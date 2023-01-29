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Власти Украины сняли бронь от мобилизации с половины работников, ранее призыву не подлежащих

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Власти Украины сняли бронь от мобилизации с половины работников, ранее призыву не подлежащих

Отрицаемая властями Украины повальная мобилизация набирает обороты, Киеву кровь из носу необходимо поставить под ружье до конца февраля 100 тысяч мобилизованных. Дошло уже до того, что режим снял бронь с 50% работников стратегических направлений, ранее призыву не подлежащих. Такая информация приходит сегодня из Киева.


Режим Зеленского вводит тотальный контроль за средствами СМИ и просто гражданами, запрещая снимать и выкладывать в Сеть факты насильственной мобилизации, которые массово появились на украинских ресурсах. По официальной версии, никакой мобилизации на Украине нет, поскольку ВСУ в пополнении якобы не нуждаются. На самом деле все наоборот, большие потери и угроза нового наступления российской армии вынуждают Киев грести всех подряд, включая работников, ранее имевших бронь от призыва.

Согласно ранее действующему указу властей, украинские предприятия "важного сектора экономики", в основном ВПК, могли установить бронь на 100% своих работников, таким образом избавив их от участи сложить голову в защиту интересов Зеленского и его хозяев. Новый указ ополовинил эти списки, оставив под защитой всего 50% работников. К тому же этим же указом предприятия до 31 января 2023 года должны представить в военкоматы списки всех работников без исключения. Кроме того, бронь снимают с таможенников и чиновников.

По данным ТГ-канала "Страна V", появление указа привело к увольнению рабочих с некоторых заводов, таким образом они стараются избежать попадания в списки военкоматов, так как это означает 100% отправку на фронт и гибель во славу нынешних властей. Несмотря на попытки Киева скрыть реальное положение дел на фронте, информация все равно доходит до населения, высокие потери ВСУ непременно приведут к слому сознания, что уже и происходит. Все меньше желающих идти и воевать.

Между тем, в НАТО провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что на сегодняшний день в украинской пехоте осталось менее 20% имеющих реальный боевой опыт, а среди мобилизованных, имеющих опыт срочной службы, снизился до 10%, остальные вообще оружия в руках не держали. Тогда как на начало СВО профессиональных контрактников в пехотных бригадах ВСУ было не менее 50%, а среди мобилизованных боевой опыт участия в боях на Донбассе или просто опыт срочной службы составлял больше 65%. Это стало результатом катастрофических потерь, российские войска выбили почти все кадровые части ВСУ.
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82 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 15:06
    +9
    Режим Зеленского вводит тотальный контроль за средствами СМИ и просто гражданами, запрещая снимать и выкладывать в Сеть факты насильственной мобилизации, которые массово появились на украинских ресурсах. По официальной версии, никакой мобилизации на Украине нет, поскольку ВСУ в пополнении якобы не нуждаются. На самом деле все наоборот, большие потери и угроза нового наступления российской армии вынуждают Киев грести всех подряд, включая работников, ранее имевших бронь от призыва.


    И протесты под запретом в стране молодой так называемой демократии.Ну а в принципе что такого делает сейчас украинский ВПК и зачем он нужен если всем обеспечивает Запад?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 15:11
      -1
      Что то ремонтирует,что то и производит.Вон,хвастались,что поставили в серию САУ "Богдана".Как бы там ни было,несмотря на удары ряд предприятий в Киеве,Харькове,продолжают работать.Это огромные площадки и поразить все там маловероятно.Уничтожить можно только штурмуя.
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 15:24
        +16
        Так с первых дней говорилось они погонят на убой всех. Дальше старики и женщины. Посмотрите на тех амбалов что сгребают с улиц и утаскивают они готовы кого угодно отправить только бы не они.
        1. LukaNord
          LukaNord Вчера, 15:34
          +7
          Цитата: Mitos
          Так с первых дней говорилось они погонят на убой всех. Дальше старики и женщины.

