Американский Институт изучения войны заявил о якобы замедлении наступления штурмовых групп ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Обычные российские части участвуют в боях в Бахмуте, чтобы активизировать там российское наступление. Боевые кадры, опубликованные 20 января, показывают, что Воздушно-десантные войска России действуют вокруг Бахмута, кадры показывают БМД-4М - механизированную технику, используемую исключительно ВДВ

Темпы наступления российских войск на Донбассе якобы замедляются, ЧВК "Вагнер" несут большие потери, командование российской группировки вынуждено бросать в бой под Бахмутом кадровые части. К такому выводу пришел американский аналитический центр, более известный как ISW (Institute for the Study of War) - Институт изучения войны.Аналитики центра, изучив появившиеся после 20 января материалы, в том числе и видео боев в районе Бахмута (Артемовска) установили, что в окрестностях города появились кадровые части российских ВДВ, причем в самом Бахмуте по-прежнему наступают только штурмовые группы ЧВК "Вагнер". На основе этого был сделан вывод, что появление десантников говорит о якобы больших потерях штурмовиков, уже не способных самостоятельно взять Бахмут.- заявили американские аналитики.Исходя из предположения о больших потерях, ISW делает вывод, что темпы наступления российских войск падают, а, соответственно, у ВСУ появляется возможность отбить город назад, подтянув резервы.На самом деле все не так радужно, как представляется американцам. Действительно, в районе Бахмута действуют кадровые части российской армии, но на значительно отдалении от города, они держат фланги и ведут собственное наступление во взаимодействии с "музыкантами". В самом Бахмуте работают только штурмовики "вагнеровцев", при этом, как подчеркнул Евгений Пригожин, задачи немедленно взять город не стоит, основная цель - перемолоть как можно больше личного состава ВСУ. При такой тактике говорить о замедлении наступления - это показать свою некомпетентность.