Военное обозрение
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«Необходимо разгромить противника на его территории»: польский генерал фактически призвал к наступательной войне против России

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«Необходимо разгромить противника на его территории»: польский генерал фактически призвал к наступательной войне против России

Благодаря стараниям Запада, накачивающего киевский режим оружием и финансами, конфликт на Украине принимает затяжной характер. На этом фоне польские «ястребы», считая, что ВС РФ надолго «увязли» в незалежной, надеются реализовать свои геополитические амбиции в стремлении возродить Речь Посполитую. При этом агрессивная сущность такой риторики прикрывается «российской угрозой», которая якобы нависла над страной.


Генерал-майор Леон Коморницкий, работавший в Генштабе в 1990-е годы, заявляет о необходимости «пересмотреть военную стратегию». С его слов, ВС РФ при нападении на Польшу заранее развернут силы, попытаются воспользоваться эффектом внезапности и будут стремится зайти вглубь страны, по пути «уничтожая войска и инфраструктуру». Даже если «блицкриг» сорвётся, фронт будет проходить по польской территории, «разрушая достижения нескольких поколений».

Поэтому генерал считает, что «вне зависимости от нашего (польского) членства в НАТО и союза с США» Польша должна обладать вооружёнными силами, способными «предотвратить внезапное нападение средствами сдерживания».

Польша должна обладать возможностью поражения ударных групп ВС РФ, размещённых на территории России и страны, откуда Москва будет наступать [имеется ввиду Белоруссия]

- считает генерал.

Он говорит о необходимости: усиления ПВО (приобрести 8 ЗРК Patriot в дополнение к 8 уже оплаченным); закупки дальнобойных средств; вернуться к призыву, довести численность армии до 300 тыс. чел., создать резервы (1 млн обученных солдат запаса) и вторые эшелоны.

В стратегическом плане генерал призывает сосредоточиться на «выведении из строя воздушной и наземной ударной группировки России на её территории на расстоянии до 1000 км».

Необходимо разгромить противника на его территории. Однако принятие этой стратегии потребует одобрения со стороны США, нашего главного союзника, и НАТО

- указывает генерал, фактически призывая вести наступательную войну против России.

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104 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 17:27
    +34
    Результат бессилия,нерешительности наших властей.Всякая шваль потеряла страх.В самом деле,пора выходить из договоров о ограничении СЯС,провести испытание на Новой Земле.Дабы напомнить
    1. кредо
      кредо Вчера, 17:39
      +19
      Цитата: dmi.pris1
      Результат бессилия,нерешительности наших властей.Всякая шваль потеряла страх.В самом деле,пора выходить из договоров о ограничении СЯС,провести испытание на Новой Земле.Дабы напомнить

      Да чего там о Польше говорить, если слабоумные чиновники из Прибалтики наперегонки соревнуются по введению санкций против России и блокаде всего того, что способно нанести хоть какой-то вред экономики России.

      Расслабились отечественные руководители и чиновники и как опухшие от сытой жизни коты даже мышей перестали ловить, а мыши вон как расхорохорились, что осмелев ножи точат и готовы того кота хоть и на словах но растерзать на мелкие кусочки.

      Пора просыпаться.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 18:07
        +11
        У нас слишком много ,, ура- патриотизма,, Крики и визги о применении ЯО и так далее.. Успокойтесь, ура- патриоты, подотрите слюну и успокойте свои нервы. Во- первых; у поляков врожденный комплекс неполноценности. Исторически, их унижали- все. И Европа и Россия. Поэтому и страна на столько ,, мощная,, что даже на карте не найти. Во- вторых, ура- патриотизм вещь глупая и недалекая. Прежде чем принять какое то решение, нужно подумать о последствиях, для своей страны. В третьих, не надо лезть в чужие дела- есть ГШ и есть армия, МИД. Пусть они и думают. В любом случае, они умней чем некоторые личности, на сайте ВО.
        1. Архитектор
          Архитектор Вчера, 18:12
          +11
          Цитата: Андрей Николаевич
          В третьих, не надо лезть в чужие дела- есть ГШ и есть армия, МИД.

          Это не чужие дела .
          После начала мобилизации это стало общим делом.
          А как ГШ и МИД думает многие и так знают.
          1. topol717
            topol717 Вчера, 19:04
            +2
            Цитата: Архитектор
            А как ГШ и МИД думает многие и так знают.

            Есть подозрения, что в нашем ген.штабе думать просто некому.
            Ну а наш МИД может только выражать озабоченность. Разорвать отношения и то смогли только после того как этого потребовала Литва. Ввести санкции против Трибалтов не могли, ждали пока они введут. Там не МИД, там сплошные ссыкуны. Примакова на них нет.
        2. U_GOREC
          U_GOREC Вчера, 18:34
          -3
          Цитата: Андрей Николаевич
          Исторически, их унижали- все. И Европа и Россия.

          Когда они в Кремле сидели и Россией рулили это, видимо, очень унизительно было...
          У них другой комплекс - когда то они были крупнейшим и мощнейшим государством Европы! Это именно огни турок под Веной остановили. Без них - хз какая Европа была бы.. А потом всё пролюбили! И исчезли с исторической арены. Показательный пример того, что бывает когда страной рулят олигархи (магнаты) при слабой центрально1й власти. Иметь выход к морю и не иметь военного флота! wassat .
          1. topol717
            topol717 Вчера, 19:07
            0
            Цитата: U_GOREC
            Когда они в Кремле сидели и Россией рулили это, видимо, очень унизительно было...

            Если так рассуждать, то в нашем Кремле кого только не было, и Чингиз Хан и Ляхи и Наполеон и даже Гитлер почти дошел.
            1. U_GOREC
              U_GOREC Вчера, 20:25
              -1
              Цитата: topol717
              Если так рассуждать, то в нашем Кремле кого только не было, и Чингиз Хан и Ляхи и Наполеон и даже Гитлер почти дошел.

