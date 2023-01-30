Украинские боевики снова обстреляли территорию Белгородской области, имеются пострадавшие

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В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место

Украинские вооруженные формирования снова нанесли удар по российской территории, под обстрел попало село Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.ВСУ в который раз обстреляли приграничные районы Белгородской области и снова под ударом оказался Шебекинский район. Украинские боевики ударили по селу Безлюдовка, имеются пострадавшие - это двое местных жителей. У одного осколочное ранение, у другого - контузия. На месте работают экстренные службы, правоохранители и медики, оценивается причиненный ущерб. Предварительно, погибших нет.- написал Гладков.Село Безлюдовка находится примерно в 10 км от границы с Харьковской областью Украины, с помощью чего велся обстрел пока не сообщается. Белгородская область в последнее время постоянно попадает под обстрелы украинских боевиков, накануне было обстреляно село Долгое Валуйского городского округа, находящееся в 24 км от границы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.Приграничные районы России так и будут обстреливаться со стороны Украины, пока российская армия не освободит прилегающую к границе территорию и не отодвинет как можно дальше линию фронта. Наилучшим вариантом было бы возвращение Харьковской области обратно в состав России.