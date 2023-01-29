Военное обозрение
Войти Регистрация

Завод по производству дронов-камикадзе в Иране не пострадал после налёта беспилотников

30
Завод по производству дронов-камикадзе в Иране не пострадал после налёта беспилотников

Налёт дронов в ночь с 28 на 29 января на объекты в Иране не привёл к повреждениям мощностей, изготавливающих беспилотники, включая модель Shahed-136.


В Киеве надеялись, что завод Shahed Aviation Industries в Исфахане, производящий дроны-камикадзе Shahed-136, пострадал в первую очередь, так как продолжают утверждать, что якобы они и есть "Герань-2".

То, что происходит в Иране, можно назвать только следствием политики поддержки России. Может быть, они перестанут помогать ей. Будем надеяться, что эта страна изменит свой политический вектор и сделает выбор в пользу более цивилизованного [мира]

- заявил пресс-секретарь ВС ВСУ.

Однако в издании Defence Express утверждается, что на заводе, выпускающем Shahed-136, не видно никаких повреждений. Судя по спутниковым снимкам, здания предприятия выглядят целыми. Отмечается, что на заводе построено ещё два ангара, что говорит о расширении производства дронов.



Более того, следует учитывать, что все критически важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о настоящих подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности

- отмечается в издании.
Автор:
Использованы фотографии:
Defence Express
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Вчера, 21:35
    +13
    Друзья нашего местного Арона постарались, но не судьба........ no
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 21:43
      +16
      А ведь персы ещё и не стучали по еврейскому "железному куполу". Он выдержит серьёзные беспилотники?
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 21:54
        +9
        Интересно, кто совершил этот налёт?
        Понятно, что выбор кандидатов небольшой - США или Израиль.
        У кого раньше в СМИ появляются статьи про это, тот теракт обычно и совершил.
        Вот только статьи появились одновременно. Пытались выдать налёт БПЛА за аварию на заводе по производству моторного масла. Причём и там, и там ошиблись с названием города - то есть, управляющий центр был один, и там работали спецслужбы обоих.
      2. Sniper
        Sniper Вчера, 21:56
        +12
        Я готов простить Персам за Грибоедова.. если они ответят евреям по их железному "куМполу"
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 22:24
          +7
          Я готов простить Персам за Грибоедова..
          200 лет назад они уже откупились за него алмазом "Шах". Он находится в алмазном фонде Московского кремля.
          1. Sniper
            Sniper Вчера, 22:32
            +3
            Но я то им не простил!! Так вот теперь готов простить!)
      3. Bingo
        Bingo Вчера, 22:40
        +4
        Цитата: Авиатор_
        Он выдержит серьёзные беспилотники?

        В прошлый раз беспилотниками им НПЗ спалили на раз, не смотря на все сказки местных мух-вояк про непробиваемость Дырявого Дуршлага...
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 23:01
          -3
          Цитата: Bingo
          Цитата: Авиатор_
          Он выдержит серьёзные беспилотники?

          В прошлый раз беспилотниками им НПЗ спалили на раз, не смотря на все сказки местных мух-вояк про непробиваемость Дырявого Дуршлага...

          Спалили. Совсэм спалили. request
      4. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 23:22
        0
        В Киеве надеялись, что завод Shahed Aviation Industries в Исфахане, производящий дроны-камикадзе Shahed-136, пострадал в первую очередь,

        Скакуасы вовсю разгоняют фейк о разрушениях завода, прям оргазмируют от выдуманных уничтожений. В процессе этого онанизма даже стали пенять к Ирану- типа мы вас предупреждали, что накажем за поставки! Идиоты, как всегда перемога оказалась зрадой. Вот цех на крышу которого свалились коптеры.
    2. Аргон
      Аргон Вчера, 22:31
      +3
      А интересно , по заводам байрактаров тоже нужно бить? Почему турки цивилизованней иранцев?
  2. Novichek)
    Novichek) Вчера, 21:42
    +8
    . построено ещё два ангара, что говорит о расширении производства дронов.
    . Это понятно, теперь они ещё активнее начнут штамповать и дроны и ракеты разные - война то вот она ! На пороге стоит!
    1. dorz
      dorz Вчера, 21:45
      +3
      Реальный, а не ряженый союзник и партнёр, с которым может получиться транспортный коридор до Индии "Север - Юг".
      1. insafufa
        insafufa Вчера, 21:51
        +1
        Цитата: dorz
        Реальный, а не ряженый союзник и партнёр, с которым может получиться транспортный коридор до Индии "Север - Юг".

        Отказался признавать новые территории РФ
        1. Alien From
          Alien From Вчера, 22:02
          +2
          Да никто нам в этом мире не союзник, доигрались.
        2. starina
          starina Вчера, 23:18
          +3
          Белоруссия и старые(Крым) не признаёт и что?
          «Не судите по внешности, но – по делам, по плодам их узнаете их. Ибо дела говорят яснее, чем слова».
  3. al3x
    al3x Вчера, 21:45
    +2
    Стартовый комплекс интересный у этого беспилотника. Компактный, но с большим ускорением и силой.
  4. Santa Fe
    Santa Fe Вчера, 22:04
    +1
    так как продолжают утверждать, что якобы они и есть "Герань-2".

