Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская армия сможет получать инструкции по обслуживанию техники западных образцов через зашифрованные чаты

28
Украинская армия сможет получать инструкции по обслуживанию техники западных образцов через зашифрованные чаты

При поддержке американских военных налажена работа по получению украинской армией всех необходимых инструкций по техобслуживанию техники западных образцов. Процесс этот будет происходить посредством зашифрованных чатов в электронном виде с привлечением переводчиков. В данные чаты входят группы американских и союзных войск, а также технические специалисты. Об этом сообщают журналисты американского издания Associated Press.


Как отмечают авторы издания, необходимость в вопросе оказания ВСУ технической поддержки лишь возрастает по мере того, как США и их союзники по НАТО отправляют им всё больше современного и высокотехнологичного оружия. По той причине, что ни Соединённые Штаты, ни страны-члены альянса не могут отправить на территорию Украины своих военных (официально), онлайн чаты - один из лучших способов оказания практической помощи в этом направлении.

Больше всего вопросов у украинских солдат возникает в связи с обслуживанием и ремонтом артиллерийских систем на фронте.

Если ещё несколько месяцев назад в этом процессе принимало участие чуть более 50 человек, то уже в ближайшее время этот показатель увеличится почти втрое. В то же время количество зашифрованных линий чата тоже заметно возросло: так, если осенью он насчитывал 11 операторов, то теперь эта цифра достигла 38.

Вот как прокомментировал его один из военных США из ремонтной бригады:

Уже зафиксировано множество случаев, когда мы получаем звонки от украинских военнослужащих прямо с передовой, помогая им устранять все неполадки по мере наших возможностей.

По его словам, украинские войска стараются использовать всё это оружие до предела своих возможностей, а специалисты тем временем наблюдают за износостойкостью военной техники.

Все советы, которые солдаты ВСУ получают от американских военных в чатах, требуют сначала диагностики выявленных неисправностей, после чего необходимо предпринять необходимые шаги по их устранению, а затем ещё и перевести всю эту информацию на украинский язык. На основе всех составленных инструкций странами и компаниями-производителями, отправляются необходимые запчасти к границам Украины, после чего они отправляются в зону боевых действий. Делается это как по морю, так и по воздуху и по суше.

Напоминаем, что в Польше производится ремонт практически всей повреждённой натовской артиллерии и бронетехники, которая потом направляется обратно на поле боя на Украину.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 12:15
    +4
    Хм, эдак я могу, оказывается, и космическим кораблём управлять....по инструкциям laughing
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:20
      -3
      а ремонт они тоже по связи делать будут ? Ну и что с того, что ВСУ получит инструкцию, руки то только к вилам и граблям заточены.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 12:28
        -3
        По его словам, украинские войска стараются использовать всё это оружие до предела своих возможностей

        И что , это ещё подлежит ремонту ? Стволы к орудиям тоже по почте отправлять будите ?
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 12:29
        +3
        Цитата: Silver99
        и что с того, что ВСУ получит инструкцию, руки то только к вилам и граблям заточены.

        Заточку лично проверяли? Не надо недооценивать технарей, с той стороны особенно...
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:33
          0
          Я ведь не про образование, а про ремонт пишу, в каком свинарнике вы предлагаете поменять изношенный ствол у "777" ? тут хоть инструкцию до дыр зачитай
        2. сайгон
          сайгон Сегодня, 12:58
          0
          Да технари они и в Коста-Рике технари , а кретины они как обычно не в странах они как ба при руководстве идеи накидывают.
          Вот кто то и втыкнул идейку хай дистанционно подсказывают.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:23
      0
      . эдак я могу, оказывается, и космическим кораблём управлять

      Это только пока об астероид не хряпнешься laughing
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:21
    -1
    Эээ-то с такой удалённой диагностикой мы знакомы. Потом запчасть по каталожным номерам, потом привезут да не ту. Потом вообще дело окажется не в ней. Да проще взорвать нафиг и на русских свалить
  3. Gromit
    Gromit Сегодня, 12:21
    +4
    Это очень круто.
    Зачастую неисправности прибора и механизма нет, а все - заклинило, неработает! Только от фиговой подготовки пользователей.
    К нам зачастую в ремонт приходили совершенно рабочие устройства.

