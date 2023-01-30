Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Минобороны Италии: Европа не должна закрывать двери перед россиянами

16
Глава Минобороны Италии: Европа не должна закрывать двери перед россиянами

Глава итальянского военного ведомства Гуидо Крозетто, который недавно аргументировал поставки тяжелого вооружения Киеву необходимостью предотвращения третьей мировой, призвал лидеров стран ЕС «не закрывать двери» перед россиянами, пишет Corriere della Serra.


В ходе интервью министр завил о том, что несколько дней назад в Москве состоялась встреча представителей МИД из некоторых европейских государств. Главной темой, которую обсуждали послы, стал визовый режим для граждан РФ.

В свою очередь сам Крозетто подчеркнул, что он является противником ограничения посещения стран ЕС для россиян. С его слов, факт оказания Западом помощь Киеву в «восстановлении международного права», не означает, что российский народ теперь нужно считать врагом.

Наоборот, глава Минобороны Италии считает, что было бы неплохо, если бы россияне приезжали в Европу и имели возможность увидеть и услышать, как он выразился, «другую сторону».

Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми

- добавил Крозетто.

Стоит отметить, что несмотря на одобрение главой итальянского военного ведомства передачи Западом тяжелого вооружения Киеву, сам Рим в этом участвовать не будет. Буквально вчера глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не станет отправлять на Украину наступательное вооружение. При этом боеприпасы, армейские автомобили, стрелковое оружие, лёгкую бронетехнику Италия поставляют киевскому режиму систематически.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 13:15
    -2
    Наоборот, глава Минобороны Италии считает, что было бы неплохо, если бы россияне приезжали в Европу и имели возможность увидеть и услышать, как он выразился, «другую сторону».
    “Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми
    - добавил Крозетто.


    Не нужно нас отделять от РОССИИ! Не нужно думать, что русские побегут в Европу (повезут свои накопления тратить в ЕС, чтоб Европа воевала с Россией!)
    Они судят нас по себе! Нам по ... (пофиг) на мнение "европейцев"
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:39
      +1
      Пусть откроют украинцам с гарантией что не выдворят и не отправят обратно умирать. А нам там нечего делать, тем более после всего, что европа сделала, да и не безопасно теперь там.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:16
    -1
    Ну еще бы родина фашизма не помогла нацистской хунте! Да и папа римский тот еще ксенофоб оказывается. Хаял бурятов и чеченцев клин вбить пытался в наш многонациональный народ.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:19
    0
    он является противником ограничения посещения стран ЕС для россиян.
    Туристический сезон в Италии пролюблен и запахло жареным yes .
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:33
      +1
      Уважаемому yes минусеру. До СВО ( точнее, 2014-16 год) визуально русские туристы в Риме и Венеции составляли крепкие 20%. Кроме того, они не делали себе "обед" из буфета завтраков в отеле, как чехи и немцы-не пытались сэкономить. И почти в каждом магазине тряпок\кожи был русскоговорящий сотрудник( как правило молдаванин\ка) и реклама на русском.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 14:31
        +1
        Цитата: Болторез
        Уважаемому yes минусеру. До СВО ( точнее, 2014-16 год) визуально русские туристы в Риме и Венеции составляли крепкие 20%. Кроме того, они не делали себе "обед" из буфета завтраков в отеле, как чехи и немцы-не пытались сэкономить. И почти в каждом магазине тряпок\кожи был русскоговорящий сотрудник( как правило молдаванин\ка) и реклама на русском.

        Это кто то обиделся что не попадет на отдых.... lol ...
        Как премьер? Затишье какое то вокруг него в СМИ...
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 15:00
          0
          Как премьер?
          Месяц(или два) назад пресс-конференцию давал- так вопрос был он премьер Обьединенного Королевства или Украины? А так все как обычно- не голодаем и не мерзнем.
  4. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:23
    0
    С его слов, факт оказания Западом помощь Киеву в «восстановлении международного права», не означает, что российский народ теперь нужно считать врагом.
    А что, уже считают?
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:26
    +1
    У тех ,у кого там недвижимость и счета ждут с открытыми объятиями..Чубайс,
    например..
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    +1
    Гуидо Крозетто, который недавно аргументировал поставки тяжелого вооружения Киеву необходимостью предотвращения третьей мировой, призвал лидеров стран ЕС «не закрывать двери» перед россиянами,
    В этой связи вспомнилось из к/ф "Покровские ворота"

    Пусть их (россиян) убивают нашим оружием, но мы двери перед ними закрывать не будем. Больше и добавить нечего.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:29
    0
    А зачитайте весь список "простых россиян", пожалуйста!..
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:32
    0
    Больше всего напрягают такие заявы, лживые по сути, но после которых наша элита начинает плыть
  9. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 13:37
    0
    Вообще-то, именно простые россияне, если и едут в т.н. "европу" (как и в Египет, и Турцию, и в Тайланд...), то менее всего, за каким-то там "диалогом"...

    А для любителей "диалогов" типа беглого Ходора или потенциальных "пациентов Шарите", помянутая "европа",, никаких "дверей" вроде как никогда и не закрывала. Но есть сомнение, что сия публика, к "простым россиянам" некое отношение имеет
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: ABC-schütze
      А для любителей "диалогов" типа беглого Ходора или потенциальных "пациентов Шарите", помянутая "европа",, никаких "дверей" вроде как никогда и не закрывала.

      Ну здрасте- а "Дождь"? Они даже вякнуть про "личное мнение" не успели а у них демократично лицензию на вещание отобрали...
  10. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 14:07
    0
    Only words...Too little too late. Europe knows it will not survive without Russia but it's too late. They deserve all that is happening to them, including Italy
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:21
    0
    Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми

    - добавил Крозетто.
    Ага, вдруг снова в Италии пандемия, а в Риме улицы мыть некому... fellow