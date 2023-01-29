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Американский Институт изучения войны заявил о якобы замедлении наступления штурмовых групп ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

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Американский Институт изучения войны заявил о якобы замедлении наступления штурмовых групп ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Темпы наступления российских войск на Донбассе якобы замедляются, ЧВК "Вагнер" несут большие потери, командование российской группировки вынуждено бросать в бой под Бахмутом кадровые части. К такому выводу пришел американский аналитический центр, более известный как ISW (Institute for the Study of War) - Институт изучения войны.


Аналитики центра, изучив появившиеся после 20 января материалы, в том числе и видео боев в районе Бахмута (Артемовска) установили, что в окрестностях города появились кадровые части российских ВДВ, причем в самом Бахмуте по-прежнему наступают только штурмовые группы ЧВК "Вагнер". На основе этого был сделан вывод, что появление десантников говорит о якобы больших потерях штурмовиков, уже не способных самостоятельно взять Бахмут.

Обычные российские части участвуют в боях в Бахмуте, чтобы активизировать там российское наступление. Боевые кадры, опубликованные 20 января, показывают, что Воздушно-десантные войска России действуют вокруг Бахмута, кадры показывают БМД-4М - механизированную технику, используемую исключительно ВДВ

- заявили американские аналитики.

Исходя из предположения о больших потерях, ISW делает вывод, что темпы наступления российских войск падают, а, соответственно, у ВСУ появляется возможность отбить город назад, подтянув резервы.

На самом деле все не так радужно, как представляется американцам. Действительно, в районе Бахмута действуют кадровые части российской армии, но на значительно отдалении от города, они держат фланги и ведут собственное наступление во взаимодействии с "музыкантами". В самом Бахмуте работают только штурмовики "вагнеровцев", при этом, как подчеркнул Евгений Пригожин, задачи немедленно взять город не стоит, основная цель - перемолоть как можно больше личного состава ВСУ. При такой тактике говорить о замедлении наступления - это показать свою некомпетентность.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
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43 комментария
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  1. Fisherman
    Fisherman Вчера, 13:58
    +18
    Тут скорее идёт концентрация сил для укрепления флангов и осуществления дальних прорывов с закреплением позиций, а это уже не работы для штурмовиков Вагнера. Так что информация отличная, каждый делает свои выводы исходя из своих "хотелок". И мысль, что на войне идут потери - она как бы неновая....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 14:01
      +6
      Просто в городе плотная застройка и там ВСУшники прилично окопались.
      В последние дни нашими бойцами были выбиты підрозділы 77-й ОАЭМБр и 128-й ОГШБр из Краснопольевки, которая расположена на автошляхе, ведущем в Северск. Причем «музыканты» развивают наступление на Раздоловку и Веселое. Одновременно идут бои в районе Благодатного, Красной Горы и ж/д Ступки, что не позволяет ВСУшникам маневрировать резервами.

      Что касается самого Бахмута/Артемовска, то в городе идет ожесточенное уличное сражение в районах Мясокомбината, Забахмутки и Дамбы. На армейском чате 60-й ОМБр ВСУ говорится, что «музыканты» вплотную подошли к селу Ивановское, захватив ряд доминирующих над Часовым Яром высот.

      В последнее время в сводках новостей все громче звучит слово «Угледар». В этом городе оборону держит 72-я бригада «Черных запорожцев», и все попытки отправить к ней на подмогу підрозділы 79-й ОДШБр и 68-й ОЕБр пресекаются нашими артиллеристами. Напряженка у укровермахта с живой силой, судя по всему, наблюдается везде.

      https://svpressa.ru/war21/article/360460/
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 14:09
        +8
        Застройку с всуками нужно ровнять под ноль потом уже заходить.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 14:22
          +8
          Штатникам лишь бы громче гавкать, да написать ерунду о России.Других целей нет
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 14:33
            +6
            Полосатики пишут целенаправленно... скакуасов поддержать/взбодрить, заодно у наших, некоторых, сомнения зародить. Стандартные методы, как по учебнику.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 16:03
              -1
              Цитата: rocket757
              ....у наших, некоторых, сомнения зародить. Стандартные методы, как по учебнику.

              Ну ну! Учить нас , как нам против их марионеток лучше воевать.Только и вспомнить слова Лаврова wassat
              ....и слово Лавров в веках
    2. poquello
      poquello Вчера, 15:01
      0
      Цитата: Fisherman
      Тут скорее идёт концентрация сил для укрепления флангов и осуществления дальних прорывов с закреплением позиций, а это уже не работы для штурмовиков Вагнера.

