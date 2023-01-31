Почему же Люся доброволец? К отставке Арестовича

Как избрать ту Люсю…

Армию он всё же прошёл

А он воевал?

Политическая позиция

Текущие метаморфозы

Политик из будущности?

Алексей «Люся» Арестович долгое время не воспринимался на Украине и в России как серьёзный политик. Пожалуй, только отставка превратила его из придворного политического клоуна в нечто более реальное. Ему же всё время вменяли тот факт, что, будучи актёром, он играл роль певицы Люси Зайцевой, загримировавшись под женщину.Из-за этого к нему когда-то и прилипла неофициальная кличка «Люся». Алексей Арестович, сын военных, наполовину белорус, наполовину поляк, родился в военном городке в Грузии. К Украине отношение имеет очень косвенное.Прозвище Люся он получил после фильма «Не бойся, я рядом», где его герой, дабы скомпрометировать соперника, переодевается в девушку, начинающую певицу Люсю Зайцеву. Фильм большого резонанса не поимел, зато к Арестовичу крепко и, видимо, на всю жизнь прилипла кличка Люся.В соответствии с семейной преемственностью, Люся всё же отслужил. И даже закончил службу с офицерским званием, только вот обстоятельства его увольнения неясные. Существует мнение, что он уволился с должности военного психолога со скандалом. Из-за чего был скандал – сказать сложно. Но факт в том, что в рядах ВСУ Люси больше нет.Должность военного психолога – очень мутная и спорная. Насколько Арестович разбирается в этой теме – опять же, непонятно. Очевидно только то, что пиарщик из него неплохой. Поэтому, конечно, Зеленский столкнулся с очень серьёзным вариантом оппозиции. Это далеко не молью траченный Медведчук и не ростовский алкоголик Янукович.Подробности службы Арестовича неясны. Известно доподлинно только то, что он служил в подразделении разведчиков, а уволился в звании капитана (по другим данным – майора, существует версия, что его «за особые заслуги» понизили в звании) из-за якобы несогласия с назначениями на командные должности случайных людей.В зоне так называемой АТО он действительно был. Что там делал – покрыто мраком. Относительно правдоподобен факт того, что он был военным психологом. Военное образование у него действительно есть.На этом все доказанные факты об Арестовиче заканчиваются. Дальше начинается уже автобиография наподобие «Малой земли», только, в отличие от дорогого Леонида Ильича, писал он её, видимо, своей рукой. В военной биографии собственного разлива Арестович упомянул, что он якобы 33 раза переходил линию фронта в ходе своей разведдеятельности.Злые языки (что характерно, как на Украине, так и в России) утверждают, что в действительности Арестович только позировал перед телекамерами, когда на фронт приезжали корреспонденты. Что было на самом деле – кто теперь скажет, но, может быть, в скором будущем мы узнаем хоть что-то похожее на правду.Нет сомнений, что украинское Минобороны будет копать под опального Алексея Николаевича. Из документальных фактов особого внимания заслуживает фотография Арестовича, снятая под Краматорском, где в руках у него автомат АК-74 без магазина.Есть, правда, доказательство профессионализма Арестовича как разведчика. В 2003 году он, сидя на израильском военном форуме, познакомился с двумя российскими офицерами. Сумев их убедить, что он российский военный и прошёл чеченскую войну, он вытащил из них ряд секретных сведений.Говорить о том, что у Арестовича есть какая-то политическая позиция, было бы неверно, поскольку за свою карьеру он продемонстрировал удивительную способность переобуваться в воздухе. Во время военного конфликта на Донбассе его риторика во многом напоминала персонажа с другой стороны линии фронта – Игоря Стрелкова.Оценки ситуации на фронте были объективные и близкие к реальности, как и у Стрелкова, лишенного ура-патриотизма, за что тот, видимо, и впал в немилость. Арестович учёл, вероятно, опыт противника, уволился также по собственному желанию с не меньшим скандалом, чем Стрелков, но, в отличие от спрятавшегося на долгое время от глаз людских последнего, быстро пошёл на повышение.Должность оказалась довольно странной: внештатный советник президента Зеленского. В этой должности Арестович занимался практически исключительно пиаром, подкупая публику своим вкрадчивым голосом и обилием отсылок к психологии. В этом отношении, конечно, говорящая голова Зеленского выглядела куда более респектабельно, чем, например, Мария Захарова, не говоря уже о Джен Псаки.Но при всей своей кажущейся адекватности, Арестович на новой должности резко сменил стиль поведения. Ни о каком стремлении резать правду-матку уже и речи не было. Стали преобладать шапкозакидательские настроения. Это пошло после начала военного конфликта с Россией на ура: обыватель, слушая по телевизору Арестовича, слышал то, что хотел бы услышать, и неважно, насколько оно соответствовало действительности.Потому Люсе прощалось даже принципиальное невладение украинским языком, от изучения которого он в школе был освобожден как сын военного. Тем не менее Арестович, даже при таком желании пропиарить режим Зеленского любой ценой, проявил определенную прозорливость.В частности, ещё задолго до частичной мобилизации в России он предсказал, что без неё России никак не обойтись. Еще до начала СВО он предсказал и удары со стороны Беларуси, и попытку осады Киева. Как только началась СВО, Арестович тут же сделал заявление с прогнозом того, что война затянется очень надолго и будет вялотекущей.После такого высказывания, видимо, нашему герою надавали по шапке на Банковой. Риторика Люси тут же поменялась, видимо, в том направлении, которое было выгодно Зеленскому.Риторику Арестовича в последнюю неделю можно, не мудрствуя лукаво, назвать антиукраинской. Ладно если бы всё ограничилось только констатацией факта неудачного сбития российской ракеты, стоившего жизни людям в многоквартирном доме. Но дальше он покусился на святое, высказавшись, что в украинском гимне не содержится позитива.Арестович явно работает на конъюнктуру: он не настолько глуп, чтобы понимать, что ура-патриотические речи никто на Украине, кроме самих властей, слушать уже не будет. На Украине народ успел порядком устать от таких затяжных военных действий, и настроения там можно выразить цитатой из Ярослава Гашека: «Государь император – скотина, а войну мы проиграем».Насчёт государя императора – Украина изo всех сил бьётся хотя бы за видимость демократии, и говорить-то там можно, по сути дела, всё подряд, и любой может претендовать на то, чтобы стать там тем самым государем императором. Уволившись с такой лёгкостью по собственному желанию, Арестович явно расчищает себе дорогу на повышение.Вероятнее всего, при всей спорности и противоречивости этого политического персонажа, ждать от Арестовича можно всё-таки какого-то прогресса. Хотя бы потому, что хуже, чем при Зеленском, уже не будет.Нелишне напомнить читателю, что Арестович, состоявший в «Братстве» Корчинского, вместе с последним обличал идеалы первого Майдана и оранжевой революции и критиковал коллективный Запад. При всей его беспринципности Москве есть на что рассчитывать, если такой придёт к власти.