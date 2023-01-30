Военное обозрение
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Под Соледаром ликвидирован один из главных боевиков экстремистской группировки УНСО

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Под Соледаром ликвидирован один из главных боевиков экстремистской группировки УНСО

Как сообщается в средствах массовой информации, близ города Соледара российские военные ликвидировали одного из самых одиозных главарей экстремистской группировки УНСО (*запрещена в РФ) Валерия Пальчика.


Пальчик уже несколько десятков лет активно поддерживал антироссийские террористические организации. Он являлся участником первой и второй чеченских войн, где воевал на стороне боевиков. В 2008 году он был замечен в Грузии во время военного конфликта.

По некоторым данным, под Соледаром Пальчик оказался, будучи в составе 116 бригады сил территориальной обороны ВСУ, где он проходил службу в последнее время. В первой половине января Соледар был взят под контроль ВС России.

Напомним, что организация Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (*УНА-УНСО) начала свою деятельность еще в последние месяцы существования СССР. Боевики этой организации активно принимали участие в вооружённых конфликтах на Северном Кавказе против России.

В ноябре 2014 года эта организация была признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда РФ. Однако в том же году УНА-УНСО перестала существовать в качестве организации и стала фактически основой украинской националистической партии «Правый сектор» (террористическая группировка, запрещена в РФ).
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Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
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18 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:57
      +2
      российские военные ликвидировали одного из самых одиозных главарей экстремистской группировки УНСО (*запрещена в РФ) Валерия Пальчика.

      Богатая биография у этого гада - Чечня , Грузия , Донбасс с 14 года . На нём столько крови , что даже ад его не примет . Сжечь бы его , чтобы ничего о нём не напоминало .
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 12:59
        +2
        ликвидирован один из главных боевиков экстремистской группировки УНСО
        Ну это лучше, чем брать в плен и содержать.
        1. 4ekist
          4ekist Сегодня, 14:42
          0
          Он являлся участником первой и второй чеченских войн

          Очень жаль, что эти твари сумели вовремя ретироваться с Кавказа. Ничего, еще получат свое, кара будет.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:49
    +2
    близ города Соледара российские военные ликвидировали одного из самых одиозных главарей экстремистской группировки УНСО (*запрещена в РФ) Валерия Пальчика.
    "Гром прогремел - золяция идет"(с)
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:54
      0
      Вот когда ликвидируют "пальчиков" на Банковой тогда будет дело. Странное дело иностранные советники сидят при свете и в тепле и планируют уничтожение России, а мы подстанции 330 кВ утюжим, бытовые холодильники отключаем.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 13:00
        0
        Предлагаете устроить охоту Калибрами и Геранями за всеми дизельгенераторами?
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:53
    +1
    Замечательная новость! Побольше и почаще приходили бы такие новости.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:54
    +2
    Погарцевал и будет. И так загулялся бандерлог.
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 12:55
    +3
    Нету пальчика, пропал,
    В свой домишко не попал! fellow good
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:06
      +2
      Цитата: 30 вис
      Нету пальчика, пропал,

      С гангреной был пальчик - его и ампутировали !
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:59
    +1
    Надеюсь это животное хорошенько помучилось перед дорогой к бандере.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:05
    +4
    Интересно что погибают бойцы националистического движения Украины ,а идеологи типа Белецкого и Яроша ,приезжают на фронт красоваться .
    Хотя я бы объявил за их голову по миллиону $ и засыпал листовками все окопы ВСУ . Что бы даже своих боялись !!!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:09
    +1
    под Соледаром Пальчик оказался, будучи в составе 116 бригады сил территориальной обороны ВСУ
    Такая одиозная личность и не в нацбате? Кто следующий на очереди? Давить гадов беспощадно.
    1. Дмитрий444
      Дмитрий444 Сегодня, 14:06
      0
      Да нет никаких сейчас нацбатов. Есть ВСУ, всё.
  9. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 13:09
    0
    Рад читать такие сообщения, но желательно подтверждать их объективным данными, чтобы не "воскрес" потом внезапно сей гнусный персонаж.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 13:15
    0
    Везучий то какой был , или балабольный и в половине конфликтов заезжать заезжал , но особо не участвовал ...
  11. fiv
    fiv Сегодня, 13:21
    +1
    Интересно, можно сказать - матерый шакал? Или матерая свинья? Короче, навоз к навозу
  12. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 15:06
    0
    Внезапно вызвало начальство для доклада.
    Земля стекловатой, yблюдок.