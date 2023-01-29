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Генштаб ВСУ отрицает потерю села Благодатное под Соледаром, зачистку которого завершили бойцы ЧВК «Вагнер»

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Генштаб ВСУ отрицает потерю села Благодатное под Соледаром, зачистку которого завершили бойцы ЧВК «Вагнер»

Село Благодатное под Соледаром, о взятии которого накануне сообщил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, полностью зачищено от остатков подразделений ВСУ. Об этом сообщают сами бойцы штурмовых групп, освобождавших данный населенный пункт. Видео с сообщениями бойцов было выложено на официальном ТГ-канале "музыкантов".


Несмотря на то, что Благодатное вот уже почти сутки находится под нашим контролем, Генштаб ВСУ не признает потерю села. По данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ до сих пор якобы обороняют станцию Соль, взятую нашими две недели назад. С другой стороны, в Киеве и потерю Соледара не все еще признали.

Село зачищено полностью сотрудниками ЧВК "Вагнер", зачищено полностью. Настрой дикий - бойцы готовы идти дальше освобождать мирных жителей

- говорится в сообщении ЧВК "Вагнер".

Благодатное расположено между Соледаром и Бахмутом (Артемовском). Переход села под наш контроль позволяет усилить давление на Красную гору и Парасковиевку, за которые идут ожесточенные бои. Данные населенные пункты фактически являются окраинами Бахмута. По данным ТГ-канала Рыбаря, наши сейчас продвигаются с северной окраины Красной горы и от реки Бахмутка на юго-востоке Парасковиевки. Командование ВСУ пытается сдержать наступление "музыкантов", перебрасывая резервы.

Между тем на украинских ресурсах появилась информация о якобы отходе частей ВСУ из Бахмута. Карта и сообщение об организованном отходе появилась на одном из аккаунтов запрещенной в России соцсети, якобы связанным с польскими наемниками из "Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ". Подтверждения этой информации нет, это может быть как правдой, так и дезинформацией.

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34 комментария
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 20:26
    +6
    правда очень дорого обойдётся....за причиндалы подвесят wassat а пока можно пудрить мозг обывателю,чтобы не сильно волновался yes
    1. Мрачный Жнец
      Мрачный Жнец Вчера, 20:59
      -16
      Цитата: Владислав_2
      правда очень дорого обойдётся....за причиндалы подвесят wassat а пока можно пудрить мозг обывателю,чтобы не сильно волновался yes


      Причем с обеих сторон.
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 21:26
        +16
        Цитата: Мрачный Жнец
        Цитата: Владислав_2
        правда очень дорого обойдётся....за причиндалы подвесят wassat а пока можно пудрить мозг обывателю,чтобы не сильно волновался yes


        Причем с обеих сторон.

        Важно, на какой стороне находишься ты. winked
        1. Мрачный Жнец
          Мрачный Жнец Вчера, 21:49
          -10
          Цитата: LIONnvrsk
          Генштаб ВСУ не признает потерю села. По данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ до сих пор якобы обороняют станцию Соль,

          Не понимаю зачем вводить народ в заблуждение? Чтоб х о х л ов дураками представить? Или нас за жвачных животных держат?
          Опять анонимный журналист ВО наряду с правдивой информацией о нашем захвате села, подсовывает тухлятинку. yes
          В сегодняшнем официальном уведомлении Генштаба ВСУ ни слова не сказано ни про Соль, ни про Благодатное. Там только общие фразы- типа, всё продолжается...
          https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02oAhpoJbS1YokKbFAgxjyzUHa6nv7WwU3V5CWAQWXsadHDYRS9pYisVjGJEVCnhgul?__cft__[0]=AZUE3-vpTlwJvg2uKS9FoiKrM89-IDvkEzJe5JS4Bet9Ens6X_fAMm-60srDDN7FjVOdz9XJZNF5GBnAwEaqwO10qrwn-n8H3wKgIJ7cnb57XvQ5ri5OymI05cdTD2Tc0ybMYNZ1SYSWIrIgcM7GbQk0Hx9B7KKgLO89AlxRBUFqXYABfuxzJkxZ45IA0lkGU8E&__tn__=%2CO%2CP-R

          Как обычно. Мы на стороне добра. Они на стороне зла
          Пс. Симметртчно.
    2. леонидыч
      леонидыч Вчера, 21:00
      +11
      А прикинь как отреагируют нацики когда в Одессе через недельку высадится наш десант. при поддержке местных . Ей и я хочу.
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 21:11
        +6
        Цитата: леонидыч
        А прикинь как отреагируют нацики когда в Одессе через недельку высадится наш десант. при поддержке местных .