          хата с краю уже не работает Их гонят на убой наемники и бандеровцы Связывая кровью ! И таблетками натовскими кормят ..И они прут на пулетами ..
          А у нас у Руссих ВСЕ идет как нужно

          Храни Бог руссие дружины !! Все так ,это голос Рссии

          Черти англосаские
        2. Metallurg_2
          Metallurg_2 Вчера, 16:00
          +6
          Так ведь несколько задохликов не смогут мобилизовать одного амбала. Вот амбалы и в тылу
        3. lucul
          lucul Вчера, 16:06
          +2
          Так с первых дней говорилось они погонят на убой всех. Дальше старики и женщины. Посмотрите на тех амбалов что сгребают с улиц и утаскивают они готовы кого угодно отправить только бы не они.

          Ну и как там ,много богоизбранных в окопах ВСУ ? )))
        4. частное лицо
          частное лицо Вчера, 16:21
          +3
          Так с первых дней говорилось они погонят на убой всех

          Так они и не прочь повоевать это только наши СМИ все говорят что их сгоняют на войну насильно. Люди которые насильно призваны не будут так упорно сопротивляться а ещё и контратаковать.
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Вчера, 16:37
            +3
            не будут так упорно сопротивляться а ещё и контратаковать.
            ....ещё как будут когда накачать ДЭЛКом..для справки при Союзе психотропные ОВ являлось боевым ОВ..однако когда подписывали соглашение об запрете химоружия, психотропные ОВ в него не попали..а Ди Этил Лизергиновая Кислота это детище гендеров...и его у них пруд пруди....так что могут..в подтверждение мой первенец рассказал как эти утырки прут,..говорит это для нас просто тир..страшный тир
        5. alexoff
          alexoff Вчера, 16:24
          0
          Не с первых дней, а раньше. Еще в конце 2021 года опубликовали закон, что почти все женщины стали военнообязанными, даже библиотекарши и официантки
        6. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 16:26
          +2
          Это точно. Украинский национальный девиз:,, продам брата- заработаю на хату,,)
          1. LukaNord
            LukaNord Вчера, 16:42
            +6
            Цитата: Андрей Николаевич
            Это точно. Украинский национальный девиз:,, продам брата- заработаю на хату,,)

            И сало лучше перепрятать...В СССР обычно кладовщики были с украины ..Жадные жуть ,снега и песка не выпросишь И все у них для сэбе и нэма
        7. svp67
          svp67 Вчера, 19:52
          0
          Цитата: Mitos
          Посмотрите на тех амбалов что сгребают с улиц и утаскивают они готовы кого угодно отправить только бы не они.

          Почитайте Паустовского, век назад, его, гражданина РСФСР, точно так же призвали в армию УНР...
      2. topol717
        topol717 Вчера, 20:52
        0
        Есть такие ракетки, стратегические, которые могут без особых проблем нести 3-4 боеголовки и еще 5-6 обманок. Для них уничтожение 1 любого не то что завода, а комбината не проблема.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 15:09
    -6
    Украина делает всё правильно. Если уж идёт война на истощение, то конвейер мобилизации должен работать непрерывно. России тоже стоило бы мобилизацию проводить перманентно, а не в рамках ограниченной кампании и создать наконец численный перевес над ВСУ, а затем и кратный. Чтобы иметь неограниченный резерв и инициативу на поле боя.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 15:15
      -8
      Именно так-иметь подготовленный и вооруженный резерв.И его надо было готовить в начале зимы.Когда освободились учебные центры,полигоны..Но мне кажется,что этого не происходит по банальной причине-нечем обмундировать и вооружить.Не хочу ванговать,но мы можем снова получить начало осени 2022 года.Опять наступаем на грабли
      1. сайгон
        сайгон Вчера, 15:30
        +2
        Нет просто понты политические с мобилизацией , есть во что одеть и чем вооружить. Вот только не все генералы решают увы.или к счастью
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 15:36
          +2
          Ну,Вы же видели,что осенью творилось.Родные носились по магазинам за аммуницией,раздербанили все,что висело и лежало в рыболовно-охотничьих магазинах.Во всяком случае ч Краснодарском крае.Привезли мужиков в Молькино-там все забито.Люди ходили,кто в чем.Отправили потом в Майкоп,где коллега и находился на подготовке
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 15:16
      +9
      Украина делает всё правильно. Если уж идёт война на истощение, то конвейер мобилизации должен работать непрерывно.


