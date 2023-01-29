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Российские компании объявили о назначении вознаграждения за каждый уничтоженный американский танк M1 Abrams

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Российские компании объявили о назначении вознаграждения за каждый уничтоженный американский танк M1 Abrams

Российские компании объявили о выплате вознаграждения за каждый подбитый или захваченный в зоне специальной военной операции американский танк M1 Abrams. Основной боевой танк Армии США наши оценили в 10 млн. рублей. Об этом в своем блоге сообщил российский актер Иван Охлобыстин.


Военнослужащие ВС России готовы к встрече обещанных режиму Зеленского американских танков M1 Abrams, а российский бизнес готов поддержать их материально, объявив о вознаграждении за подбитый танк. По словам актера Ивана Охлобыстина, не за первый уничтоженный, а за каждый.

С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Абрамс

- написал он в своем блоге.

Стоит отметить, что инициатива эта появилась не сегодня, пару дней назад российская компания ФОРЭС объявила о вознаграждении в 5 млн. рублей за первый уничтоженный или захваченный американский M1 Abrams или немецкий Leopard 2. По-видимому, ставки только растут, осталось узнать расценки на британские Challenger 2.

Напомним, что США планируют поставить Украине 31 танк M1A2 Abrams, Великобритания - 14 танков Challenger 2, а Германия - 14 танков Leopard 2A6 из наличия Бундесвера. Еще какое-то количество ОБТ Leopard 2 поставит коалиция во главе с Польшей.

В ноябре прошлого года Минобороны РФ показало памятку для российских военнослужащих с расценками за уничтоженную вражескую технику. Средства выплачивает Минобороны при подтверждении уничтожения: самолет — 300 тыс. рублей, вертолет — 200 тыс. руб, танк — 100 тыс. руб, беспилотник — 50 тыс. руб, БТР, самоходная артиллерийская установка, системы С-300, "Бук", "Тор" или боевая машина РЗСО — по 50 тыс. рублей.
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92 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 19:22
    -58
    По-моему очень странная инициатива.Всё сводят к деньгам.Честно как торгаши.Как будто без вознаграждения Армия воевать не будет.
    Не знаю фейк или нет,но вот такие новости.


    Силы ЧВК «Вагнер» перешли в неожиданное наступление в направлении города Часов Яр. Первоначально предполагалось, что силы российских наёмников будут осуществлять полное окружение Бахмута, однако, после взятия по контроль населённого пункта Ивановское (Красное), подразделения ЧВК «Вагнер» неожиданно начали развивать атаку в направлении трассы Т0504, ведущей в сторону н.п. Ступочки. Это обеспечивает прямой выход к городу Часов Яр, штурм которого, судя по продвижению «вагнеровцев» может начаться в ближайшем времени.

    Информацию о выдвижении подразделений ЧВК «Вагнер» подтверждают, как собственные источники, так и украинские информационные ресурсы. Точное местоположение линии фронта по очевидным причинам не раскрывается, однако, украинские войска не были готовы к подобной атаке со стороны российских наёмников и потому быстро теряют инициативу из-за отсутствия здесь свободных для отражения атаки сил.

    https://dzen.ru/a/Y9YdSiTfHxDWXCaq

    Бахмут в окружении получается,если информация верна?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:26
      +70
      Кстати,во время Великой Отечественной тоже были вознаграждения бойцов Красной Армии за уничтоженную гитлеровскую технику.
      1. megadeth
        megadeth Вчера, 20:24
        +4
        Мало, все суммы выплачиваемые МО РФ надо повысить в 2 раза.
        1. Mitroha
          Mitroha Вчера, 20:31
          +20
          Цитата: megadeth
          Мало, все суммы выплачиваемые МО РФ надо повысить в 2 раза.

          Ваша инициатива великолепна. Увеличивайте. Хорошо,что в России остались такие бизнесмены, как вы.
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 20:38
            +19
            10 миллионов - это за подбитый.
            А за захваченный?
            Важно передать "на ту сторону", что им тоже будет выплачено полное вознаграждение, с сохранением инкогнито, за передачу танка.
            Желающие найдутся. Это же зарплата за 16 лет, только за подбитый. А за целый наверняка больше
            1. Капитан Пушкин
              Капитан Пушкин Вчера, 21:09
              +3
              Цитата: Shurik70
              10 миллионов - это за подбитый.
              А за захваченный?

