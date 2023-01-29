Войска группировки «Южная» продолжают наступление на Донецком направлении, заняв новые рубежи - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, бои идут практически по всей линии соприкосновения. Российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям ВСУ, уничтожая как личный состав, так и технику. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.На сегодняшний день особо прорывных событий на фронте не произошло, ЧВК "Вагнер" заняли Благодатное, но в сводке военного ведомства отражения этот факт не нашел. По этому направлению, называемому Донецким, военные подтверждают продолжение наступление войск группировки "Южная" и выход на новые рубежи, но без подробностей. Также сообщается, что нанесено поражение ВСУ в районах Курахово и Антоновка.В районе Краматорска на воздух взлетел склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Всего на данном направлении уничтожено до 90 украинских военных, одна БМП, два броневика, 14 автомобилей, две САУ "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30 и две РСЗО "Ольха" и "Смерч". Также уничтожены две гаубицы М777, две САУ "Paladin" и одна РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Купянском направлении группировка "Запад" продолжает наносить артиллерийские удары по подразделениям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. В районах Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области накрыты четыре диверсионно-разведывательных группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и САУ "Акация".На Красно-Лиманском под удар группировки войск "Центр" попали подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка ДНР. Уничтожено до 110-и украинских военных, БМП, четыре броневика, орудие "Нона-С" и РСЗО "Град".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои ведет группировка "Восток", наступление продолжается в районах Угледар, Пречистовка, Шевченко ДНР и Дорожнянка Запорожской области. В районах Пречистовка и Угледар уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов, потери противника на двух направлениях: до 100 человек личного состава "двухсотыми" и "трехсотыми", один танк, два броневика, три пикапа, два автомобиля и две САУ "Акация".На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.