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Британская разведка пришла к выводу о якобы подготовке Россией ещё одной волны мобилизации

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Британская разведка пришла к выводу о якобы подготовке Россией ещё одной волны мобилизации

Российские власти не отказались от планов провести еще одну волну мобилизации, но временно их отложили. К такому мнению пришла британская разведка, изложив его в новой сводке.


По убеждению британцев, российской армии, несмотря на проведенную мобилизацию, все равно нехватает личного состава, и она испытывает определенные трудности в противостоянии с ВСУ. А учитывая, что командование ВС РФ планирует масштабное наступление, дополнительный призыв просто необходим. Поэтому Россия непременно проведет еще одну мобилизацию, уверены в Лондоне.

В качестве примера британцы приводят состряпанную западными СМИ "новость", что российские пограничники не выпускают из России трудовых мигрантов из других республик, имеющих двойное гражданство. Якобы их всех будут призывать в новой волне мобилизации, так как они должны доказать свое право на российское гражданство.

Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность армии в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине и в то же время минимизировать внутреннюю критику

- говорится в сообщении разведки.

На самом деле британцы опять собрали в кучу все имеющиеся слухи и на основе их сделали "красивую историю" про "новую мобилизацию" в России, рассчитанную на западного обывателя и граждан Украины. Этим Британия поддерживает версию киевского режима о якобы "огромных потерях" в российской армии и необходимой мобилизации в связи с этим. Также Киев оправдывает повальную мобилизацию на Украине, проводимую в настоящее время.
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50 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:27
    -1
    Какая волна?
    Вставай страна огромная! (с)
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 13:08
      +1
      Уничтожить Европу, вырезать под ноль
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:29
    +14
    Если мы хотим доводить эту СВО до логического конца,освобождать Одессу,Николаев,Харьков итд,то мобилизация безусловно потребуется
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 12:35
      +10
      Зачем? Проще разбомбить все узловые ЖД станции и ЖД депо. В 404 перестанет поставляться продовольствие, оборудование и оружие, и воевать станет не с кем. Там уже ни одно предприятие толком не работает, сколько Европа еще будет содержать 20 млн дармоедов?
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 12:54
        +2
        Зачем? Проще разбомбить все узловые ЖД станции и ЖД депо

        До сих пор разбомбить все что-то как-то не получается. И не похоже что бы шло к тому что бы дело пошло лучше. Вот уже "партнеры" озаботились вопросами поставки ПВО для Украины.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:57
        +3
        Цитата: topol717
        Зачем? Проще разбомбить все узловые ЖД станции и ЖД депо.

        Не проще. Калибрами дорого, ФАБами - нет пока возможности.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 13:39
          -1
          Цитата: Alex777
          Не проще. Калибрами дорого, ФАБами - нет пока возможности.

          Герани запросто решают такие задачи.
          Только Гераней надо много.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:02
        +1
        Будут везти фурами,тралами ..Не все так просто.Да и иметь в тылу резерв,для ротации подразделений необходимо.И да,не забывайте,мы несем потери и их надо восполнять.
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:45
      -1
      Если мы хотим доводить эту СВО до логического конца,освобождать Одессу,Николаев,Харьков итд
       "Вот что. Если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, не воровать без меня. Жаргон и клички отставить, обращаться по именам, даже когда мы одни".(с)
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Если мы хотим доводить эту СВО до логического конца, освобождать Одессу, Николаев, Харьков и т.д., то мобилизация безусловно потребуется

      Все это будет сделано без мобилизации.
      Мои знакомые из Оркестра рассказывают про непрерывный поток добровольцев. Причем не только из России.
      Еле успевают всех "оформлять" и "встраивать в работу".
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:01
        +1
        О! Налетели... Минусуйте. Не жалко.
        Но добровольцы не только в Оркестр едут. bully
        Недолго вам минусовать осталось. ЗП скоро срежут.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:07
          +1
          По скольку то хоть платят?По чем ныне души?
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:33
    0
    А что по этому поводу может сказать французкая пресса ? what laughing
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:33
    +1
    Песков сказал что эта волна не закончена .Зачем 10 волн мобилизации еще ? Все зависит от Запада ,на сколько им интересен конфликт ,думаю интересен и следующих толкнут американцы в бой поляков
  5. жарофф
    жарофф Сегодня, 12:34
    +8
    Не будет никакой второй волны мобилизации. Тихо,без всяких т.н.волн надо рассылать повестки. Думаю,что так и делают.
    1. akropin
      akropin Сегодня, 12:38
      +2
      Как по мне, так сначала пройдет весенний призыв, будет понятно сколько останется после призыва на контракт. Там же станет понятно сколько надо отправлять на отдых/ротацию действующих бойцов. Там же будет понятно сколько бойцов потеряно безвозвратно. Вероятно июнь/июль вторая волна.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 12:43
        +1
        Скорее весенний призыв будет показателем. Если перенесут будет как осенью
      2. Курганец-45
        Курганец-45 Сегодня, 13:26
        +1
        бессмысленно привязывать мобилизацию к призыву, поверьте, всё делается уже сейчас и по каким надо специальностям.
      3. Cap
        Cap Сегодня, 13:48
        0
        Как по мне, так сначала пройдет весенний призыв, будет понятно сколько останется после призыва на контракт.