      да тупые они, десантура там изначально на флангах,
      "на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 16:10
        0
        Американский Институт изучения войны заявил о якобы замедлении наступления штурмовых групп ЧВК «Вагнер» под Бахмутом
        а сами, окошко поглядывают, а вдруг....
  2. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 14:00
    +11
    Институт бездарей! Они что считают, что вагнер в одну каску будет войсковые операции проводить? Конечно, у них там на Западе, ЧВК отдельные задачи выполняют, но какие задачи-конвои сопровождать и нефтяные вышки охранять. А тут классическая война со фронтами и боевыми действиями высокой интенсивности. Вагнер выполнят роль наконечника копья, которые протыкает оброну особенно успешно в городской застройке, а дальше в ход идут мобильные подразделения Вс РФ. Стрелковые части и резервисты закрепляются на освобожденной территории, а бронетанковые и механизированные, под прикрытием арты жмут дальше через прорыв в фронте в поля и лесопосадки. и первыми в таком наступлении идут десантники и морская пехота в силу того что у них машины большим количеством разведприборов оснащены ну и выучка и боеспособность и мобильность выше. У нас эти части выполняют роль ту же, что у противника ДРГ на легкой колесной технике. Определение переднего края обороны противника и поиск обхода узлов обороны.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 14:32
      +4
      соответственно, у ВСУ появляется возможность отбить город назад, подтянув резервы.

      Создаётся такое впечатление , что этот Американский институт изучения войны работает на лево . Кинуть такую морковку укрорейху , что они вот - вот заберут обратно Бахмут/Артёмовск , надо только резервы подтянуть . Работая в кооперативе с этим институтом ВДВ РФ ждут эти резервы на окраине , чтобы не бегать потом за ними по полям . Картина маслом . И фронт оголили , сняв резервы , и скопом отправились к Бендере . Ай да Институт изучения чего то .
  3. igorbrsv
    igorbrsv Вчера, 14:05
    +1
    Вроде бы писали здесь же. Вперёд идут штурмовики, за ней пехота. При попадании штурмовиков в огненный мешок, оказывает поддержку пехота request
    Ну американцы не читали. Обленились
  4. Bingo
    Bingo Вчера, 14:07
    +5
    Ребят, рекомендую почитать иностранную прессу. Там вообще говорится о том, что фронт стабилизирован и недвижим, они как раз создают иллюзию сидения в окопах, а-ля ПМВ. Вот так и воспринимайте очередную пропаганду. Тут смысл ИХ публикации - добавление к ИХ картине мира "Стороны вкопались в землю, Россия исчерпала даже силы Вагнер Групп и замещает их. Однако украинское наступление в последние дни тоже имеет скромные успехи"
    Ребят, никаких там Соледаров нет в помине. Вы не понимаете, о чем они пишут, там комментируется просто та картина, что создана прессой до этого. В ней укра наступает, мы отбиваемся, иногда бросая смертников-вагнеровцев в контратаки чтоб замедлить наступление, но они уже вон пишут - кончились
    1. invisible_man
      invisible_man Вчера, 14:14
      +7
      Нью-Йорк Таймс:

      "Ukraine says that its forces have retreated from Soledar after an intense battle. Ukraine’s military acknowledged a gain for Russian forces that brings them closer to encircling the strategic eastern city of Bakhmut".

      Перевод: "Украина заявляет, что ее подразделения отступили от Соледара после напряженного боя. Украинские военные признали достижение российских войск, которое приближает их к окружению стратегически важного города Бахмут на востоке".

      https://www.nytimes.com/2023/01/25/world/europe/ukraine-soledar-retreat.html
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 14:32
        +1
        Хотите про NYT? Да нате:
        https://www.nytimes.com/2023/01/27/us/politics/tanks-ukraine.html
        Когда спутниковые снимки показали, что русские возводят вдоль линии фронта основные и второстепенные линии оборонительных траншей, аналитики американского правительства начали год с прогнозов о том, что вероятным исходом 2023 года станет смертоносная патовая ситуация. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт может оказаться на руку России, Соединенные Штаты и их союзники начали более серьезные дискуссии касательно того, как можно изменить динамику борьбы в пользу Украины.