      Как в Германии 40-ых годов тотальная мобилизация?Ничего не правильно. У немцев потом была демографическая катастрофа и как то они из неё смогли выйти только благодаря плану Маршала.Я не уверен что у Украины будет план Маршала и вообще что она будет в прежнем виде,а главное как там преступно наплевательски относятся к людям,хотя уже сейчас по данным Верховной Рады Украины прямо сейчас там 27,8 млн. человек.А сколько будет через поколение?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 15:24
        +5
        Про тотальную мобилизациб всего и вся,кто говорит?На фронте и в ближайшем тылу надо иметь под лям подготовленных и вооруденных бойцов.Да,и что Вас так взволновало численность населения Украины?У них был шанс.А я лично не хочу видеть подобное видео,когда один танк обороняется от двух колонн врагов.Вы понимаете ,о чем?Или продолжим рассуждать о демографической яме,когда против нас идет война?
        1. Bingo
          Bingo Вчера, 15:31
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Вы понимаете ,о чем?

          Я приведу мнение кадрового офицера Шурыгина, выпускника ЛВВПУ. Он еще при начале мобилизации говорил, что боеготовыми на фронте вся волна очутится не раньше НГ, наступление - в районе февраля может быть только. И соответственно допмобилизация - весной.
          Думаю, слегка прикинув, понимаете, почему такие сроки, ну а про почему допмобилизация - вы и так написали... Ротация.
          ПиСи: представляете, хомяки офисные как телом окрепнут туда-сюда бегать по два раза в год? laughing
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Вчера, 16:37
            -2
            Честно говоря,плюю на "хомяков".Пусть бегут в одну сторону.Вот смотрю на продавцов в том же "DNS",его даже у нас в селе открыли..Здоровые парни,спросишь консультацию по технике-не могут ничего путного сказать...Может в армии чему нибудь толковому научат...Это так,частный случай,наблюдение
            1. AdAstra
              AdAstra Вчера, 16:52
              -1
              Красиво строем ходить и кубики из снега делать?
          2. Стирбьорн
            Стирбьорн Вчера, 16:57
            +4
            Цитата: Bingo
            приведу мнение кадрового офицера Шурыгина, выпускника ЛВВПУ.

            Кадровый офицер в ноябре 1993 года был уволен из рядов Вооружённых Сил РФ wassat
            Цитата: Bingo
            представляете, хомяки офисные как телом окрепнут туда-сюда бегать по два раза в год?

            А вы чьих сам будете? у станка пишите тут?
            1. Bingo
              Bingo Вчера, 18:08
              -3
              А вы чьих будете, чтобы спрашивать?
              А у кадрового офицера Шурыгина обе Чечни и Приднестровье за плечами... Так что помолчите, хоть за умного сойти УЖЕ сложно
              1. Стирбьорн
                Стирбьорн Вчера, 18:41
                0
                Цитата: Bingo
                А у кадрового офицера Шурыгина обе Чечни и Приднестровье за плечами...
                В качестве журналиста fellow
                Цитата: Bingo
                Так что помолчите, хоть за умного сойти УЖЕ сложно
                сказал пользователь, зарегистрировавшийся в октябре 2022, пользователю, зарегистрировавшемуся на ВО в октябре 2014 bully
      2. Сергей028
        Сергей028 Вчера, 15:55
        +6
        А Вам не начхать, на демографическую обстановку на Украине? Я плевать хотел на то сколько там их осталось или останется - Украина как государство скоро перестанет существовать. Меня беспокоит демография родной страны: если до войны это была большая проблема, обусловленная демографической ямой 90-х годов, разрушением института семьи и отсутствием реальных условий для увеличения рождаемости, то теперь это уже катастрофа национального масштаба. Вот об этом нужно задуматься.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 16:35
          -3
          Сергей 028, полностью с Вами согласен. Воюем с хохлаЦким нацизмом а кое кто, переживает о демографии на Украине. Идиотизм какой то! Мне- плевать, сколько населения останется на Украине. Для меня главное- здоровье и жизни наших солдат и нашего населения. Украинцам нужно было раньше думать, до чего они страну доведут. Поделом. Впредь, умней будут.
        2. Mitroha
          Mitroha Вчера, 17:11
          -1
          Цитата: Сергей028
          то теперь это уже катастрофа национального масштаба

