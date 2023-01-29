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Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к эксплуатации танков Challenger 2

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Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к эксплуатации танков Challenger 2

Великобритания начинает обучение украинских военных эксплуатации танков Challenger 2, на территорию Соединенного королевства прибыла группа танкистов из состава ВСУ. Об этом сообщило британское Министерство обороны на своем официальном сайте.


Самолет Королевских ВВС доставил на территорию Великобритании будущие украинские экипажи танков Challenger 2, которые предположительно прибудут на Украину в конце марта. Обучение продлится полтора-два месяца, при необходимости подготовку могут и продлить. Подтверждает эту информацию и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, заявивший, что украинские военные "очень мотивированы" и учатся "очень быстро".

Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше

- добавил он.


В британском Минобороны подчеркивают, что передача танков Challenger 2 и обучение экипажей должны помочь Украине подготовиться к дальнейшей борьбе с Россией. Всего Киев получит 14 танков Challenger 2.

Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне

- добавили в пресс-службе.

Правда имеется одна проблема с передачей танков, британцы очень боятся, что русские специально начнут охотиться за ними, чтобы узнать секрет композитной брони. В связи с этим в Лондоне выдвигают ряд условий Киеву, среди которых не отправлять танки на участки, где возможен прорыв обороны ВСУ, а также при их поражении в срочном порядке эвакуировать даже под огнем.
Использованы фотографии:
Rheinmetall
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47 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 17:07
    -4
    Интересно они лучше Леопардов горят? what Скоро узнаем.Что то Челленджеры никто особо ни покупал в отличии от Леопардов ,Леклерков и Абрамсов. Почему? Такой плохой танк?
    За всё время только один Challenger 2 был уничтожен в бою, и то в результате «дружественного огня» в Ираке, когда один танк по ошибке обстрелял другой. Тогда, в 2003 году, двое членов экипажа погибли, поражение произошло бронебойно-фугасными боеприпасами (HESH) в корму и люк командира. Сейчас высшее военное руководство британской армии общается с украинским командованием на предмет получения гарантии того, что в случае выведения танка Challenger 2, весящего 63 тонны, из строя, его оперативно будут оттаскивать (перемещать) в безопасное место.
    Великобритания имеет 227 танков Challenger 2, но лишь порядка 60 боеготовы, из них около 30 находятся в Эстонии, а 14 – в Польше для передачи Украине. Производство этих танков велось в 1994-2009 годах. В 2021 году было объявлено о начале модернизации 148 единиц Challenger 2 на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов» в вариант Challenger 3, первоначальная эксплуатационная готовность которых ожидается в 2027 году, а полная – к 2030 году.

    https://topcor.ru/31574-the-sun-zapoluchiv-challenger-2-na-ukraine-rossijane-uznajut-ih-sekrety.html

    Оперативно оттаскивать 63 тонную горящую махину с линии фронта?Да они прикалываются.Как такую эвакуировать?

    Challenger-2 после детонации боекомплекта. Танк стал жертвой "дружественного огня" другого "Челленджера". Что примечательно, два члена экипажа успели спастись. Возможно, это заслуга боеприпасов, разделенных в боеукладке на три составных части.


    Первая потеря произошла в ночь на 24 марта 2003 года. Тогда экипаж британского танка из оперативной группы Black Watch заметил «бункер», высившийся над дорожной насыпью, и запросил разрешение на огонь. В роли «бункера» выступал танк из того же подразделения, о положении которого командование почему-то не знало. Первый выстрел с расстояния в 3,7 километра оказался безуспешным, но второй 120-мм HESH боеприпас угодил ровно в командирский люк. Боекомплект пораженной машины сдетонировал, что стоило танка и жизни двух членов экипажа. Уцелел лишь механик-водитель и наводчик. Весной 2007 года еще один Challenger-2 был выведен из строя после наезда на СВУ. Экипаж выжил, но механик-водитель получил серьезные ранения.