        Проскакивает заметочка - ой-вей, село курятино, чтоб наступать куда-то. Что это такое? Американец не понял. Ему дали это как на линии фронта русские взяли крыльцо, чтоб приступить к штурму сарая, а сам фронт стоит. И вот как он стоит и как надо срочно все менять, чтоб очистить не за полгода от русских Украину - идет приведенная мной статья
        1. invisible_man
          invisible_man Вчера, 14:40
          +2
          Когда есть реальное продвижение, западная пресса об этом пишет.
          Вы дали ссылку на прогноз. Прогнозы там публикуют регулярно, звучат они не всегда адекватно (например, в феврале прошлого года предсказывали падение Киева за 3 дня), но и реальную обстановку никто стороной не обходит.
          1. Bingo
            Bingo Вчера, 14:59
            -1
            Я вам написал о картине, которую рисуют СМИ. Можно упоминать о реальных н.п. и что их взяли, но не объяснять, что это. Не говорить, например о том, что в боях за Артемовск и Соледар ВСУ банально уже обескровлена. Просто - русские взяли пгт. Кстати, именно так например шепелявит Латынина. Смысл этого не давать, представлять с одной точки зрения - взят сарай. Никаких Соледаров не было - не было катастрофы с мясорубкой. Был просто взят пгт Соледар, ну это как "жабьи прыжки" у ВСУ были в серой зоне до СВО - приперся в незанятое село, флаг повесил. Одно и то же с уничтожением аж нескольких бригад, да?
            Стоит фронт, стоит. Как в ПМВ - сидят по окопам и ничего не делают.
            Кстати, именно потому, что фигарят ассоциацию с ПМВ - так нервно на западе отреагировали на отказ Селянского от Рождественского перемирия. Они-то думают, что у нас так же, как с тем Рождественским перемирием, все по окопам сидят и ждут когда в футбол на нейтралке поиграть с противником
          2. igorbrsv
            igorbrsv Вчера, 15:51
            0
            Западная пресса пишет только то, что им разрешают и только тогда разрешают, когда скрыть невозможно. При этом всё преподносится довольно мягко. Иначе вмиг дело заведут и аккредитации лишат. Пожизненный "цик с гвоздями" ( цитата из к/ф "Кин-дза-дза")
    2. Комментарий был удален.
  5. wanna
    wanna Вчера, 14:09
    0
    Не могу поверить, что не читал на этом сайте, что сотрудник компании Pfizer признался, что компания Pfizer создавала вариант нового коронавируса для извлечения прибыли.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 15:52
      0
      Я чёт тоже статьи не заметил по этому поводу
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 14:10
    +5
    Это просто засада для ВСУ. Они в Соледаре потеряли столько - до сих пор коллонами гробы вывозят. А из Артемовска, видимо, эшелонами надо будет везти. А это те резервы, которыми они собирались где то наступать... так что пока все идет, как идет. И если реально потери 1:15 - то украинец кончится намного раньше, чем соберется "в наступ".
  7. Alien From
    Alien From Вчера, 14:11
    -1
    Про этот Вагнер мы слышим каждый день, про народные милиции республик тоже, а где наше мо? В сводках?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 14:30
      +4
      По телеканалу "Звезда"в новостях и авторских передачах.Военкоров и тем более блогеров к действующей армии не подпускают.
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 14:53
        -3
        Почему не подпускают? Хотят от народа что-то неприглядное скрыть? Так одна мобилизация показала ВСЕ!
    2. Gromit
      Gromit Вчера, 15:55
      -2
      Про Вагнер мы слышим каждый день, т.к. они проплатили свою рекламу. А ФАН, где и царьград и русвесна и свободная пресса и военкоры, принадлежит олигарху Пригожину.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 16:05
        -3
        Цитата: Gromit
        Про Вагнер мы слышим каждый день, т.к. они проплатили свою рекламу

        Внимание, вопрос: зачем "Вагнеру" реклама в РФ? Это государственная ЧВК, кому надо - о ней и так знает...

        Цитата: Gromit
        ФАН, где и царьград и русвесна и свободная пресса и военкоры, принадлежит олигарху Пригожину