              Вы какую то альтернативную историю изучали? Какой Чингиз хан? wassat
              1. topol717
                topol717 Вчера, 22:28
                -1
                Цитата: U_GOREC
                Вы какую то альтернативную историю изучали?

                Ну если для вас самый знаменитый предводитель монгольского ханства не был в Москве или если для вас татаромонгольское иго это альтернативная история. мне тут сказать просто нечего. Как говорится против ЕГЭ не попрешь.
                1. U_GOREC
                  U_GOREC Вчера, 23:48
                  0
                  Цитата: topol717
                  Ну если для вас самый знаменитый предводитель монгольского ханства не был в Москве

                  Чмнгизхан был в Москве? wassat Это вы серьёзно? belay Я понимаю, советская средняя школа прошла мимо вас! Потому что даже круглый советский троечник не мог нести такую ахинею!!! Но даже для современного ЕГЭ-шника такое нести... wassat wassat wassat
            2. Карат
              Карат Вчера, 21:44
              +2
              Цитата: topol717
              Если так рассуждать, то в нашем Кремле кого только не было, и Чингиз Хан и Ляхи и Наполеон и даже Гитлер почти дошел.


              Чингиз-хана на Руси не было. Первый был Бату-хан, его внук. Ну а самым близким родственником бывшим на Руси был Кюлькан-хан (командовавший туменом в войске Батыя), убитый под Коломной.
              1. topol717
                topol717 Вчера, 22:32
                -1
                Да мне пофиг кто там из них был, за 200 лет их было больше дюжены. Факт в том, что больше 200 лет они доили Россию.
                1. U_GOREC
                  U_GOREC Вчера, 23:52
                  +1
                  Цитата: topol717
                  Да мне пофиг

                  Конечно по фиг! На историю, знания, здравый смысл... Такими манкуртами очень легко управлять, любое д.ерьмо можно в голову вложить - в родной среде приживётся...
                  1. topol717
                    topol717 Вчера, 23:58
                    -1
                    Цитата: U_GOREC
                    Конечно по фиг! На историю, знания, здравый смысл... Такими манкуртами очень легко управлять, любое д.ерьмо можно в голову вложить - в родной среде приживётся...

                    Не понимаю я вас.
                    Есть 200 лет рабства/поклонения, но вы почему то этого не хотите признавать.
                    от этого история не изменится. Но а кто там был первым ЧингиЗ или Батур мне лично пофиг, тем более я в то вроемя не жил и на 100% НЕ УВЕРЕН .
        3. Клон
          Клон Вчера, 18:53
          +9
          Цитата: Андрей Николаевич
          В третьих, не надо лезть в чужие дела- есть ГШ и есть армия, МИД.

          Ну, чисто в космос...Если бы не всенародная помощь и волонтеры, как представители народа, еще не известно, на каком уровне находилось бы снабжение всем необходимым наших бойцов. И все сделали без МО и без ГШ и без МИДа. И как посмели? Не?
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 00:57
            0
            Цитата: Клон
            И все сделали без МО и без ГШ и без МИДа.

            Вы это серьезно?
        4. cmax
          cmax Вчера, 19:14
          +2
          Цитата: Андрей Николаевич
          У нас слишком много ,, ура- патриотизма,, Крики и визги о применении ЯО и так далее.. Успокойтесь, ура- патриоты, подотрите слюну и успокойте свои нервы. Во- первых; у поляков врожденный комплекс неполноценности. Исторически, их унижали- все. И Европа и Россия. Поэтому и страна на столько ,, мощная,, что даже на карте не найти. Во- вторых, ура- патриотизм вещь глупая и недалекая. Прежде чем принять какое то решение, нужно подумать о последствиях, для своей страны. В третьих, не надо лезть в чужие дела- есть ГШ и есть армия, МИД. Пусть они и думают. В любом случае, они умней чем некоторые личности, на сайте ВО.

          Да, да! Такие как вы только под Москвой начнёте ныть про традиции Победы и так далее. Авторитет полностью потерян, всякая шушера может пальцами в Ваш адрес тыкать и адрес России. А вы терпите, утираетесь и опять терпите! Удачи!
        5. GneSPb
          GneSPb Вчера, 19:20
          +2
          В генштабе пустые головы только чтобы болтать, а не думать, уже год война идёт, а подвоз с запада был и есть и везут оружие, боеприпасы, наемников, железные дороги все на месте, связи между подразделениями , как не было так и нет, обеспечение войск новыми вооружениями, как не было так и нет, воюют советскими вооружениями, как гнали нацикам уголь, нефть металлы так и гонки, а наши бойцы из-за этого гибнут, но бизнесменам фиолетово, главная буржуинская радость - прибыль, и не важно что она крови, главное западным и нацисткий партнёрам продать, а там трава не расти, хотя наши органы должны такое пресекать, но они скорей всего сами в теме, не война, а продажа жизней и совести...
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 00:59
            +1
            Цитата: GneSPb
            В генштабе пустые головы только чтобы болтать, а не думать, уже год война идёт, а подвоз с запада был и есть и везут оружие, боеприпасы, наемников, железные дороги все на месте, связи между подразделениями , как не было так и нет, обеспечение войск новыми вооружениями, как не было так и нет ... а наши бойцы из-за этого гибнут, но бизнесменам фиолетово

            9 дней на сайте варитесь, но уже крутой? bully
        6. kapitan92
          kapitan92 Вчера, 19:45
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          есть ГШ и есть армия, МИД. Пусть они и думают. В любом случае, они умней чем некоторые личности, на сайте ВО.