          Обоснуете? А то похоже на вброс
          1. Mitroha
            Mitroha Вчера, 20:14
            0
            То есть , кроме минусов обоснований нет?
      3. котик-русич
        котик-русич Вчера, 21:44
        0
        Цитата: Orange-Bigg

        Как в Германии 40-ых годов тотальная мобилизация?Ничего не правильно. У немцев потом была демографическая катастрофа и как то они из неё смогли выйти только благодаря плану Маршала.
        ФРГ "вылезли" из демографической ямы на плечах гастарбайтеров - были заключены межгосударственные соглашения по привлечению рабочих-иностранцев.
        Италией 1955г
        Испанией 1960г
        Грецией 1960г
        Турцией 1961г
        Марокко 1963г
        Южная Корея 1963г
        Португалией 1964г
        Тунисом 1965г
        Югославией 1968г
        fellow
  3. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 15:14
    +3
    в НАТО провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что на сегодняшний день в украинской пехоте осталось менее 20% имеющих реальный боевой опыт, а среди мобилизованных, имеющих опыт срочной службы, снизился до 10%, остальные вообще оружия в руках не держали
    Хорошо-бы, если оно всё так и есть. А не очередная жалобно-просительная статья в стиле - видите как на Украине всё плохо? Давайте им поможем. А всё скорее всего не так, не надо расслабляться. Вот когда будут стоять российские блок посты вокруг Львова и Ивано-Франковска, тогда ещё можно будет верить, да и то с натяжкой таким статьям.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 15:14
    +2
    Ну этого следовало ожидать.
    Запад приговорил Украину, а банде Зеленского на Украину наплевать. Они давно не связывают себя с Украиной.
  5. Хорон
    Хорон Вчера, 15:16
    +7
    Власти Украины сняли бронь от мобилизации с половины работников, ранее призыву не подлежащих

