Российские компании объявили о назначении вознаграждения за каждый уничтоженный американский танк M1 Abrams

С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Абрамс

Российские компании объявили о выплате вознаграждения за каждый подбитый или захваченный в зоне специальной военной операции американский танк M1 Abrams. Основной боевой танк Армии США наши оценили в 10 млн. рублей. Об этом в своем блоге сообщил российский актер Иван Охлобыстин.Военнослужащие ВС России готовы к встрече обещанных режиму Зеленского американских танков M1 Abrams, а российский бизнес готов поддержать их материально, объявив о вознаграждении за подбитый танк. По словам актера Ивана Охлобыстина, не за первый уничтоженный, а за каждый.- написал он в своем блоге.Стоит отметить, что инициатива эта появилась не сегодня, пару дней назад российская компания ФОРЭС объявила о вознаграждении в 5 млн. рублей за первый уничтоженный или захваченный американский M1 Abrams или немецкий Leopard 2. По-видимому, ставки только растут, осталось узнать расценки на британские Challenger 2.Напомним, что США планируют поставить Украине 31 танк M1A2 Abrams, Великобритания - 14 танков Challenger 2, а Германия - 14 танков Leopard 2A6 из наличия Бундесвера. Еще какое-то количество ОБТ Leopard 2 поставит коалиция во главе с Польшей.В ноябре прошлого года Минобороны РФ показало памятку для российских военнослужащих с расценками за уничтоженную вражескую технику. Средства выплачивает Минобороны при подтверждении уничтожения: самолет — 300 тыс. рублей, вертолет — 200 тыс. руб, танк — 100 тыс. руб, беспилотник — 50 тыс. руб, БТР, самоходная артиллерийская установка, системы С-300, "Бук", "Тор" или боевая машина РЗСО — по 50 тыс. рублей.