Украинская армия сможет получать инструкции по обслуживанию техники западных образцов через зашифрованные чаты

Уже зафиксировано множество случаев, когда мы получаем звонки от украинских военнослужащих прямо с передовой, помогая им устранять все неполадки по мере наших возможностей.

При поддержке американских военных налажена работа по получению украинской армией всех необходимых инструкций по техобслуживанию техники западных образцов. Процесс этот будет происходить посредством зашифрованных чатов в электронном виде с привлечением переводчиков. В данные чаты входят группы американских и союзных войск, а также технические специалисты. Об этом сообщают журналисты американского издания Associated Press.Как отмечают авторы издания, необходимость в вопросе оказания ВСУ технической поддержки лишь возрастает по мере того, как США и их союзники по НАТО отправляют им всё больше современного и высокотехнологичного оружия . По той причине, что ни Соединённые Штаты, ни страны-члены альянса не могут отправить на территорию Украины своих военных (официально), онлайн чаты - один из лучших способов оказания практической помощи в этом направлении.Больше всего вопросов у украинских солдат возникает в связи с обслуживанием и ремонтом артиллерийских систем на фронте.Если ещё несколько месяцев назад в этом процессе принимало участие чуть более 50 человек, то уже в ближайшее время этот показатель увеличится почти втрое. В то же время количество зашифрованных линий чата тоже заметно возросло: так, если осенью он насчитывал 11 операторов, то теперь эта цифра достигла 38.Вот как прокомментировал его один из военных США из ремонтной бригады:По его словам, украинские войска стараются использовать всё это оружие до предела своих возможностей, а специалисты тем временем наблюдают за износостойкостью военной техники.Все советы, которые солдаты ВСУ получают от американских военных в чатах, требуют сначала диагностики выявленных неисправностей, после чего необходимо предпринять необходимые шаги по их устранению, а затем ещё и перевести всю эту информацию на украинский язык. На основе всех составленных инструкций странами и компаниями-производителями, отправляются необходимые запчасти к границам Украины, после чего они отправляются в зону боевых действий. Делается это как по морю, так и по воздуху и по суше.Напоминаем, что в Польше производится ремонт практически всей повреждённой натовской артиллерии и бронетехники, которая потом направляется обратно на поле боя на Украину.