    Укропы готовятся к мощному насуплению, так что тут не сарказм надо включать, а готовится к серьёзным боям, желательно уже сейчас начинать уничтожать не только скопления укропов, но разносить центры сбора и подготовки мобилезантов, военкоматы и полицейские участки, но это не про наших "стратегов" будем и далее "перемалывать" тероборону и потом делать быструю перегруппировку, выпрыгивая из штанов и теряя новейшую технику. recourse
    1. Планем
      Планем Вчера, 16:00
      0
      Уже много об этом писали, в том числе на этом сайте в комментариях. Правда, больше вели речь об уничтожении крупных объектов транспортной инфраструктуры Украины, которые играют наиболее важную роль в обеспечении ВФУ вооружением, боеприпасами и другими средствами, а также при переброске войск. Но и о военкоматах и других учреждениях, как Вы правильно заметили, не стоит забывать. Но почему это не делает ВПР России - это вопрос, ответ на который можно только предполагать. То ли определенные бизнес-интересы властных и околовластных бизнес-структур, то ли некие политические интересы высшего руководства России, то ли какие-то неофициальные договоренности с политическими и бизнес-кругами Запада. А скорее, все это в той или иной степени.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 16:28
        +3
        Если последовательно разносить логистику то можно случайно победить - кончатся у врага внезапно соляра и снаряды и всё. А что потом с этой победой делать наше ВПР не знает вообще
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 15:20
    -5
    Успехов Вам россичи: Доктрина Мольтке старшего так и выглядит.
  7. Pancho
    Pancho Вчера, 15:21
    +3
    В сети гуляет много роликов про то, как на Украине всучают повестки и как люди стараются избежать этого.У меня вопрос: "А на хрен нужны такие солдаты ,если они оказывают сопротивление при вручении повестки?"
    1. Сергей250455
      Сергей250455 Вчера, 15:33
      +12
      Им не нужны солдаты. Им нужно мясо чтоб затыкать дыры. Для них главное количество, а не качество
    2. Bingo
      Bingo Вчера, 15:36
      +2
      Пан приказал...
      А вообще - больше всего убило, как на днях вроде в Днепропетровске? Повестки при входе в бомбоубежища вручали, ну в метро тобиш при воздушной тревоге
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 15:55
        +2
        У тетки знакомая в куеве говорит что уже не в какие убежища давно не бегает, надоело.
        1. Last centurion
          Last centurion Вчера, 18:14
          0
          Так они прекрасно знают что атакуют только энергообъекты, а не дома. Так что зачем бегать им
    3. Sebostyuan
      Sebostyuan Вчера, 16:09
      +5
      Колега писал выше.
      Почему , мы не уничтожаем военкоматы?
      Ударим сразу двух зайцев.
      1- Раструбим о том как мы спасаем русских мужиков, от мобилизации в армию кровавого клоуна.
      2- Попытаемся затянуть (сорвать) мобилизацию. Делать это надо в русскоговорящих регионах. Пусть форсируют набор на запеденщине. Может удасться еще и общество расколоть.
      Близость к границе позволяет использовать как герани, так и Торнадо- С.
  8. Путник_2
    Путник_2 Вчера, 15:23
    +5
    Пункты дислокации резервов должны на постоянной основе устанавливаться разведкой и по ним должны наноситься удары не менее, чем двумя-тремя высокоточными ракетвми. Узловые станции ж/д должны быть разгромлены с целью прекращения функционирования ж/д транспорта. Не замедления, а именно прекращения функционирования.
  9. Быков.
    Быков. Вчера, 15:24
    +5
    Вот им и пенсии как в ес. Погибнуть в кровавой авантюре нагло-ссаксев - это всё что от них требуется.
  10. Rage66
    Rage66 Вчера, 15:25
    +3
    Всех тотально... От 14 до 60 лет!
    Такое уже было! soldier
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 15:27
    +3
    Промышленность уничтожена, труппы нужны срочно, так что нужно вылавливать всех.
  12. старпом Лом
    старпом Лом Вчера, 15:30
    +2
    А зачем им сейчас давать бронь оборонным предприятиям? Производство остановлено , они все получают от НАТО. Конечно , ремонтники еще нужны , да и полная отмена брони будет слишком заметна и приравнена к крику : "Все пропало!" Поэтому только 50%.
  13. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 15:31
    +9
    58220 Américains mort au Vietnam et vous aviez une grande partie du peuple Américain qui criait dans la rue "Paix au Vietnam"
    150000 à 400000 (pour prendre les chiffres des deux extrêmes) Ukrainiens morts et le peuple Américain est ... muet !?
    Normal Biden a dit "jusqu'au dernier Ukrainiens" !

    58 220 американцев погибли во Вьетнаме, и большая часть американского народа кричала на улицах "Мир во Вьетнаме"
    От 150 000 до 400 000 (если брать цифры с обеих крайностей) украинцев мертвы, а американский народ ... немой !?
    Нормальный Байден сказал "До последнего украинца" !
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 15:48
      +5
      Уже больше 400 тыс.Эта цифра по данным западных источников была актуальна на 20 октября 2022 года.Три месяца назад.Не удивлюсь если цифра на сегодняшний день подошла к 500 тыс.

      В частности OSINT (open-source intelligence, разведка по открытым источникам) оценила невозвратные потери Украины по состоянию на 20 октября 2022 г. в количестве 402 тыс. человек, из которых 387 тыс. убитыми. За основу взяты сводки похоронных агентств, выписки из моргов, а также результаты анализа радио-, сотового- и спутникового обменов сил ВСУ.

      Отметим, что сведения о потерях ВСУ представляют собой государственную тайну, в украинских СМИ попросту нет публичной информации, за которую можно зацепиться. Кроме того, в СБУ есть целый отдел, который противодействует утечкам по «двухсотым» и «трехсотым».

      https://vpk.name/blog/znj8vgz4
  14. carpenter
    carpenter Вчера, 15:32
    +2
    Смотрю на фото, одна только ода там рожа довольная, это у того который пальцем тычет, и в тепле сидит и не на фронте, да еще навар не хилый "мает", за отмазки от мобилизации. Все как в песне:
    В кабаках зеленый штоф,
    Белые салфетки -
    Рай для нищих и шутов,
    Мне ж как птице в клетке.
  15. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 15:43
    0
    Кроме того, бронь снимают с таможенников и чиновников.

