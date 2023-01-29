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«Думали российский, оказался наш»: украинское видео падения штурмовика ВСУ под Артёмовском

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«Думали российский, оказался наш»: украинское видео падения штурмовика ВСУ под Артёмовском

Киевский режим пытается любыми способами продемонстрировать боевую эффективность украинской армии, стремясь оправдать поток военной и финансовой помощи, идущий с Запада в незалежную. Постоянно заявляется об уничтожении российских ракет в ходе авианалётов, хотя они успешно поражают стратегическую инфраструктуру; приводятся «доказательства» ликвидации техники ВС РФ, несмотря на то, что она западного происхождения и имеет камуфляж ВСУ; говорится о сбитых самолётах ВКС и при этом сообщается о гибели украинских лётчиков.


В этом же ключе работают масс-медиа незалежной, стараясь убедить население страны в «победоносном» шествии ВСУ. Так, на днях в сети широко тиражировалось видео падения штурмовика Су-25 под Артёмовском. Заявлялось, что он являлся «российским», в связи с чем разгонялась очередная «перемога». Однако вскоре пришлось признать, что был потерян украинский самолёт:

Думали российский, оказался наш

- пишут в украинском сегменте сети.

27 января уже в районе Краматорска был уничтожен однотипный самолёт. Также утверждалось о его принадлежности ВКС. Но в скором времени пришлось констатировать, что штурмовик был украинским и был подбит своими же средствами ПВО. Лётчик – командир авиазвена 299-й бригады Воздушных сил ВСУ – погиб.

Только эти «мелочи» не заботят Минобороны незалежной, продолжающей учитывать свои потери как урон, нанесённый российским войскам.

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36 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Вчера, 20:01
    -25
    Потом оказалось, что офшоры кипра и тп с льготным налогообложенияюем на окраине активно работают на рынок ес.
    Бонифации тех фирм - наши ефективные, типа ромы А.
    ОНИ ПОЧТИ РОССИЙСКИЕ И НЕЛЬЗЯ ИХ БИЗНЕС ЛОМАТЬ(И ЖД С АВТО УХРИИ И МОСТЫ).
    А зеля с бидоном и шульц довольны - евроассоциация с ес жива и дает денгу в бруссель
    Фюреры приходят и уходят, а нефтяники и меттпллурги остаются. Да и банкиры вечны.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 20:10
      +28
      Самые дерзкие и опасные воины Украины ( как для соседей , так и для Украины ) является ПВО Украины . Земля тебе стекловатой .
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 20:32
        +17
        Однако вскоре пришлось признать, что был потерян украинский самолёт: Думали российский, оказался наш

        Ну что, думаю х о х лы имеют полное право обратиться в наше МО за объявленным вознаграждением! lol
        В ноябре прошлого года Минобороны РФ показало памятку с расценками за уничтоженную вражескую технику. Средства выплачивает Минобороны при подтверждении уничтожения: самолет — 300 тыс. рублей....
        yes
        1. 75Сергей
          75Сергей Вчера, 20:38
          +4
          Наши бы объявили, что готовы передать.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Вчера, 20:57
          +6
          Если обратятся, то МО хрен отвертится. Придётся платить. Доказухи более чем
        3. carpenter
          carpenter Вчера, 21:20
          +5
          Цитата: LIONnvrsk
          Ну что, думаю х о х лы имеют полное право обратиться в наше МО за объявленным вознаграждением!

          Очень верно решение. Теперь нацики будут на перегонки, сбивать украинские летаки за российские рубли.
        4. alexoff
          alexoff Вчера, 21:28
          +4
          Да небось расчет ПВО наградить успели и всё равно засчитали за российский в своих сводках. Вдруг там латентный зрадник летел? Может у него троюродная тетя из Питера? То-то же
      2. NKT
        NKT Вчера, 21:22
        +5
        А он майор и всего лишь летчик 3 класса? Или же это что-то другое?
  2. Mouse
    Mouse Вчера, 20:05
    +6
    Думали российский, оказался наш

