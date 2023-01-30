Со следующего учебного года в школах может появиться новый учебник истории с разделом про СВО

В российских школах уже со следующего учебного года может появиться новый учебник истории, включающий в себя раздел про специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.
В ходе лекции "О развитии суверенной национальной системы образования" глава Минпросвещения сообщил, что новый учебник по истории для старших классов будет готов уже в марте этого года, а со следующего учебного года уже будет использоваться во всех российских школах.
Кравцов подчеркнул, что раздел, рассказывающий о целях и задачах спецоперации на Украине, уже включен в программу школьного курса истории. В новом учебном пособии будут подробно изложены причины и задачи военной спецоперации.
В рабочую группу, занимающуюся разработкой нового школьного учебника по истории, которую возглавил помощник президента России Владимир Мединский, вошли, как заявлено, лучшие российские историки, обладающие опытом создания подобных учебных пособий. Авторы нового учебника включили в него разделы об отечественных выдающихся личностях и героях от древности до современности. Особое внимание уделено рассказу о героях спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения подключит к созданию новых школьных учебников членов Российской академии наук. В настоящее время ведомством уже реализуются совместные с РАН проекты.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал разработку и внедрение в школы новых учебных пособий по истории и обществознанию вопросом общенационального значения.