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Войска группировки «Южная» продолжают наступление на Донецком направлении, заняв новые рубежи - Минобороны

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Войска группировки «Южная» продолжают наступление на Донецком направлении, заняв новые рубежи - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, бои идут практически по всей линии соприкосновения. Российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям ВСУ, уничтожая как личный состав, так и технику. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


На сегодняшний день особо прорывных событий на фронте не произошло, ЧВК "Вагнер" заняли Благодатное, но в сводке военного ведомства отражения этот факт не нашел. По этому направлению, называемому Донецким, военные подтверждают продолжение наступление войск группировки "Южная" и выход на новые рубежи, но без подробностей. Также сообщается, что нанесено поражение ВСУ в районах Курахово и Антоновка.

В районе Краматорска на воздух взлетел склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Всего на данном направлении уничтожено до 90 украинских военных, одна БМП, два броневика, 14 автомобилей, две САУ "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30 и две РСЗО "Ольха" и "Смерч". Также уничтожены две гаубицы М777, две САУ "Paladin" и одна РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Купянском направлении группировка "Запад" продолжает наносить артиллерийские удары по подразделениям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. В районах Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области накрыты четыре диверсионно-разведывательных группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и САУ "Акация".

На Красно-Лиманском под удар группировки войск "Центр" попали подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка ДНР. Уничтожено до 110-и украинских военных, БМП, четыре броневика, орудие "Нона-С" и РСЗО "Град".

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои ведет группировка "Восток", наступление продолжается в районах Угледар, Пречистовка, Шевченко ДНР и Дорожнянка Запорожской области. В районах Пречистовка и Угледар уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов, потери противника на двух направлениях: до 100 человек личного состава "двухсотыми" и "трехсотыми", один танк, два броневика, три пикапа, два автомобиля и две САУ "Акация".

На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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20 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Вчера, 15:48
    +7
    ЧВК «Вагнер» ведёт штурмовые действия под Ивановским, планируя: перерезать основную трассу снабжения Бахмута из Константиновки и выйти к самому городу с юго-запада. На его восточных окраинах «оркестранты» также атакуют.
    Но, скорее, чтобы сковать силы украинского гарнизона в Бахмуте и не дать им помешать успешному фланговому прорыву «музыкантов». Севернее ЧВК «Вагнер» продолжает штурм Красной Горы. Атака идёт с востока. А севернее бойцы взяли Благодатное. Так они обходят высоты, которые удерживают ВСУ в Красной Горе, с севера. Кроме того, теперь перерезана рокада Бахмут-Северск. Ещё севернее ЧВК «Вагнер» вышла к селу Сакко и Ванцетти. А это уже угроза для самого Северска с юга. (WarGonzo)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 16:02
      +7
      Надеюсь скоро Авдеевку возьмут в оперативное окружение.По сути это главная крепость Донбасса.

      В этой связи «Рыбарь» дал краткий анализ: «Используя географические особенности местности, бойцы ВС РФ пытаются установить контроль над примыкающими к Северному и Тоненькому высотами. Контроль над ними позволит приблизиться к Орловке и Ласточкино, освобождение которых сделает возможным перерезание снабжения Авдеевского укрепрайона и оперативного окружения самой Авдеевки».Здесь окопались жовто-блакитные морпехи 35-й и 36-й бригад, а также мотопехота 70-й бригады, которая уже потеряла порядка 70% личного состава. По мнению «Рыбаря», «учитывая нависшую угрозу для ВСУ, украинское командование, вероятно, перебросит резервы для удержания позиций.