        Доказательства найдутся, или "джентльменам верят на слово"? И, да - слово "олигарх" означает немного другое, вы... невнятны request wink
  8. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 14:14
    -3
    Маленькие армии (в том числе и вагнеровцы) хороши, но у них один существенный недостаток они быстро кончаются. Естественно идут потери, только потери не сопоставимые с орковскими, иначе у нас тюрьмы были пустыми и в Африке не одного вагнеровца не осталось, даже если принять потери один наш и пять орков. Мне другое интересно все же видят что это сражение идёт не в пользу окраине, это геноцид какой то по отношению к оркам, видно запад тоже наелся бандеровцами, им других национальностей ещё переваривать и переваривать понаехавших.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 14:54
      +3
      "Орки" - это русские. В украинском нарративе таким образом расчеловечивается противник. Они - "воины света", "эльфы", "щит европейской цивилизации от азиатских орд". Такие формулировки прекрасно ложатся на клиповое подростковое сознание украинцев. Орками их называть было бы неправильно. Типа: " [email protected]#$! - Сам @#$!". В русском языке есть более зрелое, взрослое, подходящее определение культурного феномена украинства и украинствующих - бесы.
  9. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 14:27
    +2
    Главное - сберечь наших ребят! И, конечно, армия должна поддерживать и "музыкантов", и ополченцев - главное, чтоб фашистов уничтожали с на меньшими потерями!
  10. Андрей1966
    Андрей1966 Вчера, 14:43
    0
    Даже если амедлили и замедлили. И чО?
  11. Evgenuy
    Evgenuy Вчера, 14:52
    -4
    Я что-то не знаю,Бахмут же взяли вроде как давно наши????
    1. Blackgrifon
      Blackgrifon Вчера, 14:58
      +2
      Вы с чем-то путаете. За Бахмут (Артемовск) идет сражение уже несколько месяцев. Только недавно удалось взять Соледар, полуохватить Северск и Бахмут. 404 бросает постоянно туда части - как территориалов, так и более ценных для них кадровиков. Выбивание последних не раз заявлялось разными военкорами и экспертами как одна из главных целей сражения за Бахмут (помимо взятия города и прорыва фронта).
  12. Blackgrifon
    Blackgrifon Вчера, 14:55
    0
    Американский Институт изучения войны заявил о якобы замедлении наступления штурмовых групп ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

    И 29.01 приходит очередная новость о взятии очередного населенного пункта бойцами из ЧВК...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 15:59
      -1
      Всё правильно. А чё так медленно взяли? Там на западе обделаться успели, а высушить нет fellow
      Это бесчеловечно и унизительно
  13. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 15:13
    0
    Не пойму, они нас подгоняют чтоли?
    Им то чего-то наших темпов?!
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 15:35
    -1
    Бахмут надо ровнять с землёй: потом восстановим.
  15. lubesky
    lubesky Вчера, 15:45
    -1
    Банальная некомпетентность от вроде бы компетентного ресурса. Штаты не знают разницу между штурмовыми отрядами и ВОЙСКОВОЙ операции??? Каждый занят своим делом, взаимодействуя со всеми родами войск. В случае штурмовых отрядов в условиях городского боя такое взаимодействие минимально
  16. Владимирский
    Владимирский Вчера, 15:50
    +1
    Чем больше заблуждается противник (теперь уже не "вероятный" - реальный), тем лучше.
  17. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Вчера, 15:50
    -1
    Все ,что происходит в Бахмуте это душевный ананизм.Квадрат ,налет авиации (бомбардировщиков).После пусть журналисты размышляют об эффективности бомбометания с предельной высоты.И молодые лётчики получат первое боевое крещение.
  18. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Вчера, 15:57
    0
    Всегда надо уничтожать то ,что вызывает боевое столкновение. Дерутся за Бахмут? Удар и за развалины драться смысла нет. Просто все боятся взять на себя ответственность.ВДРУГ ПОТОМ НЕ ПУСТЯТ Европейские ДВОРЦЫ ужинать и обниматься с европейскими проститутками подлость. Это типо в Энергосбыт оплата первого числа проплачено , бухгалтер провела оплату 20 и нормальный человек числится в должниках. А сучка его координаты на распродажу имущества.Гнилье...И ей гниде орден ,она нашла врага Энергосбыта. Дурочка не поймет ,что сдохнет в здании Энергосбыта под обломками железобетона.
  19. АдинРумън
    АдинРумън Вчера, 16:09
    -4
    Прикольно, сегодня в комментариях меньше навоза. Вот что Шабат животворящий делает!
  20. УАЗ 452
    УАЗ 452 Вчера, 16:50
    -3
    Замедление?! "Вагнер" в Бахмуте с августа прошлого года успешно продвигается - куда уж ещё медленнее?
  21. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 18:59
    0
    Темпы наступления российских войск на Донбассе якобы замедляются,
    Тише едешь,дальше будешь ! yes
  22. G N
    G N Вчера, 19:01
    -1
    А что они написать могут? В 45 году Гитлер тоже писал и говорил что Красная Армия вот вот проиграет войну!! Очень скоро укрорейх перестанет существовать от слова СОВСЕМ!!!