          Вероятно, это из серии , " Жираф большой ему виднее"?
          МИД , своей "дипломатией", а точнее , отсутствием оной, прокакал все , что можно. "Мистер озабоченность" рулит!!!
          Армия, как показал год войны, у нас для парадов, как и "полководцы"!
          71% новейших вооружений, у нас уже было в 21г, со слов "паркетного" министра, а по факту, как всегда, голая задница. 300000 мобилизованных обуть и экипировать не можем, без помощи волонтеров.
          ГШ то есть, а че толку то. Накрыть площадь , пустить танки и в лобовую. Герасимов по другому не умеет! Танкист по образованию. Ладно , хоть сейчас сообразили, что без БПЛА дорога в никуда.
          А есть еще правительство, а есть еще Гарант! Но это уже в другой серии. hi
      2. Alien From
        Alien From Вчера, 18:30
        +2
        Да промычать или поблеять, вот все способности руководства, у них ведь блин все партнёры am
      3. carpenter
        carpenter Вчера, 18:57
        -2
        Цитата: кредо
        Да чего там о Польше говорить, если слабоумные чиновники из Прибалтики наперегонки соревнуются по введению санкций против России

        Верно сказали -"чиновники слабоумные", а умнее они станут тогда, когда у них очко сожмётся. Вот для этого их нужно напугать так, чтобы рот не могли раскрыть от страха. Вот для этого нужно сделать и показать этой публике, в реальном времени, реальное испытание СЯС и все комментарии, что будет потом, если оно упадёт по назначению.
        Больно безнаказанно начали визжать шавки.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 01:08
          0
          Знакомые немцы, которые "ГДРовские", говорят, что в Польше у них много знакомых, и эти знакомые сейчас поддерживают Россию в войне. Разумеется речь не о чиновниках.
      4. ИВЗ
        ИВЗ Вчера, 22:49
        0
        Да чего там о Польше говорить, если слабоумные чиновники из Прибалтики наперегонки соревнуются по введению санкций против России и блокаде всего того, что способно нанести хоть какой-то вред экономики России
        Проблема в том, что самим чиновникам ничего не грозит, в крайнем случае смотаются в безопасное место с туго набитой мошной, а на страны свои и их население им плевать с низкой колокольни - быстрее долетит. Бербок в ФРГ об этом не стесняясь говорила, и похоже они все такие.
    2. nikon7717
      nikon7717 Вчера, 17:39
      +2
      выходить из договоров о ограничении СЯС,провести испытание на Новой Земле
      у меня впечатление, что за в последнее время у комментаторов с призывами к применению ЯО "снёсло крышу". Какое применение ЯО? Опомнитесь!!!
      Впечатление, что забыли про другие средства превентивного воздействия, причем дружно. Либо это заказная компания ЦРУ, ми-6, ципсо. Почему то именно они действуют в первую очередь через ЛОМов, создание общественного мнения, информацию. Сегодня все решается на в первую очередь на инфополе, в борьбе за умы.
      1. Neutral Neutral
        Neutral Neutral Вчера, 17:46
        +7
        Не всё решается инфополем. Если бы решалось всё - в РФ бы уже майдан произошёл а мы бы с вами собирались на войну с Китаем.
        Но что-то такого даже близко не видно, несмотря на дикий накал пропаганды и многомиллиардные вложения.
      2. Аргон
        Аргон Вчера, 17:47
        +8
        Всем понятно , что это только пиар. Если нападут они то никакое НАТО им не поможет! Они скорее исключат Польшу из альянса
        1. Fisher
          Fisher Вчера, 18:12
          +4
          К примеру, НАТО будет помогать так же как и Украине. И как мы ответим?
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Вчера, 19:42
            -2
            И как мы ответим?
            ...да просто...нанять пару куклусклановцев , одетых в полицейскую форму что б они пару десятков негров перешлёпали...и всё...у гегемона лжи не до своих холуёв будет..делов то...Судоплатов бы в раз такую операцию провернул бы
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 01:12
          0
          Цитата: Аргон
          Всем понятно , что это только пиар. Если нападут они то никакое НАТО им не поможет! Они скорее исключат Польшу из альянса

          Когда ракета С-300 упала на фермеров проскочила тема, что из 3-х условий приема поляки одно еще не выполнили и они в НАТО понарошку. Венгры заинтересовались и даже запрос делали, ведь их вместе принимали. Но эту тему очень быстро замяли...
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 18:09
        +1
        Вопрос не в "примененииЯО",А о демонстрации.Где я,к примеру призвал применить по противнику ЯО?Надо напомнить упоротым,потерявшим всякий страх,что может с ними случиться,если "решатся враги на войну-мы им устроим..."Как в песне.А про "борьбу за умы"мы уже проиграли с треском..Назначая послами в бывшие республики ,вышедших в тираж персонажей,работая лишь на зарабатывании бабла.А про умы наших соотечественников напрочь забыли.
        1. nikon7717
          nikon7717 Вчера, 21:40
          0
          Вопрос не в "примененииЯО",А о демонстрации.Где я,к примеру призвал применить по противнику ЯО?
          Уважаемый! Вы меня прекрасно поняли про ЯО. Даже испытания это новый виток эскалации, повод наращивания оборонных расходов, вишенка для PR-технологов, психологов по обработке масс с целью очередного создания злобного образа русских. Вы понимаете к чему Вы призвали? Это призыв против русских. Вы должны призывать общаться. К созданию сопротивления, к ведению инфовойны. К созданию правдивого образа русских. Эээххх..
          Русские были до англосаксов будут и после. Русские были до немцев, будут и после. Русские были до франков, будут и после.
      4. Vasia
        Vasia Вчера, 20:22
        +3
        Цитата: nikon7717
        это заказная компания ЦРУ, ми-6, ципсо

