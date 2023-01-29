Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 снял последние секунды своего полёта после поражения российской зенитной ракетой

26
Украинский беспилотник Bayraktar TB2 снял последние секунды своего полёта после поражения российской зенитной ракетой

В Сети появилось видео последних минут полета украинского ударного беспилотника Bayraktar TB2, сбитого в районе Кинбурнской косы. Беспилотник не пережил попадание российской зенитной ракеты.


Видео было снято камерой самого беспилотника, голос за кадром сообщил, что произошло это еще в минувший понедельник, 23 января. Украинский Bayraktar TB2 был засечен и поражен российским ЗРК "Бук-М3" в ночное время, судя по 8 секундному ролику. Сбитый беспилотник вошел в пике и устремился к земле.

ВСУ довольно длительное время не использовали беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2, тем более для нанесения ударов по российским позициям и бронетехнике. Прошедшие месяцы боевых действий показали, что при должным образом организованной ПВО данный БПЛА является довольно легкой целью для зенитных комплексов. Российским войскам удалось практически подчистую выбить Bayraktar TB2.

Однако несколько единиц у ВСУ осталось, плюс подаренные от Польши и Литвы, так что примерно неделю назад появилась информация, что в районе подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей были замечены два Bayraktar TB2, ведущие наблюдение за нашими позициями, не приближаясь к ним. Затем ряд ТГ-каналов сообщил, что один из этих беспилотников был сбит, но не уточнялось где и как. Теперь ясно, что один из Bayraktar TB2 долетался в районе Кинбурнской косы, где вел разведку.

Между тем Турция прекратила поставку беспилотников на Украину в рамках контрактов, объясняя это своей ролью "миротворца", в рамках которой хочет примирить Россию и Украину. В то же время компания Baykar передала три дня назад Главному управлению разведки МО Украины пару БПЛА Bayraktar TB2.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Shurik70
    Shurik70 Вчера, 18:33
    +3
    А что так странно камера расположена - значительную часть обзора закрывает корпус
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:55
      +4
      Камера на киле расположена.Он там своеобразный-сходится в одной точке.Там и камера закреплена.
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 21:05
        +1
        Так я и говорю - странно.
        Турки ведь не дураки. Да и "английских учёных" вряд ли к созданию беспилотника привлекали.
        Должна быть причина такого решения.
        Аэродинамика тут не аргумент - прозрачным обтекателем накрыть объектив не сложно.
        1. Летунъ
          Летунъ Вчера, 22:22
          -2
          Цитата: Shurik70
          Да и "английских учёных" вряд ли к созданию беспилотника привлекали.

          А чего столько стëба вокруг британских учëных? Не, я понимаю, наши блещут, открытия там всякие, прикладные изобретения... Правда почему в 21-м веке при этом в бой идут Т-62 не понятно. Но это по любому британские учёные виноваты!
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Вчера, 21:22
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Камера на киле расположена.Он там своеобразный-сходится в одной точке.Там и камера закреплена.

        Ну правильно. А могли бы и на фюзеляже закрепить. А еще лучше - под. Это не Миг-25, три Маха не развивает, особо заботиться об аэродинамичности в общем-то незачем. А телекартинка была бы гораздо лучше (они же камеры ставят именно для картинки, так могли бы позаботиться о её качестве :))
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 00:43
          +2
          Цитата: Петр_Колдунов
          Ну правильно. А могли бы и на фюзеляже закрепить. А еще лучше - под.

          Турки и сами догадались. Основная камера и закреплена под фюзеляжем. Можно было самому вначале рассмотреть. Фотографий этих девайсов в инете полно
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 00:40
      +3
      Цитата: Shurik70
      А что так странно камера расположена - значительную часть обзора закрывает корпус

      Это дополнительная камера. Основная камера высокого разрешения находится под фюзеляжем.
  2. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:34
    +2
    Почаще бы так.
    Турки хитрят, хотят и с Амерами и нас доить.
    1. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 19:06
      +9
      Между тем Турция прекратила поставку беспилотников на Украину в рамках контрактов, объясняя это своей ролью "миротворца", в рамках которой хочет примирить Россию и Украину. В то же время компания Baykar передала три дня назад Главному управлению разведки МО Украины пару БПЛА Bayraktar TB2.
      Хотелось бы, что бы и наши, в рамках "миротворческой миссии" с целью примирения турков с курдами, увеличили поставки оружия курдам.
    2. svp67
      svp67 Вчера, 19:35
      +3
      Цитата: 75Сергей
      Почаще бы так.