        Самое главное, что после прохождения действительной военной службы и имеющейся необходимой (востребованной) ВУС желания на контракт и не надо особоливо, вручается моб предписание, и погнали...
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:19
      +2
      Цитата: жарофф
      Тихо,без всяких т.н.волн надо рассылать повестки. Думаю,что так и делают.

      У меня достаточно широкий круг общения.
      Сотрудники внимательно следят за выдачей повесток. Им это важно.
      Пока нам не попался ни один случай, чтобы так делали.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +1
    Судя по всему главным источником информации для MI-6 является, как и ранее сообщения украинских чиновников и то, что стряпают свидомые в своих чатах. Не успеет какой-нибудь новый Арестович, что-то прокукарекать, как тут же об этом сообщает британская разведка.
    Россия непременно проведет еще одну мобилизацию, уверены в Лондоне
    Возникнет необходимость проведет и у вас точно спрашивать не будет.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:46
      +1
      Они рассчитывают, видимо, что мы мобилизации испугаемся. Наивная западная шваль
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 12:37
    -1
    британцы опять собрали в кучу все имеющиеся слухи и на основе их сделали "красивую историю" про "новую мобилизацию" в России, рассчитанную на западного обывателя и граждан Украины. Этим Британия поддерживает версию киевского режима о якобы "огромных потерях" в российской армии и необходимой мобилизации в связи с этим.

    я как понял по последним данным ( уже не в первый раз ) британская разведка берет данные с сайтов и форумов в интернете..?
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:40
    0
    А их волнует наши дела?
    Чего они лезут туда, куда собака свой хрен не совала?
  9. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 12:41
    0
    Надо потролить наглосаксов, заявить что потеряли связь с Посейдоном,мол, плывет где-то в Атлантике и может рвануть, но не знаем где, толи у Острова толи у Нью-Йорка. Так что извиняйте, форс мажор так сказать....
  10. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:42
    -1
    С 14 г восстановления делтфинария.севастополь.
    Уже 150 дельфинов готовы атаковать флоты и базы вмф нато.
    Прежде всего средиземноморско-африканский театр.
    Второе-атлантические базы.
    150 раз по 1 т тротила.
    Лохушки пишут прогнозы для короля.
    Гл в постели попасть
  11. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:43
    -1
    "Российские власти не отказались от планов провести еще одну волну мобилизации, но временно их отложили" Ну да,если украина начнет все свое население мобилизовывать, придется и России увеличивать войска. Проблема только как расширить выпуск актуальной техники для мобилизованных
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 12:52
      -1
      Ну да,если украина начнет все свое население мобилизовывать

      Что значит начнет? Там собственно непрерывно идет мобилизация, при том вот прямо сейчас.
      1. withoutreverse
        withoutreverse Сегодня, 13:03
        -1
        У меня наиболее наболевший вопрос? Обмундирование на складах есть ??для мобилизованных..
        Не придется-ли всей родне обувать, и одевать новобранца, взяв кредиты в Сбербанке и т.д. или тыловики учли промахи первой волны мобилизации.
        1. frei67
          frei67 Сегодня, 13:11
          +3
          вы в курсе что почти вся российская швейка плотно села на госзаказ?
          1. withoutreverse
            withoutreverse Сегодня, 13:37
            0
            Это обнадеживающий фактор! И так по всей экономике.. на военные релься!
  12. Million
    Million Сегодня, 12:43
    0
    Новой волны мобилизации не будет.Первая волна еще не закончена.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    -1
    Британская разведка пришла к выводу о якобы подготовке Россией ещё одной волны мобилизации
    Да ладно ... когда дойдет до того, что ВОЙНУ придётся вести из всех сил, там и рассуждать не придётся, надо\ не надо ...
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 12:44
    -3
    Британцы безусловно нагло клевещут, но мужчинам мобилизационного возраста бдительность терять не стоит.

