
    +9
    А какая польза миру от существования Польши? Один визг, вонь и склоки.. Вот сто лет когда такой страны в 19-м веке не существовало - в Европе было как-то ощутимо спокойнее..
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 15:28
      +3
      Цитата: paul3390
      ........когда такой страны в 19-м веке не существовало - в Европе было как-то ощутимо спокойнее..

      Есть анекдот. Типа, зачем Христофор Колумб искал Индию на западе, когда логично надо было плыть на восток? А он хотел найти страну, где нет поляков!
      И даже в Австралии есть гора Костюшко, и до кучи других географических названий, с "гонором". Так что если они вдруг внезапно исчезнут (???), то многострадальная наша планета вздохнёт посвободнее
  11. Goscha
    Goscha Вчера, 13:34
    +9
    Ещё одна бесноватая русофобка, ледоруб ей в бошку. Вот интересно, где нибудь ведётся учёт этих нелюдей, подлежащих утилизации. Вроде в годах, небось ещё социализм застала, а сколько ненависти на роже... Не понимаю
    1. lubesky
      lubesky Вчера, 13:45
      +4
      Цитата: Goscha
      Вроде в годах, небось ещё социализм застала, а

      Забавно, она то верит, что социализм был для неё оккупацией. Может обсудим наших олигархов и правителей, заставших социализм и гнобящих свой же народ не подъёмными тарифами ЖКХ?

      Некоторые из них были членами партии, офицерами КГБ, руководителями пионерии и ВЛКСМ. Куда же делось социалистическое сознание и совесть???

      А не наши ли полковники создали условия и обстоятельства, когда польская мразь открывает свой рот свободно и не опасаясь?
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 18:20
        -1
        Цитата: lubesky
        Цитата: Goscha
        Вроде в годах, небось ещё социализм застала, а

        Забавно, она то верит, что социализм был для неё оккупацией. Может обсудим наших олигархов и правителей, заставших социализм и гнобящих свой же народ не подъёмными тарифами ЖКХ?

        Некоторые из них были членами партии, офицерами КГБ, руководителями пионерии и ВЛКСМ. Куда же делось социалистическое сознание и совесть???

        А не наши ли полковники создали условия и обстоятельства, когда польская мразь открывает свой рот свободно и не опасаясь?

        Я знаю одного подполковника дававшего присягу.
  12. Havoc
    Havoc Вчера, 13:34
    +10
    Просто нашему МИДу , нужно заявить, что в случае большой заварушки, Польша, на уничтожении стоит номером один.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Вчера, 13:50
      -8
      Никто этого заявлять не будет - сами же видите в каком состоянии Российская Армия.

      А вот выложить на весь свет материалы о Катынском деле чтобы правда восторжествовала - давно надо.
      Думаю что оно есть. Поляки - убиты немцами осенью 1941 года. И точка.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 18:24
        -1
        Цитата: Osipov9391
        Никто этого заявлять не будет - сами же видите в каком состоянии Российская Армия.

        А вот выложить на весь свет материалы о Катынском деле чтобы правда восторжествовала - давно надо.
        Думаю что оно есть. Поляки - убиты немцами осенью 1941 года. И точка.

        Таганский суд Москвы установил что расстрел поляков в Катыни произошёл в сентябре 41- го
        В то время там были немцы.
  13. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 13:36
    -2
    нужно на законодательном уровне внести в конституцию нанесения ЯО по территории Польши.. что бы у чиновников не было другого выбора..
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Вчера, 13:54
      -4
      Не надоело еще ура, ура , ура ? Год скоро!
      А вот правду о фальсификации материалов Катынского дела при Ельцине надо разоблачить.
      И наверняка рычаги у власти на это имеются.

      Помню как в 2010-11 годах покойных депутат ГД и юрист Илюхин пытался доказать Медведеву и Путину правду по Катынскому делу.
      Но эти двое никого не хотели слушать а лишь обличая Сталина и СССР в том к чему они отношения не имеют. Вот итог этого.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 18:28
        -1
        Цитата: Osipov9391
        Не надоело еще ура, ура , ура ? Год скоро!
        А вот правду о фальсификации материалов Катынского дела при Ельцине надо разоблачить.
        И наверняка рычаги у власти на это имеются.