    А что еще остаются сомнения в этом вопросе?
  5. Santa Fe
    Santa Fe Вчера, 22:06
    +2
    Необходимо поддерживать Иран. Враг нашего врага - наш друг

    Наша помощь поспособствует увеличению затрат и потерь израильтян в этом противостоянии с иранцами
    1. bayard
      bayard Сегодня, 01:55
      0
      Цитата: Santa Fe
      Необходимо поддерживать Иран. Враг нашего врага - наш друг

      Наша помощь поспособствует увеличению затрат и потерь израильтян в этом противостоянии с иранцами

      Наша помощь Ирану непублична , как и помощь Ирана нам .
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 22:07
    +5
    Необходим ответный удар под ложным флагом по Израилю, Соединенным Штатам, а также Соединенному Королевству.
    1. МБРШБ
      МБРШБ Вчера, 23:23
      +1
      Необходим ответный удар под ложным флагом по Израилю

      можно и без флага, по аналогии с СП-2, за который никто не ответил. Но лучше по Британии.
  7. ximkim
    ximkim Вчера, 22:12
    +1
    Интересно , а откуда был налёт?
    Уж очень интересно.
  8. мерцание
    мерцание Вчера, 22:14
    +2
    У Ирана нет ядерного оружия, но, если понадобится, он его применит.
  9. Ратибор_А
    Ратибор_А Вчера, 22:23
    -2
    После этой военной агрессии нужно поддержать Иран в его разработке ядерного оружия. Он должен иметь возможность себя защитить от ядерных держав США, ЕС, Израиль... Почему наши опять спустили это на тормоза, нужно было сразу же громогласно это заявить на мировой арене. Эти страны должны понять, что их гегемония закончилась и только из-за из поведения в отношении России.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 02:04
      +2
      Цитата: Ратибор_А
      нужно поддержать Иран в его разработке ядерного оружия.

      Со своим ядерным оружием Иран сам разберётся . Правда пока он ведёт переговоры о возобновлении ядерной сделки .
      Помогать Ирану надо тем , что им действительно необходимо . А это :
      - перевооружение иранских ВВС (Су-35СЭ , МиГ-35СЭ , в будущем Су-75Э) ,
      - поставка средств ПВО (РЛС , С-400 , "Панцирь" , "Тор") ,
      - береговые ракетные комплексы ("Бастион" , "Бал") ,
      - средства РЭБ и РТР .
      и другие интересующие Иран системы вооружений .
      Это резко повысит боевую устойчивость Ирана и даст им большую уверенность в своей внешней политике . А парни там решительные .
      1. kasy
        kasy Сегодня, 02:54
        0
        в су-75 пока никто не вложился, и неизвестно на каком этапе по нему сейчас работы...
        у ирана с яо проблем нет, есть проблемы с доставкой, сейчас их баллистические ракеты не дальше 500км летают, а нужно 2500км, чтобы грязную бомбу отправить...
  10. МБРШБ
    МБРШБ Вчера, 23:20
    +4
    Одноразовые ударные беспилотники с каждым днем всё более востребованы. Нужен мегазавод по пр-ву Ланцетов, до 1000 шт. в день. Каждый аппарат -- считай, сохраненная жизнь своего бойца, и труп-два врага.
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 23:21
    +1
    Wäre es angesichts der mörderischen Schwerverbrechen der USA
    und ihren nahöstlichen Metastase Israel nicht "nett" von Russland
    dem Iran ein paar atomare "Geschenke" zu überreichen?
    Vielleicht sogar im Austausch gegen ein paar tausend iranischer
    Drohnen?!?
    Angesichts des verräterischen Verhaltens der Israelis und ihrem
    permanenten Morden an den Palästinensern und den weltweiten
    Völkermorden der USA plus der Verantwortung für das Morden im
    Donbass und der Ukraine, sowie der Panzerlieferungen an die Nazis
    in Kiew, sehe ich wirklich keine moralischen Hindernisse...!!
    Außerdem wird es die USA und Israel zur Weißglut bringen...!!
  12. svp67
    svp67 Вчера, 23:27
    +4
    Будем надеяться, что эта страна изменит свой политический вектор и сделает выбор в пользу более цивилизованного [мира]
    - заявил пресс-секретарь ВС ВСУ.

    И это он сказал персам... Потомкам великой и древней цивилизации, у которой учились предки нынешних "цивилизаторов"
  13. kasy
    kasy Сегодня, 02:51
    0
    чтобы уберечь такие хрупкие цветы как "Герань", нужно спрятать их под "Панцирь"...думаю это лишь вопрос времени