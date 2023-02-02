Почему Украина получает военную помощь дозированно

Достаточно долго и украинцы, да и мы не можем успокоиться после решения Запада о передаче тяжелых танков и другой наступательной техники Киеву. Для Украины это очередные «Байрактары» или «Джавелины». Очередное чудо-оружие, которое сразу перевернет ход войны с ног на голову. Русские будут разбиты, а Россия развалится от внутреннего конфликта или даже гражданской войны.
Для нас такие поставки – это всего лишь дополнительные цели, которые будут уничтожены нашей артиллерией и ВКС. Те, кто умеет мыслить логически, могут даже не читать ТТХ и боевые характеристики этих машин. Достаточно знать слабость, свойственную любому танку.
Бронирование, как бы ни старались конструкторы, не может быть везде одинаковым. Для уменьшения веса и конструктивных особенностей машины сверху танк бронирован гораздо хуже, чем в других местах. Большинство систем дополнительной защиты создано именно для обороны машины сверху.
А теперь посмотрите любое видео, снятое с БПЛА, на котором можно увидеть уничтожение какого-либо опорника или ДРГ ВСУ. Но, посмотрите с другого ракурса. Не работу пехоты или конкретного орудия, а то, как работают артиллеристы. Увы, но, судя по воронкам, ничего нового они не изобретают.
Давно придуманная тактика огневого вала. Правда, с некоторой корректировкой. В Великую Отечественную войну артиллеристы не могли себе позволить тратить столько снарядов в обычном бою. Сегодня, спасибо рабочим и инженерам оборонки, не часто, но мы можем это себе позволить.
То есть танки противника в любом случае, если не будут уничтожены, то повреждены будут, с высокой вероятностью – точно. А учитывая огромные проблемы с эксплуатацией, ремонтом, заправкой, снабжением, даже небольшое повреждение превращает танк, особенно американские машины, в груду бесполезного металла.
«Поставка танков – это фактическое объявление войны»…
Сегодня, благодаря огромным информационным возможностям, война во многом зависит от журналистов и их «младших братьев» блогеров. Напомню о «красных линиях», которые с подачи СМИ, стали широко использовать политики. «Вот если вы…, тогда мы...». Но происходит это самое «если», и... ничего в ответ не случается.
Мы забыли историю войн? Поставки вооружения и даже наемников и инструкторов никогда не означали объявление войны. США и Европа этим занимались всегда. Да и СССР, Китай и Россия тоже. И никто не заявлял о том, что это объявление войны, участие в войне.
Даже сегодня где-нибудь в Африке или Азии мы видим, как в гражданских войнах разные стороны применяют наше, китайское или западное вооружение. Точно такое же положение и с инструкторами и наемниками. Особенно с последними интересно. В ЧВК воюют «люди мира», бойцы, представляющие множество стран и народов. При этом никто не говорит об участии разных государств в войне.
Я ожидал, что где-то, в серьезных изданиях всплывет очередная «красная линия» в связи с поставками танков. Но, к моему «глубокому удовлетворению», эра «красных линий» прошла. Иначе нам бы пришлось опять укорять наше правительство, президента, министра Шойгу в том, что мы не выполнили свое обещание и не начали мировую войну.
Кто-то сомневается в том, что в ближайшее время будет рассмотрен и положительно решен вопрос с поставками самолетов и вертолетов на Украину? Думаю, таких оптимистов осталось мало. А кто-то сомневается в том, что в кабинах этих самолетов будут сидеть иностранцы, а не украинцы? Опять «красная линия»?
Нам снова будут рассказывать о гениальных украинских летчиках, как сейчас о гениальных танкистах, которые за два-три месяца осваивают боевые самолеты настолько, что способны вести бой с летчиками или танкистами, которые работают на своих машинах уже не месяцы, а годы. «Натаскать» бойца на применение серьезного вооружения за пару месяцев можно, а вот способен ли этот боец воевать на таком вооружении – это большой вопрос.
Почему НАТО «гонит волну»?
История о поставках танков Украине стала раскручиваться украинской и западной прессой давно. Мы «подхватили» эту тему гораздо позже. Просто по традиции, как это было с турецкими БПЛА или американскими ПТРК, гаубицами, РСЗО. Расчет Запада был прост. Запугать солдат и офицеров противника. Увы, первое время мы действительно испытывали проблемы именно с этим.
