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Американское издание: В США начинается борьба между штатами за 50 млрд долларов инвестиций в производство полупроводников

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Американское издание: В США начинается борьба между штатами за 50 млрд долларов инвестиций в производство полупроводников

Гонка в области производства компьютерных чипов следующего поколения набирает обороты. Причиной повышенного внимания к полупроводникам стал закон о чипах, пишет NBC News.


В материале говорится, что в рамках вышеупомянутого норматива, подписанного президентом Байденом в прошлом году, уже в ближайшее время правительством будет выделена сумма в 50 млрд. долларов на производство и исследование полупроводников. Естественно, перспектива привлечения гигантских финансовых траншей вызвала ожесточенную борьбу между разными штатами и компаниями, каждый (-ая) из которых пытается позиционировать себя в качестве лучшего места набора средств для запуска полупроводникового «производственного бума».

Как пишет издание, закон о чипах был разработан, чтобы помочь укрепить американскую цепочку поставок, когда дело дошло до производства микросхем, используемых во всем: от кофеварки и автомобилей до кардиостимуляторов и ракет. Несмотря на то, что эта мера была в первую очередь направлена на решение проблем национальной экономики и безопасности, связанных с отсутствием отечественного производства, она предоставила уникальную возможность для правительств штатов и местных органов власти в плане развития своих регионов.

Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, более десяти штатов уже начали внедрять налоговые льготы, а также сокращать объем нормативной и бюрократической волокиты, чтобы привлечь компании, желающие расширить производство своих чипов на территории США.

Десять американских штатов, как пишет пресса США, начали борьбу за 50 млрд долларов государственных инвестиций в производство полупроводников на фоне решения властей возвращать производство из Восточной Азии.

При этом в материале говорится, что об амбициозных планах заявляют и крупнейшие производители в сфере полупроводников. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, с момента внесения вышеупомянутого законопроекта весной 2020 года компании объявили о планах строительства новых и расширения существующих производственных площадок в 16 штатах. Это позволит создать более 30 000 новых рабочих мест.

У нас не было такого экономического потенциала со времен бума на выращивание кукурузы

- отметил сенатор штата Небраска Майк Макдоннелл.
Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
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15 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:25
    +1
    Значит Тайвань американцы будут сливать ! Из США союзник такой .................
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:30
      0
      Да и на фоне энергетического кризиса ,перенос авто производств из Европы.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: APASUS
      Значит Тайвань американцы будут сливать ! Из США союзник такой .................

      За Тайвань. drinks Не чокаясь. drinks drinks drinks
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 09:00
        0
        Укро рейх ,по моему, уже начали сливать.То самолёты не дают,то абрамсы через год обещают.Предлагают то что им не гоже.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:03
      +1
      Цитата: APASUS
      Значит Тайвань американцы будут сливать

      Не то чтобы сливать, а они готовятся там воевать. Именно воевать, как на Украине, и понятно, что когда начнется, от цехов ТSMC ничего не останется...
      Этот огромный американский сдвиг в производстве полупроводников на своей территории, на самом деле, очень нехороший знак для всего Мира...
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:27
    +6
    Жаль, в России нет борьбы между субъектами РФ за инвестиции на производство полупроводников.
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 08:34
      +2
      В связи с отсутствием инвестиций, борьбы за них нет. Да и срок окупаемости лет двадцать, поэтому бизнесу это не интересно. Если только бюджет "попилить".
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 08:50
        0
        даже закона нет, не говоря уже про инвестиции
    2. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 08:49
      0
      Чтобы их производить нужны технологии и оборудование. И то и другое нам запретили поставлять задолго до СВО (один из способов сдерживания). А свои мы только начинаем делать. Так что 10-15 лет и вс е будет )
    3. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 08:50
      +1
      Жаль, в России нет борьбы между субъектами РФ за инвестиции на производство полупроводников.

      Почему же жаль? Там идет "борьба" потому, что есть такой институт как система лоббирования. Плюс - делиться с другими это не по-американски. Не думаю, что в России нужна система лоббирования.
    4. Million
      Million Сегодня, 09:00
      0
      Кремлевским пацанам эта тема неинтересна.
      Чубайса даже не посадили.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:28
    0
    Пытаются провести "импортозамещение".Это ожидаемо в связи с обстановкой вокруг Тайваня.Тут бы с нашей микроэлектроникой разобраться и восстановить производство,а амерзцы у себя сами пусть решают
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:34
    +1
    Старт программы - это время начала Тайваньской войны. Надо обеспечить спрос - иначе вся эта фигня тупо нерентабельна. Как только пойдут первые чипы - моментально варварский Китай ударит ядерным оружием по Тайваню(просто один из сценариев)
    Вуаля
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 08:47
      +1
      моментально варварский Китай ударит ядерным оружием по Тайваню

      Тайвань все-таки не Перл-Харбор. Китай все-еще рассчитывает присоединить Тайвань мирным путем. А США Тайвань нужен как заноза в Китай, а не как повод для крика "Китай - ядерный террорист". Бить ядерным оружием по Тайваню нет никакого резона ни Китаю, ни США (чтобы свалить на Китай). Так что ситуация по Тайваню всех более-менее устраивает в том варианте, в каком она есть - кроме, конечно, самого Тайваня.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:06
        +1
        Цитата: НиколайДС
        Тайвань все-таки не Перл-Харбор. Китай все-еще рассчитывает присоединить Тайвань мирным путем

        Вы не поняли. Бить будет не Китай. Это СКАЖУТ, что Китай. Потому как США резко понадобится убрать конкурента на рынке микросхем.
        А для США Тайвань как заноза... ЗанозИтся еще что-нибудь, не фокус