    дурень думкой богатеет...
  3. михаилл
    михаилл Вчера, 20:06
    +11
    Вероятно дело в том, что ВВС Украины летает крайне мало. Соответственно, ПВО априори считает самолеты вражескими + бардак в руководстве и командовании + разгильдяйство и махновщина низового звена и получается то, что получается.
    А почему, интересно, не работает система свой-чужой? Или её просто отключают потому, что она легко "хакается"?
    1. Constantin N
      Constantin N Вчера, 20:45
      +4
      там же куча пво из разных стран, где-от забыли настроить просто...
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 21:18
        +6
        Что там настраивать? Запрос- ответ, гражданские самолеты всегда просто орут на всех каналах, чтобы ракету не пустили. Если не гражданский, то запрос-пароль и ответ-пароль, и все отдано компьютерам, кроме нажатия на кнопку.
        Если командование своевременно меняет пароли и расчеты ПВО не бухают, то Патриот никогда не собьет украинский Ф-16. Но это не точно.
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 21:29
          +5
          Какой там свой-чужой на пзрк? Пока Мыкола будет узнавать чей литак тот уже улететь успеет
          1. михаилл
            михаилл Вчера, 22:28
            -1
            Цитата: alexoff
            Какой там свой-чужой на пзрк? Пока Мыкола будет узнавать чей литак тот уже улететь успеет

            На пзрк не устанавливают по причине дороговизны при компоновке в малых объёмах, хотя все испытано в носимом формате.
            Мыкола в "бородавочника" стрелять не будет, опознает точно.
            1. gsev
              gsev Вчера, 23:05
              0
              Цитата: михаилл
              Мыкола в "бородавочника" стрелять не будет, опознает точно.

              Украинцы призвали много русских и венгров. Возможно кто-то отомстил за свое унижение по национальному достоинству. Или за дальних предков убитых бандеровцами летом 1941 года во Львове...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 20:59
      +3
      Свой-чужой там уже не работает. Зоопарк там. В прицел увидел - бей, пока тебя не подбили
  4. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 20:08
    +5
    Еще до этого один су заземлили.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:14
      +14
      Напрягает в этой истории одно-укроПВО живо и действует..Хорошо хоть по своим ,зачастую
    2. skeptikk2
      skeptikk2 Вчера, 23:47
      -3
      Мой вопрос все тот же - что и кого "сбивают" в украинском небе?
      Если по данным МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ у ВСУ давно нет НИ ОДНОГО САМОЛЕТА?
      Данные с брифингов МО РФ с датами и цифрами я приводил. Кому любопытно - выложу на обозрение еще раз.
      Какие самолеты могут сбивать ВКС РФ или ПВО ВСУ?
      Если их нет? Точнее, более сотни их существуюет со знаком минус? Ибо МО РФ "сбило" их уже на год вперед со значительным перевыполнением?
      Кто-нибудь из ура-патриотов может ответить?
      1. _RUSSIAN_BEAR_
        _RUSSIAN_BEAR_ Сегодня, 00:37
        +1
        С учётом оставшейся техники родом из СССР, на которую изыскивают запчасти, а так же поставляемой из различных стран Европы. Кроме этого ремонт производится не на Украине. То ничего удивительного
        1. skeptikk2
          skeptikk2 Сегодня, 01:49
          0
          Цитата: _RUSSIAN_BEAR_
          С учётом оставшейся техники родом из СССР, на которую изыскивают запчасти, а так же поставляемой из различных стран Европы. Кроме этого ремонт производится не на Украине. То ничего удивительного

          Вся "оставшаяся техника родом из СССР" была перечислена на брифинге МО РФ 25 марта 2022 года. Вплоть до последней единицы. Извольте ознакомиться с этими данными.
          Количество поставляемой техники из из раличных стран Европы так же известно и озвучено.
          Можете так же ознакомиться с моим комментом к статье
          https://topwar.ru/209621-v-rajone-ugledara-pri-popytke-nanesti-udar-po-podrazdelenijam-nashih-vojsk-sbit-shturmovik-su-25-vozdushnyh-sil-vsu-minoborony.html#comment-id-13275234
          Возможно, после этого многие вопросы отпадут.
          Особенно в части "ничего удивительного".
          Впрочем, в чудеса верить никто не запрещает.
  5. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 20:13
    +5
    А у свинолётов вообще система свой-чужой есть?
    Двойная польза, сбили самолёт и истратили ракету ПВО. Су-25 сбить не так то просто, он бронированный.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 20:43
      +5
      Су-25 сбить не так то просто, он бронированный.
      Если "Буком", то броня не спасает. Она лишь от одной "Иглы" может спасти
  6. Световит
    Световит Вчера, 20:22
    +9
    Самое поразительное, что всю укробрехню разносят западные СМИ, вписывают во всякие педивикии и немалое количество людей потом живёт в параллельной реальности.
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 20:37
    +13
    ..."Лётчик – командир авиазвена 299-й бригады Воздушных сил ВСУ – погиб"...
    Молодцы рукожопые скакуны, доброе дело сделали !
    Сала Укро-ине!
    1. инженер74
      инженер74 Вчера, 22:42
      +2
      ...командир авиазвена 299-й бригады Воздушных сил ВСУ...