        Помню как в 2010-11 годах покойных депутат ГД и юрист Илюхин пытался доказать Медведеву и Путину правду по Катынскому делу.
        Но эти двое никого не хотели слушать а лишь обличая Сталина и СССР в том к чему они отношения не имеют. Вот итог этого.

        Да, и как-то очень быстро после этого абсолютно здоровый мужчина Илюхин, сошёл в могилу.
        У него ещё были доказательства, что существовала целая лаборатория по изготовлению фальшивок, очерняющих СССР и даже свидетели были.
  14. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 13:36
    +3
    Россия должна перестать существовать .... с таким заявлением выступила бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга.

    Мы, как истинные джентльмены, должны пропустить Анну впереди себя. smile
  15. carpenter
    carpenter Вчера, 13:37
    +7
    Запад должен покончить с Россией навсегда, с таким заявлением выступила экс-министр иностранных дел и бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга.
    Ну такие слова можно признать за объявление войны, если бы старушка не имела статус ЭКС. Но тут возникает вопрос к Европарламенту, где бабка ёжка действующий депутат. За базар придётся отвечать и в шестой раз делить Польшу, на на более жестоких условиях, не как российские цари, а как делал « парень из под Линца ».
  16. wanna
    wanna Вчера, 13:37
    +5
    В Китае ходили слухи, что Польша является дверным ковриком между Германией и Россией и что тот, кто хочет выйти, должен наступить на Польшу.

    Поэтому полякам было недостаточно просто уничтожить Россию, им нужно было также уничтожить Германию
    1. Деревенский я......
      Деревенский я...... Вчера, 14:29
      0
      Может всё же тряпку как следует постирать? Или выбросить её, что бы не воняла.
  17. Osipov9391
    Osipov9391 Вчера, 13:39
    +8
    В таком наглом и вопиющем поведении Польши во многом виноваты сами российские элиты что еще лет 10-15 назад каялись перед поляками за якобы расстрел польских офицеров в Смоленской области в годы ВОВ.
    Хотя по тому делу есть десятки расследований проведенных серьезными людьми и организациями где сказано что поляки в Катынском лесу расстреляны гитлеровцами.
    Но потом в 90-е годы Ельцин и его окружение стали кается и обвинять в этом СССР. Документы были фальсифицированы.
    И это в дальнейшем сильно осложнило отношения с Польше , разожгло там русофобские настроения.

    Но доказательства наверняка есть до сих пор.
    И пришло время восстановить эту историческую справедливость - поляки в Катынском лесу убиты немцами осенью 1941 года.
    Пусть поляки свое недовольство за это высказывают Германии.
  18. Bingo
    Bingo Вчера, 13:42
    +3
    Сколько раз говорили - причины всех 5 разделов Польши были ТОЛЬКО внутри самой Польши!!!
    Ну знаете, дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а те, кто не учатся даже на своих - ласково называются "поленья" laughing
  19. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 13:42
    +3
    депутат Европарламента Анна Фотыга: Запад должен покончить с Россией навсегда
    Тяжелый случай, медицина бессильна.Тут необходимы радикальные меры - Фотыге мотыгой (оружие "красных кхмеров"). Представители Польше уже совсем берегов не видят и ориентиры потеряли. Оскотинились полностью.
  20. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 13:43
    +2
    Польша в любом случае будет уничтожена раньше
  21. Alien From
    Alien From Вчера, 13:44
    +2
    И после всех этих заявлений, что скажет руководство партнёрам??? А ничего! am
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 13:53
      -5
      Предлагаете нам оскотиниться? См. выше:
      Тяжелый случай, медицина бессильна. Представители Польше уже совсем берегов не видят и ориентиры потеряли. Оскотинились полностью.
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 14:03
        +3
        В явной драке нужно драться, а не балабольством заниматься, а то по роже надают. Так понятней!?
        1. Bingo
          Bingo Вчера, 15:39
          -4
          Нападаем на польшу, или подождем? Где вы тут драку увидели? Что пся крев? Ну хрен с ней. Что предлагаете? "Критикуя - предлагай!"
  22. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 13:46
    +2
    Польша угрожает самому существованию землян, так как своими действиями и заявлениями политиков может привести мир к III Мировой войне. Она должна исчезуть с карты Мира, Европы, как это уже было с ней двести лет тому назад; народ её должен быть рассеян, как это произошло с Народом Израиля.
  23. Дилетант
    Дилетант Вчера, 13:47
    +2
    Поляков история ничему не учит. Они договорятся до очередного раздела территорий, на которых находилось это государство. Уж больно много претензий к ним со стороны соседей. negative
  24. kotev19
    kotev19 Вчера, 13:52
    +1
    Это что, официальная позиция Польши? Надо же, какой больной человек добрался до трибуны!
  25. HAM
    HAM Вчера, 13:53
    +1
    Они там все в европах малахольные....интересно,а какие слова будут выражены России в "заверении искренней дружбы",когда мировой "гегемон" охладеет к Украине и Польше в целом...?...а ведь будут,"пониженная социальная ответственность"-это про Польшу...
  26. Ingenegr
    Ingenegr Вчера, 13:53
    +4
    На заметку всем говорунам на тему "сейчас бы пили баварское" и "Колям из Уренгоя". Никакого баварского, равно как чешского и т.д., не было, нет и не будет.
    "Vae victis!" - это навсегда. Иного не дано.
  27. Погоны
    Погоны Вчера, 13:55
    -7
    Опять в комментариях шапки летают. lol
    С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 14:03
      -3
      Цитата: Погоны
      зато страну-участника НАТО

