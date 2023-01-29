«Необходимо разгромить противника на его территории»: польский генерал фактически призвал к наступательной войне против России

Благодаря стараниям Запада, накачивающего киевский режим оружием и финансами, конфликт на Украине принимает затяжной характер. На этом фоне польские «ястребы», считая, что ВС РФ надолго «увязли» в незалежной, надеются реализовать свои геополитические амбиции в стремлении возродить Речь Посполитую. При этом агрессивная сущность такой риторики прикрывается «российской угрозой», которая якобы нависла над страной.
Генерал-майор Леон Коморницкий, работавший в Генштабе в 1990-е годы, заявляет о необходимости «пересмотреть военную стратегию». С его слов, ВС РФ при нападении на Польшу заранее развернут силы, попытаются воспользоваться эффектом внезапности и будут стремится зайти вглубь страны, по пути «уничтожая войска и инфраструктуру». Даже если «блицкриг» сорвётся, фронт будет проходить по польской территории, «разрушая достижения нескольких поколений».
Поэтому генерал считает, что «вне зависимости от нашего (польского) членства в НАТО и союза с США» Польша должна обладать вооружёнными силами, способными «предотвратить внезапное нападение средствами сдерживания».
Польша должна обладать возможностью поражения ударных групп ВС РФ, размещённых на территории России и страны, откуда Москва будет наступать [имеется ввиду Белоруссия]
- считает генерал.
Он говорит о необходимости: усиления ПВО (приобрести 8 ЗРК Patriot в дополнение к 8 уже оплаченным); закупки дальнобойных средств; вернуться к призыву, довести численность армии до 300 тыс. чел., создать резервы (1 млн обученных солдат запаса) и вторые эшелоны.
В стратегическом плане генерал призывает сосредоточиться на «выведении из строя воздушной и наземной ударной группировки России на её территории на расстоянии до 1000 км».
Необходимо разгромить противника на его территории. Однако принятие этой стратегии потребует одобрения со стороны США, нашего главного союзника, и НАТО
- указывает генерал, фактически призывая вести наступательную войну против России.