      Я бы начал, по забугорным интернетам, разгонять информацию, что предыдущие 298 бригад воздушные силы Украины уже потеряли wassat
      Знаю, что идиотизм, но на обывателя должно подействовать в плане: "Куда же им ещё оружия? Один хрен пролюбят!!!" recourse
      ИМХО hi
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 20:48
    +3
    Au moins cette fois il n'ont pas abattu un avion de ligne ...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 21:04
      0
      Над ними больше никто летать не решиться, кроме бомбардировщиков

      Personne d'autre n'ose les survoler, à part les bombardiers wassat
  9. Cats
    Cats Вчера, 20:57
    +1
    Только эти «мелочи» не заботят Минобороны незалежной, продолжающей учитывать свои потери как урон, нанесённый российским войскам.

    А-а-а, если в таком ракурсе, то конечно, у них там сплошная перемога! lol laughing wassat
  10. литий17
    литий17 Вчера, 21:22
    -17
    для всех радостных хотел бы напомнить, что согласно заявления Коношенкова система ПВО Украины уничтожена, а авиация ЗСУ вааще должна быть на уровне дельтопланов. А на самом деле..., ладно ПВО целеуказание аваксы и ПЗРК. А авиация откуда? Насколько я понимаю поднять самолет, это не танк с капонира выгнать! Взлетные полосы, ТЭЧ, станции и т.д.! А летчики, которыми и у нас проблема, откуда? И еще, давайте все же будем людьми, прекрасно понимая что все же это подвиг не только для наших ребят, но и для тех же самих хлопцев, которые прекрасно понимают свою обреченность... В конце концов в их гибели и мы виноваты своей проигранной СВО!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 22:04
      +6
      Так-то всё понятно, кроме "проигранной нами сво". Только что всё нормально было. Чего случилось?
      Когда успели? belay
    2. Штатский
      Штатский Вчера, 22:42
      +6
      " ...подвиг не только для наших ребят, но и для тех же самих хлопцев, которые прекрасно понимают свою обреченность... "
      24года,капитан,штурмовик . Вопрос летунам, когда он первый раз самостоятельно полетел? И где,а главное над кем,он успел налетать на три ордена Богдана Хмельницкого? Ответ ,по-моему ясен. И Вы предлагаете мне его "уважать"? Увольте. Топтать и глумиться не буду, а в остальном ,лучше порадуюсь за наших ребят, которые больше не увидят сей персонаж у себя над головой.
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:31
    +5
    Собственная боевая авиация Украины полностью подавлена, если учесть 77 уничтоженных с визуальными доказательствами самолетов плюс те, на которые нет фото- и видеодокументации. Они используют небольшой процент бывших советских самолетов, которые были отправлены им на запчасти. Наряду с разрушением энергосистемы Украины уничтожение украинских ВВС — два самых больших достижения России на сегодняшний день.
  12. ser580
    ser580 Вчера, 22:33
    -12
    Мда- 2 грача все еще летали год спустя. И ПВО есть и самолеты есть и летчики есть... А когда поставят Ф-16 и ракеты средней дальности- видимо пригодятся подвалы в Москве и области оборудованные как бомбоубежища.
    1. ave0123
      ave0123 Вчера, 22:45
      +8
      В этом случае в Польше и на Западной Украине пора запасаться таблетками с йодом
  13. НСВ
    НСВ Сегодня, 00:56
    0
    Больше,больше прикопанных укров!!! Только так ,Мы обезопасим Россию!!!Братьев там нет!Там только кастрюлеголовые,место которых только рядом с их упырком бендерой!!!!