              Согласен. Если бы зависело от меня, за пригнанный или захваченный в рабочем состоянии платил бы 20 лямов тем, кто захватил или пригнал с той стороны.
              1. mann
                mann Вчера, 21:50
                +4
                Согласен. Если бы зависело от меня, за пригнанный или захваченный в рабочем состоянии платил бы 20 лямов тем, кто захватил или пригнал с той стороны.
                За 20 лямов та сторона сама доставит все полученные абрамсы,даже в самодельной упаковке и ленточками перевяжет smile
        2. dorz
          dorz Вчера, 20:33
          +6
          Наверное, самая честная и адекватная реакция блогеров на поставки западных вооружений

          По поводу сокращающихся западных арсеналов и остатков техники на БХВТ. На данный Запад может позволить себе иссушить практически полностью арсеналы 90 процентов стран-участниц НАТО и это никак не скажется на боеспособности Альянса. Если какая-нибудь Дания или Словакия передаст Киеву все своё оружие, то ничего страшного с ними не произойдёт. На Данию не нападет никто, а вот ее оружейные системы будут работать на благо НАТО, воюя на фронте.

          Важнейшая наша задача, это как можно более быстрый перевод промышленности на военные рельсы. Нас ожидает десятилетие войн, причём войны будут кипеть на разных участках глобуса, СВО, это лишь первый горячий этап III Мировой. Вот когда развернёмся, когда наша военная промышленность, армия и государство наберёт необходимую инерцию, а Запад втянется в череду конфликтов, тогда можно будет уже и наказать нечестивых, тот же Копенгаген или Прибалтику.

          С Польшей будет сложнее, Варшава сейчас один из краеугольных камней НАТО и вполне может заменить собой Турцию. Сейчас все это звучит как фантастика, но полтора года назад нынешняя ситуация в мире, расскажи о ней попаданец из будущего, тоже воспринималась бы как абсурд.

          Источник:https://t.me/vysokygovorit/10653
        3. МБРШБ
          МБРШБ Вчера, 23:04
          +3
          За Химеры нужно приплачивать в первую очередь!
          А также дезертирам, вредителям и саботажникам в yкр. армии.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 20:47
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Кстати,во время Великой Отечественной тоже были вознаграждения бойцов Красной Армии за уничтоженную гитлеровскую технику.


        Главное чтобы эта фиксакция поражения техники в погоне за длинным рублём не стала бы мешать Армии работать.А то пока зафиксируешь,пока докажешь что это именно ты,а не кто то другой докажет не останется времени на выполнение приказов,боевых задач.Как бы хуже не сделали этой инициативой.
      3. Алексей_6
        Алексей_6 Вчера, 23:43
        +1
        А если купить абрамс у украинцев за 5 лимонов и продать за возноградение 10? Такой вариант рассматривается?
      4. isv000
        isv000 Сегодня, 00:11
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Кстати,во время Великой Отечественной тоже были вознаграждения бойцов Красной Армии за уничтоженную гитлеровскую технику.

        Ныне нужна твёрдая тарификация для ВСУ, что почём и какие привилегии в плену, тогда, думаю, потащат они и технику и панов охфицеров в полон. И наши живы и техника у всук минусуется...
    2. красноярск
      красноярск Вчера, 19:32
      +20
      Цитата: Orange-Bigg

      По-моему очень странная инициатива.Всё сводят к деньгам.Честно как торгаши.Как будто без вознаграждения Армия воевать не будет.
      Не знаю фейк или нет,но вот такие новости.

      Не вижу ничего странного. Напротив - все правильно. Это хорошая мотивация для уничтожения техники противника. И не просто уничтоженной, а ЛИЧНО уничтоженной.
      Кстати, не открою никакого секрета - в РККА, во время ВОВ, тоже было персональное вознаграждение, хоть и не очень большое, но было. За сбитый самолет, за уничтоженный танк. Про другую технику сведений не имею.
      1. Above_name
        Above_name Вчера, 19:42
        +4
        "хоть и не очень большое"
        НЯП командир и наводчик противотанкового орудия за каждый уничтоженной танк получали одинаковые и дост.неплохие деньги. Ост расчёт получал чуть меньше.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 20:21
          -1
          Я как то сопоставлял расценки труда в тылу и премии бойцов за подбитую технику.За танк,командиру орудия и наводчику полагалось в районе половины месячной зарплаты квалифицированного рабочего.Другое дело,в тылу царила дороговизна,на фронте ,где зачастую тратить особо было не на что,клали на сберкнижку
          1. Борис Иванов
            Борис Иванов Вчера, 20:35
            +1
            мотивация всегда побуждала на подвиги.. и неважно это финансовый , или материальный приз.
          2. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Вчера, 21:12
            +4
            Цитата: dmi.pris1
            а фронте ,где зачастую тратить особо было не на что,клали на сберкнижку

