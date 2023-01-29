«Необходимо разгромить противника на его территории»: польский генерал фактически призвал к наступательной войне против России

Польша должна обладать возможностью поражения ударных групп ВС РФ, размещённых на территории России и страны, откуда Москва будет наступать [имеется ввиду Белоруссия]

Необходимо разгромить противника на его территории. Однако принятие этой стратегии потребует одобрения со стороны США, нашего главного союзника, и НАТО