        Судя по реакции, на больную мозоль ципздунам наступили smile
        1. nikon7717
          nikon7717 Вчера, 23:12
          +1
          Судя по реакции, на больную мозоль ципздунам наступили
          Похоже на то. Очень дружно за применение ЯО рвут и мечут. В СССР ещё всем говорили об опасности ЯО и доктрина ответного удара и как средства сдерживания. А здесь прямо накачка. Вариантов мало. Мозгов нет ( не представляют реальных последствий), понты диванных аналитиков (ума тоже мало), часть явно под влиянием компании западных психологов сами того не осознавая формируют их мнение попав на псевдо "патриотизм", типа надо сильно стукнуть по столу (развод такой)
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 01:18
            0
            Цитата: nikon7717
            Похоже на то. Очень дружно за применение ЯО рвут и мечут.

            Те кто наши про это говорят - это от слабости и страха.
            Испытания не проходят такими простыми способами.
            О тех, кому надо нас опорочить на весь мир нечего говорить.
            Но история с Ираном и, якобы, передачей ему 20 ЯБ только разгорается.
            Рейтерс пишет, что:
            Иран близок к получению ядерных зарядов.

            Сегодня, кстати, два иранских тяжелых транспортника прилетели в Москву.

            Госсекретарь США Блинкен: Возможны любые варианты, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.
      5. buravlev
        buravlev Вчера, 21:49
        -2
        Не понял вас. Или вы не понимаете суть. У нас есть тактическое ядерное оружие, есть ядерные БП малой мощности. Их не просто можно, их надо, понимаете, н а д о использовать. Цели - в странах, через которые на Украину идет оружие. Ядерное оружие относительно чистое, ну, если местами в Польше, Румынии, Франции или Германии будет грязно, нам что с того. Ударить по ним уже военная необходимость - и все, включая США, сразу заткнутся. Сразу. Что не ясно?
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 01:20
          0
          Цитата: buravlev
          Ударить по ним уже военная необходимость - и все, включая США, сразу заткнутся. Сразу. Что не ясно?

          Не ясно, что делать будете, если не заткнутся, а ударят в ответ.
          ВФУ вот не сдались, когда СВО началось и воюют до сих пор...
    3. g_ae
      g_ae Вчера, 17:40
      +1
      Это партнёры, вы не понимаете. И мы не такие. Да и не верят они, что есть что испытывать. Кстати, вполне обоснованно.
    4. Аргон
      Аргон Вчера, 17:45
      +1
      Эти шавки наверное не знают историю. Надеюсь ещё остались у них живые свидетели ВОВ. Должны были у них хоть спросить , какого это нападать на Россию
      1. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 18:30
        +8
        Цитата: Аргон
        Эти шавки наверное не знают историю. Надеюсь ещё остались у них живые свидетели ВОВ. Должны были у них хоть спросить , какого это нападать на Россию

        ...Хватит уже про Историю. Не стоит прикрываться ею, - не мы ее писали, не нынешнее поколение,- предыдущие!
        ... Отсюда вам и недовольство некоторых сограждан за наклейки на авто "Можем повторить!", за Георгиевские ленты на колесных дисках недешевых авто немецкого автопрома по всем весям РФ.
        А Мы(!) все это, под чутким присмотром профукали( мягко говоря)...
        И продолжаем! В ТВ, ради любопытства загляните: боевики, красивая жизнь попса, боевики, красивая жизнь, попса, - так кругами.
        Новости(?),- Конечно!. ..Только разрыв с реалом возрастает. Ток-шоу? В политических - переобуваться могут даже в формате одного эфира...
        Типа "ДНК", и подобных,- при детях нельзя!
        Буквально в эти выходные... День памяти В.С.Высоцкого на 1-ом( не фанат 1-го, не фанат В.С., - возраст не тот, - но(!) глубокий почитатель, и счетаю, что меня, как миллионы сограждан, в свое время, сформировал Он!),... а на НТВ,- про так " тяжело и упорно шла к своему успеху о.бузова..."
        Так и кто формирует повестку, воспитывает молодежь?
        ...Согласен,- понесли меня кеды вдаль от темы статьи...
        Хотяяя,- как посмотреть.)))
        hi
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 18:58
          +2
          Все Вы верно заметили.Кстати,на машинах стало меньше патриотических наклеек,если сравнивать с прошлой весной.К чему бы это?
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Вчера, 19:56
            +3
            на машинах стало меньше патриотических наклеек,если сравнивать с прошлой весной.
            ...в твоём регионе может быть, а у нас в Крыму наоборот...да и хохма..лет 20-ть назад сосед мне продал свой велик Салют, классная лайба..дык вот на заднем катафоте из чёрной изоленты была наклейка Z.. в принципе спрашивать не стал, потому как он поклонник зомбиад..тем не менее катафот до сих пор фигурирует эту латину
    5. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Вчера, 17:45
      +4
      Чертей пора подвергать очередному разделу.
      А их ВС множить на ноль.
      Пусть заходят на нашу территорию.
      Польское удобрение и чернозёму не помешает.
      Сколько гонора, однако... Сталинские речёвки предвоенные...
      Ничему пшековскую быдлоту история не учит! am
    6. эпикуреец
      эпикуреец Вчера, 17:46
      +4
      Все правильно написали. Попробуйте оскорбить Турцию или лично Эрдогана и увидите какая будет реакция. Поэтому с Турцией боятся связываться. Турция умеет не только угрожать, но ещё и хорошо мстить. Турция уже сколько лет геноцидит курдов и все в Европе засунули свои языки в одно место, так как боятся вякнуть. За то что касается России, тут можно публично ,под общей гогот, вытирать об неё ноги. Даже среди всяких уродов идёт соревнование - кто сильнее плюнет Россию. А наш главнокомандующий обычная размазня который умеет только болтать языком, но при этом совершенно безобидный.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 18:09
        +6
        И какая будет реакция Турции? Если её обидеть? Тут недавно коран прилюдно сожгли. Иии... Порвали на тряпочки флаг, не пустили в нато. Да швеция надругалась над половиной мира angry
        Где реакция Эрдогана?
        Чего вы нам тут мыльные оперы ставите?
        Вот если бы...
        Да нифига вот. Сглотнули и всё
        А курдов вообще везде геноцидят. Незнай чего они такого натворили, но этой участи заслуживают несколько стран, включая швецию angry
      2. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Вчера, 18:11
        +4
        Ну вот сожгли коран в Швеции,демонстративно плюнули в эрдогашу и что? Шибко кого это волнует? Турков европа не кошмарит потому что турки для них свои еще с русско турецких войн
      3. Reindeer
        Reindeer Вчера, 18:15
        +5
        Турок (и Эрдогана лично) оскорбляли, и не раз - можно вспомнить немецкие карикатуры на султана :) Курды прекрасно чувствуют себя в той же Швеции, что вот прямо сейчас отлично видно. Просто надо уметь думать и понимать, что боевые пенсионеры одинаковы везде - здесь или в Польше, без разницы. Воспринимать его слова как официальную точку зрения не очень умно. Ну и - да, даже на этом можно сделать что-то в плане влияния на общественное мнение :)
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:27
          +4
          Генерал-майор Леон Коморницкий, работавший в Генштабе в 1990-е годы, заявляет о необходимости «пересмотреть военную стратегию»... разгромить противника на его территории...

