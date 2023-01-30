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«Сражались один к семи»: командование ВСУ возродило тему так называемого «призрака Киева»

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«Сражались один к семи»: командование ВСУ возродило тему так называемого «призрака Киева»

После начала проведения спецоперации масс-медиа незалежной разогнали тему о «невероятных приключениях» украинских лётчиков-«асов», якобы десятками сбивавших российские боевые самолёты и творивших прочие «чудеса» на фронте. В западных СМИ, поначалу подхвативших эти сказочные истории, начали искать доказательства столь «эффективной» работы авиации ВСУ и в итоге обнаружили явные фальсификации, например, использование кадров из компьютерных игр.


Из-за выявления явного вброса о «призраке Киева» эта тема была забыта к лету 2022 года. Однако пиар-команда из руководства ВСУ решила возродить её, видимо надеясь на кратковременную память общественности. ВВС Украины на днях опубликовали «интервью» с одним из «призраков Киева» (теперь, оказывается, их несколько), которое тут же растиражировали местные СМИ.

В материале сообщается, якобы со слов «легендарного аса», о том, что техника была своевременно выведена из-под удара, позволив после начала СВО сохранить боевой потенциал авиации. После приближения войск ВС РФ к Киеву туда подтянуты и российские ЗРК, максимально закрыв воздушное пространство над территорией страны. В связи с чем летать приходилось на малых высотах (около 30 м над землёй)

Выдуман новый «легендарный» бой: якобы два штурмовика ВКС пытались уничтожить основные мосты через Днепр в Киеве, один из Су-25 был поражён «призраками», второй заманил их в зону ПВО, но «асам» удалось уклониться от ракеты ЗРК «Бук». Бой переместился на сверхмалую высоту и закончился тем, что второй Су-25 разбился, слишком прижавшись к земле. При этом никаких доказательств этого боя не приводится.

Сражались в соотношении два к шести, один к семи – в пользу противника. Вся страна, более того – весь мир знает, кто такие призраки Киева

- говорится в откровенно пропагандистском материале ВС ВСУ.

С последним заявлением не поспоришь. Действительно, весь мир знает, что «призрак Киева» - это фейк, созданный общими усилиями украинского командования, властей и масс-медиа. Но для зомбирования украинского общества в самый раз – оно, судя по всему, не прихотливо к вбросам.
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35 комментариев
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  1. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:55
    +2
    Блажен, кто верует, тепло ему на свете! laughing
    1. WBond
      WBond Сегодня, 13:15
      +1
      ....они как и вся "уевропа" живут в своём выдуманном мире...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:15
      +4
      Нас было семеро - я и мой друг "шестерка"
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:55
    +1
    Ага,один к семи..Против своих же,безмозглых.Теперь,после этого конфуза ,надо что то промямлить
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 13:16
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Ага,один к семи.

      После седьмого стакана станешь " Призраком Киева ".
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:56
    +2
    Потому они и призраки, что их никто не видел..... Есть везунчики, которые видели призраков? (Не путать с зелеными чертиками). То-то и оно. Дальше - про суслика из ДМБ.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 13:13
      +3
      Вот один призрак, позывной ,,торчок,,.. wassat
      [
      1. Васильевич Пенсионер
        Васильевич Пенсионер Сегодня, 14:30
        +1
        Ну вот этот настоящий призрак, наши точно его не смогут засечь.
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:57
    +1
    Не соврешь не расскажешь
    ...,..................
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:11
      0
      Известная картина "Охотники на привале".Про рыбаков молчу,от слова СОВСЕМ..
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 13:30
        +1
        Про рыбаков молчу,от слова СОВСЕМ.

        Чей то laughing я вот никогда не вру про улов, ну может немного приукрашиваю.
        1. Васильевич Пенсионер
          Васильевич Пенсионер Сегодня, 14:32
          0
          Чешую подкрашиваете, или оскал звериный пририсовываете? belay
  5. avg
    avg Сегодня, 12:57
    +1
    Люди верят в то, во что им хочется верить.
    Укропы твердо верят в то, что и Гагарина в космос украина запустила.
    Классика: "Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад."
  6. igaivoro
    igaivoro Сегодня, 12:58
    +2
    Думаю, еще чуть-чуть и появятся призраки на Леопардах, которые в одиночку по пачке Армат за раз начнут сжигать. Пространства для фантазий будут только шириться )))
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:00
    0
    Действительно, весь мир знает, что «призрак Киева» - это фейк,
     А после поставки Леопардов и прочих животных, очередь дойдет до самолётов,мир типа будет знать,что на них летают "призраки Киева"? Можно сколько угодно смеяться над этой информацией,но слита она не с проста..Как бы за штурвалами не оказались всякие Иваны Лисицины-Джоны Фоксы..
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:05
      +1
      Ну окажутся даже если. От зрк мало кто уходил. Это шкмеров западу не жалко, а вот свои когда начнут в обертке приезжать то могут и призадуматся. Да и найти еще таких безголовых чтоб на зрк с гарантией отъехать лететь, надо искать долго.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 13:31
        +1
        Да и найти еще таких безголовых чтоб на зрк с гарантией отъехать лететь, надо искать долго.

        Поляки.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:00
    +3
    Украина - страна чудес ! Тут можно встретить летчиков "сбивающих сотнями самолеты "русских оккупантов и пилотов проигравших БПЛА Герань 2 в честном бою . Хотя Герань в бое не участвовала................
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:12
      +1
      Цитата: APASUS
      БПЛА Герань 2 в честном бою .