            Фронтовики, обычно, свое денежное довольствие оформляли на родственников в тылу.
          3. Не_боец
            Не_боец Вчера, 22:14
            +3
            Скорее на денежный аттестат. Аналог карточки.
            1. Storog Dvornik
              Storog Dvornik Сегодня, 02:32
              0
              Было спец.отделение Госбака СССР, выплаты зарплаты и премии шли на сберкнижку бойца... В случае гибели, передавались наследникам...
              У Сбера до сих пор лежат невостребованные деньги погибших или пропавших без вести бойцов, и формально существует то самое спец.отделение... Сбербанк в 90е их успешно положил себе на баланс - фактически присвоил... В нулевых были суды, наследники пытались отсудить у Сбербанка накопленные деньг и проценты за 70+ лет...
      2. kapitan92
        kapitan92 Вчера, 19:57
        -1
        Цитата: красноярск
        Не вижу ничего странного. Напротив - все правильно. Это хорошая мотивация для уничтожения техники противника

        Действительно, ничего странного нет, это все уже было.
        НО, почему именно "Абрамсы", а не "Леопарды"?
        Может потому, что если эти пресловутые американцы там и появятся, так это произойдет через полгода, если вообще произойдет.
        1. красноярск
          красноярск Вчера, 20:40
          +4
          Цитата: kapitan92
          НО, почему именно "Абрамсы", а не "Леопарды"?

          Изначально инициатива от буржуев была - 5 лимонов за Лео. Потом ставки возросли до 10 лимонов за Абрамса.
      3. ycuce234-san
        ycuce234-san Вчера, 23:27
        0
        Цитата: красноярск
        Кстати, не открою никакого секрета - в РККА, во время ВОВ, тоже было персональное вознаграждение, хоть и не очень большое, но было. За сбитый самолет, за уничтоженный танк. Про другую технику сведений не имею.


        Там, в системе премий, нет куда более важного - нет хотя бы самой-самой-самой маленькой награды за скорейшее открытие огня артиллеристами по переданной информации. Вот механизм этой награды важнее всех этих танков вместе взятых.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 19:38
      +3
      . Бахмут в окружении получается,если информация верна?

      Отрезают от Константиновки? request
      Мешок поглубже делают? request
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Вчера, 19:51
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Первоначально предполагалось, что силы российских наёмников будут осуществлять полное окружение Бахмута

        Не один Российский военкор или СМИ не напишет в таком ракурсе . Фейком попахивает .
        По ссылке автор обезличен .
    4. Хаджи Мурат
      Хаджи Мурат Вчера, 19:41
      +3
      Очевидная утка и опережение событий,опять детскому эта информация выгодна? Уж точно не нам
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 20:05
        +10
        На правду похоже. С Константиновки подкрепления могут подойти. Это единственная доступная дорога. Была
        Если Часов яр возьмут, амба Бахмуту. Наигрались с мышей похоже. Сейчас прихлопнут. Останется всу дорога на тот свет оставаясь на месте или пробираясь через поля с речкой. Тем более если наши в Часовом яру сопротивления не встретят
        1. Novichek)
          Novichek) Вчера, 21:20
          +3
          . Тем более если наши в Часовом яру сопротивления не встретят
          . Ну как уж не встретят, все что шло в Бахмут, "упрется" в них, все шишки на на Вагнер посыпятся, причем ещё и обоих сторон, с обратной то стороны будут пытаться вырваться из котла, котел ведь это тоже не простая штука, одно кольцо снаружи должно быть, а второе внутрь обращено, иначе не имеет смысла мутить окружение - или разбегутся все, или ещё и наваляют попутно
    5. Igor Markin
      Igor Markin Вчера, 20:52
      0
      я бы не стал верить информации почерпнутой из Дэен
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 23:58
        0
        Возможно. Утром или к вечеру видно будет
    6. barclay
      barclay Вчера, 20:59
      -3
      Цитата: Orange-Bigg
      Всё сводят к деньгам.Честно как торгаши. Как будто без вознаграждения Армия воевать не будет.

