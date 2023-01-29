Завод по производству дронов-камикадзе в Иране не пострадал после налёта беспилотников

То, что происходит в Иране, можно назвать только следствием политики поддержки России. Может быть, они перестанут помогать ей. Будем надеяться, что эта страна изменит свой политический вектор и сделает выбор в пользу более цивилизованного [мира]

Более того, следует учитывать, что все критически важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о настоящих подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности

Налёт дронов в ночь с 28 на 29 января на объекты в Иране не привёл к повреждениям мощностей, изготавливающих беспилотники, включая модель Shahed-136.В Киеве надеялись, что завод Shahed Aviation Industries в Исфахане, производящий дроны-камикадзе Shahed-136, пострадал в первую очередь, так как продолжают утверждать, что якобы они и есть "Герань-2".- заявил пресс-секретарь ВС ВСУ.Однако в издании Defence Express утверждается, что на заводе, выпускающем Shahed-136, не видно никаких повреждений. Судя по спутниковым снимкам, здания предприятия выглядят целыми. Отмечается, что на заводе построено ещё два ангара, что говорит о расширении производства дронов.- отмечается в издании.