Военное обозрение
Войти Регистрация

Со следующего учебного года в школах может появиться новый учебник истории с разделом про СВО

27
Со следующего учебного года в школах может появиться новый учебник истории с разделом про СВО

В российских школах уже со следующего учебного года может появиться новый учебник истории, включающий в себя раздел про специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.


В ходе лекции "О развитии суверенной национальной системы образования" глава Минпросвещения сообщил, что новый учебник по истории для старших классов будет готов уже в марте этого года, а со следующего учебного года уже будет использоваться во всех российских школах.

Кравцов подчеркнул, что раздел, рассказывающий о целях и задачах спецоперации на Украине, уже включен в программу школьного курса истории. В новом учебном пособии будут подробно изложены причины и задачи военной спецоперации.

В рабочую группу, занимающуюся разработкой нового школьного учебника по истории, которую возглавил помощник президента России Владимир Мединский, вошли, как заявлено, лучшие российские историки, обладающие опытом создания подобных учебных пособий. Авторы нового учебника включили в него разделы об отечественных выдающихся личностях и героях от древности до современности. Особое внимание уделено рассказу о героях спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения подключит к созданию новых школьных учебников членов Российской академии наук. В настоящее время ведомством уже реализуются совместные с РАН проекты.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал разработку и внедрение в школы новых учебных пособий по истории и обществознанию вопросом общенационального значения.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 11:59
    +2
    А про экономическую составляющую,что нибудь будет в этом учебнике...? recourse
    1. Primus
      Primus Сегодня, 12:02
      +1
      Хммм.... а помимо экономической сост-й, что нибудь из правды про бардак и бездарей руководителей будет?
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 12:38
      0
      Дополнительно надо добавить составляющую про "пенсионную реформу" с бабушками, прыгающими в 80 лет с парашютом, и заявляющими, что пенсия им не нужна- нужна работа до конца.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:01
    +3
    Это вам не фильм! Как после 80.08.08 полезли как грибы.
    Здесь результаты СВО нужно осмыслить систематизировать, всякую чушь и фейки отфильтровать.
    Специалистам из ВШЭ гранты не давать!
    Пусть лучше правильно напишут про ВОВ, послевоенный период, развал СССР и кто в этом виноват, про 90-е и кто в этом виноват......
    Специалистам из ВШЭ и на это гранты не давать!
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 12:42
      0
      Как после 80.08.08 полезли как грибы
      Я извиняюсь, у Вас сколько дней в августе на планете?.. belay
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 12:03
    +3
    В наше время для освещения событий хватало урока политинформации.
    1. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 12:20
      +3
      Цитата: BARKAS
      В наше время для освещения событий хватало урока политинформации.

      В наше время не было ЕГЭ.
      Нынешним отрокам нужно вбивать в голову трактовку всего лишь одного вопроса с помощью специального раздела в учебнике.
      Кстати.
      "В российских школах уже со следующего учебного года может появиться новый учебник истории, включающий в себя раздел про специальную военную операцию на Украине" - это понятно.
      Но может и родителям сегодня кто-нибудь соизволит объяснить причины и задачи СВО? Особенно, ее цели?
      Ведь "денацификации-демилитаризации" воспринимаются уже с усмешкой.
  4. Hagen
    Hagen Сегодня, 12:05
    +1
    Минпросвещения подключит к созданию новых школьных учебников членов Российской академии наук

    До тех пор, пока историю не внесут в список предметов ЕГЭ, толку не будет. Современная система позволяет получать отличные оценки по истории при совершенно приблизительных знаниях по ней. А чтобы пришло хоть какое-то удовлетворительное понимание исторических процессов, хотя бы в рамках истории СССР-России, надо в дополнение к новому учебнику, как минимум, часы истории удвоить при наличии серьезной мотивации учеников.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 12:28
      0
      Согласен, но ... Частично. Самим нам надо мозги включать. Как у Высоцкого :"Значит нужные книги ты в детстве читал..." - родители должны "подсовывать" хорошие книги. Маринину и прочую лабуду типа Лены Лениной - в макулатуру. Министра образования... Вон у Соловьёва есть мужики толковые на передаче:Дмитрий Дробницкий, Сергей Михеев, Багдасаров....
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 12:12
    0
    Кравцов подчеркнул, что раздел, рассказывающий о целях и задачах спецоперации на Украине, уже включен в программу школьного курса истории. Особое внимание уделено рассказу о героях спецоперации на Украине.