    Не нашёл на украинских сайтах такой информации. Кто может - скиньте ссылку пожалуйста.
  16. Планем
    Планем Вчера, 15:46
    +2
    У укров есть чему и поучиться. Например, тому, чтобы при мобилизации снимать бронь с чиновников. Неплохо было бы подтянуть и чиновниц с околовластными "общественницами", особенно рьяных и языкастых, тех, которые любят погонять мужичков на СВО. А то посмотришь современные российские сериалы о войне. В них бабенки и даже дамочки воюют наравне с мужчинами, а то и лучше. Пусть хотя бы пойдут в роли медсестер, санитарок и связисток.
    1. Планем
      Планем Вчера, 16:14
      +3
      Кстати, в ВФУ женщин немало. Вспомним хотя бы кадры пленения азовцев, морпехов и прочих их формирований в Мариуполе. И что-то не приходилось слышать о российских снайпершах, которых по ту линию фронта тоже немало. Как и в чеченских и иных кампаниях. В России полно спортсменок, в том числе по стрелковым видам спорта, которые неплохо кормились и кормятся за счет бюджетных и спонсорских денег, но в зоне СВО их нет. Но почему-то Журова и прочие депутатши, чиновницы и знаменитые спортсменки, которые поучают россиян жизни, об этом молчат.
      1. Last centurion
        Last centurion Вчера, 18:12
        +1
        Гнать женщин на войну, любых женщин могут только конченные дураки, то есть украинцы. Хотят вымереть - пожалуйста. В РФ вопрос мобилизации пока не поднимается даже вполне здоровых мужиков без опыта службы. Хотят украинцы вымереть- ну флаг в руки.
  17. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 15:47
    +1
    Могилизации нет но вы держитесь...
  18. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:55
    0
    Несмотря на попытки Киева скрыть реальное положение дел на фронте, информация все равно доходит до населения, высокие потери ВСУ непременно приведут к слому сознания, что уже и происходит. Все меньше желающих идти и воевать.
    . Надеяться только на это... не стоит.
    Классика жанра, не хотят, заставят, а там в окопах, своя "правда", от неё убежать сложно.
  19. LukaNord
    LukaNord Вчера, 15:59
    0
    Отрицаемая властями Украины повальная мобилизация набирает обороты, Киеву кровь из носу необходимо поставить под ружье до конца февраля 100 тысяч мобилизованных.

    Румын и цыган особенно пусть призывают с запада ..Героин и афганский дуст будет распространен по всей бригаде .. wink
    И они попрут в наступление ..в любое направлени ..!!
    Песня им в дагонку ..
    Просрали теритторию украинцы иудеи


  20. НСВ
    НСВ Вчера, 16:05
    +4
    Лучший укроп-хорошо закопанный укроп!!!По другому с ними нельзя,денацификация полная,переговоры тут не помогут.
  21. АдинРумън
    АдинРумън Вчера, 16:19
    0
    А с Рады слабо бронь снять? Ну или с администраций там разных, налоговой и так далее по списку? У Поросенко там сын под могилизацию не попадает случаем?
  22. ASM
    ASM Вчера, 16:31
    +1
    Кто у них ремонтировать технику будет? Даже на минимуме. Ведь открутить пробку может каждый, но качественно выточить деталь - это удел профессионала.
  23. sifgame
    sifgame Вчера, 16:34
    +1
    Все говорили писец экономике Украины, вот сейчас и начнется писец
  24. Лена Петрова
    Лена Петрова Вчера, 16:39
    +2
    А думали, что фраза: - До последнего украинца, - это просто сказки кремлёвские. Нет, братцы, вы в англосаксонских тисках. Гайки закрутят на полную. Сатана устроил нескончаемую жатву. Итоги высоких прыжков и громких лозунгов.
  25. Alex242
    Alex242 Вчера, 16:40
    +1
    По данным ТГ-канала "Страна V", появление указа привело к увольнению рабочих с некоторых заводов, таким образом они стараются избежать попадания в списки военкоматов, так как это означает 100% отправку на фронт и гибель во славу нынешних властей. Несмотря на попытки Киева скрыть реальное положение дел на фронте, информация все равно доходит до населения, высокие потери ВСУ непременно приведут к слому сознания, что уже и происходит. Все меньше желающих идти и воевать.

