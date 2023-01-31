Военное обозрение
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Почему же Люся доброволец? К отставке Арестовича

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Почему же Люся доброволец? К отставке Арестовича



Как избрать ту Люсю…


Алексей «Люся» Арестович долгое время не воспринимался на Украине и в России как серьёзный политик. Пожалуй, только отставка превратила его из придворного политического клоуна в нечто более реальное. Ему же всё время вменяли тот факт, что, будучи актёром, он играл роль певицы Люси Зайцевой, загримировавшись под женщину.

Из-за этого к нему когда-то и прилипла неофициальная кличка «Люся». Алексей Арестович, сын военных, наполовину белорус, наполовину поляк, родился в военном городке в Грузии. К Украине отношение имеет очень косвенное.

Прозвище Люся он получил после фильма «Не бойся, я рядом», где его герой, дабы скомпрометировать соперника, переодевается в девушку, начинающую певицу Люсю Зайцеву. Фильм большого резонанса не поимел, зато к Арестовичу крепко и, видимо, на всю жизнь прилипла кличка Люся.


Армию он всё же прошёл


В соответствии с семейной преемственностью, Люся всё же отслужил. И даже закончил службу с офицерским званием, только вот обстоятельства его увольнения неясные. Существует мнение, что он уволился с должности военного психолога со скандалом. Из-за чего был скандал – сказать сложно. Но факт в том, что в рядах ВСУ Люси больше нет.

Должность военного психолога – очень мутная и спорная. Насколько Арестович разбирается в этой теме – опять же, непонятно. Очевидно только то, что пиарщик из него неплохой. Поэтому, конечно, Зеленский столкнулся с очень серьёзным вариантом оппозиции. Это далеко не молью траченный Медведчук и не ростовский алкоголик Янукович.

А он воевал?


Подробности службы Арестовича неясны. Известно доподлинно только то, что он служил в подразделении разведчиков, а уволился в звании капитана (по другим данным – майора, существует версия, что его «за особые заслуги» понизили в звании) из-за якобы несогласия с назначениями на командные должности случайных людей.

В зоне так называемой АТО он действительно был. Что там делал – покрыто мраком. Относительно правдоподобен факт того, что он был военным психологом. Военное образование у него действительно есть.

На этом все доказанные факты об Арестовиче заканчиваются. Дальше начинается уже автобиография наподобие «Малой земли», только, в отличие от дорогого Леонида Ильича, писал он её, видимо, своей рукой. В военной биографии собственного разлива Арестович упомянул, что он якобы 33 раза переходил линию фронта в ходе своей разведдеятельности.

Злые языки (что характерно, как на Украине, так и в России) утверждают, что в действительности Арестович только позировал перед телекамерами, когда на фронт приезжали корреспонденты. Что было на самом деле – кто теперь скажет, но, может быть, в скором будущем мы узнаем хоть что-то похожее на правду.

Нет сомнений, что украинское Минобороны будет копать под опального Алексея Николаевича. Из документальных фактов особого внимания заслуживает фотография Арестовича, снятая под Краматорском, где в руках у него автомат АК-74 без магазина.

Есть, правда, доказательство профессионализма Арестовича как разведчика. В 2003 году он, сидя на израильском военном форуме, познакомился с двумя российскими офицерами. Сумев их убедить, что он российский военный и прошёл чеченскую войну, он вытащил из них ряд секретных сведений.

Политическая позиция


Говорить о том, что у Арестовича есть какая-то политическая позиция, было бы неверно, поскольку за свою карьеру он продемонстрировал удивительную способность переобуваться в воздухе. Во время военного конфликта на Донбассе его риторика во многом напоминала персонажа с другой стороны линии фронта – Игоря Стрелкова.

Оценки ситуации на фронте были объективные и близкие к реальности, как и у Стрелкова, лишенного ура-патриотизма, за что тот, видимо, и впал в немилость. Арестович учёл, вероятно, опыт противника, уволился также по собственному желанию с не меньшим скандалом, чем Стрелков, но, в отличие от спрятавшегося на долгое время от глаз людских последнего, быстро пошёл на повышение.

Должность оказалась довольно странной: внештатный советник президента Зеленского. В этой должности Арестович занимался практически исключительно пиаром, подкупая публику своим вкрадчивым голосом и обилием отсылок к психологии. В этом отношении, конечно, говорящая голова Зеленского выглядела куда более респектабельно, чем, например, Мария Захарова, не говоря уже о Джен Псаки.