          Ээээ, дружище Леон winked это тебе сначала к нам на сайт ВО, на стажировку, на годик-два, а то твои умозаключения о победе над Россией уже раза в два превышают трактат Сунь-цзы laughing
      4. Репеллент
        Репеллент Вчера, 18:21
        +2
        Цитата: эпикуреец
        что касается России, тут можно публично ,под общей гогот, вытирать об неё ноги. Даже среди всяких уродов идёт соревнование - кто сильнее плюнет Россию. А наш главнокомандующий обычная размазня который умеет только болтать языком, но при этом совершенно безобидный

        Вот жеж блин... понабежало инкубаторских...

        Септикк_2, септик_3, "э-3.14-куреец" еще какой-то... ужосна belay laughing
      5. Теренин
        Теренин Вчера, 18:30
        +4
        Цитата: эпикуреец
        А наш главнокомандующий обычная размазня который умеет только болтать языком, но при этом совершенно безобидный.

        Наш, по сравнению с западными болтунами, вообще молчун.
    7. U_GOREC
      U_GOREC Вчера, 18:28
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      провести испытание на Новой Земле.Дабы напомнить

      Тогда уж на Шпицбергене laughing
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 19:31
        +3
        Цитата: U_GOREC
        Цитата: dmi.pris1
        провести испытание на Новой Земле.Дабы напомнить

        Тогда уж на Шпицбергене laughing

        Юмар? Там вообще то наши шахтеры если че....
        1. igorbrsv
          igorbrsv Вчера, 19:58
          -1
          И арктическая бригада туда заглядывает. Тут один с поля боя интервью давал, проговорился. В зоне сво говорит плохо. Снега нет. На лыжах не побегать, саней нет, упряжек собачьих и тех нет. Сокрушался сильно. Зато тепло
    8. hohohol
      hohohol Вчера, 20:52
      -1
      ....провести испытание на Новой Земле.Дабы напомнить

      Да хватит уже собственные территории засерать. Пришло время "Посейдон" испытать, где нибудь на побережье Польши. Так сказать в условиях приближенных к боевым. И судя по высказыванием поляков они и возражать особо не будут, прям таки стремятся к этому.
    9. fiv
      fiv Вчера, 21:44
      0
      Зачем опять мучить Новую Землю для испытания ЯО? Есть отличные места на территории польши
  2. _Ugene_
    _Ugene_ Вчера, 17:28
    +3
    Необходимо разгромить противника на его территории
    решил на себе проверить что такое зона радиоактивного заражения? и многие его соотечественники хотят такого для своей страны?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:33
      +3
      Цитата: _Ugene_
      Необходимо разгромить противника на его территории
      решил на себе проверить что такое зона радиоактивного заражения? и многие его соотечественники хотят такого для своей страны?

      Там призывальщиков против России пруд пруди. Вот если бы он это сказал из Артемовска... winked Так нет, сразу же "Я, больной, у меня освобождение..."
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 17:32
    +2
    Момент упущен, пан военпшек! Сейчас Армия России в основном за ум взялась!
    1. эпикуреец
      эпикуреец Вчера, 17:38
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Сейчас Армия России в основном за ум взялась!


      За ум взяться- этого очень недостаточно. Необходимо ещё самое современное вооружение и особенно точное оружие. С этим в российской армии беда, хотя про это всё говорилось ещё в войне 2008 года и давай с клятвенные заверения что Россия перевооружиться самым суперсовременным оружием.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 17:47
        +2
        Цитата: эпикуреец
        За ум взяться- этого очень недостаточно. Необходимо ещё самое современное вооружение и особенно точное оружие.