      У торгашей и толстосумов своя логика. Видимо, некоторые из них обиделись окончательно на тех, кто им жить не даёт...

      Но вознаграждение, конечно, не помешает бойцам.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 00:01
        -1
        Пригожин ей тоже написал. С просьбой филиал чвк открыть там wassat
        Может разрешат wassat
    7. carpenter
      carpenter Вчера, 21:07
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      По-моему очень странная инициатива.Всё сводят к деньгам.Честно как торгаши.

      Начиная с августа 1941 г. в РККА выплачивались деньги за уничтоженную технику. 19 августа 1941 года Верховный главнокомандующий подписал приказ «О порядке вознаграждения лётного состава Военно-Воздушных сил Красной Армии и мерах борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков». За 5 боевых вылетов на уничтожение войск противника летчик-истребитель получал награду в 1,5 тыс. рублей. За 15 боевых вылетов – представлялся к правительственной награде и получал материальное вознаграждение в 2 тыс. рублей. За 25 боевых вылетов лётчик истребительной авиации представлялся ко второй правительственной награде и получал 3 тыс. рублей. За 40 боевых вылетов — представлялся к высшей правительственной награде, получал премию в 5 тыс. рублей. Однако от предоставления высшей награды — Звезды Героя за 40 боевых вылетов затем пришлось отказаться, слишком много летчиков пересекли этот рубеж. Летчиков награждали и за сохранение материальной части и полёты без аварий и поломок. Летчики за каждые 100 полетов, без происшествий, получали награду в 5 тыс. рублей. Не был забыт и наземный персонал. За быстрый и качественный ремонт личный состав авиаремонтных мастерских получал премию в 500 рублей за каждый восстановленный самолет. Техперсонал, обслуживающий самолеты, получал денежную награду в размере 3 тыс. рублей при условии безотказной работы матчасти за каждые 100 самолетовылетов.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 23:09
        0
        Однако от предоставления высшей награды — Звезды Героя за 40 боевых вылетов затем пришлось отказаться,
        а вот врать совсем не обязательно...медаль Золотая Звезда вручалась исключительно за определённый совершённый подвиг....ровно как и Орден Ленина.....накопительной боевой наградой был изначально Орден Красного Знамени-степеней не имел, далее Орден Отечественной Войны -двух степеней, далее Орден Славы -трёх степеней..ГСС не имел накопительной системы
    8. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Вчера, 23:49
      +1
      Нас ожидает десятилетие войн,

      —-До мобилизации, СВО стоило от 3 до 4 млрд $$ в месяц, с восполнением потерь техники (прямые расходы на содержание и экипировку). Скажем 40 млрд $$ в год.

      —-Откуда деньги пойдут, на десятилетия? А с учетом необходимой ВВТ (перевода индустрии на военные рельсы) и 3000,0000 мобилизованных может возрасти хотя-бы в 2 раза, до 80 млрд $$ в год. И сопоставимо с вливаниями Запада (военные и поддерживающие экономику расходы) в Украину.

      —-Чем дольше война, тем значительнее технологическое отставание России в силу отсутствия электроники и точной механики и оптики, и ускорения технологической развития.

      —-Десятилетие войн России с Западом - отрицательная стратегия для России и русской цивилизации.
      1. bayard
        bayard Сегодня, 02:39
        0
        Цитата: Михаил Драбкин
        —-Десятилетие войн России с Западом - отрицательная стратегия для России и русской цивилизации.

        Даже если текущий конфликт завершится стремительной Победой России уже этой весной\началом лета , череда войн вокруг РФ и сам конфликт с США и НАТО не закончится . Просто США и Англия активизируют для этого Польшу , Румынию , а если потребуется , то и Германию и прочее НАТО . Хозяевам денег нужна война , и эта война будет . Так что коллега прав насчёт сроков военных напряжений . Причём эти конфликты не обязательно все будут с участием России , но они однозначно потребуют от России военных , военно-технических и экономических напряжений .
        Поэтому Экономику , Финансы и государственное управление пора переводить на военные рельсы и готовиться к затяжному конфликту .
        А на укрАине заканчивать как можно скорей .
    9. bayard
      bayard Сегодня, 02:30
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      По-моему очень странная инициатива.Всё сводят к деньгам.Честно как торгаши.Как будто без вознаграждения Армия воевать не будет.

