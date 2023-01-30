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Северокорейский эксперт: Визит Столтенберга в Японию и Южную Корею нацелен на создание азиатской версии НАТО

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Северокорейский эксперт: Визит Столтенберга в Японию и Южную Корею нацелен на создание азиатской версии НАТО

Действия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга предвещают начало конфронтации и войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они в значительной степени обостряют и без того непростую обстановку в АТР.


Так северокорейский эксперт Ким Дон Мён, представляющий научное общество международной политики КНДР, отреагировал на недавний визит генсека НАТО в Японию и Южную Корею. Его статью опубликовало местное агентство ЦТАК.

Он назвал визит Столтенберга «прелюдией к войне» в регионе.

Южная Корея и Япония, которые пытаются втягивать незваного гостя в регион и осуществлять свои цели, должны понять, что они приближают кризис в сфере безопасности

- считает Ким Дон Мён.

По его мнению, Североатлантический альянс олицетворяет собой войну и конфронтацию. Он считает, что посещение Столтенбергом Японии и Южной Кореи увеличивает риск возникновения предпосылок для новой «холодной войны», ареной которой станет на этот раз Азиатско-Тихоокеанский регион.

Визит Столтенберга нацелен на подстрекание к созданию азиатской версии НАТО

- приходит автор к такому выводу, вынеся его в заголовок своей статьи.

Поездка Столтенберга в Восточную Азию состоялась в эти выходные. Она продлится до 1 февраля включительно. В ходе визита генеральный секретарь Североатлантического альянса провел серию двусторонних встреч с официальными лицами Южной Кореи, после чего отправился в Японию.
Использованы фотографии:
НАТО
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    0
    Визит генсекретаря НАТО нацелен на подстрекание к созданию азиатской версии НАТО
    Американцы давно об этом поговаривают. КНДР для них большая заноза в неудобном месте, с которой ходить не комфортно и выдернуть боязно - вдруг кровотечение начнется.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:49
    +1
    Интересно а у США и ЕС остались союзники в Африке для создания африканского НАТО. Ну за Южную Америку я молчу, там хозяйничают американцы, это их задний двор.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:52
    0
    Во-первых там всего три кандидата в такое НАТО, причем пока Австралия добежит, любая война кончится)))
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:54
    +2
    Естественно сколачивают, запад думал что у него ещё есть время, но видно аналитики посчитали что промедление смерти подобно, вот и форсируют, благо последователей Украины в мире даунов пруд пруди.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:50
    0
    50 лет назад киим ир сен пер й удар киркой сделал с скалу.
    Строят и почти готов тоннель в японию-отомстить за 40 лет оккупации.
    Бульбергсон опоздал союз создать.
    Япония почти потеряна.
    Вся армия сев кореи - спецназ.
    Шансов нет. Царь японии будет жить в урумчи, в почетном плену.
    Хонда будет передана ирану.
    Др авто и машиностроит корпорации - в китай и др страны за окупацию 20 в
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:09
    0
    Американцы рассаживают в первые ряды пушечное мясо ? Именно Япония и Ю Корея должны полечь на поле боя с Китаем ,ради благополучия США
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 14:48
    0
    Цитата: APASUS
    Американцы рассаживают в первые ряды пушечное мясо ? Именно Япония и Ю Корея должны полечь на поле боя с Китаем ,ради благополучия США

    где горячо, там и рассаживают своих сателлитов,