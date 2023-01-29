Генштаб ВСУ отрицает потерю села Благодатное под Соледаром, зачистку которого завершили бойцы ЧВК «Вагнер»

Село зачищено полностью сотрудниками ЧВК "Вагнер", зачищено полностью. Настрой дикий - бойцы готовы идти дальше освобождать мирных жителей

Село Благодатное под Соледаром, о взятии которого накануне сообщил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, полностью зачищено от остатков подразделений ВСУ. Об этом сообщают сами бойцы штурмовых групп, освобождавших данный населенный пункт. Видео с сообщениями бойцов было выложено на официальном ТГ-канале "музыкантов".Несмотря на то, что Благодатное вот уже почти сутки находится под нашим контролем, Генштаб ВСУ не признает потерю села. По данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ до сих пор якобы обороняют станцию Соль, взятую нашими две недели назад. С другой стороны, в Киеве и потерю Соледара не все еще признали.- говорится в сообщении ЧВК "Вагнер".Благодатное расположено между Соледаром и Бахмутом (Артемовском). Переход села под наш контроль позволяет усилить давление на Красную гору и Парасковиевку, за которые идут ожесточенные бои. Данные населенные пункты фактически являются окраинами Бахмута. По данным ТГ-канала Рыбаря, наши сейчас продвигаются с северной окраины Красной горы и от реки Бахмутка на юго-востоке Парасковиевки. Командование ВСУ пытается сдержать наступление "музыкантов", перебрасывая резервы.Между тем на украинских ресурсах появилась информация о якобы отходе частей ВСУ из Бахмута. Карта и сообщение об организованном отходе появилась на одном из аккаунтов запрещенной в России соцсети, якобы связанным с польскими наемниками из "Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ". Подтверждения этой информации нет, это может быть как правдой, так и дезинформацией.