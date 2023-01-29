Украинский беспилотник Bayraktar TB2 снял последние секунды своего полёта после поражения российской зенитной ракетой

В Сети появилось видео последних минут полета украинского ударного беспилотника Bayraktar TB2, сбитого в районе Кинбурнской косы. Беспилотник не пережил попадание российской зенитной ракеты.
Видео было снято камерой самого беспилотника, голос за кадром сообщил, что произошло это еще в минувший понедельник, 23 января. Украинский Bayraktar TB2 был засечен и поражен российским ЗРК "Бук-М3" в ночное время, судя по 8 секундному ролику. Сбитый беспилотник вошел в пике и устремился к земле.
ВСУ довольно длительное время не использовали беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2, тем более для нанесения ударов по российским позициям и бронетехнике. Прошедшие месяцы боевых действий показали, что при должным образом организованной ПВО данный БПЛА является довольно легкой целью для зенитных комплексов. Российским войскам удалось практически подчистую выбить Bayraktar TB2.
Однако несколько единиц у ВСУ осталось, плюс подаренные от Польши и Литвы, так что примерно неделю назад появилась информация, что в районе подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей были замечены два Bayraktar TB2, ведущие наблюдение за нашими позициями, не приближаясь к ним. Затем ряд ТГ-каналов сообщил, что один из этих беспилотников был сбит, но не уточнялось где и как. Теперь ясно, что один из Bayraktar TB2 долетался в районе Кинбурнской косы, где вел разведку.
Между тем Турция прекратила поставку беспилотников на Украину в рамках контрактов, объясняя это своей ролью "миротворца", в рамках которой хочет примирить Россию и Украину. В то же время компания Baykar передала три дня назад Главному управлению разведки МО Украины пару БПЛА Bayraktar TB2.