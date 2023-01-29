Власти Украины сняли бронь от мобилизации с половины работников, ранее призыву не подлежащих

Отрицаемая властями Украины повальная мобилизация набирает обороты, Киеву кровь из носу необходимо поставить под ружье до конца февраля 100 тысяч мобилизованных. Дошло уже до того, что режим снял бронь с 50% работников стратегических направлений, ранее призыву не подлежащих. Такая информация приходит сегодня из Киева.
Режим Зеленского вводит тотальный контроль за средствами СМИ и просто гражданами, запрещая снимать и выкладывать в Сеть факты насильственной мобилизации, которые массово появились на украинских ресурсах. По официальной версии, никакой мобилизации на Украине нет, поскольку ВСУ в пополнении якобы не нуждаются. На самом деле все наоборот, большие потери и угроза нового наступления российской армии вынуждают Киев грести всех подряд, включая работников, ранее имевших бронь от призыва.
Согласно ранее действующему указу властей, украинские предприятия "важного сектора экономики", в основном ВПК, могли установить бронь на 100% своих работников, таким образом избавив их от участи сложить голову в защиту интересов Зеленского и его хозяев. Новый указ ополовинил эти списки, оставив под защитой всего 50% работников. К тому же этим же указом предприятия до 31 января 2023 года должны представить в военкоматы списки всех работников без исключения. Кроме того, бронь снимают с таможенников и чиновников.
По данным ТГ-канала "Страна V", появление указа привело к увольнению рабочих с некоторых заводов, таким образом они стараются избежать попадания в списки военкоматов, так как это означает 100% отправку на фронт и гибель во славу нынешних властей. Несмотря на попытки Киева скрыть реальное положение дел на фронте, информация все равно доходит до населения, высокие потери ВСУ непременно приведут к слому сознания, что уже и происходит. Все меньше желающих идти и воевать.
Между тем, в НАТО провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что на сегодняшний день в украинской пехоте осталось менее 20% имеющих реальный боевой опыт, а среди мобилизованных, имеющих опыт срочной службы, снизился до 10%, остальные вообще оружия в руках не держали. Тогда как на начало СВО профессиональных контрактников в пехотных бригадах ВСУ было не менее 50%, а среди мобилизованных боевой опыт участия в боях на Донбассе или просто опыт срочной службы составлял больше 65%. Это стало результатом катастрофических потерь, российские войска выбили почти все кадровые части ВСУ.