    https://dzen.ru/a/W-L62msfawCqHHnI

    Относительно стойкости к кумулятивным средствам поражения, результаты двоякие. Так, одна машина выдержала до 14 попаданий из РПГ-7 и одну ракету ПТУР Milan, отделавшись повреждениями прицельных приспособлений. Есть еще несколько свидетельств, указывающих на десятки безуспешных попаданий из РПГ-7.В августе 2007 года случилась встреча британского танка с советским гранатометом РПГ-29 «Вампир». Стоит отметить, что иракские «Челленджеры» прошли модернизацию, включавшую установку блоков динамической защиты ROMOR и противокумулятивных экранов. Это отчасти решило проблему с ослабленной зоной в нижнем бронелисте машины. Тем не менее, тандемный боеприпас смог преодолеть динамическую защиту и блоки брони «Дорчестер». Когда танк поднимался на возвышение, гранатометчик смог попасть в нижний бронелист корпуса. Ранения получил механик-водитель и еще два члена экипажа. Тем не менее, им удалось вывести машину из сектора обстрела.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 17:15
      -3
      Цитата: Orange-Bigg
      Интересно они лучше Леопардов горят?

      Да как вам сказать... У афганских ученых вон все время получается анаша, а у этих...

      Так что будет одинаково...
    2. Кобра
      Кобра Вчера, 17:19
      0
      Отправляйтесь на фронт и покажите нам, как уничтожать такие танки, потому что, как я вижу, у вас много знаний и опыта. Не забудьте взять с собой фильм и фотографии, на которых вы стоите на месте крушения.
    3. кредо
      кредо Вчера, 17:22
      +2
      ...Лондоне выдвигают ряд условий Киеву, среди которых не отправлять танки на участки, где возможен прорыв обороны ВСУ, а также при их поражении в срочном порядке эвакуировать даже под огнем.

      Какие щепетильные англичане. Так может эти челенжеры сразу поставить во Львове - от прорыва линии фронта пока далеко и эвакуировать в случае прилёта "Кинжала" вполне по силам будет в Польшу.
    4. _Ugene_
      _Ugene_ Вчера, 17:26
      +2
      Первый выстрел с расстояния в 3,7 километра оказался безуспешным, но второй 120-мм HESH боеприпас угодил ровно в командирский люк.
      а с какого расстояния наши лучшие танкисты на танковом биатлоне стреляют? Ровно в 2 раза меньше, и не всегда успешно
      1. хрыч
        хрыч Вчера, 17:48
        +3
        Цитата: _Ugene_
        с какого расстояния наши лучшие танкисты на танковом биатлоне стреляют?

        Т.е. по вашему уразумению бой состоится в чистом поле с идеально ровной поверхностью? Нет, мил человек, будут овраги, будет лес и постройки. Ну и размер мишени не забываем...
        1. karabas-barabas
          karabas-barabas Вчера, 17:53
          -1
          Цитата: хрыч
          Ну и размер мишени не забываем...

          По моему это фейк, размер Т-72 сильно уменьшили.
          1. U_GOREC
            U_GOREC Вчера, 18:15
            +3
            Цитата: karabas-barabas
            По моему это фейк, размер Т-72 сильно уменьшили.

            М1А1:
            Длина корпуса, мм 7925
            Длина с пушкой вперёд, мм 9828
            Ширина, мм 3653
            Высота, мм 2376
            Т-72:
            Длина корпуса, мм 6950
            Длина с пушкой вперёд, мм 9530
            Ширина, мм 3590
            Высота, мм 2230
            1. Bad_gr
              Bad_gr Вчера, 19:27
              +2
              Цитата: karabas-barabas
              Цитата: хрыч
              Ну и размер мишени не забываем...

              По моему это фейк, размер Т-72 сильно уменьшили.
          2. Эдик
            Эдик Вчера, 18:45
            +2
            Цитата: karabas-barabas
            По моему это фейк, размер Т-72 сильно уменьшили.

            У Challenger 2 экипаж четыре человека,вместо трёх у Т-72 и масса на 20 тонн больше.
          3. Комментарий был удален.
          4. Sith
            Sith Вчера, 20:52
            0
            Есть такая же но с цифрами размеров Т-72 и Абрамс
    5. хрыч
      хрыч Вчера, 17:33
      -3
      Цитата: Orange-Bigg
      Интересно они лучше Леопардов горят?


