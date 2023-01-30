«Сражались один к семи»: командование ВСУ возродило тему так называемого «призрака Киева»

Сражались в соотношении два к шести, один к семи – в пользу противника. Вся страна, более того – весь мир знает, кто такие призраки Киева

После начала проведения спецоперации масс-медиа незалежной разогнали тему о «невероятных приключениях» украинских лётчиков-«асов», якобы десятками сбивавших российские боевые самолёты и творивших прочие «чудеса» на фронте. В западных СМИ, поначалу подхвативших эти сказочные истории , начали искать доказательства столь «эффективной» работы авиации ВСУ и в итоге обнаружили явные фальсификации, например, использование кадров из компьютерных игр.Из-за выявления явного вброса о «призраке Киева» эта тема была забыта к лету 2022 года. Однако пиар-команда из руководства ВСУ решила возродить её, видимо надеясь на кратковременную память общественности. ВВС Украины на днях опубликовали «интервью» с одним из «призраков Киева» (теперь, оказывается, их несколько), которое тут же растиражировали местные СМИ.В материале сообщается, якобы со слов «легендарного аса», о том, что техника была своевременно выведена из-под удара, позволив после начала СВО сохранить боевой потенциал авиации. После приближения войск ВС РФ к Киеву туда подтянуты и российские ЗРК, максимально закрыв воздушное пространство над территорией страны. В связи с чем летать приходилось на малых высотах (около 30 м над землёй)Выдуман новый «легендарный» бой: якобы два штурмовика ВКС пытались уничтожить основные мосты через Днепр в Киеве, один из Су-25 был поражён «призраками», второй заманил их в зону ПВО, но «асам» удалось уклониться от ракеты ЗРК «Бук». Бой переместился на сверхмалую высоту и закончился тем, что второй Су-25 разбился, слишком прижавшись к земле. При этом никаких доказательств этого боя не приводится.- говорится в откровенно пропагандистском материале ВС ВСУ.С последним заявлением не поспоришь. Действительно, весь мир знает, что «призрак Киева» - это фейк, созданный общими усилиями украинского командования, властей и масс-медиа. Но для зомбирования украинского общества в самый раз – оно, судя по всему, не прихотливо к вбросам.