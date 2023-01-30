Взрыв унёс жизни прихожан мечети в пакистанском Пешаваре

Взрыв прогремел в местной мечети. По предварительным данным, 17 человек погибли, более 90 получили ранения различной степени тяжести.

Из Пакистана приходят сообщения о террористическом акте. В сводках говорится о том, что террористическое нападение было совершено в крупном городе Пешавар. Это город с численностью населения более 3,5 млн человек.Сообщения местных источников:По предварительной версии, теракт могла осуществить наиболее радикальная часть группировки «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в РФ), которую власти Пакистана ранее объявили вне закона и запретили. Однако на данный момент официальных подтверждений ответственности именно талибов* в за совершённый теракт в Пешаваре нет.На месте взрыва работают спасатели, которые говорят, что озвученное число жертв взрыва может оказаться не окончательным. Некоторые раненые находятся в крайне тяжёлом состоянии.