Боевая работа ведётся круглосуточно: кадры поражения войск ВСУ в ночное время

Российские войска ведут активные наступательные действия на обширном фронте. Идёт штурм Угледара и Марьинки, бойцы ЧВК «Вагнер» теснят противника в Артёмовске и западнее Соледара, осуществляется разрушение созданного для продвижения на Луганск плацдарма ВСУ перед оборонительной линией ВС РФ Кременная-Сватово. При этом боевая работа ведётся круглосуточно.В районе населённого пункта Невское, находящегося северо-западнее Кременной, артиллеристы накрыли колонну автотранспорта неприятеля по целеуказанию разведывательного беспилотника. Противник разместил машины вдоль лесополосы, традиционно расставив их в плотном походном строю. Это позволило российским расчётам при минимальных усилиях уничтожить крупное скопление вражеских сил. Выжившие украинские военные разбежались по лесопосадкам.В ближней зоне и в тылу противника в ночное время активно работают ДРГ. Спецназовцы из Донецкого корпуса огнём из противотанкового комплекса ликвидировали БМП неприятеля и разместившуюся рядом с техникой группу украинских мотострелков.Ночью пытаются действовать и украинские ДРГ. Один из отрядов диверсантов был обнаружен на передовой во время подготовки к пересечению линии соприкосновения. Боевая группа противника была ликвидирована несколькими выстрелами из ПТРК.