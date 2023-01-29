Украинский беспилотник Bayraktar TB2 снял последние секунды своего полёта после поражения российской зенитной ракетой

В Сети появилось видео последних минут полета украинского ударного беспилотника Bayraktar TB2, сбитого в районе Кинбурнской косы. Беспилотник не пережил попадание российской зенитной ракеты.Видео было снято камерой самого беспилотника, голос за кадром сообщил, что произошло это еще в минувший понедельник, 23 января. Украинский Bayraktar TB2 был засечен и поражен российским ЗРК "Бук-М3" в ночное время, судя по 8 секундному ролику. Сбитый беспилотник вошел в пике и устремился к земле.ВСУ довольно длительное время не использовали беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2, тем более для нанесения ударов по российским позициям и бронетехнике. Прошедшие месяцы боевых действий показали, что при должным образом организованной ПВО данный БПЛА является довольно легкой целью для зенитных комплексов. Российским войскам удалось практически подчистую выбить Bayraktar TB2.Однако несколько единиц у ВСУ осталось, плюс подаренные от Польши и Литвы, так что примерно неделю назад появилась информация, что в районе подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей были замечены два Bayraktar TB2, ведущие наблюдение за нашими позициями, не приближаясь к ним. Затем ряд ТГ-каналов сообщил, что один из этих беспилотников был сбит, но не уточнялось где и как. Теперь ясно, что один из Bayraktar TB2 долетался в районе Кинбурнской косы, где вел разведку.Между тем Турция прекратила поставку беспилотников на Украину в рамках контрактов, объясняя это своей ролью "миротворца", в рамках которой хочет примирить Россию и Украину. В то же время компания Baykar передала три дня назад Главному управлению разведки МО Украины пару БПЛА Bayraktar TB2.