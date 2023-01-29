Депутат ЕП от Польши: «Россия представляет угрозу, и она должна быть уничтожена навсегда»

Европейский парламент и многие другие парламенты по всему миру назвали Россию террористическим государством и она должна быть ликвидирована

Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и т.д. Все эти ресурсы принадлежат отдельным народам, проживающим на этих территориях

Россия должна перестать существовать в сегодняшних границах, распад "агрессивной империи" принесет неоспоримые преимущества демократическим государствам Европы и Центральной Азии. Запад должен покончить с Россией навсегда, с таким заявлением выступила экс-министр иностранных дел и бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга.Западному миру не нужна сильная и независимая Россия, способная давать отпор и постоять за себя. А вот разбитая на множество мелких государств, не владеющая своими недрами и природными богатствами Запад вполне устраивает. Недаром в Киеве вслед за своими заокеанскими хозяевами уже неоднократно повторяли о необходимости развалить Россию и даже рисовали какие-то там карты с "новыми" государствами.Депутат ЕП от Польши Фотыга заявила об опасности, которую Россия якобы представляла на "протяжении веков". По ее словам, если сейчас "империю" не остановить, то она продолжит движение на Запад и оккупирует все демократические страны. Конфликт на Украине показал, что Москва не намерена останавливаться в имеющихся территориальных рамках, поэтому с ней необходимо покончить.- заявила представительница Польши.Она предложила странам Запада продумать концепцию создания на пророссийской территории "свободных и независимых" государств, основой которых станут коренные народы. А западные страны будут заботиться об их процветании. Также Запад установит контроль над богатствами России, потому что, как оказывается, у России нет ничего, это все принадлежит народам, которые Москва "нещадно эксплуатирует".- добавила Фотыга.Распад России принесет кое-какие трудности, но эти риски гораздо менее опасны, чем существование России в сегодняшнем виде, подвела итог депутат Европарламента.