Как сообщается в средствах массовой информации, близ города Соледара российские военные ликвидировали одного из самых одиозных главарей экстремистской группировки УНСО (*запрещена в РФ) Валерия Пальчика.Пальчик уже несколько десятков лет активно поддерживал антироссийские террористические организации. Он являлся участником первой и второй чеченских войн, где воевал на стороне боевиков. В 2008 году он был замечен в Грузии во время военного конфликта.По некоторым данным, под Соледаром Пальчик оказался, будучи в составе 116 бригады сил территориальной обороны ВСУ, где он проходил службу в последнее время. В первой половине января Соледар был взят под контроль ВС России.Напомним, что организация Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (*УНА-УНСО) начала свою деятельность еще в последние месяцы существования СССР. Боевики этой организации активно принимали участие в вооружённых конфликтах на Северном Кавказе против России.В ноябре 2014 года эта организация была признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда РФ. Однако в том же году УНА-УНСО перестала существовать в качестве организации и стала фактически основой украинской националистической партии «Правый сектор» (террористическая группировка, запрещена в РФ).