Петр против стрельцов: бунт и казни 1698

Бунт



«Стрельцы». Картина С. Иванова

«Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Бывает, что почта пропадает, к тому же в ту пору было и половодье. Неколи ничего ожидать с такой трусостью».

Следствие и пытки

Казни

«Жилища солдат в Преображенском рассекает протекающая там река Яуза; на другой стороне её, на небольших московских тележках были посажены 100 виновных, ожидавших своей очереди казни. Сколько было виновных, столько же тележек и столько же караульных солдат; священников для напутствия осуждённых видно не было; всё же каждый держал в руках зажженную восковую свечу, чтобы не умереть без света и креста. Горький плач жен усиливал для них страх предстоящей казни; всюду вокруг толпы были слышны стоны и вопли...

Из поместья воеводы Шеина были приведены на смерть ещё 130 стрельцов. По обеим сторонам всех городских ворот было воздвигнуто по две виселицы, и каждая предназначалась в этот день для шести бунтовщиков. Когда все выведены были на места казни, и каждая шестёрка распределена была по каждой из двух виселиц, его царское величество в зелёном польском кафтане прибыл в сопровождении многих знатных московитов к воротам, где по указу его остановился в собственной карете господин цесарский посол с представителями Польши и Дании».



Казни стрельцов. Рисунок из «Дневника» Иоганна Корба



Картина Ильи Репина «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре»

«Зачем пришёл сюда с иконой? Убирайся отсюда, поставь икону на место и не вмешивайся не в свои дела. Я более тебя почитаю Бога и Пресвятую Богородицу. Моя обязанность – защищать народ и казнить злодеев, которые посягают на его благосостояние».

«Умри, несчастный! Если ты окажешься невинным, то вина за твою кровь падёт на меня».

«Посторонись, государь. Это я должен здесь лечь».



«Утро стрелецкой казни». В. Суриков