Сколько поставок вооружения уже проведено НАТО Киеву? Как это происходит обычно? Без помпы, в рабочем режиме. Встретились на военной базе. Выслушали запросы ВСУ. Обсудили возможности и варианты поставок и выдали заключение с перечислением того вооружения, которое будет поставлено. Причем, я об этом уже не раз писал, во многом это решение принимается постфактум. Вооружение уже на подходе к Украине или уже поставлено ВСУ.
Кстати, в случае с танками и другими системами, о которых шла речь в Рамштайне, эта схема тоже работает. Немецкие танки, решение по поставкам которых должны были принять на авиабазе, в этот же день были замечены погруженными на платформы в Голландии. А одну из бронемашин, речь о поставках которой также шла в Рамштайне, уже показали наши военкоры сожженной.
Но достаточно быстро Российская армия научилась работать против всех этих разрекламированных систем. Оказалось, что во многом Запад просто врал миру о собственной мощи, о своем «сверхэффективном» вооружении. Да, по каким-то показателям западное вооружение превосходит наше, но по каким-то – уступает. А превосходство это совсем не критично. Уничтожать эти системы можно.
Сегодня российские танкисты достаточно часто заявляют о том, что ждут эти самые западные танки на передовой:
«Посмотреть, как они горят»…
Это не бравада безусых юнцов. Это вполне осознанное желание воинов, прошедших не один бой. Тех, кто подрывался на минах, горел в подбитых машинах, в одиночку сражался с несколькими противниками.
Уверен, что командиры уже проводят занятия по изучению немецких и американских танков. Командиры и наводчики танков прекрасно знают сильные и слабые стороны этих машин. Ровно так же поступают и командиры артиллерийских подразделений, операторы БПЛА, летчики ВКС и даже обычные гранатометчики в мотострелковых и десантных подразделениях.
Мы ждем…
То, что танки необходимы Украине, было понятно уже тогда, когда было принято решение о подготовке трех корпусов ВСУ на западных военных базах. Я об этом тоже писал. 80–90 тысяч человек, которые будут обучены на Западе, нуждаются в вооружении, в том числе и тяжелом. Как они нуждаются и в авиации.
Остатки советского вооружения, что остались в восточно-европейских странах , будут поставляться в уже потрепанные на фронте бригады, а новые корпуса, в силу отсутствия необходимого количества советского, необходимо вооружать тем, что списано или находится на хранении в арсеналах. То есть натовским старьем.
Проще говоря, НАТО продолжает кампанию по утилизации своего устаревшего вооружения за счет Украины.
Будет ли применено ядерное оружие?
Наверное, самый важный вопрос, на который хочется получить ответ – это вопрос о применении ядерного оружия в любом его варианте. Большинство читателей достаточно грамотные люди, чтобы понимать, насколько это оружие опасно даже не столько на момент применения, сколько на дальнейшую перспективу. Потери на момент его применения гораздо меньше, чем они станут в будущем.
Сегодня мы читаем множество материалов о том, кто и когда может применить ядерное оружие. С американской стороны в этом обвиняют нас, с нашей – соответственно, виноваты будут США и НАТО. То есть применят такое оружие обязательно наши противники. Для американцев – это мы, для нас – американцы. Парадокс?
На самом деле американцы прекрасно понимают, что до того момента, пока они стоят в стороне от конфликта, об этом я писал в начале материала, опасаться применения нашего ЯО не стоит. Поставки? И что? Прямого участия в войне нет! Формально они правы. Пентагон очень внимательно следит за тем, чтобы у России не было доказательств прямого участия американской армии в конфликте.
Для того, чтобы понять внешнюю политику США хотя бы на примитивном уровне, необходимо понять менталитет американской политической элиты. За многие годы существования двухпартийной системы правящие партии превратились в некое подобие корпораций. Этакие политические концерны-монополисты, которые проводят ту политику, которая необходима для получения максимальных прибылей корпорации.
Отсюда и различия в подходах партий к внешней политике. Очень показательны в этом отношении периоды правления президента Трампа и президента Байдена. Да и сегодняшние заявления Трампа в корне противоречат заявлениям Байдена. Трамп прямо говорит о логичности поставок того же ядерного вооружения в будущем.
Корпоративное мышление американских политиков выражается в тех шагах, которые делают США во внешней политике. Очень часто в наших СМИ задается вопрос о том, почему американские политики не понимают простых вещей. Почему США часто играют «на грани фола»?
