Раскол в Космических силах США: Пентагон не может определиться, следить за окололунным пространством или за операциями на Земле

Британский военно-морской историк и геостратег сэр Джулиан Корбетт считал, что ВМС, сражаясь на море, должны смотреть на берег, ведь, именно там в конечном итоге решается исход всех противостояний. Для него морское господство было необходимым, но недостаточным условием стратегического и политического успеха.
Аналогичного мнения сегодня придерживаются и некоторые представители Пентагона. Только речь в данном случае идет о космосе, пишет издание 19fortyfive.
Например, как говорится в материале, руководитель отдела закупок Космических сил США Фрэнк Калвелли считает, что данный вид войск должен посвятить себя поддержке военных операций на земле.
В то же время, другие представители Пентагона считают, что Космические силы должны сосредоточиться исключительно на исследовании окололунного пространства совместно с НАСА.
В итоге, как пишет 19fortyfive, в американском военном сообществе наметился раскол.
Некоторые, похоже, намерены переориентироваться на окололунное пространство, в то время как более традиционные офицеры и чиновники, в том числе Калвелли, подобно Корбетту, призывают Космические силы США сделать акцент на орбитальных операциях, проводимых совместно с ВВС, армией, флотом и Корпусом морской пехоты, говорится в материале.
Авторы статьи напоминают, что нечто подобное происходило в ВВС США, когда спор велся по поводу лучшей стратегии: массированных бомбардировок стратегических и инфраструктурных объектов противника или точечных ударов истребительной и штурмовой авиации непосредственно на поле боя.
Однако, как считают эксперты, раскол в Космических силах США может быть более выраженным и иметь более серьезные последствия. Ведь, если в ВВС операции проводятся в «одном небе», хоть и на разных высотах, то вышеупомянутые «космические концепции» затрагивают диаметрально противоположные области.
Авторы поясняют, что орбитальные операции по поддержке вооруженных сил полностью обращены на поверхность Земли. В то же время, то, что предлагают оппоненты Калвелли, может и вовсе считаться отдельной областью. Ведь, со слов экспертов, окололунное пространство примерно в 1700 раз больше, чем то, которое контролируют Космические силы США для поддержке наземных операций. Для его исследования нужно гораздо больше средств и усилий.