      Советское правительство платило во время ВОВ за каждый сбитый самолёт , танк и другие успехи . Мало того - платила за полученные боевые награды !!!
      И сейчас возрождены премии за уничтоженную вражескую технику от МО .
      Но заявленные 10 млн. руб. за КАЖДЫЙ уничтоженный или захваченный танк натовского производства - это частная или корпоративная инициатива русского бизнеса ! И это значит , что отечественный бизнес таки включился в стимулирование такого важного общегосударственного дела , как истребление военной силы противника , в данном случае - натовских танков . Честь и хвала такому бизнесу . Это истинно государственный подход отечественного "капитала" и вклад в будущую Победу .
      Это - Хорошо .
  2. igorbrsv
    igorbrsv Вчера, 19:27
    +26
    Плачу 20 лямов рублей каждому украинскому экипажу за каждый целый пригнанный танк леопард, абрамс, леклерк. Буду содействовать чтобы с вас сняли обвинения и присвоили гражданство РФ
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:10
      +6
      Цитата: igorbrsv
      Плачу 20 лямов рублей каждому украинскому экипажу за каждый целый пригнанный танк леопард, абрамс, леклерк. Буду содействовать чтобы с вас сняли обвинения и присвоили гражданство РФ

      Судя по двум минусам, два местных шароварщика с Вами не согласны.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 20:46
      +2
      Цитата: igorbrsv
      Плачу 20 лямов рублей каждому украинскому экипажу за каждый целый пригнанный танк леопард, абрамс,

      А если в каждый экипаж будут включать в обязательном порядке негра с большим ...чувством американской исключительности и в глаза не видевшим российские рубли ? Не скукужатся ли "по чёрному" укро-панзерзолдатен ? what
      1. Novichek)
        Novichek) Вчера, 21:28
        +3
        . включать в обязательном порядке негра с большим ...
        Ну вчетвером то уж одного " Маугли" укровояки как нибудь "уделают", загонят под шконку, чтоб не отсвечивал) laughing
    3. Касатик
      Касатик Вчера, 22:05
      -1
      Вы сначала оплатите квитанции ЖКХ - за вами долг.
  3. Политикан
    Политикан Вчера, 19:32
    +4
    Всем кто уничтожить повышение звания и участок на берегах Балтики после освобождения!!!
    Ну а первый танк -звание Герой Российской Федерации.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 19:41
      +1
      Вы ещё на Сахалине пообещайте участок wassat
      1. begemot20091
        begemot20091 Вчера, 20:02
        +10
        во время ВОВ тоже самое было. Правильно- пусть ребята заработают. Чем больше грохнут, тем больше квартир купят, иашин, детям образование... А участки забирать у Пугачёвых, Галкиных и прочих п-р-р-е-з-е-р-ват-ти- вов
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 20:52
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Вы ещё на Сахалине пообещайте участок

        На Сахалине обещают "дальневосточный гектар" ! Целый! fellow
  4. VladimirNET
    VladimirNET Вчера, 19:35
    +5
    Цитата: Orange-Bigg
    По-моему очень странная инициатива. Всё сводят к деньгам