    Как это было в СССР? Партии нужно верить безусловно, но и иногда "вражеские голоса" по ночам слушать полезно.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:51
      +1
      Какую нам бдительность терять. Ещё б от мобилизации мы не бегали. Кто не хочет не пойдёт, если не спец редкий. Желающие найдутся.
      Это у них там чуть кипишь так на лыжи
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:46
    -1
    А еще очень интересно, что сказали британские ученые, британские врачи и британские журналисты...
  16. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:46
    +1
    Так мобилизация в России и не прекращалась .
    А британская разведка может расширить свое меню?
  17. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:47
    0
    "Новой волны" не будет, будет продолжение старой, как бы тут все очевидно. Интересная ситуация с иностранцами, если верить Сладкову, то их стало в разы больше, чему способствует недавний указ Светлейшего от 14 ноября 2022 года, позволяющий иностранным гражданам проходить военную службу по призыву, а также по контракту в ВС России.
  18. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:48
    +1
    Да.
    Если вспомнить, что над Байденом наши сми и лица-говоруны смеялись, когда он говорил о феврале, как начале, то....
  19. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    0
    А эта не та разведка рассказала Лизке с трассы, что Украина множество раз подвергалась нападениям, от монголов до татар, а Воронежскую и Ростовскую области бриты ни когда не признают за Россией? Они? Ну тогда ладно....
  20. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 12:52
    -1
    Я и без британских учёных уверен, что будет новая мобилизация. Это логично.
    Да и в целом, то тут, то там слышу, мужикам повестки продолжают идти. Просто не массово, а точечно.
  21. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:58
    +6
    Вообще - у нас миллионы новоявленных граждан. Со всех бывших ССР. Которые за свою жизнь - ни копейки не отстёгивали в виде налогов, в ВС РФ не служили, получив все блага гражданина РФ фактически на халяву. То есть - за наш с вами счёт. Может - вот им-то как раз и стоит в первую голову доказать, что гражданство - дали не зря? А не гребсти коренных, которые вроде как долги Родине уже давно успели отдать?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:12
      0
      ага, новоявленные граждане не иди.оты - зачем им погибать за Россию, они здесь только деньги зарабатывают... если их позовут, то большинство уедет домой по местным паспортам (что в общем-то в мск наблюдается в жкх с осени)
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:31
        0
        Тогда - зачем мы вообще давали гражданство? Значит - надо пересмотреть это решение.
  22. blackcat
    blackcat Сегодня, 13:01
    +1
    Сложно заставить воевать силой , но сейчас начинает народ подниматься , добровольцы идут мало по малу и никто не озвучивает количество , военная тайна, сюрприз будет
  23. bar
    bar Сегодня, 13:07
    0
    командование ВС РФ планирует масштабное наступление, дополнительный призыв просто необходим

    Масштабное наступление пора начинать, а объявлять для него призыв уже поздно.
  24. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:14
    0
    Британская разведка пришла к выводу о якобы подготовке Россией ещё одной волны мобилизации

    А первая что уже закончилась? Официально никто об окончании мобилизации так и не объявлял.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:00
      -1
      Почему же. Сказали 300 000 набрано. Остальные гоу хом. Набор окончен. Контракты и до этого заключались, и сейчас, но уже не принудительно, не по мобилизации. Если спец - добро пожаловать. Здоровье плоховато - нафиг пшел. Добровольцем можно, но всё также категория "а" для стрелка. Для спеца можно с небольшими ограничениями. Остальные сказали нафиг ненужны. Сказали - сидите дома калеки
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:25
        0
        Почему же. Сказали 300 000 набрано. Остальные гоу хом.

        Официально окончание мобилизации объявлено небыло, была снижена интенсивность рассылки повесток, но повысить её интенсивность никто не отказывается. Нет документа об окончании частичной мобилизации и выпускать его не будут... пока.
  25. vet
    vet Сегодня, 14:34
    +1
    Объявлять мобилизацию, пусть скрытую, нужно было осенью 2021 года. Теперь Россия утратила стратегическую инициативу и все шаги запоздалые - как реакция на шаги управляемой Западом Украины. Но, по-умному, а не как всегда, решать надо было в 2014 году - имея на руках легитимного президента Януковича и мощное движение "Русской весны". Дорого заплатит Россия за наивность Путина, которого запросто обвела вокруг пальца Меркель.