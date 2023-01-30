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Взрыв унёс жизни прихожан мечети в пакистанском Пешаваре

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Взрыв унёс жизни прихожан мечети в пакистанском Пешаваре

Из Пакистана приходят сообщения о террористическом акте. В сводках говорится о том, что террористическое нападение было совершено в крупном городе Пешавар. Это город с численностью населения более 3,5 млн человек.


Сообщения местных источников:

Взрыв прогремел в местной мечети. По предварительным данным, 17 человек погибли, более 90 получили ранения различной степени тяжести.

По предварительной версии, теракт могла осуществить наиболее радикальная часть группировки «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в РФ), которую власти Пакистана ранее объявили вне закона и запретили. Однако на данный момент официальных подтверждений ответственности именно талибов* в за совершённый теракт в Пешаваре нет.

На месте взрыва работают спасатели, которые говорят, что озвученное число жертв взрыва может оказаться не окончательным. Некоторые раненые находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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2 комментария
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 13:28
    +1
    А высотки в штатах тоже талибы взорвали? И " часовню они развалили" ?
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:26
    0
    Что-то как-то странно, Израиль-стрельба на улице, Иран атака дроном, теперь Пакистан взрыв в мечети не говоря о событиях вна всеми уважаемой и любимой... Ближний Восток готовится к новому "крестовому походу" ?!