        Как нацики не представляю, а как в Вашингтоне - представляю.
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 21:29
      -15
      Генштаб ВСУ не признает потерю села. По данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ до сих пор якобы обороняют станцию Соль,

      Не понимаю зачем вводить народ в заблуждение? Чтоб х о х л ов дураками представить? Или нас за жвачных животных держат?
      Опять анонимный журналист ВО наряду с правдивой информацией о нашем захвате села, подсовывает тухлятинку. yes
      В сегодняшнем официальном уведомлении Генштаба ВСУ ни слова не сказано ни про Соль, ни про Благодатное. Там только общие фразы- типа, всё продолжается...
      https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02oAhpoJbS1YokKbFAgxjyzUHa6nv7WwU3V5CWAQWXsadHDYRS9pYisVjGJEVCnhgul?__cft__[0]=AZUE3-vpTlwJvg2uKS9FoiKrM89-IDvkEzJe5JS4Bet9Ens6X_fAMm-60srDDN7FjVOdz9XJZNF5GBnAwEaqwO10qrwn-n8H3wKgIJ7cnb57XvQ5ri5OymI05cdTD2Tc0ybMYNZ1SYSWIrIgcM7GbQk0Hx9B7KKgLO89AlxRBUFqXYABfuxzJkxZ45IA0lkGU8E&__tn__=%2CO%2CP-R
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 22:18
        +6
        А так. Карта устроит? Или опять враки
        [center]
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Вчера, 23:05
          -1
          Цитата: igorbrsv
          А так. Карта устроит?

          Карта чего? Чья карта? При чем тут карта? Просто потрепать языком захотелось? В статье указано, что Генштаб ВСУ не признаёт взятие Благодатного и Соли. ( Не я не признаю, а Генштаб ВСУ.) При этом журналюга не даёт никаких ссылок, цитат, подтверждений, дат и прочего, как не указывает и своей фамилии.
          Я не привык верить тому, что написано на заборе. А такую инфу как в статье, иначе как заборной и не назовёшь. А потому зашел на ежедневное официальное уведомление Генштаба ВСУ и проверил, что они пишут по этому поводу. Того, что указал журналюга ВО х о х лы не пишут, а значит журналист врёт. Вот это и раздражает.
          Для особо одарённых поясняю- я не отрицаю взятия Благодатного и мужества парней-музыкантов. Я терпеть не могу, когда мне лапшу пытаются навесить прикрываясь или играя на патриотизме. hi
          ПС Как Ваша карта подтверждает, что Генштаб ВСУ ушел в отрицалово?
      2. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 22:37
        +4
        Дороги для отступления из Северска больше нет. Он не высветился на карте. Он там где Верхнекаменское.
        С Артемовска одна дорога для отступления оставалась в Константиновку через Часов яр. Если её вагнеровцы взяли, никому из города не смыться даже пешком. Там ещё много интересного происходит чего на карте не поместилось. Ещё котлы будут с перемалыванием. Поэтому медленно. Вы же когды фарш крутите ручной мясорубкой, не торопитесь себе пальцы оттяпать?
        Но в принципе в наше время недоверие к информации вещь полезная
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Вчера, 23:06
      +4
      Пять стадий принятия неизбежного...
      Отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие.
      Скоро гневаться начнут... wink
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 23:16
        +3
        Только что по зомбоящику сказали, что торг пошёл. Нуланд переговоры нам предлагает. Скоро депрессняк начнётся у них, если переговоры не удадутся
  2. Mitroha
    Mitroha Вчера, 20:27
    +10
    Мы научились, надеюсь, не торопиться. Поэтому медленно,но верно. А украинцы, пусть, как всегда, думкой богатеют
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 20:36
      +9
      По данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ до сих пор якобы обороняют станцию Соль, взятую нашими две недели назад.

      Видимо какой то один ВСУшник заблудился на станции . Помните , как японец ещё 20 лет воевал после окончания ВОВ . Пока этот ВСУшник будет блуждать станции нам не взять .
      1. tralmaster
        tralmaster Вчера, 21:20
        +7
        Бандеровцев в шестидесятых вытаскивали из схронов. Они све воевали там.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 21:29
          +4
          Цитата: tralmaster
          Бандеровцев в шестидесятых вытаскивали из схронов. Они све воевали там.

