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Боевая работа ведётся круглосуточно: кадры поражения войск ВСУ в ночное время

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Боевая работа ведётся круглосуточно: кадры поражения войск ВСУ в ночное время

Российские войска ведут активные наступательные действия на обширном фронте. Идёт штурм Угледара и Марьинки, бойцы ЧВК «Вагнер» теснят противника в Артёмовске и западнее Соледара, осуществляется разрушение созданного для продвижения на Луганск плацдарма ВСУ перед оборонительной линией ВС РФ Кременная-Сватово. При этом боевая работа ведётся круглосуточно.


В районе населённого пункта Невское, находящегося северо-западнее Кременной, артиллеристы накрыли колонну автотранспорта неприятеля по целеуказанию разведывательного беспилотника. Противник разместил машины вдоль лесополосы, традиционно расставив их в плотном походном строю. Это позволило российским расчётам при минимальных усилиях уничтожить крупное скопление вражеских сил. Выжившие украинские военные разбежались по лесопосадкам.

В ближней зоне и в тылу противника в ночное время активно работают ДРГ. Спецназовцы из Донецкого корпуса огнём из противотанкового комплекса ликвидировали БМП неприятеля и разместившуюся рядом с техникой группу украинских мотострелков.
Ночью пытаются действовать и украинские ДРГ. Один из отрядов диверсантов был обнаружен на передовой во время подготовки к пересечению линии соприкосновения. Боевая группа противника была ликвидирована несколькими выстрелами из ПТРК.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 14:38
    +3
    Интересно,когда освободят Угледар,Артемовск итд "институт изучения войны"тоже этого не заметит?
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 14:52
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Интересно,когда освободят Угледар,Артемовск итд "институт изучения войны"тоже этого не заметит?

      Хозяин запрет наложил, освещать все американские "институты" могут, только победы бандерштадта .
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 15:15
        0
        Так в ТСША всегда освещают только победы, остальное это не они и вообще этого не было. И что мы хотим от их обученных?
  2. Gekki66
    Gekki66 Вчера, 14:43
    +3
    Красиво! Страшно красиво! Какую психику надо иметь, зная, что тебя отправляют на убой? Или их накачивают чем-то?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 14:51
      +10
      Дело не в психике.Каждый боец уверен,что для него пули или снаряда не произведено.Ну,и мотивация.Самое хреновое,что они уверены,что защищают свою родину,близкиз.Там отлично отработана пропаганда
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 15:06
        +6
        Цитата: dmi.pris1
        Самое хреновое,что они уверены,что защищают свою родину,близкиз.Т

        Они верят, что запад им только помогает, а не использует как контрацептив против России.
        Ни жизнь в Российской империи, ни СССР та и научило их, что для запада они только рабы. Даже 30 лет после развала, вкалывая за кордоном гастарбайтерами, испытывая унижения, всё равно сами лезут на запад. И топчут в дерьмо, но они сами в него лезут, да ещё от счастья облизываются.
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Вчера, 16:37
        +1
        Я всегда говорил-ИНФА самое сильное оружие. И не важна Истинная или Ложная. Без войны завоевали страну. На этом и сыграем...
  3. Е В
    Е В Вчера, 14:54
    +2
    Поголовье небратьев попало под сокращение.
  4. Rage66
    Rage66 Вчера, 15:26
    +2
    Уничтожить все пограничные с западом жд станции. Это половина победы! soldier
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 15:26
    +1
    Да, печально видеть ка болезни головного мозга лечатся ракетными ударами. А других средств под рукой и нет.
    1. Rage66
      Rage66 Вчера, 16:05
      +2
      Другие средства есть. Руки не дошли soldier
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 16:38
      +1
      То вам так кажется-это средство в действии, и давно...и продолжает работать. И постепенно работает.Правда нужно время.
  6. Ныробский
    Ныробский Вчера, 20:04
    0
    Для матрасов и злочинной влады Зеленского, весь украинский народ имеет такую же ценность как стакан семечек. Всех в шелуху. Зеля понимает то, что живёт только до той поры, пока кто то за него дохнет. Как только дохнуть станет некому, то и ему крышка настанет. Жаль что население бандеростана этого не понимает и думает, что они воюют с агрессором, который по сути идёт их избавить от этого клоуна, который сделал всё для того, что бы эта война состоялась и персонально ответственен за миллионы беженцев и сотни тысяч погибших. Этой гниде лучше самоуничтожиться, как это сделал его кумир Гитлер, но у него не хватает духа. Придётся помогать.