      Киев и НАТО потратили 8 лет на строительство в Донбассе «глубокоэшелонированной обороны» глубиной 20 км. В британской прессе можно найти скупые сообщения, в частности, об «Авдеевском укрепрайоне», как о крупнейшем в Европе военно-инженерном проекте с сетью бункеров, траншей, опорных пунктов, минных полей. Он был разработан американскими планировщиками с учетом перекрывающихся полей арт-огня, где пристрелян каждый метр.Скажем больше, этот укрепрайон в неньке называют главной крепостью жовто-блакитной «линии Маннергейма», прорыв которой не только отбросит врага от Донецка, но и нанесет Зе-команде огромный репутационный удар.


      https://svpressa.ru/war21/article/360460/
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 16:42
        +4
        Главная крепость-Краматорск и Славянск.Да и кроме этих двух городов полно укрепрайонов
        1. igorbrsv
          igorbrsv Вчера, 17:46
          0
          Северск и Авдеевка такие же. Но они уже фактически в окружении. Со дня на день думаю зачисткой займутся. Если эти вычеркнуть, то не так уж и много останется, но и немало.
          В ближайшее время возьмут Орехово, Новоселовку и Гуляйполе. Если всуши ничего не придумают. Пока они репу чешут и Днепр штурмуют
          1. Михаил Драбкин
            Михаил Драбкин Вчера, 18:48
            0
            бои идут практически по всей линии соприкосновения.

            —- Артиллерия и ближний бой, с поддержкой ВВС - это пехота РФ за своей работой, фундамент победы в городской и индустриальной застройке служащими оборонительными укреплениями ВСУ.

            —-Это то, что русская пехота всегда делала, побеждая. Ближний бой. Да, это не гламурные глубокие охваты броневыми мобильными клещами - но воюешь как умеешь и чем имеешь в условиях которые есть. Таков опыт побед СВО (территориальный прогресс первых боев оказался несостоятельным).
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 15:48
    +4
    Взятие Угледара открывает дорогу на очень важный для ВСУ пункт-Курахово,крупный логистический узел.Надеюсь что с Угледаром пройдет быстрее чем в Артемовске
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 16:16
      +8
      Там таких узлов как блох на Барбоске. Перемежаемые полями...минными. Проще не будет ни завтра ни послезавтра.
  3. LukaNord
    LukaNord Вчера, 15:50
    +6
    Все это конечно хорошо ,но перекрывать нужно границу с поьшей ..Батька Ау !!! Давай действуй ..хватит уже на антироссийских санкциях навариваться ..Пора уж перекрыть границу с бандеровщиной польской ..Или ссыкун ?
    Приднестровье Мы вас не оставим ..
  4. carpenter
    carpenter Вчера, 15:51
    +3
    ЧВК "Вагнер" заняли Благодатное, но в сводке военного ведомства отражения этот факт не нашел.

    На Бахмутском направлении музыканты взяли село Благодатное. Дело идет к окружению Красной Горы, откуда с возвышенностей удобно бить по Бахмуту информацию об освобождении села подтвердил Евгений Викторович Пригожин.
  5. Alex242
    Alex242 Вчера, 16:17
    -4
    Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, бои идут практически по всей линии соприкосновения. Российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям ВСУ, уничтожая как личный состав, так и технику. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.

    хотелось бы верить в это....
  6. Alex242
    Alex242 Вчера, 16:22
    0
    Цитата: carpenter
    ЧВК "Вагнер" заняли Благодатное, но в сводке военного ведомства отражения этот факт не нашел.

    На Бахмутском направлении музыканты взяли село Благодатное. Дело идет к окружению Красной Горы, откуда с возвышенностей удобно бить по Бахмуту информацию об освобождении села подтвердил Евгений Викторович Пригожин.