      Страну-член... далее по тексту yes
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 14:47
        0
        Цитата: Репеллент
        Страну-член...

        Двусмысленная поправка. laughing
        Но принимается. good
    2. Havoc
      Havoc Вчера, 16:00
      0
      Цитата: Погоны
      Опять в комментариях шапки летают. lol
      С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

      Вы действительно не понимаете почему так трудно воевать с Украиной.
      Как вы думаете работал ли интернет Маска, или спутники , вместе с спутниками наблюдатели которые летают на низких орбитах, нет их бы непременно сбили бы, возможности для этого есть. Летали бы так просто самолёты АВАКС, нет конечно.А в современных условиях связь и разведка это основа. То же ПВО украинцев уже давно было бы уничтожена.
      1. Погоны
        Погоны Вчера, 16:41
        0
        Цитата: Havoc
        Цитата: Погоны
        Опять в комментариях шапки летают. lol
        С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

        Вы действительно не понимаете почему так трудно воевать с Украиной.
        Как вы думаете работал ли интернет Маска, или спутники , вместе с спутниками наблюдатели которые летают на низких орбитах, нет их бы непременно сбили бы, возможности для этого есть. Летали бы так просто самолёты АВАКС, нет конечно.А в современных условиях связь и разведка это основа. То же ПВО украинцев уже давно было бы уничтожена.


        Я-то всё как раз понимаю.
        Кроме одного...
        Почему все комментаторы считают, что с Польшей будет легче? Вы читали их комментарии тут?
        То есть, за Украину НАТО вписалось, а если Россия попрёт непосредственно на страну-участницу альянса - НАТО не заметит. Так, что ли?
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Вчера, 18:36
          -1
          Цитата: Погоны
          Цитата: Havoc
          Цитата: Погоны
          Опять в комментариях шапки летают. lol
          С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

          Вы действительно не понимаете почему так трудно воевать с Украиной.
          Как вы думаете работал ли интернет Маска, или спутники , вместе с спутниками наблюдатели которые летают на низких орбитах, нет их бы непременно сбили бы, возможности для этого есть. Летали бы так просто самолёты АВАКС, нет конечно.А в современных условиях связь и разведка это основа. То же ПВО украинцев уже давно было бы уничтожена.


          Я-то всё как раз понимаю.
          Кроме одного...
          Почему все комментаторы считают, что с Польшей будет легче? Вы читали их комментарии тут?
          То есть, за Украину НАТО вписалось, а если Россия попрёт непосредственно на страну-участницу альянса - НАТО не заметит. Так, что ли?

          Во первых рассматривается уничтожение Польши в ответ.
          Во вторых нам нет необходимости жалеть Польшу, как Украину.
          Следовательно оправдано применение всех сил и средств.
          Агрессор должен быть уничтожен.
          1. Погоны
            Погоны Вчера, 19:24
            0
            Цитата: Ulan.1812
            Цитата: Погоны
            Цитата: Havoc
            Цитата: Погоны
            Опять в комментариях шапки летают. lol
            С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

            Вы действительно не понимаете почему так трудно воевать с Украиной.
            Как вы думаете работал ли интернет Маска, или спутники , вместе с спутниками наблюдатели которые летают на низких орбитах, нет их бы непременно сбили бы, возможности для этого есть. Летали бы так просто самолёты АВАКС, нет конечно.А в современных условиях связь и разведка это основа. То же ПВО украинцев уже давно было бы уничтожена.


