Алкивиад – племянник Перикла и ученик Сократа



Франсуа Винцент. Алкивиад на уроке у Сократа

«Кажется, природа, создавая этого человека, испытала, на что она способна. Недаром все, писавшие о нем, согласны в том, что никто не мог сравниться с ним ни в пороках, ни в добродетелях».

«Превосходил всех своих современников красотою, был обилен умом и способен ко всякому делу (и на море, и на суше проявил он себя как великий полководец). В искусстве слова не уступал он лучшим ораторам – речь и внешность его производили такое впечатление, что никто не мог тягаться с ним в споре».

«Ему была на пользу даже картавость, придававшая убедительность и редкое изящество непринужденным речам».

«Был он (Алкивиад) также богат и, когда требовали обстоятельства – трудолюбив и терпелив».

«Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть – им милее гибель, чем такая еда».

«Был он (Алкивиад) щедрым, блистательным в обиходе и во всем образе жизни, обходительным, обаятельным и умеющим ловко приноровиться к случаю. И он же в свободное время, когда дела не требовали душевного напряжения, оказывался изнеженным, беспутным, сластолюбивым и разнузданным, так что все дивились, как в одном человеке уживаются такие противоречия и такие разные природные свойства».

«В Спарте Алкивиад не выходил из гимнасия, был непритязателен и угрюм, в Ионии – изнежен, сластолюбив, беспечен, во Фракии беспробудно пьянствовал, в Фессалии не слезал с коня, при дворе сатрапа Тиссаферна в роскоши, спеси и пышности не уступал даже персам».



Бюст Алкивиада. Римская копия с греческого оригинала, музеи Капитолия

«Если бывали люди, которых губила собственная слава, то, пожалуй, яснее всего это видно на примере Алкивиада. Велика была слава о его доблести и уме, ее породило все, свершенное им, а потому любая неудача вызывала подозрение – ее спешили приписать нерадивости, никто и верить не желал, будто для Алкивиада существует что-либо недосягаемое: да, да, если только он постарается, ему все удается!»

«Желает, ненавидит, хочет все ж иметь».

Происхождение Алкивиада и первые годы его жизни



Перикл, бюст, римская копия с греческого оригинала



Лисипп. Бюст Сократа



Сократ на картине Рафаэля «Афинская школа»

«Плектра и лира, говорил он (Алкивиад), нисколько не искажают облика, подобающего свободному человеку, меж тем как, если дуешь в отверстия флейт, твое лицо становится почти неузнаваемо даже для близких друзей. Кроме того, играя на лире, ей вторят словом или песней, флейта же затыкает рот, заграждает путь голосу и речи. А потому, пусть уж играют на флейте дети фиванцев. Говорить они все равно не умеют».

«Нет, я кусаюсь, как лев».

«Алкивиад обнаружил сдержанность и снисходительность: ведь он оставил нам эту половину, меж тем как мог забрать все».

«А не лучше ли было бы подумать о том, как вообще не давать отчетов?»

«Пусть афиняне осуждают меня, жалея собаку – иначе они будут говорить обо мне что-нибудь похуже».

«Не надо львенка в городе воспитывать.

А вырос он – его придется слушаться».

Алкивиад и Сократ



Конрад Цартман. Сократ и Алкивиад

«В деятельности Сократа Алкивиад видел подлинное служение богам, направленное к попечению о молодежи и ее спасению; он презирал самого себя и восхищался учителем, испытывал горячую благодарность за его доброжелательство и благоговейный стыд пред его добродетелью».



Жан-Батист Реньо. «Сократ вырывает Алкивиада из объятий чувственного удовольствия»

«Сократ держал Алкивиада за уши, оставляя соперникам немало удобных для захвата мест, которые ему самому недоступны – чрево, срам, глотку».



Много спустя, после битвы при Делии, когда афиняне обратились в бегство, Алкивиад, верхом на коне, заметил Сократа, отступавшего с несколькими товарищами пешком, и не проскакал мимо, но поехал рядом, защищая его, хотя неприятель жестоко теснил отходивших, производя в их рядах тяжелые опустошения». «Еще подростком Алкивиад участвовал в походе на Потидею, и его соседом в палатке и в строю был Сократ. В одной жаркой схватке оба сражались с отменным мужеством, но Алкивиад был ранен, и тогда Сократ прикрыл его своим телом, отразил нападавших и таким образом спас от врагов и самого Алкивиада, и его оружие ...Много спустя, после битвы при Делии, когда афиняне обратились в бегство, Алкивиад, верхом на коне, заметил Сократа, отступавшего с несколькими товарищами пешком, и не проскакал мимо, но поехал рядом, защищая его, хотя неприятель жестоко теснил отходивших, производя в их рядах тяжелые опустошения».