    Конечно , начинание очень хорошее , но ... В моё время , проходя историю ВОВ в школе , мы уже знали и историю и героев этой войны по художественным фильмам и книжкам из городской библиотеки . Сейчас этот поток информации канул в лету и заменился интернетом с вымышленными боями , с вымышленными героями .
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 13:49
      0
      В продолжении темы .
      " В ФСБ сообщили о задержании троих подростков — учеников восьмого класса — которые по указаниям, полученным в мессенджере Telegram, повредили ж/д пути в Подмосковье. "
      Вы думаете им будет интересно изучать в школе цели и задачи спецоперации на Украине ?
  6. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 12:14
    +1
    ну, если мединский возглавил... точно будет не учебник, а полное г....
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:21
    0
    Или министр сказочный оптимист, либо сказочный.... Тут моя мысль обрывается. wink
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:23
    +1
    В рабочую группу, занимающуюся разработкой нового школьного учебника по истории, которую возглавил помощник президента России Владимир Мединский
     Мединский , как начнет,резать правду-матку.. smile
  9. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:26
    +3
    . В новом учебном пособии будут подробно изложены причины и задачи военной спецоперации.

    Очень нужная вещь. Ведь это не так однозначно! Вот если бы на ВО спросили об этом, то разброс мнений был бы такой, какой бывает при полной неопределённости вопроса.

    . Особое внимание уделено рассказу о героях спецоперации на Украине.

    Ну раз особое, то вклад и Шойгу с Герасимовым нужно не забыть, я считаю. Благодаря им всё идет так успешно!
  10. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:29
    +2
    В рабочую группу, занимающуюся разработкой нового школьного учебника по истории, которую возглавил помощник президента России Владимир Мединский, вошли, как заявлено, лучшие российские историки, обладающие опытом создания подобных учебных пособий.

    Пусть не забудет свою роль в установке памятной доски Маннергейму в Питере и свою роль в переговорах об обмене нацистов из "Азова"

    Уверен, что историка Спицына в авторский "коллектив" не включили.
  11. dump22
    dump22 Сегодня, 12:30
    +4
    Крайне интересно почитать, а что же конкретно будет написано.
    Что укажут в качестве целей СВО. Расскажут ли о дальнейших планах. Будет ли хотя бы параграф о ЧВК? Наконец упомянут ли "десатанизацию"?
  12. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 12:41
    +5
    Что за бред, кому это в голову пришло то?! Может сначала дождаться окончания, чтобы СВО стало ИСТОРИЕЙ, а то потом будем опять переписывать учебники з года в год.
  13. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 12:44
    +3
    А не рановато ли? Уже побежали впереди паровоза, просто начитка материала не пойдёт что ли? Нет, блин, нужен уже учебник, т.е. его пишут уже сейчас.
  14. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 12:51
    +2
    Как по мне, напрасная это будет работа.
    Само действие не окончено. По полочкам, грубо говоря, ничего не разложено.
    Далеко не все вообще понимают, что ТАМ происходит.
    Зачем школоте, которая и так-то умом не блещет, еще этой сырой информацией голову забивать?
    Не иначе как авторам надо грант или бюджет освоить. Причем срочно.
  15. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 12:53
    +2
    Кравцов подчеркнул, что раздел, рассказывающий о целях и задачах спецоперации на Украине, уже включен в программу школьного курса истории. В новом учебном пособии будут подробно изложены причины и задачи военной спецоперации.
    Тут взрослые еще толком не разобрались, а они уже детям будут объяснять wassat
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:06
      0
      Цитата: Стирбьорн
      Тут взрослые еще толком не разобрались, а они уже детям будут объяснять

      Кто первый встал, того и тапки,
      кто первый лизнул, того и цацки.
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:55
    +1
    Не "может", а обязательно "должен". Школьники еще из-за парт должны знать что и как на самом деле! Потому что информационное поле никогда не бывает пустым! Если мы не будем вкладывать
    в школьников правильную идеологически верную информацию - то всякие "фонды демократии" в них будут вкладывать неправильную!
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:03
    0
    Деньги что ли никуда деть сейчас. Лучше дождаться окончания сво и потом уже делать полный раздел, а то всё равно придётся новый учебник создавать вписывая туда дату окончания сво.
  18. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:28
    +1
    В российских школах уже со следующего учебного года может появиться новый учебник истории, включающий в себя раздел про специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

    давно пора какой нибудь патриотизм прививать со школьной поры, а то сколько годов уже потеряно ?
  19. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:28
    -1
    Цитата: Стирбьорн
    Кравцов подчеркнул, что раздел, рассказывающий о целях и задачах спецоперации на Украине, уже включен в программу школьного курса истории. В новом учебном пособии будут подробно изложены причины и задачи военной спецоперации.
    Тут взрослые еще толком не разобрались, а они уже детям будут объяснять wassat

    да хоть такую, а то вообще же ноль....
  20. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:29
    -1
    Цитата: Джорж Милославский
    Что за бред, кому это в голову пришло то?! Может сначала дождаться окончания, чтобы СВО стало ИСТОРИЕЙ, а то потом будем опять переписывать учебники з года в год.

    это нормально, чем быстрей этим займемся, тем лучше....