    вот это хорошие новости...
  7. Alex242
    Alex242 Вчера, 16:27
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Взятие Угледара открывает дорогу на очень важный для ВСУ пункт-Курахово,крупный логистический узел.Надеюсь что с Угледаром пройдет быстрее чем в Артемовске

    будем надеяться что за неделю возьмут....
  8. Планем
    Планем Вчера, 16:28
    -5
    Все это вроде как хорошо. Но разве укрепрайоны надо штурмовать в лоб? Или кто-то там в российском руководстве заинтересован в затягивании СВО? Были и до сих пор остаются возможности по их масштабному окружению в бреши и в обход укрепрайонов ВФУ с полным перерезанием их путей снабжения, но они то ли бездарно, то ли предательски упускаются. Хотя сил и средств для это в России достаточно.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 16:44
      +4
      Там ждут ВАШ! аналитический ум, без Вас там не смогут победить...от слова "совсем" laughing
    2. karabas-barabas
      karabas-barabas Вчера, 17:49
      0
      Цитата: Планем
      Хотя сил и средств для это в России достаточно.

      Нет ВВС в их обычном качестве, заваливать ФАБами укрепления. Грачи и вертолёты с их потешными горками, это не ВВС. Но так как ВСУ насытили фронт ПВО малой и средней дальности летать с ФАБами опасно стало. Выход был бы крылышки и систему позиционирования к ФАБу прикрутить и скидывать за 100км от фронта прямо на голову врагу, аналог JDAMов. Но меня мысль посетила, что именно дешивизна изготовления такого оружия и стало причиной отсутствия интереса у ВПК к этой теме, лучше дорогущие ракеты делать. Конечно вопросы вызывают и наличие ГПС, или аналога, ведь набор "переделай тупую бомбу в умную" с ГПС копейки стоит, так как приёмники, сервомоторы производятся большим количеством, а вот ГЛОНАСС не понятно что умеет и можно ли на его базе делать вооружение. До сих пор про аналоги дальнобойных высокоточных бомб мало что известно в ВКС РФ, а без них как помогать наступлению?
    3. starina
      starina Вчера, 18:05
      -1
      Я например смотрю на Угледар. Без цели доказать что-то кому-то. Сам для себя. Для понимания. Пока абсолютное непонимание происходящего. Какая-то возня в ПГТ 4 кв.км. посреди поля.
      Плюс тут уже писали, что такие цели обрабатываются артой и Солнцепеком и забываются, вперед, вперед на новые рубежи. Мобики+Росгвардия зачищают остатки.
      Но видать эффективность Солнцепеков сильно преувеличена. Либо на видео в сети просто не они.
      Далее. Мнение профана,конечно.
      Зачем ложить пехоту в штурмах в лоб таких городков. Есть же старые, но мощные ракеты? Ну есть укрепленные точки на крышах девятиэтажек,в середине. Ну и хрен с ними. Одна ракета и точки нет. Вместе с домом правда, ну и хрен с ним. В любом случае от него ничего не останется.
      Днепропетровск видели все.Заодно и воспитательный момент:вы ныкаетесь в многоэтажки-мы их сносим вместе с вами.
  9. Tagan
    Tagan Вчера, 16:46
    +6
    Цитата: Планем
    Все это вроде как хорошо. Но разве укрепрайоны надо штурмовать в лоб? Или кто-то там в российском руководстве заинтересован в затягивании СВО? Были и до сих пор остаются возможности по их масштабному окружению в бреши и в обход укрепрайонов ВФУ с полным перерезанием их путей снабжения, но они то ли бездарно, то ли предательски упускаются. Хотя сил и средств для это в России достаточно.

    А кто говорит, что все укрепрайоны штурмуют в лоб? И потом, перерезать пути снабжения в обход просто так без потерь тоже нереально. Враг-то тоже не . И где-то так или иначе приходится и в лоб.
    Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
    1. Комментарий был удален.
  10. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Вчера, 17:30
    -5
    Неужели Мариуполь взяли? У нас ведь теперь главный клич "Алга!!! ".
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 17:59
      +1
      Не понял. Тролите? Мариуполь уже заново отстроили и пенсионеры пенсии наконец-то получили. И причём здесь алга? Там много национальностей
  11. Теренин
    Теренин Вчера, 18:20
    +1
    На сегодняшний день особо прорывных событий на фронте не произошло, ЧВК "Вагнер" заняли Благодатное

    Уже не плохо.