    В руководстве было русским по белому -
    Нажать и удерживать. После включения тублера выждать 10 секунд и после того как загорится сигнал включить второй тумблер.

    Но нет.
    Дерьмо, херак обратно в ящик, но уже без упаковки и полгода катается между в/ч и заводом изготовителем обрастая тоннами бумаг и отписок((

    Нам такое тоже надо.

    Если в чате можно и видео передать, то ваще огонь.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:36
      0
      По поводу "круто"..Удаленная поддержка давно отработана и действует.Напрягает другое,когда спецы с завода-изготовителя "сидя на телеыоне"пытаясь устранить неисправность в своем "продукте"
      1. Gromit
        Gromit Сегодня, 13:19
        +1
        Где у нас в армии действует удалённая техподдержка?
        Обрадуйте меня.

        Конкретно на нашем предприятии техподдержка действует так: Моряк не может включить прибор, т.к. необучен. А читать то ли разучился, то ли не умел. Коллективный разум подсказывает что надо ударить посильнее чтоб заработало.

        Через цепочку таких же гениев, но уже со звёздами пишется гневная бумага - она идёт к нам.
        Собирается комиссия. По итогам заседания решается провести комплексную диагностику. Естественно на территории предприятия. Прибор приходит, инженер нажимает правильные кнопки - Ага! Заработал!

        Но т.к. ответственность на себя никто брать не готов, прибор прогоняют по полному циклу.
        Далее снова собирается комиссия с представителями завода, вп,вч работоспособность подтверждается и прибор едет снова в в/ч.
        Естественно тот представитель в/ч со звёздами не снисходит до обучения состава. Ибо нафиг ему в эту грёбаную бухту лететь, инструкция же есть! Да и командировка в культурную столицу вещь приятная.

        Парампампам - по кругу.

        Экстренное решение проблемы - отправить на объект инженера. Но вот только опытные и квалифицированные в гробу видали Северное море. И всячески ищут возможность копаться в приборе на родном заводе.

        Так что возможность необученному оператору связаться напрямую с обученным специалистом - бесценно.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:40
      +2
      К нам зачастую в ремонт приходили совершенно рабочие устройства.

      В руководстве было русским по белому -
      Нажать и удерживать. После включения тумблера выждать 10 секунд и после того как загорится сигнал включить второй тумблер.
      Но нет.
      Так оно и есть!!! У нас надо удерживать кнопку 4 секунды и тогда всё ОК! И шо вы думаете, НЕ ДЕРЖАТ!!! Кстати, когда всё ОК специальный сигнал есть, шо у вас всё ОК!
      А потом разбираться приходится, на шо абонент жалуется!
      У нас даже специалистов, пенсионеров, не увольняют, потому шо кроме них, понять абонентов, зачастую, никто не может ... а молодёжь, "специалисты" приходят с высшим, а то и не одним, образованием ... но нет, нет у них умения, понять жалобщиков!
      Когда "деды" уйдут, будет кисло ...
  4. Ниттен
    Ниттен Сегодня, 12:22
    +1
    Прикрепленное Фото взято не очень корректно....Судя по фото хрюкалам нужны тест-планы для регулировки тнвд, который катают на китайском стенде..
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:26
    +1
    Ну точно там будет как в анекдоте... "Что гав, дyрак, не забывай собак кормить!" "Ось зламалася і не їде - Позови дрессировщика и отойди от танка!!!"
    а затем ещё и перевести всю эту информацию на украинский язык