    вот и до неприкосновенных работяг добрались,
  26. Ирек
    Ирек Вчера, 16:43
    +1
    Скоро начнут с Гейсоюза выгребать....

    Придётся им в Африку бежать.
  27. Alex242
    Alex242 Вчера, 16:43
    +1
    Между тем, в НАТО провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что на сегодняшний день в украинской пехоте осталось менее 20% имеющих реальный боевой опыт, а среди мобилизованных, имеющих опыт срочной службы, снизился до 10%, остальные вообще оружия в руках не держали. Тогда как на начало СВО профессиональных контрактников в пехотных бригадах ВСУ было не менее 50%, а среди мобилизованных боевой опыт участия в боях на Донбассе или просто опыт срочной службы составлял больше 65%. Это стало результатом катастрофических потерь, российские войска выбили почти все кадровые части ВСУ.

    как они считали ? по могилам ?
  28. Saler
    Saler Вчера, 17:03
    +4
    У мужского населения Украины остается только три варианта решения проблемы:
    1. идти смиренно как "Агнец на заклание" и погибнуть во имя гегемонии США;
    2. пуститься в бега и скрываться по хуторам до разрешения конфликта;
    3. поднять восстание и снести текущую преступную власть, которая занимается геноцидом своего народа! request
    1. acetophenon
      acetophenon Вчера, 17:18
      0
      Наиболее реальный вариант из этих всех - другой:
      4. прилетят инопланетяне и всё наладят.
  29. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 17:11
    +2
    Да не задачка получается, если собрали миллион, 100 тыс потеряли, 900 это в два раза больше чем наши войска, а они ещё орков забирают, значит как обычно все на бумаге. Вроде жалко людей мобилизованных, но с другой стороны зачем они нам нужны живые, они ведь не задумываясь нажмут на курок в нашу сторону, как раньше говорили такой хоккей, пардон народ нам не нужен.
    1. иван2022
      иван2022 Вчера, 18:16
      -2
      ЕС в принципе может взять на себя функции трудоспособного населения Укрорейха. Тем более, что Россия сделала предоплату в размере 300 млрд баксов.....

      Поэтому набрать в армию Украина сможет ещё несколько миллионов. Им все дадут для войны. Такие кретины, что нигде во всем мире больше нет- просто клад для янки !

      Да и "дорогие россияне" не плохо поспособствовали за 30 лет своему собственному уничтожению. У нас до страсти любят все на свете объяснять теорией Дарвина. Вот пожалуйста, яркий пример того, как она работает.
  30. acetophenon
    acetophenon Вчера, 17:16
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    У немцев потом была демографическая катастрофа и как то они из неё смогли выйти только благодаря плану Маршала.
    Новая новость... Это, видимо, какая-то тайная, недавно опубликованная часть этого плана? Можно ссылку?
  31. starina
    starina Вчера, 17:50
    0
    Цитата: Крымский партизан 1974
    а Ди Этил Лизергиновая Кислота это детище гендеров.


    Автор, судя по всему, знает о чем говорит и находится как раз под воздействием,прости Господи, гендеров belay
  32. Last centurion
    Last centurion Вчера, 18:07
    0
    Более менее здоровый и боеспособный народ начал кончаться. Так до гитлерюгенда к лету скатятся
    1. иван2022
      иван2022 Вчера, 21:33
      0
      Цитата: Last centurion
      Более менее здоровый и боеспособный народ начал кончаться. Так до гитлерюгенда к лету скатятся