Но при всей своей кажущейся адекватности, Арестович на новой должности резко сменил стиль поведения. Ни о каком стремлении резать правду-матку уже и речи не было. Стали преобладать шапкозакидательские настроения. Это пошло после начала военного конфликта с Россией на ура: обыватель, слушая по телевизору Арестовича, слышал то, что хотел бы услышать, и неважно, насколько оно соответствовало действительности.

Потому Люсе прощалось даже принципиальное невладение украинским языком, от изучения которого он в школе был освобожден как сын военного. Тем не менее Арестович, даже при таком желании пропиарить режим Зеленского любой ценой, проявил определенную прозорливость.

В частности, ещё задолго до частичной мобилизации в России он предсказал, что без неё России никак не обойтись. Еще до начала СВО он предсказал и удары со стороны Беларуси, и попытку осады Киева. Как только началась СВО, Арестович тут же сделал заявление с прогнозом того, что война затянется очень надолго и будет вялотекущей.

После такого высказывания, видимо, нашему герою надавали по шапке на Банковой. Риторика Люси тут же поменялась, видимо, в том направлении, которое было выгодно Зеленскому.

Текущие метаморфозы


Риторику Арестовича в последнюю неделю можно, не мудрствуя лукаво, назвать антиукраинской. Ладно если бы всё ограничилось только констатацией факта неудачного сбития российской ракеты, стоившего жизни людям в многоквартирном доме. Но дальше он покусился на святое, высказавшись, что в украинском гимне не содержится позитива.


Арестович явно работает на конъюнктуру: он не настолько глуп, чтобы понимать, что ура-патриотические речи никто на Украине, кроме самих властей, слушать уже не будет. На Украине народ успел порядком устать от таких затяжных военных действий, и настроения там можно выразить цитатой из Ярослава Гашека: «Государь император – скотина, а войну мы проиграем».

Насчёт государя императора – Украина изo всех сил бьётся хотя бы за видимость демократии, и говорить-то там можно, по сути дела, всё подряд, и любой может претендовать на то, чтобы стать там тем самым государем императором. Уволившись с такой лёгкостью по собственному желанию, Арестович явно расчищает себе дорогу на повышение.

Политик из будущности?


Вероятнее всего, при всей спорности и противоречивости этого политического персонажа, ждать от Арестовича можно всё-таки какого-то прогресса. Хотя бы потому, что хуже, чем при Зеленском, уже не будет.

Нелишне напомнить читателю, что Арестович, состоявший в «Братстве» Корчинского, вместе с последним обличал идеалы первого Майдана и оранжевой революции и критиковал коллективный Запад. При всей его беспринципности Москве есть на что рассчитывать, если такой придёт к власти.
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Использованы фотографии:
ukraina.ru, livevideos.ru
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25 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 03:46
    +5
    Москве есть на что рассчитывать, если такой придёт к власти.
    Ростовнерезиновый laughing . А если серьезно, то вполне вероятно, что он- фигура западных разведок и через него ведется игра против Зеленского. Но на украине ему едва ли дадут улететь в Италию с наворованным- грохнут.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 06:09
      +1
      фигура западных разведок
      Идея о том, что Запад в плане спецслужб проиграл Востоку (Анкара, Пекин, Нью-Дели и, возможно, Исламабад) не рассматривается?
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 03:50
    +1
    При всей его беспринципности
    Политический флюгер wink
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:12
    +2
    избрать ту Люсю…

    laughing
    Красиво...
    Авторы, кстати, неплохо так подумали - статья толковая. Докину еще 5 коп про сравнение со Стрелковым. А вот никто не задумывался, что Стрелков ушел, или выкинули - не суть - как раз в ту пору, когда началось поголовное "сокращение штатов" одиозных командиров ополчения? Причем повел себя именно так, что его просто никто не искал - ни наши, ни лохлы? САМЫЙ одиозный, попервой все сопротивление на Новороссии и ассоциировалось-то с одним Стрелковым - а мочить его даже ВСУшникам не с руки - вроде как оппозиция он теперь?
    Вот и думайте, что такое профессионализм. В разведке например главное не влезть - а грамотно вылезти, чтоб не прихлопнули
  4. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 04:23
    +1
    Цитата: Uncle Lee
    При всей его беспринципности
    Политический флюгер wink