    Главное не сами деньги, а поддержка наших военных. Для которых (как-бы) станет ВЫГОДНО подбивать абрамсы (и чем больше их появится - тем выгоднее объявленная охота на них).
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:40
      -3
      А то если будет невыгодно,то никто их подбивать не будет что ли?Я не очень понимаю слово выгодно применительно к боевым действиям,где каждый день жизнь на волоске. Слово выгодно логичнее было бы применить условно к какому-нибудь товару в супермаркете.
  5. Зефр
    Зефр Вчера, 19:36
    +7
    А если украинцы сами решат подзаработать на этих танках? И начнут их сами подрывать?
    Или может, им за сдачу танка тоже пообещать награду?
    1. al3x
      al3x Вчера, 19:42
      +16
      Обязательно надо объявить награду за сданный танк украинским экипажам и инфу эту распространить в соответствующих кругах. Возможно кто-то и притащит.
  6. svp67
    svp67 Вчера, 19:37
    +7
    За Леопард-2А6 надо бы вознаграждение увеличить, он явно даже ценнее М1 "Абрамса"
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 20:34
      +2
      Это после разбора танка можно будет оценить. Что ценнее. Какой быстрее на запчасти разойдется. Опять же в каком состоянии. Моторесурс. Думаю лямов 40 при разборе за них можно выручить будет. Если будет больше, можно будет и накинуть немного
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 21:36
      +2
      За Леопард-2А6 надо бы вознаграждение увеличить, он явно даже ценнее М1 "Абрамса"
      ...у абры уран есть...а у лео-2 нет...по сему если умножить 55 баксов за кг урана на тонн 10...это весомо..так если не утруждаться 500 000 грин бахлей....так что Охлобыстин юлит про 10000 рублей
  7. Ринат_Лутфуллин
    Ринат_Лутфуллин Вчера, 19:42
    0
    Пора какой нибудь остров разрушить Сарматом.
  8. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Вчера, 19:46
    +8
    А почему только в зоне СВО? Объявите награду за каждый уничтоженный танк, самолет, корабль США и их союзников, а также трубопровод, жд состав, мост, нефтехранилище и тд. американской, английской, французской принадлежности и прочих сатанистов, где бы это не произошло в мире!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 19:54
      +3
      Это так всех террористов мира содержать придётся. Денег не напасешься. Лучше уж только в зоне сво. Тем более у террористов хозяин заморский. Он им платит
      1. gsev
        gsev Вчера, 22:58
        +3
        Цитата: igorbrsv
        Это так всех террористов мира содержать придётся. Денег не напасешься.

        Лучше уничтожать вражескую технику пока она не доехала до фронта. Пока на Украине диверсионную войну развернуть не удалось. Если появится организация способная устраивать диверсии в странах -пособниках украинского нацизма, то ей надо помочь и материально и технически. Между прочим США, чтобы Афганистан не вмешивался в события на Украине выплачивают этой стране примерно 40 миллионов долларов в месяц.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 19:52
    +4
    Si on mets en parallèle cette offre et le fait que beaucoup d'armement Ukrainien ai été vendu au marché noir, il est possible que des chars soient détruits avant même ...d'arriver sur le territoire Ukrainien par exemple dans un port Polonais, une voie ferrée Allemande, une route Roumaine ...enfin partout ou des convoi de chars ont été signalé .

    Если сравнивать это предложение с тем, что на черном рынке было продано много украинского вооружения, то не исключено, что танки будут уничтожены еще раньше... прибыть на украинскую территорию, например, в польский порт, немецкую железную дорогу, румынскую дорогу... наконец, везде, где сообщалось о конвоях танков.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 20:46
      0
      Жаль, если не доедут. Могут по дороге продать. У нас бы тоже купили. Вместе с экипажем
      Désolé s'ils ne le font pas. Ils peuvent vendre en cours de route. On achèterait aussi. En collaboration avec l'équipage
  10. TerraSandera
    TerraSandera Вчера, 19:54
    +5
    Как по мне, то любая перечисленная система ПВО ценнее танка.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Вчера, 20:07
      +9
      Как по мне, то любая перечисленная система ПВО ценнее танка.

      Согласен в Вами. 50 тыр за С-300 - просто верх жмотства! Стыдно за МО! Могли бы и по ляму заплатить (при подтверждении фото-видеосъёмкой, либо иным способом)
    2. инженер74
      инженер74 Вчера, 20:38
      +3
      Цитата: TerraSandera
      Как по мне, то любая перечисленная система ПВО ценнее танка.

      Согласен! Если удастся качественно подавить ПВО, то за танки можно по 5000₽ платить, всё равно лётчики миллионерами за неделю станут!
      ИМХО hi
  11. Лешак
    Лешак Вчера, 20:00
    +9
    Тут не столь важно сколько и за что, тут сам факт желания российского бизнеса выплачивать вознаграждение дорогого стоит. Значит не все "кошельки" "гнилые" есть среди них и нормальные граждане России которые могут и хотят поддержать бойцов ВС РФ.
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:13
      +2
      Цитата: Лешак
      Тут не столь важно сколько и за что, тут сам факт желания российского бизнеса выплачивать вознаграждение дорогого стоит. Значит не все "кошельки" "гнилые" есть среди них и нормальные граждане России которые могут и хотят поддержать бойцов ВС РФ.