      Боеспособный-не значит здоровый психически. Проблемы украинского народа в этом. Да и у любого народа все проблемы тоже в этом.
  33. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 18:31
    0
    Где можно ознакомиться с текстом данного указа? На сайте окраинского президента его нету: https://www.president.gov.ua/documents/decrees
  34. wandlitz
    wandlitz Вчера, 18:36
    0
    Власти Украины сняли бронь от мобилизации с половины работников, ранее призыву не подлежащих
    А зачем бронь нужна, если скоро работникам трудиться не где будет....Электричество то кончится, совсем...
    1. иван2022
      иван2022 Вчера, 21:35
      -1
      Конец электричества в жилых домах на Украине значит только дополнительный стимул уйти в армию. А все что нужно для армии украинцам даст ЕС

      Может быть поэтому наши ракеты бьют по электростанция, а не по железным дорогам?
      Заходил на сайт жел дор. Поезда из Москвы через Киев ходят. Даже до Бухареста.
      1. Комментарий был удален.
  35. Fangaro
    Fangaro Вчера, 18:38
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Честно говоря,плюю на "хомяков".Пусть бегут в одну сторону.Вот смотрю на продавцов в том же "DNS",его даже у нас в селе открыли..Здоровые парни,спросишь консультацию по технике-не могут ничего путного сказать...Может в армии чему нибудь толковому научат...Это так,частный случай,наблюдение


    Минус поставил. До сегодняшнего дня всегда был согласен. Потому комментирую...
    Не надо плевать на тех, кто в одном селе с Вами живёт или работает. Здоровые парни в торговле или по уму (в хорошем смысле, т.к. везде нужны мозги, но по разному работающие), или из-за того, что работы нет.
    Школу закончил. Пошёл дальше учиться. На менеджера туристического бизнеса. Закончил. И никому такой не нужен. Идти на производство? Если есть у вас такое - да, это правильно. С моей и Вашей точки зрения. Возьмут его на производство? Не знаю.
    Но "хомяки" появились не сами по себе. Мы этому помогали.
  36. Энверыч
    Энверыч Вчера, 18:39
    -1
    Немного обидно за наши СМИ. У нас в стране мобилизации нет (да, указ есть, но на то свои очевидные причины, реальный призыв граждан не проводится, а когда и был – откровенно частичный, с кучей ограничений). А на Украине мобилизация есть. И волна уже отнюдь не первая, и гребут намного более массово.
    Но при всем при этом про «новую волну мобилизации» в России я слышу постоянно, и с датами, и с числами и с «секретными указами», а про Украину – только на ВО и в паре каналов Телеграма. Почему так происходит?
    У них, конечно, и Ютуб, и куча блогеров, и лучшие эксперты по информационным войнам из-за океана, но неужели мы тоже не можем активизироваться? Мне кажется, это наша зона роста.
  37. Fangaro
    Fangaro Вчера, 18:51
    0
    Фото в заголовке...
    Кабан военкомовский на фоне череды гонимых на "защиту интересов военкомовского кабана".
    Набрал "добровольцев - остался в тылу". Даже если не набрал, а нагнал.
    1. АдинРумън
      АдинРумън Вчера, 21:50
      0
      Неа, это не кабан, это козёл! А сзади- стадо баранов идёт на убой.
  38. Архитектор
    Архитектор Вчера, 18:56
    +1
    Фотография в начале темы такая конкретная
    Напомнила картину Мать партизана
  39. Alex_Bora
    Alex_Bora Вчера, 20:08
    +2
    Цитата: Bingo
    ...мнение кадрового офицера Шурыгина, выпускника ЛВВПУ


    Я бы поменьше слушал мнения выпускников высших военно-политических училищ!

    Кого нынче не возьми на ТВ в качестве "военного эксперта", так почти каждый за редким исключением бывший замполит или журнашлюха...

    А такие эксперты знаете ли... Балаболы и нос по ветру держат будь здоров. Это профессиональное качество у них...

    Никогда не забуду фразу одного замполита в период "парада лафетов" : "Товарищ командующий, лётчики нашего полка выполнят любую задачу любого правительства".

    Понятно, что он пошутил тогда... Но с 1990-х замполиты первыми стояли в рядах разоблачения своей же КПСС, а на Украине в процессе переприсягания новой власти.