        Когда нет ума - остальное просто никчёмные понты.
  4. эпикуреец
    эпикуреец Вчера, 17:33
    -6
    Могу сказать только точно: НАТО никогда не согласится на наземную операцию по территории России. Пулять ракетами могут, ну отправить своих труперов захватывать Москву - точно нет. В любой стране Европы достаточно трёх трупов солдат из оккупационной ими страны, как сразу поднимется огромная волна протест внутри их страны. В Европе и США абсолютно пофиг сколько погибнет украинских солдат, но своих солдат они никогда не станут приносить в жертву ради оккупации другой страны. Даже сейчас, говорят поляки, их в стране началась довольно-таки сильная миграция молодежи в другие страны из-за боязни что Польша будет воевать с Россией.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Вчера, 17:37
      +8
      Могу сказать только точно: НАТО никогда не согласится на наземную операцию по территории России.
      они и не собираются, за них воюют папуасы, например сейчас украинцы, нужно будет, будут другие воевать, процесс отлажен
      1. Nicola
        Nicola Вчера, 17:44
        +7
        Пока в ходу зелёные бумажки,половина мира наймут воевать .И желающих найдётся не мало.Сколько их молотили в Чечне,Сирии.Новые подрастают.С гидрой воевать сложно.Ну а печатать баксы,в любых количествах,они умеют.
      2. стар
        стар Вчера, 18:04
        +3
        нужно будет, будут другие воевать, процесс отлажен

        Поляки и будут.
      3. Карат
        Карат Вчера, 22:17
        0
        Цитата: _Ugene_
        Могу сказать только точно: НАТО никогда не согласится на наземную операцию по территории России.
        они и не собираются, за них воюют папуасы, например сейчас украинцы, нужно будет, будут другие воевать, процесс отлажен


        Вы забываете кто главный в НАТО. Для них поляки и прочие европейцы такие же папуасы как и украинцы.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:37
      +4
      Да тут еще посмотреть надо...Ну гикнулись поляки,британцы,заштатники.Результат каков?Я про общественное мнение.А его можно всегда отформатировать.Ну,как например во Франции.Что "не полют трупперов" тоже не согласен.Они перестали воспринимать нас всерьез..
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 17:43
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Да тут еще посмотреть надо...Ну гикнулись поляки,британцы,заштатники.Результат каков?Я про общественное мнение.А его можно всегда отформатировать.Ну,как например во Франции.Что "не полют трупперов" тоже не согласен.Они перестали воспринимать нас всерьез..

        Вот это самое главное. Они перестали воспринимать нас всерьёз.
        И мы сами виноваты что это допустили.
    3. Береговичок_1
      Береговичок_1 Вчера, 17:38
      +9
      Говорят, что из 4-х дивизий сухопутных войск Польши, одну уже положили на Украине. Причём ссылаются на то, что "добровольцев" почему то хоронят на военных кладбищах. Но это не точно. А вот, что точно, так это румынская и польская речь, звучащая в эфире, причём чаще чем украинская. Это мне товарищи с передовой говорили.
      1. U_GOREC
        U_GOREC Вчера, 20:30
        -2
        Цитата: Береговичок_1
        А вот, что точно, так это румынская и польская речь, звучащая в эфире, причём чаще чем украинская. Это мне товарищи с передовой говорили.

        А мне вот, одна бабка, у подъезда сказала, что там больше мадьярской мовы. Так что вот что точно!
    4. U_GOREC
      U_GOREC Вчера, 18:37
      +2
      Цитата: эпикуреец
      В Европе и США абсолютно пофиг сколько погибнет украинских солдат, но своих солдат они никогда не станут приносить в жертву ради оккупации другой страны.

      Откуда же тогда в США 16 миллионов (!!!) ветеранов боевых действий???
      А вот, например, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, потери американских Вооруженных сил за период 2006-18 годов составили 15861 человек. Много это или мало?
    5. свой1970
      свой1970 Вчера, 19:40
      +3
      Цитата: эпикуреец
      но своих солдат они никогда не станут приносить в жертву ради оккупации другой страны.

      Да вы шооо!!!!а это чья дохлятина???
      "наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. "
      А это чьи?
      "потери натовских войск составили по крайней мере 1144 солдат убитыми, следует из последнего американского доклада специального инспектора по восстановлению Афганистана"
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 17:40
    +1
    Польша хочет рискнуть? Ну вперёд и с песней. Уже Польша сгинела.
  6. Okak Okakiev
    Okak Okakiev Вчера, 17:48
    +2
    Запад совершенно сошёл с ума ненависть к русским у них в крови. Боятся, презирают, ненавидят, завидуют.
  7. Погоны
    Погоны Вчера, 17:55
    -1
    Это результат тупой и беззубой работы нашего МИДа последние десятилетия. Россию ни боятся, ни уважают.
    Хорошо бы всех причастных к такому состоянию дел отправить на каторгу лет на 15, тогда тем, кто придёт им на смену, будет неповадно просиживать штаны в кабинетах и гнуть пальцы почём зря.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 18:03
    +3
    Деменция это страшно, если недоумок генерал действующий, а вот старые дрова могут говорить любой вред и СМИ не стоит приводить их, дабы в первую очередь не позорить себя.
  9. Osipov9391
    Osipov9391 Вчера, 18:05
    +7
    Мы сами себя так вели все эти годы что поляки о нас стали вытирать ноги теперь.
    Каялись за Катынь, за то к чему СССР/Россия никакого отношения и вины не имели.

    Наверняка в архивах Лубянки есть правда. Или копии правды что польские офицеры
    в лесах под Смоленском расстреляны немцами осенью 1941 года.

    Эту правду надо незамедлительно достать, выложить на мировое обозрение. И снять с
    СССР/России всю ответственность за то к чему мы не причастны ни коим образом.