    Засланный (высланный) казачок)! drinks
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:36
    +4
    Люся,Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
    Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..
    Вы, кажется, потом любили португальца,
    А может быть, с малайцем Вы ушли.
  6. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 05:38
    +1
    А вот здесь становится очень интересно! Кто разыгрывает джокер Арестовича?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:18
      +2
      hi
      Кто разыгрывает джокер Арестовича?
       Пока не разыгрывают, "джокер" в рукаве."Джокер" появится, в последний момент.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 06:30
        +1
        Мое почтение, Алексей!
        На мой взгляд, в этой Большой Игре даже Эрдогана разыгрывают "в темную".
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 06:44
          +4
          в этой Большой Игре даже Эрдогана разыгрывают "в темную".
           А он думает,что всех обхитрил. smile
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 06:58
            +1
            Я думаю, что он осознанно играет роль фронтмена коалиции. Выгодоприобретатели этой войны определились уже давно, и это явно не Вашингтон.
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: 3x3zsave
      А вот здесь становится очень интересно! Кто разыгрывает джокер Арестовича?


      Пока неизвестно. Но это должен быть мастер многоходовочек. Есть версии?
  7. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:06
    +1
    Главный вопрос,почему Арестовича не трогают власти Украины.Мы же знаем,как беспощадно расправляются с любым намеком против шерсти. Либо здесь какая то игра.Либо влиятельная группа ищет запасные аэродромы.Наша привычка рассматривать все прямолинейно может нам сильно помешать.
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:12
    +1
    сын военных, наполовину белорус, наполовину поляк


    С трудом верится что наполовину поляк. Точнее бы было сказано, что наполовину еврей!
  9. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 06:26
    +4
    Хотя бы потому, что хуже, чем при Зеленском, уже не будет.

    А Вы крепко в этом уверены?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    0
    Не смотря на изгибы и загибы своей биографии, порой неадекватные высказывания и прямое вранье Арестович все же умудрился вписать свое имя (хоть и кривыми буквами) в украинскую историю современного периода.
    он якобы 33 раза переходил линию фронта в ходе своей разведдеятельности.
    Такой "херой" и еще не кладбище?
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:09
      0
      Цитата: rotmistr60
      Не смотря на изгибы и загибы своей биографии, порой неадекватные высказывания и прямое вранье Арестович все же умудрился вписать свое имя (хоть и кривыми буквами) в украинскую историю современного периода.
      он якобы 33 раза переходил линию фронта в ходе своей разведдеятельности.
      Такой "херой" и еще не кладбище?

      Это он представил из себя героя романа " В августе 44-го", забыл фамилию того донского казака, который на клинке клялся всю жизнь мстить Советам. Надо посмотреть в романе. Есть он в домашней библиотеке.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:51
    +2
    В 2003 году он, сидя на израильском военном форуме, познакомился с двумя российскими офицерами. Сумев их убедить, что он российский военный и прошёл чеченскую войну, он вытащил из них ряд секретных сведений.

    Мдааа what израильский форум, два российских офицера с секретами.... request это что за прикол такой?
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 07:13
      +4
      два российских офицера с секретами....
      Петров и Баширов.)))
      1. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин Сегодня, 08:16
        +1
        Цитата: 3x3zsave
        два российских офицера с секретами.... Петров и Боширов.)))
        Они на израильском форуме объявление разместили:
        Секретные рецепты лайт-версии "Новичка" для бытового использования (крысы, насекомые, сосед-араб и пр.). Недорого.
  12. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:11
    0
    Хотя бы потому, что хуже, чем при Зеленском, уже не будет.
    Как будто при Порошенко было лучше...
  13. vet
    vet Сегодня, 08:32
    +1
    При всей неоднозначности этого персонажа, надо признать, что многие его прогнозы сбывались, и он очень часто (на фоне других, конечно) говорил что-то близкое к правде. Скорее всего, его отставка и новый "образ" это часть плана по созданию партии, которая должна получить голоса наиболее адекватных граждан Украины на новых выборах.
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:42
    0
    Вот зачем обсуждать этого персонажа? Он что будет участвовать в выборах президента РФ? Если да - то есть что обсудить, если нет то статья графоманская. Лучше подумать что в России будет в следующем году...
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: Владимир80
      Он что будет участвовать в выборах президента РФ?


      Блин. Ну нельзя же так! Может сбыться.
  15. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:53
    +1
    Алексей Арестович, сын военных, наполовину белорус, наполовину поляк, родился в военном городке в Грузии.


    Так кто же он по национальности? К примеру. Воробей вылупился из гнезда на конюшне. Он не лошадь. Или в Японии, в семье узбечки и кенийца рождается ребенок. Он японец? Задачка, однако.