          Там этим бандеровцам и место.
  3. Silver99
    Silver99 Вчера, 20:28
    +7
    "музыканты" ни разу не были уличены в трепе, в отличии от "два пикапа" на погонах, настоящие мужики, военные профессионалы.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 20:36
    +9
    Вообще,плевать на то,что не признают.Если есть факт,а он есть
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 20:42
    +11
    ..."По данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ до сих пор якобы обороняют станцию Соль"...
    Не забывайте , что Укро-ина живёт в параллельной реальности, а в этой параллельной реальности украинцы вообще уже под Москвой стоят.
    fool fool
  6. Лешак
    Лешак Вчера, 20:43
    +2
    Генштаб ВСУ отрицает потерю села Благодатное под Соледаром

    Странно было если бы признали сразу. Западных кураторов подготовить надо, а уж потом признавать, да и то не потерю, а отход на более выгодные позиции. Хозяев расстроить боятся.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 21:45
      +1
      wassat Как их подготовить? Валерьянки накапать?
  7. леонидыч
    леонидыч Вчера, 20:54
    +4
    самое главное мужики что бы мы не растеряли свой духовный потенциал. Вера, Отечество Честь Слава . Прогнёмся и грош цена нам в базарный день . Только победа.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 21:30
      +1
      Цитата: леонидыч
      Прогнёмся и грош цена нам в базарный день . Только победа.

      Бойцы наши точно не прогнутся no
  8. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:05
    +2
    Окраинцев давно уже покусали пистонцы, поэтому они такие заторможенные.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 21:31
      +1
      Цитата: Аль Манах
      Окраинцев давно уже покусали пистонцы, поэтому они такие заторможенные.

      Вот и делаем прививку при операции. yes
  9. starina
    starina Вчера, 21:12
    +1
    Цитата: Лешак
    Западных кураторов подготовить надо, а уж потом признавать, да и то не потерю, а отход на более выгодные позиции. Хозяев расстроить боятся

    Западные кураторы знают в сто раз больше своих холопов.
    Или вы считаете американцы следят за ходом операции по видосикам с интернета или докладам инстасамок ? winked
    Последнее слово может неправильно написал.
    Слабо понимаю кто это, если что lol
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 21:36
      +1
      Цитата: starina
      Западные кураторы знают в сто раз больше своих холопов

      Про прибыль они знают, больше ни о чём им знать не хочется.

      Цитата: starina
      Или вы считаете американцы следят за ходом операции по видосикам с интернета или докладам инстасамок ?
      Смотря кто. Некоторое и по видосам.
  10. igorbrsv
    igorbrsv Вчера, 21:13
    +2
    Если информация об отходе всу из Бахмута правда, то и информация о выдвижении вагнеровцев в Часов яр выходит верна. Добивают фашиков на отходе к Константиновке. Значит без боя Часов яр и Артемовск к утру возьмут
  11. Alex242
    Alex242 Вчера, 21:30
    0
    Между тем на украинских ресурсах появилась информация о якобы отходе частей ВСУ из Бахмута. Карта и сообщение об организованном отходе появилась на одном из аккаунтов запрещенной в России соцсети, якобы связанным с польскими наемниками из "Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ"

    посмотрим в понедельник ( по свежей инфе с фронтов ).
  12. Alex242
    Alex242 Вчера, 21:31
    0
    Цитата: igorbrsv
    Если информация об отходе всу из Бахмута правда, то и информация о выдвижении вагнеровцев в Часов яр выходит верна. Добивают фашиков на отходе к Константиновке. Значит без боя Часов яр и Артемовск к утру возьмут

    хорошо бы....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 21:54
      0
      Если только об отходе опять кого-нибудь не "забыли" предупредить, а то в прошлый раз в Соледаре поляков "забыли". Но в этот раз они первые рванули походу.
  13. Sebostyuan
    Sebostyuan Вчера, 22:01
    +2
    Не признали и не надо. Скажу больше. Про Соледар тоже -брехня. Так, что укровермах может спокойно снимать резервы с Артемовска и отправлять их в Северск по жд. с остановкой на станции Соль.
  14. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 22:25
    0
    Село зачищено полностью сотрудниками ЧВК "Вагнер", зачищено полностью. Настрой дикий - бойцы готовы идти дальше освобождать мирных жителей

    - говорится в сообщении ЧВК "Вагнер".
    Символично название села, значит по нотам идут. Острожненько там !!! good drinks
  15. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:54
    -1
    Молодцы мужики! Исполнение музыкантов из оркестра Вагнера на "Браво и Бис" !