    А это отдельный анекдот, потому как технического украинского в природе не существует. Недавно упавший вертолет их же новости тремя разными словами обозвали - и чуть не передрались, как будет слово вертолет правильно)))
    1. blackcat
      blackcat Сегодня, 13:11
      -1
      Да не будет ни кто заморачиваться с переводом, хотите украинский , флаг в руки , сами и переводите , всё будет на языке агрессора. И нам заодно проще будет при перехвате информации
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:30
    +1
    Техпомощь на удаленке. Гаубицу отремонтировать это не кран дома заменить. Ради продолжения войны не только оружие и технику поставляют, делятся информацией, но и организуют чаты, причем зашифрованные, запчасти с доставкой на дом. Всё для "защитников демократии", что пожелают. Скоро пиццу будут доставлять на передовую.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:31
    +2
    Украинская армия сможет получать инструкции по обслуживанию техники западных образцов через зашифрованные чаты
    В принципе, так можно, но только для обученного персонала ...
    Если совсем не в зуб ногой, дистанционка не поможет, а то и вред принесёт.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:31
    0
    Управление боем на "новой " технике тоже будет видимо вестись по "секретным чатам" , ну это пока РЭБ эти чаты не положит.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:38
    -1
    Так и вижу эту картину, один шумер педали генератора крутит, второй буржуйку, третий гайку.И над каждым по два иностранца, один с рацией шифры принимает, другой переводит.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:44
    -1
    Инструкции по телефону, а инструмент голубями пересылать? Больше чем уверен что при ремонте западных образцов необходимо иметь специальный инструмент, а не только набор ключей в чемоданчике. what
  11. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 12:45
    -2
    Подключаем хакеров, и учим селюков на мове, в какую розетку совать гвоздь...
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:47
    -2
    В принципе, ничего невозможного нет, но кто ж им даст, реализовать, спокойно, на территории скакуасии?
  13. Alex242
    Alex242 Сегодня, 12:54
    0
    солдаты ВСУ получают от американских военных в чатах, требуют сначала диагностики выявленных неисправностей, после чего необходимо предпринять необходимые шаги по их устранению, а затем ещё и перевести всю эту информацию на украинский язык. На основе всех составленных инструкций странами и компаниями-производителями, отправляются необходимые запчасти к границам Украины

    какой то мелкий ремонт еще можно таким способом сделать, а если что то сложное в полевых условиях врядли получится....
  14. Alex242
    Alex242 Сегодня, 12:55
    0
    Цитата: Лешак
    Инструкции по телефону, а инструмент голубями пересылать? Больше чем уверен что при ремонте западных образцов необходимо иметь специальный инструмент, а не только набор ключей в чемоданчике. what

    да это им наверное предоставят...
  15. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:12
    0
    Ну кто там все чаты забил лозунгами про то что украинцы не смогут использовать ин. технику? Все удобства. В том числе и для производителя. Дефекты выявляются в он-лайн режиме прямо с передовой. Тут же анализ расхода запчастей и корректировка поставок. А с нашей техникой так можно?И ли пока лично губернатору не напишут , а он пойдет и пнет комчасти всем по овощу?
  16. Влодек
    Влодек Сегодня, 13:15
    -1
    В WOT будет создан клан "Вакула-кузнец", и введен Абрашка в оборот. Карты "Харьков (уже есть), Киев, Полтава, Черновцы, Львов и т.д. Собсна там и планируются сурьезные победы у небратьев.
    Ремкомплекты за голду кредитную закупаться будут
  17. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:21
    0
    О чем статья? Через Интернет осуществляется сервисное обслуживание? А как вся другая сложная "гражданская" техника зарубежных компаний обслуживается?
    Закодировали чаты? Так это норма не только для военных. Чаты - это хорошо. Внедряйтесь в эти чаты и получайте полезную информацию. Обучайте хакеров, засылайте агентов, нанимайте агентов.
    У нас есть подобные чаты для обучения нашего ремонтного персонала?
    Работать надо, а не трендеть.
  18. cpls22
    cpls22 Сегодня, 13:46
    0
    Похоже, что эта роскошь организована не ради эксплуатирующих технику, а для обратной связи с испытывающим её на украинском полигоне ВПК .