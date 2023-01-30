Военное обозрение
Войти Регистрация

Раскол в Космических силах США: Пентагон не может определиться, следить за окололунным пространством или за операциями на Земле

6
Раскол в Космических силах США: Пентагон не может определиться, следить за окололунным пространством или за операциями на Земле

Британский военно-морской историк и геостратег сэр Джулиан Корбетт считал, что ВМС, сражаясь на море, должны смотреть на берег, ведь, именно там в конечном итоге решается исход всех противостояний. Для него морское господство было необходимым, но недостаточным условием стратегического и политического успеха.


Аналогичного мнения сегодня придерживаются и некоторые представители Пентагона. Только речь в данном случае идет о космосе, пишет издание 19fortyfive.

Например, как говорится в материале, руководитель отдела закупок Космических сил США Фрэнк Калвелли считает, что данный вид войск должен посвятить себя поддержке военных операций на земле.

В то же время, другие представители Пентагона считают, что Космические силы должны сосредоточиться исключительно на исследовании окололунного пространства совместно с НАСА.

В итоге, как пишет 19fortyfive, в американском военном сообществе наметился раскол.

Некоторые, похоже, намерены переориентироваться на окололунное пространство, в то время как более традиционные офицеры и чиновники, в том числе Калвелли, подобно Корбетту, призывают Космические силы США сделать акцент на орбитальных операциях, проводимых совместно с ВВС, армией, флотом и Корпусом морской пехоты, говорится в материале.

Авторы статьи напоминают, что нечто подобное происходило в ВВС США, когда спор велся по поводу лучшей стратегии: массированных бомбардировок стратегических и инфраструктурных объектов противника или точечных ударов истребительной и штурмовой авиации непосредственно на поле боя.

Однако, как считают эксперты, раскол в Космических силах США может быть более выраженным и иметь более серьезные последствия. Ведь, если в ВВС операции проводятся в «одном небе», хоть и на разных высотах, то вышеупомянутые «космические концепции» затрагивают диаметрально противоположные области.

Авторы поясняют, что орбитальные операции по поддержке вооруженных сил полностью обращены на поверхность Земли. В то же время, то, что предлагают оппоненты Калвелли, может и вовсе считаться отдельной областью. Ведь, со слов экспертов, окололунное пространство примерно в 1700 раз больше, чем то, которое контролируют Космические силы США для поддержке наземных операций. Для его исследования нужно гораздо больше средств и усилий.
Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:55
    0
    Пентагон не может определиться, следить за окололунным пространством или за операциями на Земле

    туда, где проехал советский Лунный Трактор, пусть не засматриваются - эта территория России, как правоприемницы
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:56
    +1
    Вот и куда им, толи к умным, толи к красивым?
  3. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 14:57
    0
    Зачем следить за окололунным пространством?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:10
      0
      Видимо наперед работают.Будущей Станции проекта "Артемида" могут угрожать разные факторы в том числе Китай который там по тихому обустраивается.Ну и десептиконы конечно laughing
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:10
    0
    Вот такой он запад - никак не может определится. Как и большинство их населения - мальчики они или девочки.
  5. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 15:11
    0
    "пишет издание 19fortyfive"
    Нашли кого слушать.