      Семь ! Семь Гераней на Призрак напало ! И он их всех восемь сбил в честном воздушном бою ! lol
      1. Васильевич Пенсионер
        Васильевич Пенсионер Сегодня, 14:37
        0
        Последнюю он в плен взял и долго пытал, но так как ничего не рассказала(ну не шмогла сказать), после этого пальнул в голову.
  9. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:06
    +1
    Да что там один к семи !!!! Давай,бреши -один к десяти, пятнадцати!!!! Всё проканает !!!!
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:07
    -4
    там верят в "призраки куева", у нас - в ежедневные отчеты дженерала К.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:08
    0

    А пули отливать - дело нехитрое))))))))))))))))
  12. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 13:13
    0
    Я точно знаю одного призрака кукуева,и он нарик...
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    0
    в итоге обнаружили явные фальсификации, например, использование кадров из компьютерных игр.
    Подумаешь какая мелочь, главное, что украинская молодежь прыгала от радости и восторга. Так почему бы и не повторить, что уже однажды прокатило на ура?
    Сражались в соотношении два к шести, один к семи – в пользу противника. Вся страна, более того – весь мир знает, кто такие призраки Киева
    В том-то и дело, что действительно бестелесные призраки к тому же виртуальные.
  14. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:18
    0
    После начала проведения спецоперации масс-медиа незалежной разогнали тему о «невероятных приключениях» украинских лётчиков-«асов», якобы десятками сбивавших российские боевые самолёты и творивших прочие «чудеса» на фронте. В западных СМИ, поначалу подхвативших эти сказочные истории, начали искать доказательства столь «эффективной» работы авиации ВСУ

    сказочники, насочиняли в три короба....
  15. Dos
    Dos Сегодня, 13:27
    0
    hi А ещё джавелинами в воздухе воевать научились! И БСЛами ... Опосля коромысел...
  16. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:27
    0
    Не понимаю насмешек . Над чем смеёмся , господа-товарищи ? Такое впечатление , что в игрушки играем . Они все делают правильно - накачка пропагандой и массовая дезинформация на грани . Только так можно сплотить население . И теперь на украине все поголовно ненавидят русских . Поголовно . А наши сми , недавно представлявшие фетиш для народа - вора-чиновника как "успешного" человека и идеала для карьеры , теперь изо всех сил стараются вспомнить про Родину , патриотизм , показывают старые фильмы и ток-шоу про былых артистов-легенд . Московские привычки и замашки быстро-быстро отодвинули , ургантов-пугалкиных вроде как осуждают ( но это пройдет быстро , все вернутся ) и страсть как боятся , что народ расчухает где еще кроме украины враги засели . Очень надо им постараться , чтобы на выборах в числе кандидатов не оказался какой-нибудь условный Кадыров , Белоусов , или Дюмин .
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:41
      +2
      Только так можно сплотить население .

      Как показала история ложь не лучший инструмент для сплачивания.
      Как это там....

      Можно обманывать долго, можно обманывать много людей , но нельзя долго обманывать множество людей.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 13:56
        0
        Можно долго обманывать немногих, можно недолго обманывать многих, но нельзя бесконечно обманывать всех…»
        (Авраам Линкольн).

        А долго всех обманывать и не требуется.
        Ложь применяется здесь и сейчас.
        Вспомним пробирку Колина Паулла, сейчас все знают, что это была ложь. И кому от этого легче? Ирака нет, Саддам повешен, а США как ни в чем не бывало говорят: "проехали уже", и вообще всё они сделали правильно и всем заткнуться.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 14:20
          +1
          Цитата: Neo-9947
          Саддам повешен, а США как ни в чем не бывало говорят: "проехали уже"

          Вот тут вы не правы. все кому не лень напоминают США про эту пробирку. И еще очень долго будут тыкать.
          1. Neo-9947
            Neo-9947 Сегодня, 14:30
            0
            Цитата: topol717
            все кому не лень напоминают США про эту пробирку.

            И?
            Дальше что?
            Против США ввели санкции? Их спортсменов отстранили от всех соревнований? Или запретили демонстрацию американского флага?
            Всё иначе. Напомнили, вместе посмеялись и пошли дальше думать - как бы Россию еще наказать...
  17. topol717
    topol717 Сегодня, 14:18
    0
    Вообще практический любой пилот на МИГ-29 сможет вести бой против нескольких самолетов СУ-24 или СУ-25.
  18. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:22
    0
    Не лезьте в параллельную реальность щирого свидомого укропитека, нормальная психика этого не выдержит !
    Там всё в перемешку, небесная сотня , и хиборги , и призраки Куева и прочая нечесть подступающая с боями уже к стенам Кремля!
    wassat fool
  19. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:46
    +1
    С призраками конечно все понятно, включил свет, а их нет.
    С Призраками Киева еще проще - начал проверять, а все брехня!
    Удивляться особо нечему, вранье последние тридцать лет основной тренд международного общения, тщательно навязываемый через СМИ и интернет, надеюсь хотя бы у нас это объявят вне закона.
    Тогда призраки устойчиво переселятся на их родину в Англию, США, Евросоюз, а заодно прихватят с собой и наших поклонников призрачного жанра.