      Согласен, но вот "обещать" и "заплатить" суть разные вещи. Да и как доказать, что именно ты немца спалил, а не Серега из другого окопа с той же "шайтан-трубой" ?
      Кстати, а что скажет наша доблестная налоговая на эту выплату ?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 21:17
        +1
        Ну налог ясен пень вычтут. Тут к гадалке не ходи
        1. Альф
          Альф Вчера, 21:22
          +3
          Цитата: igorbrsv
          Ну налог ясен пень вычтут.

          Какой ? Обычный в 13% или как за выигрыш в 33% ?
      2. Карат
        Карат Вчера, 21:23
        +3
        Цитата: Альф
        Кстати, а что скажет наша доблестная налоговая на эту выплату ?


        Наша доблестная налоговая затребует 13 процентов НДФЛ.
  12. garik77
    garik77 Вчера, 20:02
    +2
    За такие бабки xoxлы их сами сдавать будут в полном комплекте. Это ж 80 тыс. зелёных!
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Вчера, 20:09
      +2
      За такие бабки xoxлы их сами сдавать будут в полном комплекте. Это ж 80 тыс. зелёных!

      при сдаче в рабочем состоянии сумму надо удвоить!
  13. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 20:03
    +7
    Une maison de 30 ans, de 90/100m2 sur un terrain de 6000m2, dans la périphérie d'une ville Ukrainienne de 20000 habitants coûtait environ 20000€.
    10000000 de roubles c'est environ 134000€...De quoi suscité des vocations même parmi les Ukrainiens ...

    30-летний дом, 90/100м2 на участке 6000м2, на окраине украинского города с населением 20000 жителей, стоил около 20000€. 10000000 рублей – это около 134000€... Достаточно, чтобы возбудить призвания даже среди украинцев
  14. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Вчера, 20:13
    +4
    Чё - то вспомнилось...
    — Деньгами: царской "катенькой" — сто рублей, "керенками" — полтора метра, советскими рублями — две тыщи и пять тыщ расписками от самого батьки. Объявить по всем хуторам и станицам в течение двух суток. Атаман Гнат Бурнаш. Год 1920, месяц май. drinks am
  15. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 20:17
    +10
    За 10 млн. их можно начинать подбивать прямо в Германии. wassat
    1. Карат
      Карат Вчера, 21:26
      +1
      Цитата: Сергей3
      За 10 млн. их можно начинать подбивать прямо в Германии.


      Бери выше. В США тоже русские живут.
    2. nov_tech.vrn
      nov_tech.vrn Вчера, 23:14
      +2
      Про десять не скажу, но объявление видел, компания из Асбеста готова платить по пять.
  16. 501Legion
    501Legion Вчера, 20:26
    -9
    не поддерживаю, лучше бы на эти деньги беспилотники закупили или ещё что для армии
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Вчера, 22:09
      +1
      не поддерживаю, лучше бы на эти деньги беспилотники закупили или ещё что для армии

