Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские боевики снова обстреляли территорию Белгородской области, имеются пострадавшие

26
Украинские боевики снова обстреляли территорию Белгородской области, имеются пострадавшие

Фото иллюстрационное



Украинские вооруженные формирования снова нанесли удар по российской территории, под обстрел попало село Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.

ВСУ в который раз обстреляли приграничные районы Белгородской области и снова под ударом оказался Шебекинский район. Украинские боевики ударили по селу Безлюдовка, имеются пострадавшие - это двое местных жителей. У одного осколочное ранение, у другого - контузия. На месте работают экстренные службы, правоохранители и медики, оценивается причиненный ущерб. Предварительно, погибших нет.

В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место

- написал Гладков.


Село Безлюдовка находится примерно в 10 км от границы с Харьковской областью Украины, с помощью чего велся обстрел пока не сообщается. Белгородская область в последнее время постоянно попадает под обстрелы украинских боевиков, накануне было обстреляно село Долгое Валуйского городского округа, находящееся в 24 км от границы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Приграничные районы России так и будут обстреливаться со стороны Украины, пока российская армия не освободит прилегающую к границе территорию и не отодвинет как можно дальше линию фронта. Наилучшим вариантом было бы возвращение Харьковской области обратно в состав России.
Использованы фотографии:
ТГ-канал Гладкова
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:00
    +5
    Ну и доколе! ? Где ответка?? Чего ждут наши создатели блин!!! Тьфу, достали такие беспозвоночные! am
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:22
      +6
      Беззубость просто поражает (((( в Конституции записано граница России священна и не прикасаема. Неужели кроме озабоченности ничего ? Нападение на Россию это война, не путать с СВО. Знаю только две страны, это КНДР и Иран, которые не побоялись захватить военные суда США , а экипажи судов посадить в зиндан. Запад знает про миролюбивое правительство России и не боится Россию ((((((
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:08
        0
        Запад знает про миролюбивое правительство России и не боится Россию ((((((
        А чего нас боятся, в конвенции мы уступаем, злить партнеров ударами по их территории и применять ЯО мы опасаемся. Вот и варят нас как лягушку. Кремль этого еще не осознал или "сварился" уже наполовину? Ни угроз серьезных для них, ни союзов военных, даже антиколониальных конференций созвать не дотумкали. Обратите внимание - партнеры из пальца высасывают нам трибуналы, мы не одного стартовать не пробовали, несмотря на непрерывное зло от США и союзников по всему миру. Все время находимся в позе потерпевшего, виноватого.
      2. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:55
        0
        Цитата: Silver99
        Беззубость просто поражает

        А что вы не возмущаетесь, когда в каком-то регионе России, ограбили чьюто квартиру, бандюк убил человека, и тому подобное? Ведь Конституция тоже обеспечивает и охрану жизни, и неприкосновенность жилища граждан РФ. Как-то ни кто н кипит на ВО праведным гневом, что какой-то гопник у старика отжал сдачу с 5000, которую ему дали в магазине. Нашли этого чудака на букву М. Так и здесь подскочили стрельнули ускакали. Скажите пожалуйста, а как сделать так чтобы такого не было больше. Возмущаться могут все , а вот что-то дельное посоветовать, я уж молчу про сделать, совсем беда...
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:43
      -2
      Цитата: Alien From
      Ну и доколе! ? Где ответка?? Чего ждут наши создатели блин!!! Тьфу, достали такие беспозвоночные! am

      Вроде вы регулярно от Львова до Харькова ровняете Украину.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:50
        +1
        да в том то и дело, что нет ((((( политика и финансы на Западе российских олигархов не дают ((((
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:50
        +2
        Правительственный квартал, логистику почему то игнорим, не говоря уже о базах на территории партнеров.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:01
    +5
    Наилучших вариантов больше нет. Выбор между плохих и очень плохих.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:51
      +2
      Чем больше мы тянем с серьезным ответом тем меньше их(вариантов) будет.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 12:07
    -8
    Я не понимаю, почему военкоматы не штурмуются армиями из добровольцев на СВО? recourse Ведь на нашу землю напали.
    1. АдинРумън
      АдинРумън Сегодня, 12:35
      -3
      Так это вы их по подворотням ловите, таблетками кормите и на убой отправляете, свидомый. В России по другому. Или ты из очереди в военкомат пишешь? laughing
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 13:36
        0
        Цитата: АдинРумън
        В России по другому. Или ты из очереди в военкомат пишешь?