            Я-то всё как раз понимаю.
            Кроме одного...
            Почему все комментаторы считают, что с Польшей будет легче? Вы читали их комментарии тут?
            То есть, за Украину НАТО вписалось, а если Россия попрёт непосредственно на страну-участницу альянса - НАТО не заметит. Так, что ли?

            Во первых рассматривается уничтожение Польши в ответ.
            Во вторых нам нет необходимости жалеть Польшу, как Украину.
            Следовательно оправдано применение всех сил и средств.
            Агрессор должен быть уничтожен.


            Во-первых, почему мы жалеем всю Украину? Западенщина всегда была России чужда. Почему Россия не сровняет с землёй Львов?

            Во-вторых, Польша может заявлять что угодно. А чтобы стать агрессором - она должна напасть первой. Если на упреждение первой ударит Россия - это война со всем НАТО.
            1. Ulan.1812
              Ulan.1812 Вчера, 21:41
              0
              Цитата: Погоны
              Цитата: Ulan.1812
              Цитата: Погоны
              Цитата: Havoc
              Цитата: Погоны
              Опять в комментариях шапки летают. lol
              С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

              Вы действительно не понимаете почему так трудно воевать с Украиной.
              Как вы думаете работал ли интернет Маска, или спутники , вместе с спутниками наблюдатели которые летают на низких орбитах, нет их бы непременно сбили бы, возможности для этого есть. Летали бы так просто самолёты АВАКС, нет конечно.А в современных условиях связь и разведка это основа. То же ПВО украинцев уже давно было бы уничтожена.


              Я-то всё как раз понимаю.
              Кроме одного...
              Почему все комментаторы считают, что с Польшей будет легче? Вы читали их комментарии тут?
              То есть, за Украину НАТО вписалось, а если Россия попрёт непосредственно на страну-участницу альянса - НАТО не заметит. Так, что ли?

              Во первых рассматривается уничтожение Польши в ответ.
              Во вторых нам нет необходимости жалеть Польшу, как Украину.
              Следовательно оправдано применение всех сил и средств.
              Агрессор должен быть уничтожен.


              Во-первых, почему мы жалеем всю Украину? Западенщина всегда была России чужда. Почему Россия не сровняет с землёй Львов?

              Во-вторых, Польша может заявлять что угодно. А чтобы стать агрессором - она должна напасть первой. Если на упреждение первой ударит Россия - это война со всем НАТО.

              Конечно не всю Украину. Давно говорил что Галичину снести к лешему.
              Я не говорил что мы должны первыми ударить по Польше. Они сами повод предоставят.
          2. Ulan.1812
            Ulan.1812 Вчера, 21:39
            0
            Цитата: Ulan.1812
            Цитата: Погоны
            Цитата: Havoc
            Цитата: Погоны
            Опять в комментариях шапки летают. lol
            С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

            Вы действительно не понимаете почему так трудно воевать с Украиной.
            Как вы думаете работал ли интернет Маска, или спутники , вместе с спутниками наблюдатели которые летают на низких орбитах, нет их бы непременно сбили бы, возможности для этого есть. Летали бы так просто самолёты АВАКС, нет конечно.А в современных условиях связь и разведка это основа. То же ПВО украинцев уже давно было бы уничтожена.


            Я-то всё как раз понимаю.
            Кроме одного...
            Почему все комментаторы считают, что с Польшей будет легче? Вы читали их комментарии тут?
            То есть, за Украину НАТО вписалось, а если Россия попрёт непосредственно на страну-участницу альянса - НАТО не заметит. Так, что ли?

            Во первых рассматривается уничтожение Польши в ответ.
            Во вторых нам нет необходимости жалеть Польшу, как Украину.
            Следовательно оправдано применение всех сил и средств.
            Агрессор должен быть уничтожен.