      Леопард не оборудуется динамической защитой, с Челленджером не имеют автомата заряжания, т.е. имеют четвертого члена экипажа: Джо, ну или Панаса с Тарасом. Только эти два фактора в бою приговор. Т.е. не только меньшая скорострельность, но и зависимость от состояния грузчика (похмелье, контузия, смерть). Попадание без ДЗ - разве в лобешник имеет шанс выжить и то сомнительный. Леклерк хоть автомат заряжания имеет, от грузчика не зависит. А там уж решайте, кто лучше будет гореть. По всем статьям у Леопарда больше шансов подохнуть.
      1. karabas-barabas
        karabas-barabas Вчера, 18:16
        0
        Заряжающий позволяет стрелять до 15в/мин из засады, или в движении на дороге. В Леклерке кстати АЗ так же довели до 15/мин. Это требование к ТТХ было изначально, так как скорострельность Л7 была ещё выше. Это не значит что танк начнёт каждый 4 сек весь БК расстреливать, это лишь значит, что после первого выстрела можно уже через 4 сек такт ожидать ещё несколько прицельных выстрелов. АЗ Т-72, Т-90 7-9 сек по моему. 4й член экипажа у немецкой, американской и британской школы танкостроения и в будущем остаются даже при наличии АЗ, теперь они дополнительный ДУБМ 30мм, или БПЛА управляют. Судя по тому что все новые проекты ОБТ имеют 130мм, все они с АЗ, но и новыми возможностями.
        1. хрыч
          хрыч Вчера, 20:13
          +2
          Проблема человеческого фактора. Может 15 шустрый Максимка осилит, а тормоз-Панас нет. Вывихнет ручку, уронит снаряд, впадет в депрессию, проведет акт дефекации в збройние шаровары и пр. А автомат, работает, как автомат.
        2. свой1970
          свой1970 Вчера, 22:18
          +2
          Цитата: karabas-barabas
          Заряжающий позволяет стрелять до 15в/мин из засады, или в движении на дороге

          Просто попробуйте поднять 15 раз мешок с цементом(50 кг) поднять и опустить до живота....за 1 минуту...
          А еще вспомните что у ИСа было раздельное заряжание и максимум 3 выстрела в минуту...
          Не, ну может конечно у них заряжающие сильно щустрее - в 5 раз - чем на ИСах...
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 17:16
    0
    Конечно охота за ними будет. Причем под цели попадут абсолютно все виды танков, поступающие в зону СВО. Даже вознаграждение может объявят за захват. Около 5 млн руб, за захват и доставку не сгоревшего танка (абрамс,леопард,чалленджер, леклерк), вполне неплохо было бы wink
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 17:26
      0
      Можно долбануть дальнобойным Гермесом.По крайней мере грех его не испытать, если такая возможность предоставляется.

      Цитируем заявление Ростех на форуме Армия 2020:

      Заявляется, что данная новинка одинаково эффективна как в дневное, так и в ночное время. С ее помощью можно уничтожать различную бронетехнику, в том числе основные боевые танки, различные укрепления, морские и воздушные цели.… Ракета, весящая с контейнером 130 кг, имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 30 кг. Ее максимальная скорость полета составляет 1300 метров секундуДля выхода в район расположения уничтожаемых объектов используется радионавигационная система. На заключительном этапе полета действует принцип самостоятельного наведения. При этом разведка и корректировка осуществляется беспилотным летательным аппаратом, входящим в состав комплекса....Элементы «Гермеса» устанавливаются на трехосные автомобили «КАМАЗ» повышенной проходимости и имеют высокую мобильность. .... На вооружение принят, и уже на пути к своему звездному часу.

      https://pulse.mail.ru/article/v-rosteh-rasskazali-na-chto-sposoben-ptrk-germes-na-baze-armejskogo-kamaza-1320361726196764867-227188309895583382/
    2. U_GOREC
      U_GOREC Вчера, 18:17
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Около 5 млн руб, за захват и доставку не сгоревшего танка

      Откуда цифра?
    3. Ghost1
      Ghost1 Вчера, 21:58
      0
      Сами то не хотите за вознаграждение поохотится за танком и захватить его, это вам не в компьютерные игры играть.
    4. свой1970
      свой1970 Вчера, 22:21
      +1
      Цитата: МятныйПряник
      Даже вознаграждение может объявят за захват. Около 5 млн руб, за захват и доставку не сгоревшего танка (абрамс,леопард,чалленджер, леклерк), вполне неплохо было бы

      Уже обьявили - по 10 млн за уничтожение....
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:21
    +1
    Все очень похоже на поддержку Колчака- Антантой. При ухудшении обстановки- продадут тупеньких хлопчиков. По крайней мере, рагульки на самолёте прокатились и за границей побывали. А до СВО дальше своих сел, не выезжали. Нет худа без добра)
    1. U_GOREC
      U_GOREC Вчера, 18:19
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      По крайней мере, рагульки на самолёте прокатились и за границей побывали. А до СВО дальше своих сел, не выезжали.