      Буквально недавно в плавнях около Одессы нашли еще одного "Байрактара" . с полным комплектом бомб... сейчас гадают, кто ж его "приводнил"
  3. Alien From
    Alien From Вчера, 18:35
    +16
    Из видео понятно, что ничего не понятно request
    1. Reindeer
      Reindeer Вчера, 19:12
      +7
      Ну в принципе понять можно, что БПЛА летел в обычном режиме, поймал ЗР и пошел вниз - но да, согласен, видео вообще неинформативное, очень сложно разобраться что и как произошло. Выкладывать такое наверное не стоит, больше раздражает - 8 секунд,2 из которых - логотипы -_-
    2. Ныробский
      Ныробский Вчера, 20:41
      +3
      Цитата: Alien From
      Из видео понятно, что ничего не понятно request

      Согласен, малоинформативно. Но с другой стороны, если видео опубликовано нашей стороной, то видимо камера и карта памяти всё таки у нас, а не у бандерлогов. Стало быть всё интересное, с этого байрактара вытащили всё таки наши ребята уже по факту обнаружения обломков.
  4. Rage66
    Rage66 Вчера, 18:36
    +12
    Дебилы, выкладывающие подобные видео, уберите бодрый голос за кадром и покажите момент поражения объекта soldier
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 18:47
      0
      Цитата: Rage66
      Дебилы, выкладывающие подобные видео, уберите бодрый голос за кадром и покажите момент поражения объекта

      Бодрый голос за кадром заорал - "Ура ! Нас русские подбили ! "
  5. Макиавелли
    Макиавелли Вчера, 18:36
    +8
    Турция скорее всего перестала постовлять байактары боясь антирекламы. Ведь после Карабаха они его разрекламировали как чудо оружие.
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 19:05
      -4
      Турецкая компания Baykar передала два ударных беспилотника Bayraktar ТВ2 Главному управлению разведки МО Украины

      26 января 2023

      https://topwar.ru/209615-tureckaja-kompanija-baykar-peredala-dva-udarnyh-bespilotnika-bayraktar-tv2-glavnomu-upravleniju-razvedki-mo-ukrainy.html

      ВСУ их используют для разведки ОЛС ТБ2 позволяет определять цели на расстоянии 50+ км. Для нанесения ударов у них не хватает сил и средств + наше ПВО довольно эффективное.
      Заказов у них лет на 5 вперёд, заводы не успевают строить.
      1. Архитектор
        Архитектор Вчера, 19:52
        0
        Цитата: ColdWind
        Заказов у них лет на 5 вперёд, заводы не успевают строить.

        Ага , клиенты в очередь стоят)))))))))))
        1. ColdWind
          ColdWind Вчера, 19:57
          -2
          Цитата: Архитектор
          Ага , клиенты в очередь стоят)

          Да. Европейские страны были вынуждены уступать свои поставки Украине. Учитывая что нужно ставить в серию Акынджы, ТБ3 и Кызылалма у них серьезный дефицит производственных мощностей. Завод ещё один нужен в Европе.
          1. alexoff
            alexoff Вчера, 21:26
            +1
            европейские страны это Польша и Босния?
  6. ASM
    ASM Вчера, 18:39
    -3
    Тут главное, чтобы стоимость уничтожения была ниже стоимости летака + возможного ущерба.
    1. Fachmann
      Fachmann Вчера, 18:49
      +6
      Главное, жизни наших бойцов, как результат действий это летающей твари, прямо или косвенно, сберечь!
      Прямо, от воздействия его вооружения,
      косвенно, как результат разведки.
    2. Комментарий был удален.
    3. Сергей3
      Сергей3 Вчера, 20:26
      +1
      Тут главное, чтобы стоимость уничтожения была ниже стоимости летака + возможного ущерба.

      Стоимость уничтожения произведённой собственными силами ракеты не может быть высокой, т.к. большая часть её огромной стоимости - это налоги, которые платятся на каждом этапе производства начиная от добычи руды до окончательной сборки. Т.е. до того, как ракета выйдет за ворота сборочного производства, большая часть денег успеет вернутся в бюджет.
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 18:50
    +1
    Ну,как-то так ! Летят 2 "байрактара"... Один говорит другому: здесь надо быть осторожнее...а то нарвёмся на бяку-буку ! Другой: Фигня! Они сейчас не лета...ють-ють-ють-ють-мать !
  8. Nord11
    Nord11 Вчера, 21:16
    0
    Ну и правильно Турция прекратила поставки, а то наши ПВО совсем репутацию Bayraktar" ов в землю вгонят..
  9. alexoff
    alexoff Вчера, 21:25
    +1
    А я помню, как несколько лет назад были интернет-баталии, кто же круче - байрактар или панцирь. Судя по СВО, типа невидимый беспилотник очень даже видим и без проблем уничтожается