            Ципсошник ты за мной не бегай, я нищим укрошумерам милостыню не подаю. lol
  28. zontov79
    zontov79 Вчера, 14:03
    +1
    Да скорее ты сдохнешь , грязь из под ногтей !!
  29. nellyjuri
    nellyjuri Вчера, 14:05
    0
    Это что за ОНО на трибуне? У меня вопрос, это родилось бабой, и стало впоследствии мужиком или наоборот? А может этому бесполому существу нужен лишь жеребец афроамериканский?
  30. zontov79
    zontov79 Вчера, 14:06
    +5
    За такие слова она должна быть убита , как террорист ! Прямо в Европе . Что бы больше такого в головы этим скотам не приходило.
  31. LukaNord
    LukaNord Вчера, 14:07
    +1
    от Польши: «Россия представляет угрозу и она должна быть уничтожена навсегда»

    Наши ученые рзработчики системы "Мертвая рука " это все предвидели
    Те же "Посейдоны" и баражирующие долго "Авнагарды " и т.д.
    Это все единная система ,запущена сейчас,на высший уровень и в ждущим режиме !
    Англосаксы не врят ,но пытаются ее проверить на украине .Нет хоспода ,эта систиема ждет и она очень интелектуальна .
    Возможно ждет ,кода прежде чем ВСЕ запустить из арсеналов ,а главное из глубин океана и космоса .
    А код такой может быть ..

    Даже азбукой Морзе ..
    Я не пугаю ,а все может быть хоспода ..
  32. newtc7
    newtc7 Вчера, 14:12
    +4
    Сегодня они предлагают России распасться завтра скажут что пора бы исчезнуть русскому народу. Идет и впрямь война на выживание
  33. Tagan
    Tagan Вчера, 14:13
    +2
    Цитата: Osipov9391
    И не надоело еще в это верить ?
    Год уже территорию ДНР освободить не могут, не могут прибить эту Украину.
    Неизвестно куда пойдут события дальше с этими поставками - весной можем истечь кровью.

    Украина кое-как держится, пока её поддерживает шобла. Да и не видно, чтобы как-то положение Украины улучшалось благодаря этой поддержке.
    Ну что вы за всех плачете? Хотите, истекайте. Но сами.
  34. А009
    А009 Вчера, 14:13
    +5
    Тоесть всё что есть в америке принадлежит Индейцам и мексиканцам? Я правильно её понял? Нужно забрать у белых. Так?
  35. Tagan
    Tagan Вчера, 14:17
    +4
    Цитата: Погоны
    Опять в комментариях шапки летают. lol
    С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

    А что, сопли лучше размазывать, как некоторые? Не устали ещё от скулежа?
    С Украиной, бу-бу-бу... Украина сама по себе - полный ноль и неспособна противостоять в одиночку. Пора бы это давно уяснить.
    1. Погоны
      Погоны Вчера, 14:20
      -3
      Цитата: Tagan
      Цитата: Погоны
      Опять в комментариях шапки летают. lol
      С Украиной за год не справились, зато страну-участника НАТО ща как раскатаем! angry

      А что, сопли лучше размазывать, как некоторые? Не устали ещё от скулежа?
      С Украиной, бу-бу-бу... Украина сама по себе - полный ноль. Пора бы это давно уяснить.


      Нет, не устал.
      Либо Россия применит ЯО, либо потерпит поражение.
      Третьего варианта нет.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 14:44
        +3
        Цитата: Погоны
        Третьего варианта нет

        Есть. Вы самоубьтесь об стену. Мир сразу станет чище и спокойнее yes

        И без ядрены бонбы обойдется, даст Судьба.
      2. Деревенский я......
        Деревенский я...... Вчера, 20:54
        0
        Пока будет такой пустой пиз**ёж, то результата не стоит ждать, или правительство ждёт когда противник ударит по центру России?
  36. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 14:18
    0
    Остаётся спросить, чего она ждёт? Ружьё в руки и на передовую!
    Распад России принесет кое-какие трудности, но эти риски гораздо менее опасны, чем существование России в сегодняшнем виде, подвела итог депутат Европарламента.