      Что значит закупить? Прежде, чем МО их закупит, их нужно изготовить, и тут, судя по всему вступают ограничения по возможностям производства, прежде всего, по трудовым ресурсам, сейчас, насколько я знаю на предприятиях ВПК, занятых выпуском БПЛА и высокоточных ракет, стали платить достойную ЗП, и рабочие заняты сверхурочно, однако есть пределы, сколько человек может отработать за неделю и месяц, а набрать дополнительно рабочих и инженеров сложно, коммерческие ВУЗ-ы навыпускали экономистов и юристов, а на заводах работать некому.
  17. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 20:32
    -4
    Во время ВОВ воевали за Родину, а уж потом за деньги. А сейчас за что ? За что воевать ? Что защищать ? Виллы и яхты олигархов, точнее как сказал Песков,
    "Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании
    ,
    «Это абсолютно честные законные предприниматели
    . Только в отличии от украинских олигархов, типа Ахметова или Коломойского, финансирующих ВСУ, наши "честные и ответственные", не дали для ВС РФ ни копейки, а некоторые, сбежав на Запад, финансируют врага. Идеологии нет, а без неё возможно ли выиграть войну ?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 21:35
      0
      Воевать все за ту же Родину. Всегда за неё шли воевать.
  18. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:36
    +2
    Хорошо, а за добровольную сдачу в плен с этими машинами, вознаграждения то же должны быть, я так думаю.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 21:37
      0
      По идее МО должно свою цену назначить. Но желающие приобрести зверинец есть. Грешно говорить, но можно неплохо навариться. Отечественный танк и здесь можно прикупить, а вот зверинец... winked Даже коллекционер приобретет
  19. тоже-врач
    тоже-врач Вчера, 20:37
    +3
    Лучше бы на эти деньги они дали нашим бойцам ракету, которая может уничтожить абрамс.
    Тут на сайте много хороших идей озвучено и дешевле 10 миллионов. Да и я могу что-то предложить. прямо руки чешутся, но денег у меня нет.
  20. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:01
    +9
    А нельзя кому-нибудь заплатить, чтобы разрешили нанести ракетные удары по окраинскому генштабу, охвису преЗЕдента и зданию верховной зРады? И сколько надо денег?
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Вчера, 21:21
      0
      Цитата: Аль Манах
      А нельзя кому-нибудь заплатить, чтобы разрешили нанести ракетные удары по окраинскому генштабу, охвису преЗЕдента и зданию верховной зРады? И сколько надо денег?

      Столько, что все вооружение ВСУ вместе взятое дешевле стоит.
  21. Wedmak
    Wedmak Вчера, 21:33
    +3
    Чем давать вознаграждение за еще не прибывших танков, лучше бы закупили нужное сейчас. А то ведь не исключено, что при уничтожении первого Абрамса, этих благодетелей не найдешь уже.
  22. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Вчера, 21:39
    +2
    Росс компаниям и олигархам нужно с 24 февраля шевелиться и участвовать в закупках снаряжения и тд. Если бояться то молча это делать. А не так как сейчас собирают в тг каналах на бпла и обувь
  23. Задира
    Задира Вчера, 22:29
    -2
    Следуя данной логике, после появления у ВСУ КР средней дальности населению центрального района будут розданы в необходимом количестве ПЗРК и обещаны соответствующие премиальные. После этого вопрос можно закрывать - ни одна КР не долетит до цели
  24. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:45
    +1
    На мой взгляд, хорошее начинание. Во-первых бизнес адресно раскошелится в пользу бойцов СВО.
    А во-вторых, абрамы будут жечь с большим азартом. В третьих - психологическое воздействие как на западного обывателя, поставщиков абрамсов, так и на экипажи этих танков. Надо еще объявить вознаграждение за горящие леопарды, зачем гансов обделять радостью.
  25. Voronezh
    Voronezh Вчера, 23:17
    +1
    Нормальная идея про вознаграждение. В ВОВ каждая еденица уничтожено техники тоже стоила и выплачивали деньги. Это не торгашество а оценка труда.
  26. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 23:28
    +2
    Мне кажется, это отличная идея, наградить тех, кто уничтожит или захватит западные танки.
  27. Beaver
    Beaver Вчера, 23:45
    -1
    Называли их барыгами и алигархами. А вон оно как
  28. НСВ
    НСВ Сегодня, 01:04
    0
    Не понимаю!!!Что за населенный пункт...Ступочки!!????Есть окраина Артёмовска,бывший поселок Ступки!!!!Который ещё со времён СССР входит а состав Артёмовска!!!Что такое ...Ступочки!???Нет такого населенного пункта!!!!!
  29. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 01:07
    0
    Мало. Дело в том что уничтожение серьезной цели это труд "целого коллектива" заметим слаженного, где роль каждого участника важна. "Зверя" нужно ввести в заблуждение, загнать в ловушку, ну а потом один боец одним пальцем нажмет на "пуск". Цена 1 млн. долларов. Даже если все их танки перебить это "всего" 300 млн.долларов. Всего пара крутых яхт. Эффект зато будет. fellow
    P.S. Я почти не шучу.
  30. ASM
    ASM Сегодня, 01:08
    0
    Странно, награждать нужно за взятую без особых повреждений машину. Или уже договорено, сколько танков и по какой цене переедут в РФ?