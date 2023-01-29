Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к эксплуатации танков Challenger 2

Великобритания начинает обучение украинских военных эксплуатации танков Challenger 2, на территорию Соединенного королевства прибыла группа танкистов из состава ВСУ. Об этом сообщило британское Министерство обороны на своем официальном сайте.
Самолет Королевских ВВС доставил на территорию Великобритании будущие украинские экипажи танков Challenger 2, которые предположительно прибудут на Украину в конце марта. Обучение продлится полтора-два месяца, при необходимости подготовку могут и продлить. Подтверждает эту информацию и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, заявивший, что украинские военные "очень мотивированы" и учатся "очень быстро".
Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше
- добавил он.
В британском Минобороны подчеркивают, что передача танков Challenger 2 и обучение экипажей должны помочь Украине подготовиться к дальнейшей борьбе с Россией. Всего Киев получит 14 танков Challenger 2.
Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне
- добавили в пресс-службе.
Правда имеется одна проблема с передачей танков, британцы очень боятся, что русские специально начнут охотиться за ними, чтобы узнать секрет композитной брони. В связи с этим в Лондоне выдвигают ряд условий Киеву, среди которых не отправлять танки на участки, где возможен прорыв обороны ВСУ, а также при их поражении в срочном порядке эвакуировать даже под огнем.