Вспомните действия Вашингтона за последний год.
Это же обычная схема борьбы с конкурентами в бизнесе. Байден и его команда прекрасно все понимают. Но, согласно тактике конкурентной борьбы, они постоянно прощупывают возможности конкурента и его готовность ответить на пробные действия. Шаг вперед – и ожидание ответа. Нет ответа – следующий шаг.
При этом следующий шаг всегда серьезнее, чем предыдущий. Помните первые поставки вооружения? Советское оружие из арсеналов оккупированных стран. Мы молчим. Затем европейские аналоги американского стрелкового оружия и стрелковое оружие европейских стран. Мы молчим. Далее артиллерийские системы и РСЗО. Мы опять молчим. И вот танки…
Ответим ли мы? Нанесем удар по европейским базам или пунктам сосредоточения военной помощи в странах, граничащих с Украиной? Я в этом очень сомневаюсь. У нас политики тоже прекрасно осознают, к чему это приведет. Глобальная война ни к чему хорошему не приведет. Даже победа в такой войне ведет к огромным потерям в экономике в долгосрочной перспективе.
И мы, и американцы будем демонстрировать свои возможности, но «нажимать на красную кнопку» без реальной опасности для страны никто не будет. Нам необходимо побеждать именно на Украине. Побеждать убедительно.
«Россия должна исчезнуть»
Продолжая тему корпоративного мышления американских политиков, приходится разрушить ещё один миф, очень популярный на Украине. Миф о том, что американцы спят и видят Россию, состоящую из маленьких, ничего не значащих в международной политике государств.
Да, такая точка зрения присутствует в США. Более того, наиболее одиозные американские политики транслируют ее довольно часто в своих выступлениях. Это игра на публику. Прежде всего на европейскую и украинскую. Хотите это слышать – слушайте. Для корпорации США это не совсем желаемый исход противостояния. Есть гораздо более выгодный вариант.
Что такое распад конкурирующей корпорации с точки зрения бизнеса? Победа? В какой-то степени. Но это и проблемы, связанные с затратами на создание тех производств, которые существовали у конкурента, но разрушены при его исчезновении. Гораздо более эффективно будет поглотить конкурента, заставить его работать на себя, используя уже существующие мощности!
С точки зрения американцев идеальная ситуация была создана в 90-е годы. Россия с полностью подконтрольной экономикой, слабая в военном отношении, безвольная политически. Вспомните, как жировали тогда иностранные компании. До сих пор изгнать их полностью не удается. По сей день огромная часть прибылей наших предприятий утекает за рубеж.
Так что очень сомнительно, чтобы США хотели распада нашей страны. Слабая и зависимая Россия – да. Куски, в которые ещё надо будет вкладывать средства – нет. Да и как страна, которая имеет возможность мобилизовать огромную сухопутную армию в случае обострения отношений между США и Китаем, Россия тоже интересна.
Думаю, теперь понятно, зачем вооружение Украине передается строго дозированно. Ровно настолько, чтобы победить Киеву было невозможно, но и закончить войну было сложно. Участь Украины Западу уже не интересна.
Главная задача – измотать Россию.
Что в итоге?
Естественно, возникает вопрос нашего будущего. Чего нам бояться и как реагировать на действия противников?
Думаю, ответить на вопрос необходимо прямо, без вариантов.
Нам нечего бояться!
Да, будут потери, будет опасность ударов по нашим городам и селам. Будут санкции и все остальное. Только бояться уже не надо. Поздно бояться. Смысла нет бояться. Что случилось, то случилось. Необходимо это понять. Понять и готовить контрмеры против западных происков.
После того, как ВСУ получит полностью готовые корпуса, а это двенадцать бригад в составе корпусов и десять отдельных бригад в составе СВУ, украинская армия станет примерно равной по боевому потенциалу с Российской. Наступать она не сможет, но сумеет более эффективно обороняться. Значит – боевые действия будут продолжаться дольше.
Многие мне пишут о том, что Украина и Европа устали от войны. Позволю себе с этим не согласиться.
Социум, любое общество, достаточно быстро адаптируется к условиям военного времени. Заметили, как исчезает интерес к событиям на Украине в нашем обществе? Как вполне спокойно говорят о войне на Украине и в Европе?
Война на Украине стала сегодня обыденностью для мира...