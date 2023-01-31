Американское издание: В США начинается борьба между штатами за 50 млрд долларов инвестиций в производство полупроводников

У нас не было такого экономического потенциала со времен бума на выращивание кукурузы

Гонка в области производства компьютерных чипов следующего поколения набирает обороты. Причиной повышенного внимания к полупроводникам стал закон о чипах, пишет NBC News.В материале говорится, что в рамках вышеупомянутого норматива, подписанного президентом Байденом в прошлом году, уже в ближайшее время правительством будет выделена сумма в 50 млрд. долларов на производство и исследование полупроводников. Естественно, перспектива привлечения гигантских финансовых траншей вызвала ожесточенную борьбу между разными штатами и компаниями, каждый (-ая) из которых пытается позиционировать себя в качестве лучшего места набора средств для запуска полупроводникового «производственного бума».Как пишет издание, закон о чипах был разработан, чтобы помочь укрепить американскую цепочку поставок, когда дело дошло до производства микросхем, используемых во всем: от кофеварки и автомобилей до кардиостимуляторов и ракет. Несмотря на то, что эта мера была в первую очередь направлена на решение проблем национальной экономики и безопасности, связанных с отсутствием отечественного производства, она предоставила уникальную возможность для правительств штатов и местных органов власти в плане развития своих регионов.Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, более десяти штатов уже начали внедрять налоговые льготы, а также сокращать объем нормативной и бюрократической волокиты, чтобы привлечь компании, желающие расширить производство своих чипов на территории США.Десять американских штатов, как пишет пресса США, начали борьбу за 50 млрд долларов государственных инвестиций в производство полупроводников на фоне решения властей возвращать производство из Восточной Азии.При этом в материале говорится, что об амбициозных планах заявляют и крупнейшие производители в сфере полупроводников. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, с момента внесения вышеупомянутого законопроекта весной 2020 года компании объявили о планах строительства новых и расширения существующих производственных площадок в 16 штатах. Это позволит создать более 30 000 новых рабочих мест.- отметил сенатор штата Небраска Майк Макдоннелл.