    И пусть поляки грызутся с немцами о размерах репараций с Германии теперь еще за Катынь.
    Зло сожрет зло. И про Украину будут поменьше вспоминать.
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:25
      -2
      Цитата: Osipov9391
      Эту правду надо незамедлительно достать, выложить на мировое обозрение. И снять с
      СССР/России всю ответственность

      Зачем ? САМ уже поклонился несчастноубиенным полякам, таким образом он предстанет перед насе...электоратом неправым ? Так нельзя...
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 18:09
    +2
    Очередной экс-экс-экс предлагает пойти и убиться своей стране и прихватить за собой остальных. Дедуле в свои 75, надо бы задуматься, как бы сердце где не прихватило.
  11. Fangaro
    Fangaro Вчера, 18:11
    +2
    Генерал работал в Генштабе в 90-е?
    Теперь +30 лет к тому возрасту.
    И генералу за 70 наверное? И не генерал уже, а в отставке?
    Зачем в новости ВО пихать мнение пенсионера, хоть и служившего в Генштабе в 90-е, как суперновость?
  12. МБРШБ
    МБРШБ Вчера, 18:14
    +2
    Пора нам завести свой сайт типа "миротворец", куда записывать русофобов из западного мира. А на заглавную страницу поместить формулу "Новичка" :))
  13. starina
    starina Вчера, 18:19
    +2
    Цитата: Андрей Николаевич
    В третьих, не надо лезть в чужие дела- есть ГШ и есть армия, МИД. Пусть они и думают


    Это если они умеют думать. А в этом большие сомнения.Скоро годовщина операции, на минуту. Выводы сделать можно.
    Опять же, работать Захаровой и какашками в интернете бросаться ума особого не надо.

    не надо лезть в чужие дела


    Ну да. Одним по телеку выступать и бабло пилить, бороды опять же,а другим родных и близких хоронить. Каждому своё.
  14. ASM
    ASM Вчера, 18:21
    0
    А этот женераль а атаку пойдет, или, как в анекдоте, "умного к умному, а мяня к табе".
  15. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Вчера, 18:24
    +1
    Адекватный военный. Только болван может призывать победить врага только после того, как тот дошел до твоей столицы.
  16. ODERVIT
    ODERVIT Вчера, 18:29
    +1
    "Вот тебе четыре танкиста и собака." Плохими были, есть и будут.
  17. Sibguest
    Sibguest Вчера, 18:36
    +3
    Как в рассказах О'Генри - вся суть в последнем абзаце: "Однако принятие этой стратегии потребует одобрения со стороны США, нашего главного союзника, и НАТО". То есть - говоря простым языком: сами мы (поляки) сс..м нападать на Россию. А вот если НАТО и США начнут - мы подтянемся...к делёжке.
  18. carpenter
    carpenter Вчера, 18:37
    +2
    С его слов, ВС РФ при нападении на Польшу заранее развернут силы, попытаются воспользоваться эффектом внезапности

    Такое чувство, что поляки, говоря о нападении на них России, выпрашивают Россию, чтобы он напала на Польшу. Ну любой политик - бывший ( ну тот же Валенса ) - современный ( как Мароветский, Дуда ) и генералы польские все до одного, в один голос орут -"Россия, напади на нас !"
  19. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:38
    +1
    Гавкает, а на хозяина оглядывается.
    Может хозяину сказать, что при любом раскладе конфликта на Украине, свою долю ядерных боеголовок Штаты полюбас получат и отсидется им не удастся.
  20. wandlitz
    wandlitz Вчера, 18:44
    +1
    «Необходимо разгромить противника на его территории»:
    Хороший совет, согласен. Так и нужно поступить с польской и прочей армией....
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:27
      -1
      Цитата: wandlitz
      «Необходимо разгромить противника на его территории»:
      Хороший совет, согласен. Так и нужно поступить с польской и прочей армией....

      Хороший совет, нужный. Вот только "проблемка" есть-армию цэевропейцев уже год победить не получается...
  21. Shamil88
    Shamil88 Вчера, 18:44
    +2
    Россию уже не боятся, раньше таких заявлений не было, это всё из за СВО которое идёт по плану по заявлениям руководства страны, а что за план до сих пор так и не озвучен, они поверили что могут нас победить на поле боя обычными вооружениями, мы несчастную Мариньку и Бахмут не можем освободить уже сколько месяцев. Видя все это со стороны натовские генералы стали смелыми, мы сами виноваты, точнее руководство страны, и самое страшное, никого не наказали за 11 месяцев за просчёты и ошибки, все сидят на местах, никто даже не думает по собственному написать, признать что не справились. Дело идёт к более серьёзному конфликту, к более масштабному, на СЯО особо тоже не стоит надеяться, яиц нет трогать руководство врага даже, мы не готовы как обычно, и что бы не пели по федеральным каналам про единство, нету его тоже, тут война, а дочь министра обороны кайфует в Дубае. Не будет с такой властью отечественной войны когда народ и власть вместе
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 19:17
      -2
      . а дочь министра обороны кайфует в Дубае.

      А мы где кайфуем? winked
      Может мы на себя посмотрим? winked
  22. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 18:45
    +1
    Генерал-майор Леон Коморницкий, работавший в Генштабе в 1990-е годы


    Дата и место рождения: 26 апреля 1947 г. (возраст 75 лет), Wolbromek, Польша
    Образование: Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил СССР им. К. Е. Ворошилова (1981 г.–1984 г.)...
    Вот ведь гад. Варшавский договор должен же еще помнить.
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:29
      0
      Цитата: sergo1914
      Вот ведь гад. Варшавский договор должен же еще помнить.

      И что ? Они и тогда фигу в кармане на СССР держали...Не зря же наши военные говорили, что из всего ОВД единственно верный наш союзник только NVA DDR.
  23. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 19:00
    +2
    Прям вот лучший ученик и цитатник Адольфа Алоизович))) осталось ему только подробнее его биографию изучить))
  24. Энверыч
    Энверыч Вчера, 19:03
    +2
    Необходимо разгромить противника на его территории

    Под таким заголовком вполне себе могла выйти статься о необходимости проведения СВО на территории Польши…

    Для таких решений есть люди более компетентные (военно-политическое руководство страны), но поляки должны понимать, что там уж точно не будет никаких «хирургических методов» и «братского народа», как на Украине.

