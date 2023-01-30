Глава Минобороны Италии: Европа не должна закрывать двери перед россиянами

Глава итальянского военного ведомства Гуидо Крозетто, который недавно аргументировал поставки тяжелого вооружения Киеву необходимостью предотвращения третьей мировой, призвал лидеров стран ЕС «не закрывать двери» перед россиянами, пишет Corriere della Serra.
В ходе интервью министр завил о том, что несколько дней назад в Москве состоялась встреча представителей МИД из некоторых европейских государств. Главной темой, которую обсуждали послы, стал визовый режим для граждан РФ.
В свою очередь сам Крозетто подчеркнул, что он является противником ограничения посещения стран ЕС для россиян. С его слов, факт оказания Западом помощь Киеву в «восстановлении международного права», не означает, что российский народ теперь нужно считать врагом.
Наоборот, глава Минобороны Италии считает, что было бы неплохо, если бы россияне приезжали в Европу и имели возможность увидеть и услышать, как он выразился, «другую сторону».
Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми
- добавил Крозетто.
Стоит отметить, что несмотря на одобрение главой итальянского военного ведомства передачи Западом тяжелого вооружения Киеву, сам Рим в этом участвовать не будет. Буквально вчера глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не станет отправлять на Украину наступательное вооружение. При этом боеприпасы, армейские автомобили, стрелковое оружие, лёгкую бронетехнику Италия поставляют киевскому режиму систематически.