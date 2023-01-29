«Думали российский, оказался наш»: украинское видео падения штурмовика ВСУ под Артёмовском

Думали российский, оказался наш

Киевский режим пытается любыми способами продемонстрировать боевую эффективность украинской армии, стремясь оправдать поток военной и финансовой помощи, идущий с Запада в незалежную. Постоянно заявляется об уничтожении российских ракет в ходе авианалётов, хотя они успешно поражают стратегическую инфраструктуру; приводятся «доказательства» ликвидации техники ВС РФ, несмотря на то, что она западного происхождения и имеет камуфляж ВСУ; говорится о сбитых самолётах ВКС и при этом сообщается о гибели украинских лётчиков.В этом же ключе работают масс-медиа незалежной, стараясь убедить население страны в «победоносном» шествии ВСУ. Так, на днях в сети широко тиражировалось видео падения штурмовика Су-25 под Артёмовском. Заявлялось, что он являлся «российским», в связи с чем разгонялась очередная «перемога». Однако вскоре пришлось признать, что был потерян украинский самолёт:- пишут в украинском сегменте сети.27 января уже в районе Краматорска был уничтожен однотипный самолёт. Также утверждалось о его принадлежности ВКС. Но в скором времени пришлось констатировать, что штурмовик был украинским и был подбит своими же средствами ПВО. Лётчик – командир авиазвена 299-й бригады Воздушных сил ВСУ – погиб.Только эти «мелочи» не заботят Минобороны незалежной, продолжающей учитывать свои потери как урон, нанесённый российским войскам.