      А Иваны из под Рязани, прям, весь Мир объездили... Откуда столько националистического снобизма?
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Вчера, 17:26
    0
    У слова Challenger есть два устоявшихся значения - претендент и вызывающий. И вот тут возникает вопрос - этот вызывающий жалость претендент на то, чтобы стать кучей обгоревшего металлолома с небольшим количеством тушёнки внутри действительно претендует хоть на какую-то значимую роль в этой странной войне? Как сказать "пушечное мясо" применительно к танку?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 17:38
      0
      Вроде как название танка на русский переводится как вызов, соперничество.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Вчера, 17:47
        -3
        Вызов - это challenge, соответственно challenger - вызывающий. Соперничество это rivalry. Так что "как вы судно назовёте, так оно и поплывёт" (с) Капитан Врунгель laughing
        1. karabas-barabas
          karabas-barabas Вчера, 18:49
          +2
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          как вы судно назовёте, так оно и поплывёт

          Так есть же боевое применение в Афганистане и Ираке, где он в серьёзных трёпках побывал без пробития брони и по сути ничего никто толком про "слабые зоны" и броню Чобхэм не знает. В морду его ни ПТУРом, ни снарядом Т72/90 не пробить точно, а сам Челенджер 2 может благодаря СУО и БК на заоблачные для танка 8км прицельно стрелять всякой картечью и кумой, а подкалиберным с 5и и в лоб поразить. Как и у Лео2 и Абрамса, у Челенджера мощный ППК и ПН+ другие зоркие глаза для работы ночью на многие км. Хорошо их мало в общем. Разговоры о дуэлях "неопытныхукров" против Т-90 и пр. считаю не к месту, так как надо думать о серьёзной поддержки ВВС на фронте, которой нет до сих пор.
          1. знайка-два
            знайка-два Вчера, 19:03
            +3
            Вы хотите сказать "Хризантема-С" не возьмет лоб данных танков...?Тут скорее вопрос о количестве "Хризантем" в войсках РФ...
            1. Ghost1
              Ghost1 Вчера, 21:56
              0
              Вы так пишете, вот тем пробьёт или этим, но вот как знать откуда вылезет этот танк сложно предугадать и что будет там у солдат из противотанкового в наличии.
          2. Эдик
            Эдик Вчера, 19:03
            +1
            Цитата: karabas-barabas
            В морду его ни ПТУРом

            Смотря какой ПТУР будет использован,нет не пробиваемых танков!А так очень серьёзная машина и грозный соперник для наших машин.
            1. Крымский партизан 1974
              Крымский партизан 1974 Вчера, 22:18
              +1
              грозный соперник для наших машин.
              ...ага..с такими удельными нагрузками на грунт сидеть им там где и седелла кошарня гансов..примерно так
          3. abc_alex
            abc_alex Вчера, 22:36
            +4
            Цитата: karabas-barabas
            Челенджер 2 может благодаря СУО и БК на заоблачные для танка 8км прицельно стрелять всякой картечью и кумой, а подкалиберным с 5и и в лоб поразить.

            Два вопроса. Как вы представляете себе конус картечного выстрела на дистанции 8 км?
            И вы в курсе, что даже в море дальность горизонта не более 5 км? :)

            Открою вам тайну, на 8 км забросить снаряд может любой танк. При скорости снаряда на срезе ствола в 2 км\сек, для танка это плёвое дело. У советской ещё 2А46 паспортная максимальная дальность ОФ снарядом -- 12 км.
            Но ни один танк на планете не может прицелиться за горизонт :) Даже так ярко рекламируемый вам Челенджер. :)
            Есть у израильтян опыт использования танков в роли САУ. Видимо тоже самое пробовали и бриты.
  5. Wedmak
    Wedmak Вчера, 17:38
    +1
    среди которых не отправлять танки на участки, где возможен прорыв обороны ВСУ, а также при их поражении в срочном порядке эвакуировать даже под огнем.