        А я абсолютно мирный человек, выступаю против любого насилия, от меня там никакой пользы не будет всё равно. request
        1. АдинРумън
          АдинРумън Сегодня, 13:48
          -1
          Вот именно, будем надеятся что никакой пользы от тебя не будет yes Хотя с сотрудников отдела бронь тоже когда-то снимут...
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:35
      +6
      Потому что эта СВО - чем дальше, тем больше вопросов вызывает.. Во всех областях. Защищать Родину - это одно, тут дело святое, а участвовать добровольно в непонятной шняге - совсем другое..

      Когда простите Запад накачивает бандерлогов оружием, а наши аллигаторы продолжают продавать ему сырьё для производства этого оружия.. Когда не трогают коммуникации противника, когда мощнейшие укрепрайоны месяцами штурмуют в лоб, когда постоянно ведутся какие-то странные переговоры и делаются не менее странные заявления.. Ну - и тд и тд. Сами поди в курсе. Всё это как-то не очень способствует поднятию патриотического духа, знаете ли. Подставлять по своей воле лоб под пули ради чьих-то прибылей - желающих пока как-то не много.

      Вот в ВОВ - всё было предельно ясно и понятно. Посему - никаких вопросов и не вызывало. А тут...
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:54
        +1
        Шняга как раз понятная, точнее последствия для каждого из нас в случае проигрыша, непонятен курс "рулевых".
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 13:04
          +2
          Лично мне - непонятная. Если это война - так надо так честно и сказать. В незабвенном стиле "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! ".. И воевать, как воевали тогда, а не гешефты с лютыми врагами делать.. Тут и разговор совсем другой будет.

          А если это не так - то причём тут народ??
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 13:19
            -1
            Что тут непонятного? Победят - разберут на запчасти, без вариантов, не важно, "при чем тут народ" или "не при чем", но всерьез воевать наша элита опасается. В самом лучшем случае - тянут время посейдон допилить, гораздо хуже если партнеры нашу элиту просчитали, ее слабости, уязвимости (дети, деньги, идеализм)
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 12:55
        +2
        такое ощущение,что обе стороны просто выполняют чью-то программу по уничтожению мужского населения...

        то есть понятно чью-"уважаемых западных партнёров"...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    +5
    под обстрел попало село Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области.
    Такие ЧП уже становится обыденностью и это отвратительно.
    1. Optimist007
      Optimist007 Сегодня, 12:46
      +1
      Цитата: rotmistr60
      под обстрел попало село Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области.
      Такие ЧП уже становится обыденностью и это отвратительно.

      Это точно!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    0
    Отодвинем за Харьков, его будут обстреливать...., тут только в чернозем....до последнего хероя, что держит оружие в руках.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 12:39
      +1
      Цитата: Uprun
      Отодвинем за Харьков, его будут обстреливать...., тут только в чернозем....до последнего хероя, что держит оружие в руках.

      Может проще этих героев оставить без еды, одежды, топлива и боеприпасов?
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:56
      +1
      Двигать можно бесконечно, решать задачу с изоляцией поля боя надо, для этого необходимо партнеров напугать, по другому никак.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:31
    0
    Киев намекает спонсорам на поставки ракет и расширить ассортимент вооружения.
  7. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:43
    0
    сами всё раскрыли,а теперь ой...извините,но Волчанск,Казачью Лопань никто не атаковал...кроме того,за несколько дней до бегства(а никак иначе название согласно плану и с опережением графика невозможно) после трудных боёв взяли Уды...то есть на том направлении вполне нормальные силы были,которые выполняли задачи. ну ладно,под Купянском,Балаклеей и Изюмом у "маршала" как фанерный Рейхстаг всё развалилось,но зачем было сдавать то,что даже не атаковали украинцы???

    сами Шебекино раскрыли для укров,а теперь ой а мы не можем,даже если мы возьмём Харьков,они Харьков будут обстреливать...отличное оправдание,чтобы ничего не делать...

    раз за разом биться в Донбасские укрепы,но при этом даже не попытаться наступать на более открытых участках...что это как не договорнячки...на это же намекают и недавние МИДовские угрозы "расширить" зону СВО...

    я знаю рецепт,как избавить Шебекино от обстрелов при сложившейся импотенции фанерного министрерства-перегруппироваться за Магадан...ну или самого фанерного туда "перегруппировать" с его другом Му-Мой из рассказа Тургенева
  8. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:46
    0
    Мы тут побухтим, поворчим и разойдёмся , на нас никто внимания не обратит из руководства. А вот когда поставят ATACMSы ( а это будет из-за нашей инфантильности и розовых слюней про "партнеровбрацких") и атакуют подмосковье - тогда посмотрим на всех "спикеров" кремлевских...