    А уничтожение гиены вообще безопасное мероприятие...Но урок на все времена...
  37. К-50
    К-50 Вчера, 14:20
    +3
    Депутат ЕП от Польши: «Россия представляет угрозу и она должна быть уничтожена навсегда»

    Может лучше от польши избавиться раз и навсегда?
    Уронить ядрён-батон и пусть Всевышний разбирается с их человеконенавистническим поведением и репликами?
    За "базар" отвечать нужно. yes angry
    Обращение к здравомыслящим полякам, если конечно, такие ещё остались.
    Вы там сами своих буйнопомешанных на столбах повесьте. Ей-ей это будет много проще и безопаснее, и для вас и для ваших семей, и семейных "гнёздышек, чем когда этим займётся Россия.
  38. Sergej1972
    Sergej1972 Вчера, 14:22
    +3
    Эти польские европейцы, по-моему, совершенно не в курсе насчёт этнического состава населения РФ и соотношения разных этносов на тех или иных территориях. Они, очевидно, думают, что если территория называется Карелия, Хакасия, Бурятия, Мордовия, Адыгея, Ханты-Мансийский округ и т.д., то там реально преобладают карелы, хакасы, буряты, адыгейцы, ханты и манси.) Честно говоря, таких деятелей, как эта Фатыга, надо разными способами нейтрализовывать. Слишком они раздухарились.
  39. agel26r
    agel26r Вчера, 14:28
    0
    Вот же ненавистное отродье. И почему с ней и подобными, не случился сердечный приступ иди отравление собственным ядом ???
  40. zsdk
    zsdk Вчера, 14:30
    +1
    Придет время и нам придется раз и навсегдаиуниятожить Польшу как главную угрозу России
  41. tralmaster
    tralmaster Вчера, 14:33
    0
    Чем меньше шавка тем громче лает на слона,
  42. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:35
    0
    Депутат ЕП от Польши: «Россия представляет угрозу и она должна быть уничтожена навсегда»
    . Скопище бесноватвх и прочих, разноцветных...
    Там ловить нечего, Плюнуть и забыть.
  43. ArhipenkoAndrey
    ArhipenkoAndrey Вчера, 14:35
    +1
    Наоборот пора ликвидировать польшу, как самостоятельное государство, в Европе спокойней станет.
  44. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 14:38
    +1
    Польская гиена в своём репертуаре.
    Никак не могут успокоится с17- го века, что Россия не дала Речи Посполитой стать свердержавоц подмять под себя всю Русь.
    Никак не переболеют бешенством.
    Как всегда закончится большими проблемами для поляков.
    Польские пляски на граблях продолжаются.
    В этом они похожи на украинцев.
    Не зря Черчилль назвал польскую элиту-гнуснейшими из гнусных.
  45. ZeeD
    ZeeD Вчера, 14:42
    +3
    А не пора ли поставить вопрос о существовании Польши, так, чисто в ответ на заявление этой старой ведьмы и перекрыть поставки всего и вся в/из Польши? Перекрыть весь транзит через РФ в интересах пшеков и тд...
  46. SUKRAM
    SUKRAM Вчера, 14:46
    0
    I really need some of the stuff she has obviously been taking, real rocket fuel.
  47. Ru_Na
    Ru_Na Вчера, 14:48
    +4
    Обида, зависть и собственная неполноценность, вот что движет такими вот ярыми русофобами. Поляки до сих пор не могут забыть о разделах своего государства, о том что сами, своей непомерной жадностью и глупостью угробили свою Речь Посполитую, они по прежнему надеются на второй шанс и вновь их взоры обращенны в сторону англосаксов. Вот только как показала история, ничего хорошего Варшаву не ждёт.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 15:24
      -1
      Цитата: Ru_Na
      Обида, зависть и собственная неполноценность, вот что движет такими вот ярыми русофобами. Поляки до сих пор не могут забыть о разделах своего государства, о том что сами, своей непомерной жадностью и глупостью угробили свою Речь Посполитую, они по прежнему надеются на второй шанс и вновь их взоры обращенны в сторону англосаксов. Вот только как показала история, ничего хорошего Варшаву не ждёт.

      Да уж жаба их душит по полной.
  48. Е В
    Е В Вчера, 14:50
    +1
    От польской падали другое и не ожидаешь.
  49. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Вчера, 14:56
    0
    Друзья, не о том думаете (о польском недодепутате). Надо думать готов ли каждый из нас в войне? Собран ли "тревожный чемодан", знает ли каждый из нас алгоритм действий в час "Х", подготовлено ли своё "рабочее место" к работе в чрезвычайных условиях... и т.д. и т.п.
  50. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 14:56
    +1
    Надо империю ЕС раздробить, но чажко нам будет.
    Ребята из ИЕС задолбали, хотя в принципе ничего нового с середины прошлого века, только они стали сильнее из-за глупцов поверивших им.