    А зачем они тогда вообще там нужны?
  6. carpenter
    carpenter Вчера, 18:08
    +1
    Правда имеется одна проблема с передачей танков, британцы очень боятся, что русские специально начнут охотиться за ними

    Любая разведка мира, интересуется чужой, незнакомой техникой и также специалистами её обслуживающими. Тем более если имеются новшества, в данном случае - броня. Российский ВПК, уже говорит - спасибо.
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 18:16
    0
    Не отправлять Челенджеров на Украину, а оставить на территории Великобритании. Вместе с обученными экипажами. Вызвать семьи экипажей, предоставить вид на жительство.
    Экипажи после этого танки будут охранять пуще зоркого сокола.
  8. Rage66
    Rage66 Вчера, 18:30
    -2
    Мясо очередное... Безмозллые бараны
  9. ASM
    ASM Вчера, 18:35
    -1
    Да туда не танкистов нужно засылать, а самоходчиков. Челка на нормальном ходу стрелять не может, поскольку там заряжающего лупит во все подряд. А с учетом, что ему еще и картуз досылать - это просто нечто невообразимое. Эта машина с нарезным стволом может быть типа дорогущей "Рапиры" с ломами в боекомплекте. Не более.
  10. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 18:37
    +1
    заявивший, что украинские военные "очень мотивированы" и учатся "очень быстро"


    Понятное дело. Продав танк нашим они станут состоятельными людьми.
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 18:41
    -2
    А что там специально то? Укропы сами их побросают после поломок и уничтожения, бери и изучай, только вот ничего там такого секретного нет.
  12. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:50
    0
    Своими пожеланиями они только подогрели интерес.
    Может выделим денег, если экипаж Абрамса, Челленджера, Леопарда и Леклерка сдадуться в плен вместе с машиной, то каждый из экипажа получит по 1 ляму любимых ими бакинских, чистый паспорт и свободу передвижения....ну бонусом ещё шмат сала и горилки?
    Ну если экипаж будет меньше, то всё равно, расчёт будет исходя из полного комплекта, просто каждый получит больше.
    Может наши толстосумы раскошелятся?
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 22:30
      0
      Цитата: 75Сергей
      Может наши толстосумы раскошелятся?

      Уже...По 10 млн за уничтоженный танк премию обьявили
  13. G N
    G N Вчера, 19:06
    -2
    Очередная партия тухлого мяса « made in ukrane»Надо сразу отправиться в лондонское бюро похоронных услуг! Снять мерки для деревянных макинтошей !! Будут иметь макинтоши на выход! А то вид у них как у побитых собак! Камикадзе.
    1. Керенский
      Керенский Вчера, 20:06
      0
      У этих, как раз большие шансы,- они будут "инструкторами". В бой пойдут те, кто у этих неделю отучился.
  14. air wolf
    air wolf Вчера, 19:15
    -2
    Реально смешно laughing сколько заряжающих приехало, мы не можем определиться, что свинопасы могут этим управлять?
  15. Alex242
    Alex242 Вчера, 21:36
    0
    Правда имеется одна проблема с передачей танков, британцы очень боятся, что русские специально начнут охотиться за ними, чтобы узнать секрет композитной брони. В связи с этим в Лондоне выдвигают ряд условий Киеву, среди которых не отправлять танки на участки, где возможен прорыв обороны ВСУ, а также при их поражении в срочном порядке эвакуировать даже под огнем.

    посмотрим как это у них получиться ....
  16. Alex242
    Alex242 Вчера, 21:37
    0
    Цитата: sergo1914
    заявивший, что украинские военные "очень мотивированы" и учатся "очень быстро"


    Понятное дело. Продав танк нашим они станут состоятельными людьми.

    уже цену назначили....
  17. bumerang.
    bumerang. Вчера, 23:16
    +1
    Теперь нужно охранять этих танкистов так же как и эти танки Challenger-2, так как никто другой не сможет эксплуатировать эти танки. Да и другие танки тоже.
  18. ASM
    ASM Сегодня, 01:15
    0
    Ну дети малые, честное слово. Естественно, что любая техника поля боя будет в т.ч. у противника. Избежать сего можно только не подкатывая машины к передовой на пушечный выстрел.