    Еще раз, я ни к чему не призываю (призывалка не выросла), но даже членство в НАТО не есть панацея. Да, проверять не очень хочется, но конкретно Польшу коллективный Запад уже «защитил» в 1939 г.. Тогда тоже все били пяткой в грудь, как встанут на защиту, а в итоге так ничего не сделали, пока по Польше катком проходилась немецкая военная машина. Пассивность коллективного запада в тот период вошла в историю как Странная война.
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:30
      -1
      Цитата: Энверыч
      Для таких решений есть люди более компетентные (военно-политическое руководство страны)

      КОМПЕТЕНТНОЕ ??? Три раза Ха ! Уже год эту "компетенцию" видим.
  25. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 19:04
    +1
    Эти выродки на удар яо давно напрашиваются.
  26. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 19:13
    +2
    Da hat er doch eigentlich recht!

    Also lasst uns Warschau endlich auf polnischem Boden ausrdadieren...!!


    Offensichtlich sucht man in Moskau nach einem Weg, dem Westen
    die nukleare Abschreckung einmal ganz neu in "Natura" und sehr
    real und unmissverständlich spürbar vor Augen zu führen...!

    https://de.rt.com/meinung/161033-nukleare-abschreckung-in-russland-sucht-wege/

    Ich schlage vor, Ramstein und Berlin zu vernichten und damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen:

    Wir Deutschen wären die offenkundig geistesgestörten, Wahnsinnigen los,
    die uns mit Hurra in den nächsten Weltkriegs-Abgrund stürzen wollen und
    auch die USA bekommen endlich einen Warnschuss vor den Bug...!!
    US-Stützpunkte in Italien können von mir aus auch sehr gerne
    "dabei sein"...!!
    DANN werden wir ja sehen, ob den Herrschaften in Warschau,
    Washington, London und Paris die Gelüste auf weitere
    Waffenlieferungen und Provokationen Russlands nicht endlich im
    Halse ihrer großmäuligen Fressen stecken bleiben...!!!?!

    Es heißt sowieso ab sofort ohne jeden Zweifel "Entweder oder..." und
    ich glaube, der Rest-Werte-Westen wird es sich zweimal überlegen,
    mit Russland ein "atomares Tänzchen" zu wagen...! So what?
  27. Andron78
    Andron78 Вчера, 20:37
    0
    Собственно, начинайте. Тогда не нужно будет вспоминать о 5 статье и херачить туда, куда нужно.
  28. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 21:18
    0
    Один Сармат по Варшаве - и всем вашим наступательным планам кирдык.
  29. Alex242
    Alex242 Вчера, 21:23
    0
    На этом фоне польские «ястребы», считая, что ВС РФ надолго «увязли» в незалежной, надеются реализовать свои геополитические амбиции в стремлении возродить Речь Посполитую. При этом агрессивная сущность такой риторики прикрывается «российской угрозой», которая якобы нависла над страной.

    пусть планируют и плюется от зависти, но думаю что без поддержки амеров свой нос не сунут...
  30. Alex242
    Alex242 Вчера, 21:27
    0
    Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
    Da hat er doch eigentlich recht!

    Also lasst uns Warschau endlich auf polnischem Boden ausrdadieren...!!


    Offensichtlich sucht man in Moskau nach einem Weg, dem Westen
    die nukleare Abschreckung einmal ganz neu in "Natura" und sehr
    real und unmissverständlich spürbar vor Augen zu führen...!

    https://de.rt.com/meinung/161033-nukleare-abschreckung-in-russland-sucht-wege/

    Ich schlage vor, Ramstein und Berlin zu vernichten und damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen:

    Wir Deutschen wären die offenkundig geistesgestörten, Wahnsinnigen los,
    die uns mit Hurra in den nächsten Weltkriegs-Abgrund stürzen wollen und
    auch die USA bekommen endlich einen Warnschuss vor den Bug...!!
    US-Stützpunkte in Italien können von mir aus auch sehr gerne
    "dabei sein"...!!
    DANN werden wir ja sehen, ob den Herrschaften in Warschau,
    Washington, London und Paris die Gelüste auf weitere
    Waffenlieferungen und Provokationen Russlands nicht endlich im
    Halse ihrer großmäuligen Fressen stecken bleiben...!!!?!

    Es heißt sowieso ab sofort ohne jeden Zweifel "Entweder oder..." und
    ich glaube, der Rest-Werte-Westen wird es sich zweimal überlegen,
    mit Russland ein "atomares Tänzchen" zu wagen...! So what?

    не рискнете, немчары за свою шкуру боятся....
  31. Matsur
    Matsur Сегодня, 00:22
    0
    Перефразируя Раневскую: некоторые дураки такие генералы! И не только у них.
  32. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 01:53
    0
    Цитата: Alex777
    Цитата: GneSPb
    В генштабе пустые головы только чтобы болтать, а не думать, уже год война идёт, а подвоз с запада был и есть и везут оружие, боеприпасы, наемников, железные дороги все на месте, связи между подразделениями , как не было так и нет, обеспечение войск новыми вооружениями, как не было так и нет ... а наши бойцы из-за этого гибнут, но бизнесменам фиолетово

    9 дней на сайте варитесь, но уже крутой? bully

    Да тут таких личинок вши уже на батальон наскрести можно. Тупенькие, правда, совсем без огонька пишут. Единственная задача - полить фекалиями армейское руководство