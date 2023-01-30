Британская разведка пришла к выводу о якобы подготовке Россией ещё одной волны мобилизации

Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность армии в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине и в то же время минимизировать внутреннюю критику

Российские власти не отказались от планов провести еще одну волну мобилизации, но временно их отложили. К такому мнению пришла британская разведка, изложив его в новой сводке.По убеждению британцев, российской армии, несмотря на проведенную мобилизацию, все равно нехватает личного состава, и она испытывает определенные трудности в противостоянии с ВСУ. А учитывая, что командование ВС РФ планирует масштабное наступление, дополнительный призыв просто необходим. Поэтому Россия непременно проведет еще одну мобилизацию, уверены в Лондоне.В качестве примера британцы приводят состряпанную западными СМИ " новость ", что российские пограничники не выпускают из России трудовых мигрантов из других республик, имеющих двойное гражданство. Якобы их всех будут призывать в новой волне мобилизации, так как они должны доказать свое право на российское гражданство.- говорится в сообщении разведки.На самом деле британцы опять собрали в кучу все имеющиеся слухи и на основе их сделали "красивую историю " про "новую мобилизацию" в России, рассчитанную на западного обывателя и граждан Украины. Этим Британия поддерживает версию киевского режима о якобы "огромных потерях" в российской армии и необходимой мобилизации в связи с этим. Также Киев оправдывает повальную мобилизацию на Украине, проводимую в настоящее время.